20 историй, которые так и хочется закончить словами: «Вот это поворот!»

Иногда жизнь подкидывает такие сюрпризы, что кажется, будто живешь в сериале или новомодном кино. И вроде все идет по плану, но потом происходят такие сюжетные повороты, что только диву даешься. В этой статье мы расскажем о ситуациях, развязку которых с первого раза и не угадаешь.