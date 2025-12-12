17 человек, которые поехали в отпуск, а попали как будто в кино (и у каждого оно свое)

Одно время ужасно хотела мартинсы. Вот прям мечта была. Но... Не моя колодка , хоть плачь! Переменила куча размеров, не могу. Любые ужасно натирал.
Все мы ждем отпуска с нетерпением, планируя свой отдых и развлечения. Но зачастую в поездках все идет не по плану и происходят самые необычные и неожиданные истории — от странных случайных встреч до невероятных приключений. В этой статье мы расскажем о людях, которые столкнулись в поездке с такими ситуациями, что помнят их и спустя годы.
- 2 года назад я устала, уволилась и рванула с сыном в Турцию. Там познакомилась с мужчиной — он тоже с сыном был. И все у нас завертелось... Но через 8 дней путевка закончилась. Мужчина обещал приехать ко мне на Новый год. А через 1,5 месяца вдруг стало понятно, что ждать до Нового года долго, и мы взяли и встретились в Польше! И он абсолютно спокойно сказал, что хочет, чтоб мы поженились. На Новый год он приехали к нам, а потом еще раз весной — и тогда мы расписались. А еще спустя пару месяцев я, мой сын и наша кошка переехали к нему в Германию — это было ровно через год после нашего знакомства. Я поехала отдыхать в Турцию, а в итоге переехала в Германию. У Вселенной свой крутой план всегда! © nastasssia.m
- Была в Барселоне. У меня были очень удобные туфли, но они расползлись прямо у меня на ногах. Мы срочно забежали в первый попавшийся обувной магазин, где мне начали впаривать какие-то дорогущие башмачки аж за € 95. Я хотела горчичные типа тимберлендов, но моего размера не было. Пришлось брать какие-то бордовые... И вот уже 20 лет нет им сносу, потому что это оказались знаменитые «мартинсы». Вот так мне случайно повезло. © julishe71
- Приехала я в отель. Девушка на ресепшене говорит: «У нас для вас сюрприз!» — и вручает мне бесплатный вход на массаж. Иду, ложусь. Массажистка делает свое дело и вдруг такая: «Как поживает ваш муж?» Я ей: «Какой муж? Мы в разводе!» Она сразу побледнела и говорит: «Ой, простите! Мне сказали, вы с мужем приехали». Оказалось, до меня регистрировалась богатая парочка, где жену звали так же, как меня, и муж оплатил все эти услуги для нее. А я случайно их присвоила! Но было уже поздно — массаж-то мне сделали.
- Решили с любимой слетать в Турцию на недельку. Хотел в самолете сделать предложение. Подарил кольцо, все аплодировали, она плакала от счастья. Через неделю в самолете уже на пути домой мы расстались. Офигенно слетал, блин! © Подслушано / Ideer
- Отдохнули, вылетаем из Шарм-эш-Шейха, в аэропорту досмотр. Сотрудница лезет в мою косметичку и начинает разводить, что духи «Шанель» 30 мл нельзя в ручную кладь брать! Я говорю, что точно знаю — можно! И тут она просто берет и при всех начинает их выпшикивать на себя со словами: «Ну, вам же не жалко!..» Я была в шоке. © chr1230123
Воспоминание разблокировано. В 2006 летом отдыхали в Баку, и вот буквально за несколько дней до вылета домой где-то за границей происходит взрыв в самолёте из-за жидкой бомбы. Соответственно, выпускается распоряжение, что никакие жидкости в ручной клади на борт проносить нельзя. Мы ещё дома всё упаковали в багаж, а в аэропорту на досмотре в соседней очереди заметила женщину, у которой был целый флакон каких-то французских духов, таможенники объясняют ей, что по новым правилам жидкости в ручной клади перевозить нельзя, только в багаже - она со злости швыряет упаковку духов прямо в мусорную корзину, и проходит в дальше в "стерильную" зону.
