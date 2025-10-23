15+ человек, чья встреча выпускников запомнилась лучше, чем таблица умножения
2 часа назад
Для одних встреча выпускников — уютный вечер воспоминаний, для других — парад хвастовства и легкой неловкости. Герои наших историй побывали по обе стороны этой медали и теперь могут рассказать немало такого, о чем еще долго будут вспоминать с улыбкой.
- На встрече одноклассников подошел парень из школы, осмотрел меня и спросил: «Борщ варить умеешь?» Я фыркнула: «Пф, конечно!» Тот в ответ: «Ну, тогда через 2 года поженимся». И ушел. И вот, спустя 2 года, собрались, и он всех ошарашил: взял и сделал предложение... но не мне, а моей подруге! При этом рассказывает историю, которая приключилась с нами. Естественно, подруга ничего не поняла, но мы это замяли. Парень слегка перепутал. © Карамель / VK
- А я не пошла на встречу. Почему? Дело в том, что одна «популярная в школе» девочка в соцсетях создала группу, чтобы собрать всех на встречу. Все бы ничего, но у нее была еще одна секретная группа, в которой были только «крутые ребята». Всю информацию о встрече она начала выкладывать в секретной группе, наплевав на остальных. Я тупо удалилась из обеих групп и забыла про эту зазнайку. © FrozenFractalsofIce / Reddit
- Мой бывший одноклассник на встрече выпускников гордо сообщал, что работает в мэрии. Пришедшие на встречу понимающе кивали, многозначительно мычали и переглядывались. Кстати, он единственный пришел в костюме и галстуке и выглядел преуспевающим бизнесменом либо чиновником. Уже вечером за ужином я рассказал родителям, что тот самый простак Денис работает в мэрии. И тут мама выдала: «Дениска-то? Да, знаю. Работает водителем». © FilipKirkorov / Pikabu
- На школьные встречи ходить желания не возникало. На институтскую ездил, когда 10-летие выпуска отмечали. Разумеется, это был парад понтов. Наверное, другого сценария не придумано. Веселый момент был только один — напугали нашего завкафедрой, когда ввалились к нему в кабинет толпой. Не знаю, что он подумал, но побледнел заметно. Правда, от цветов и конфет не отказался. © SirVasian / Pikabu
- С одноклассниками интересно было бы встретиться, но это сложно — разбросало нас. На последней встрече пару лет назад из класса было человек 7, в ресторан поехали пятеро, плюс парочка из параллели. Нормально посидели, потрындели и разошлись по своим жизням. Естественно, все разговоры «обязательно встретимся летом у меня на даче, все приглашены» так и остались болтовней, потому что если не общался с человеком 10 лет, то и не будешь. А с кем мне надо, я и так постоянно на связи. © Hilda 2.0 / ADME
- У нас есть компания из 6 человек, включая меня. 3 парня и 3 девушки. Двое, в том числе и я, уже переехали в другие города. И теперь мы встречаемся редко, раз-два в год. Нам весело вместе, мы чувствуем себя прекрасно и комфортно и можем говорить о чем угодно. На последнюю встречу дома у одной одноклассницы почти все пришли со своими детьми. 16 лет прошло, а мы все равно вместе. А остальные одноклассники нам не нужны. Одни нам пишут, что такие встречи ничего не значат, якобы надо всем классом собираться. Другие напрашиваются, но мы их не берем. Одна девушка из нашей компашки выложила в соцсеть фотки со встречи, так ей в личку написала классная, что мы неблагодарные, раз смеем называть это встречей одноклассников. Это что за ерунда вообще?! © balda777 / Pikabu
- Собрались мы как-то с институтскими товарищами встретиться. Прихожу в кафе одним из первых, сажусь за столик. Рядом — только одногруппницы. Сильно изменились, никого не могу вспомнить, даже погрустнел. Потом смотрю — в дверь заглядывает знакомое лицо. А это моя сокурсница. Говорит: «А ты что тут? Наши в соседнем зале все собрались, тебя одного нет». © Jekaye / Pikabu
- До того как пойти на 10-летие школьного выпуска, мы договорились с приятелями придумать себе самые чудные профессии для серьезного ответа на расспросы: «Чем занимаешься?» Победил тихоня Славик. Когда фоткались на чью-то цифровую «мыльницу», он грустно заявил, что из-за этих вот новых фотиков недавно потерял работу. Мол, он все эти годы вручную закрашивал черным цветом бумажные конверты, в которые заворачивалась фотобумага для старых пленочных фотоаппаратов, и которую теперь уже никто не покупает. Прикол был в том, что некоторые одноклассницы стали его реально жалеть и утешать, не ожидая от скромника такого подвоха. © Подслушано / Ideer
- Встретились тут с одноклассниками. В ресторанчик решили сходить в выходные. Сказано — сделано, детей отправили к бабушкам, сами погнали отдыхать. Посидели, про школьные годы разговор зашел, потом кто-то фотки из архива расчехлил, и вот одну решили повторить. Волосы покинули чат. © ddmatuhin / Pikabu
