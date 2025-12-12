17 человек, которые поехали в отпуск, а попали как будто в кино (и у каждого оно свое)

Ох уж эти бесконтактные заселения... Один раз летела с пересадкой в Хельсинки. Между рейсами была ночь, поэтому решила забронировать одноместный номер недалеко от аэропорта. При бронировании с меня потребовали выслать копию документа и сфотографироваться прямо в процессе. Хоть это и было в новинку, но я справилась. Пришел код от номера. Но там был и вход в гостиницу по коду, которого у меня не было! Хорошо, что было не совсем поздно. Я сначала начала писать в поддержку и требовать код для входа, но там не торопились отвечать. Я подпирала дверь в уверенности, что придется ночевать в беседке во дворе, когда дверь открылась изнутри - кто-то вышел. Я проникла внутрь. К двери номера код подошёл. Я подумала - какое счастье, что я купила себе всё, что нужно для ужина, не надо больше выходить. В номере была микроволновка, чайник, холодильник и телевизор. Только удобства общие на этаже. Ну что. Мне на одну ночь. Стараюсь не связываться с этими новыми технологиями. Не любят они меня.