- Обмануло турагентство. Нахваливали «отличный» отель в Турции, новый, пять звезд. Приехал. Площадь маленькая, кормят в столовой в подвале, выбор еды скромный, номер маленький. Подошел к гиду, все рассказал, говорю, мол, я здесь 10 дней не вынесу, переведи в другой отель. Он по памяти вспомнил один. Сказал, что у него там знакомый работает, сейчас позвонит и, если есть свободные номера, то все решим. Место нашлось, отдал ему 100 долларов и за такси 25, приехал. Отель оказался просто небо и земля, по сравнению с моим. Больше не слушаю эти агентства. © Подслушано / Ideer
- Самолет, на котором я летел, не смог взлететь из-за неисправности двигателя. Рейс отменили, меня не могли пересадить на другой самолет в течение 12 часов. Потом не удосужились сообщить мне, что рейс придется задержать еще на 3 часа. Из-за них я прибыл домой только через 22 часа, в самолете провел девять часов вместо трех с половиной. И в качестве компенсации мне дали просто ваучер на обед стоимостью шесть долларов. © SaltyJake / Reddit
- Поехали с сыном в Египет. Денег на тот момент хватило лишь на трехзвездочный отель. Первым же утром после заселения сцепилась с каким-то местным менеджером-египтянином: на мой вежливый вопрос он бесцеремонно меня послал. Я в бешенстве отправилась в офис турагентства. Разъяренной фурией влетела в кабинет директора и нажаловалась на хамское отношение со стороны сотрудника отеля. Меня успокоили, угостили вкусняшками и попросили немного подождать. Минут через 20 привели того самого менеджера, принесли извинения. Сказали: «Сейчас вас отвезут в отель, вы соберете вещи, и мы вас переселим в пятизвездочный. А этого сотрудника уволим. Такая компенсация вас устроит? Естественно, все за наш счет». Таким образом, мы провели две недели в отличной гостинице по символической цене. © Аноним3556791 / Ideer
- Несколько лет назад была с подругой в Таиланде. В один из дней мы пошли брать скутер в прокат. Обратились к парню-индусу, который там работал, он любезно помог нам. Оказался весьма милым и симпатичным парнишкой. Разговорились с ним. Я ему комплименты сделала насчет Индии, ведь мне всегда нравилась культура этих людей, их традиции. И сериалы! Он очень удивился, позвал поужинать, я согласилась. До сих пор вспоминаем с ним то, как сидели в одном из заведений Таиланда и вместе пели: «Джимми, Джимми, ача-ача». Поддерживаем контакт и сейчас, хорошо общаемся. Договорились, что в ближайшем будущем поедем к нему в гости, в Индию. © Палата № 6 / VK
- Приехали с мужем в пансионат на выходные, развеяться. Завтрак был включен в стоимость номера. Шведский стол с 8 до 11 утра. Нам рано вставать было лень, приползли только к 10:30. Смотрим — а там от еды остатки былой роскоши. Еле наскребли каких-то холодных блинов, и все. Пошли к администратору разбираться. Говорю ей, мол, почему еды никакой нет. А она мне без зазрения совести ответила: «Раньше надо приходить, тогда будет еда». Я обалдела. Говорю: «Пардон, если завтрак идет еще полчаса, значит, еда должна быть. Пусть повар еще приготовит, раз не хватило». А она в ответ меня таким презрительным взглядом одарила и рявкнула: «Женщина, у нас есть план, сколько приготовить, за лимиты не выходим. Не успели — ваши проблемы». Оставили им гневный отзыв в книге жалоб и предложений. И уехали домой голодными.
