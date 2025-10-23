15+ человек, чья встреча выпускников запомнилась лучше, чем таблица умножения

Для одних встреча выпускников — уютный вечер воспоминаний, для других — парад хвастовства и легкой неловкости. Герои наших историй побывали по обе стороны этой медали и теперь могут рассказать немало такого, о чем еще долго будут вспоминать с улыбкой.