- В июле я ходила на пятилетие выпуска. Было несколько реально крутых моментов, но лучше всего я себя почувствовала, когда бывшая «популярная девчонка» подошла ко мне поговорить. Я, честно говоря, в школе ни разу словом не перемолвилась с этой девицей, как и она со мной. Она сказала: «Я даже не знаю, зачем я сюда пришла. В школе меня все ненавидели. Я была такой стервой. Прости, пожалуйста». До сих пор не уверена, перед кем именно она извинялась, но я оценила ее поступок от имени всех моих собратьев-ботаников. © awyeedracomalfoy / Reddit
- В 2014 году мы с женой решили собрать всех на 10-летие выпуска. Создали в соцсети группу и оставили ее открытой, чтобы другие участники могли добавлять людей. Так вот, какой-то чувак добавился сам и начал создавать проблемы по любому поводу. Его вообще ничего не устраивало. Проблема была в том, что никто никогда не слышал об этом человеке. Нам уже начали писать другие одноклассники, мол, кто это вообще. Жена не выдержала и спросила его напрямую. Оказывается, этого парня выгнали из его школы незадолго до выпуска и оставшиеся 3 месяца он доучивался с нами. Когда мы наконец-то собрались на встречу выпускников, он появился первым, тихо сел в углу и через какое-то время ушел. Я до сих пор понятия не имею, кто это был. © Speechisanexperiment / Reddit
- В школе одноклассницы любили меня щекотать, потому что им нравилось, как я тихо хихикаю от этих действий. Со временем я стал солидным дядечкой, которого никому не приходит в голову проверить «на прочность» щекоткой. Детские ощущения позабылись. До встречи выпускников, на которой две бывшие подружки решили «тряхнуть стариной», я был уверен, что больше не боюсь щекотки. Я даже не засмеялся, как в детстве, а сложился пополам и завизжал! Окружающие были в восторге. © Подслушано / Ideer
- История не моя, а папина. Он пошел на встречу, посвященную десятилетию выпуска, и взял с собой мою маму. В итоге его бывшие одноклассники весь вечер подходили именно к маме и заводили с ней разговоры, думая, что учились вместе с ней. Ей приходилось «знакомить» их с моим отцом. © lahaina1 / Reddit
- Я вообще никого не могла вспомнить. Меня-то как раз все узнавали, потому что в школе я была той еще чудачкой. В общем, какие-то люди подходили ко мне и говорили: «Как же здорово, что ты пришла». А мне постоянно приходилось бегать к стене, где были развешаны увеличенные фотографии из выпускного альбома, чтобы понять, с кем я только что общалась. © scienceforbid / Reddit
- Вот я никогда не посещала подобные мероприятия — класс был разобщенный, ни с сокурсниками, ни с одноклассниками общения не поддерживаю. А моя мама до сих пор на встречи ходит. Это уже чуть ли не традиция: приезжаем в родной городок, я отвечаю за макияж и образ мамы в целом, отправляю ее на посиделки, а потом под утро встречаю счастливую маму и ее школьных ухажеров, завариваю крепкий кофе, а их веселье продолжается. Поют песни (один из самых верных маминых поклонников — талантливый аккордеонист) рассказывают байки, осыпают маму комплиментами, и они отнюдь не вымученные. Так тепло так радостно от этой атмосферы! Да за такие встречи и с другого конца света приехать несложно, даже если одноклассники не мои. Потому что отдыхаешь душой. © Tara / ADME
- В школе толком не учился, занимался спортом, посещал только те предметы, которые считал нужными, и не обращал внимания на замечания учителей. Выгнали меня из девятого класса. Прошло 20 лет, меня пригласили на 70-летие «любимой» школы. И вот неожиданность! Меня и еще четверых человек просят подняться как самых выдающихся выпускников за всю историю школы. Одноклассники ржут. У меня два высших образования, мастер спорта, почетный учитель, многодетный отец. © Подслушано / Ideer
- На 20 лет выпуска собрались с одноклассниками в кафе. Официантка говорит: «Олег Викторович, а вам как обычно?» Говорим, что тут такого нет. И тут наш тихоня Вася выдает: «Да, Оленька». Мы все сидим и ничего не понимаем. Оказалось, что Вася после универа решил сменить имя и начать жизнь с чистого листа. А кафе это его, как и еще несколько заведений. Ай да Олег Викторович!
- Моей бабушке на днях исполнилось 70 лет. Она окончила школу в 1964 году, и совсем недавно у них была... встреча выпускников. Представляете, 50 лет со дня выпуска! Пришли 19 из 22 человек. Людям по 70 лет, а они собрались все вместе и поехали в гости к своей классной руководительнице, которой уже 96 лет! © Подслушано / Ideer
Но, несмотря на все перемены, где-то глубоко внутри мы все те же мальчишки и девчонки, которые мечтали о будущем. И, наверное, именно поэтому встречи выпускников всегда наполнены особым теплом и легкой ностальгией.
