17 человек, которые забронировали номер в отеле, а попали в комедию
Работу в гостинице точно скучной не назовешь. То в отель заселяются гости с чудинкой, которые требуют скидок, привозят с собой необычных питомцев или жалуются на превратности погоды и природы. А иногда и сами сотрудники умудряются ошарашить постояльцев. Мы решили собрать такие истории от работников и гостей отелей, которые не скоро забудутся.
- Работала в маленькой гостинице. Как-то на ресепшене не было гостей, и я пошла в подсобку белье чистое сложить. Работаю в наушниках, вовсю песни распеваю, тут до меня доходит, что как-то давно к стойке регистрации никто не подходил. Возвращаюсь и вижу толпу из шести гостей, которые в шоке на меня пялятся. Оказалось, я забыла положить звонок на стойку. © kayidontcare / Reddit
- Валялся у себя в номере на кровати, скажем так, не при параде, телек смотрел. Вдруг дверь открывается, и ко мне в комнату вваливается целое семейство. Видно, администратор ключи не те дал. Бедняги были, мягко говоря, удивлены. © ted_anderson/ Reddit
- Жила я в гостинице в маленьком городке, зимой, в огромном срубовом доме на десяток номеров и немножко в стороне от центра. Так вышло, что жила в гостинице вообще одна — завтраков там не было, администрация работала с 8 до 17, охрана сидела в своей сторожке — было немножко страшновато одной в огромном доме на три этажа. И вот прихожу вечером, а на крыльце меня встречает животинка — вот прям кошка Бабы Яги. Но стало как-то полегче, хоть какая-то живая душа. © MelantoMania / ADME
- Отдыхали в роскошной пятизвездке на море. Номер шикарный, бассейн огромный, до пляжа две минуты. Был и минус — электронные ключи от номера мигом размагничивались. Нам сказали: из-за влажности. Но через день мы ругаться перестали, просто брали новый на ресепшене, когда возвращались в номер. Уже не проверяли, работает старый или нет.
- Работаю в отеле, и как-то один наш гость потребовал вернуть ему деньги за последнюю ночь. Дескать, он рано выезжает и платить за проживание не хочет. Объяснили ему, что, к сожалению, это невозможно. Мужик вроде даже не расстроился. Только попросил дополнительное мыло ему выдать. Не проблема — вручили. А потом с этим номером проблемы начались: постоянно туалет засорялся. Наконец сантехник разобрал унитаз и нашел все это мыло в трубе. Видимо, гостю все-таки не понравилось, что мы ему деньги не вернули. © MasterChief813 / Reddit
- Иногда мы с моим молодым человеком устраиваем себе выходные в отеле. Не знаю, есть в этом своя романтика, словно в американских фильмах, где пары останавливаются в придорожных мотелях, пьют и едят что-то вкусное, смотрят фильмы. Недавно были в одном большом отеле, и со мной произошла странная история. Я проснулась ночью от странного звука в коридоре, зачем-то вышла наружу, источник звука не обнаружила, зато поняла, что не помню, в каком мы остановились номере. На этаже чуть ли не 20 номеров с одинаковыми дверьми, я попыталась открыть десяток, но ни один не поддался. Расплакалась от бессилия и сидела в коридоре до утра, пока меня не вышел искать мой парень. Это было тупо, но с какой-то стороны даже романтично. © Не все поймут / VK
- В студенчестве с подругой полетели в Турцию по горящей путевке в 3-звездочный отель, денег взяли немного, чисто на сувениры. Подруга пошла мыть голову и расколола пластмассовую насадку душа чуть выше стыка со шлангом! Мы в панике, что нам припаяют штраф на сумму, которой просто нет, побежали в магазин. Купили суперклей, с пальмы надрали паклю. Обезжирили поверхность, намотали паклю на душ, щедро залили клеем и соединили части. После нашего ремонта душ работал отлично! Мы были счастливы и невероятно горды своей смекалкой! © Подслушано / Ideer
- К нам в гостиницу пришла девушка на работу устраиваться. И вот у барышни было собеседование в самом разгаре, а ее парень мимо проезжал. Увидел машину девушки на парковке рядом с отелем и решил, что она ему изменяет. В результате товарищ бегал по всей гостинице, выкрикивая ее имя. Незабываемо. © Taban85 / Reddit
- Подруга работала администратором в отеле. Я приехала к ней на пару дней. Болтаем с ней у стойки, тут подходит пара и велят заселить их в люкс, а еще добавить поход в спа, массаж и экскурсию. Отвалили они кучу денег и ушли. А вечером с пеной у рта начали требовать, чтобы их переселили в стандартный номер. Оказалось, что эти ребята приехали с друзьями и таким образом решили выпендриться. Друзья приехали всего на день, зато все самое лучшее. А этим еще 2 дня бы пришлось платить по двойному тарифу.