- Остановился в крупном отеле. Девушка-администратор, которая меня регистрировала, вдруг улыбнулась и сказала: «Мы приготовили для вас люкс с видом на океан. И вот бейдж, дающий бесплатный вход в спа-салон». У меня голова кругом, ничего не понимаю. Тут выясняется, что в это время в отель заезжал мой полный тезка, очень важный человек, для которого предназначались все VIP-услуги. Но к тому времени администратор уже зарегистрировала меня в люксе с видом на океан по цене обычного эконом-класса. Правда, бесплатные спа-процедуры мне все же не достались. © Tracuivel / Reddit
Были в одном отеле в Греции на Халкидиках, понравилось, приехали ещё раз. Регистрируемся, и работник отеля, который нас регистрировал, спрашивает: "А вы уже были у нас?" - "Да, нам понравилось, здесь очень по-семейному. Персонал доброжелательный". Приходим в номер, стук в дверь. Оказывается, хозяйка отеля сидела рядом в кабинете, дверь была приоткрыта, и она слышала наш отзыв об отеле. В знак благодарности за хороший отзыв прислала нам бутылку отличного красного вина.
- Собрался в круиз. Забронировал на одну ночь номер на побережье. Пошел в назначенный мне номер, но ключ-карта не сработал. Вернулся к стойке регистрации и скромно попросил за причиненные неудобства комнату с видом на реку. А мне предоставили за 200 долларов номер, который стоит 500 долларов. Сделал много фоток моста и больших красивых яхт. © FriedEggSammich1 / Reddit
- Приехали с мужем и дочкой за город отдохнуть. Остановились в отеле, в маленьком и недорогом номере. Отель вроде приличный, четырехзвездочный, а в кровати обнаружила чей-то волос. Подумала: наверное, это уборщицы. Но все равно неприятно. Позвонила на ресепшн, пожаловалась. Пришла администратор. Извинилась передо мной раз пять, наверное. И предложила в качестве морального ущерба переехать в номер люкс за ту же цену. Было очень приятно.
- Летел на самолете. И тут обрушилась сильная метель. Застрял из-за этого в другом городе. Так авиакомпания бесплатно разместила меня в шикарном отеле в центре. Я заказал доставку еды и напитков в номер, за которую также заплатила авиакомпания. А на следующее утро, когда погода прояснилась, меня посадили в первый класс, потому что мест в экономе не хватило. © lunch22 / Reddit
- Приехал в отель ранним утром после того, как рейс сильно задержали. Отель был полностью заселен. Мне хотели выдать ваучер на какое-то место в отеле в другом конце города. Я сказал: «Никуда я не уеду. Вы сняли мою бронь, вот и ищите мне место здесь». После долгих раздумий менеджер дал мне ключи от их лучшего номера-люкс, в котором были три этажа, пианино и комнатный водопад. Не особо люблю тот город, но мне понравилось потом рассказывать своим товарищам-путешественникам о жизни, которую до этого момента я никогда не видел. © gemstun / Reddit
- Жена мечтала побывать в Париже. Сама она не работает. Я втайне откладывал деньги несколько лет. Наконец-то скопил. Подгадал отпуск. Купил билеты на самолет, забронировал и оплатил гостиницу. Ну все в ажуре, думаю. Рассказал все любимой. И тут женушка выдала: обиделась, что я забронировал некрасивый отель (посмотрела в интернете). Сказала, что она не сможет там нормально пофотографироваться! Понимаете? В конце «разговора» назвала меня жмотом и уехала к маме. Не понимаю, что именно я сделал не так. Я ведь даже за неделю до поездки дал любимой жене 50 тысяч, чтобы она купила себе новой одежды для отпуска, сходила в салон красоты и так далее. Очень старался, но не угодил. © Палата № 6 / VK
- Летели с девушкой в отпуск. Рейс оказался переполнен. Авиакомпания позвала обсудить компенсацию. Я уболтал свою узнать, что предлагают. Сказали, дадут бесплатную ночь в отеле, ужин и завтрак в ресторане. Еще и $2400 выплатят! На следующий день выяснилось, что это полагалось заплатить не нам двоим, а каждому. Благодаря этому мы компенсировали себе большую часть расходов на отпуск. Кстати, моя девушка тогда согласилась выйти за меня, и из отпуска я вернулся с невестой. © goplayfetch / Reddit