- Отдыхали с мужем в гостиничке на берегу моря. Стоим на ресепшене, тут подбегает дама в расстроенных чувствах. Говорит, что спать невозможно, звукоизоляция отвратительная. Смутились: мы же с ней одни в отеле. Но еле сдержали смех, когда женщина пояснила: «Море так ужасно шумит! Не могли бы вы его сделать потише?» Мы с мужем так и присели, выражение лица администратора было незабываемым. Море потише не сделали.
- Как-то приехали в Египет отдыхать, заселились в отель с бассейном. Пошла с мужем поплавать. Плаваю, все нормально, водичка освежает. Вижу, плывет палка, думаю, странно, ведь ни одного дерева поблизости. Подплываю к ней, а у нее вырастают усы, потом лапки, а потом она убежала от меня. По словам мужа, я выбегала прямо по воде. © Подслушано / Ideer
- К нам в отель заселилась семья с домашним поросенком. Хрюшка была вполне милым созданием, но ей чем-то не угодила одна из сотрудниц. Поросенок ее долго по всему лобби гонял. Эти скачки сняла наша камера, и мы потом еще долго всей гостиницей смеялись над видео. © Icy-Advertising8214 / Reddit
- Запланировала поездку на море. Нашла хороший мини-отель, проверила погоду. Приехала: вечер, погода классная, уснула с мыслями о незабываемом отдыхе. В итоге четыре дня шел дождь с грозой. Море — лед. Начались месячные прям на пляже. Потом солнце, жара +35, не море, а сплошные водоросли. Тут же миллион огромных медуз. Обгорела, получила тепловой удар, уехала. Незабываемо. © Подслушано / Ideer
- Нашла на полу в номере миленькую пушистую гусеницу. Думаю, надо бедняжку спасти! Вынесла крошку на улицу, положила на дорожку — а она не шевелится. Снова её взяла, присмотрелась внимательно и только тогда поняла, что это не гусеница, а накладные ресницы. © Love-Dizzy / Reddit
- Мой парень и я этим летом остановились в одном очень пафосном отеле. Комната была вся в зеркалах. Туалет находился в отдельной комнате, но и там стены были зеркальными. Получается, мне приходилось устанавливать зрительный контакт с самой собой во время самых неловких моментов жизни. © airhornsman / Reddit
- Решили с мужем на отпуске в кои-то веки не экономить и забронировали бутик-отель в Паттайе. Фотки на сайте были шикарные. Приезжаем, заселяемся — номер и вправду загляденье. Но что-то с ним явно не так. Присмотрелись, и у нас буквально челюсти отвисли: в одном углу комнаты стоит ванна, а в другом, отгороженный невысокой стенкой, унитаз. А по центру кровать с шикарным видом и на купальню, и на туалет. Пришлось искать другой отель. К такой степени близости нас даже 10 лет брака не подготовили.
- Поехали мы как-то зимой в горы на лыжах покататься. Остановились в небольшой семейной гостинице. Отель был симпатичный, но, как ни странно, других гостей там, кроме нас, не было. Заселились в номер и только после этого поняли, в чем подвох. Рядом с гостиницей стояла церквушка, в которой раз в час звонили колокола. Круглые сутки. Хорошо хоть аптека неподалеку была, где беруши продавали.
Помню в Италии сняли у моря апартаменты. В пять утра приезжал мусоровоз, а мусорные баки для целого квартала апартаментов стояли у нас под окнами. Опустошение баков было не таким громким, как продолжительная беседа водителя с каким-то знакомым. И это было ежедневно. Но были положительные события которые перевесили этот негатив. Пошли дожди, похолодало, и мы начали совершать маленькие автомобильные туры по окрестностям. Открыли для себя старинный городок Loreto, где полно домиков 15-16 веков, в которых живут люди. Как-то заехали в какой-то городок, где каждая улочка была пропитана историей. Проголодались, нашли какой-то ресторанчик. Оказалось, что это место, где иногда собирались люди искусства. Кухня была превосходная, прекрасное вино, оформление оригинальное, очень доброжелательное обслуживание. На стене нарисована голубая индейка. Так и назывался ресторанчик