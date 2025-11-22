15+ вторых половинок, которые такое отчебучили, что хочется орать чаечкой
Иногда наши вторые половинки вытворяют такое, что остается только выдохнуть, посмотреть в потолок и задуматься: «И за что мне все это счастье досталось?» Мы их любим, обожаем, холим и лелеем, но порой хочется снять их поведение на видео и выложить в сеть, чтобы собрать миллион лайков и услышать слова поддержки.
- Я на удаленке. Как-то муж заболел и пришел пораньше с работы. А я до этого помыла кошачий лоток и зажгла палочку с благовониями, ну, чтоб не воняло. Муж зашел в квартиру тихо, я не услышала. Заглянул с серьезным видом ко мне в комнату, потом прошелся по остальным и спрашивает: «Кто это у тебя был?» Он подумал, что я зажгла благовония для романтики, а оказалось, для того, чтобы отбить кошачий запах. Я так ржала потом! © PerfectFygy / Pikabu
- Мой друг как-то сказал, что его супруга постоянно хвалит мужей своих подруг, коллег, знакомых. Мол, у одной рукастый — ремонтирует все, у второй успешный — зарабатывает много, у третьей супруг высокий, статный, красивый! Я ему по приколу посоветовал, похвалить жену какого-нибудь знакомого, например, заходил к товарищу в гости, меня пригласили за стол, накормили очень вкусным обедом, жена у товарища умничка, дома у них чистота, готовит она шедеврально и сама при этом очень хорошенькая!
Так вот, после того, как мой товарищ своей супруге все это сказал, она взбесилась так, что не разговаривала с ним несколько дней. Но, как ни странно, перестала хвалить других мужиков. © kulakovpage / Pikabu
- Стиралка начала издавать скрежет. Мастер ее разобрал, достал «косточку» от лифчика, взял деньги и уехал. А у нас с женой чуть до развода не дошло. Она орет: «У меня такого белья нет! Чей это лифчик? Кого ты в дом водил?» Оказалось, нижнего белья с «косточками» у супруги действительно нет — эта «косточка» у нее из купальника выпала! © basilgenn / Pikabu
- Недавно муж пришел с цветами, сережками и несколько дней подряд водил меня в ресторан. Я все выспрашивала, с чего такая щедрость, но он молчал. А вчера были в магазине, я выбирала бритвенный станок, и муж во всем признался. Оказывается, он увидел у нас дома мужской бритвенный станок (а я теперь их беру, потому что они качественнее, чем женские) и приревновал меня. Такая вот щедрость, порожденная ревностью. © mommdarinka
- Мою жену тупо используют, а она и рада. У нас есть соседка, которой частенько нужна помощь. Когда она была после операции, то это еще куда ни шло: моя жена сама ей предложила помощь по дому, а та согласилась. Но вот прикол в том, что после операции прошел почти год, а она мою жену, как прислугу, гоняет! Я жене говорю, что ее просто используют, а она только и говорит: «Отстань, я человеку помогаю!» © Палата № 6 / VK
- Муж на днях решил подколоть меня. Намекал на то, что я часто придираюсь по мелочам. Забирает меня на машине, сажусь рядом, а он едет и говорит: «Зай, ну ты не замечаешь!» Я не понимаю, о чем он. Муж продолжает: «Ты не увидела, да? Не заметила?» Я смеюсь и спрашиваю: «Что не заметила?» Он отвечает: «У меня как бы новая прическа!» Я после этой фразы все поняла. Ржу над ним и говорю: «Ты перед тем, как меня копировать, хотя бы шапку снял бы. Как я могу заметить твою новую прическу?» © Мамдаринка / VK
- Moй муж paзгoвapивaeт вo cнe. B пpинципe, я cплю кpeпкo, пуcть xoть вcю нoчь бoлтaeт. Ecли бы нe oднo но. Он будит мeня, чтoбы я eгo cлушaлa. Haпpимep, нeдaвнo oн paзбудил мeня и нaчaл cтaвить paбoчиe зaдaчи, a буквaльнo нeдeлю нaзaд зacтaвлял c ним дepжaть oкнo, cкaзaл, чтo oнo упaдeт. Haутpo, кoнeчнo, ничeгo нe пoмнит. © Сокровенные истории / VK
«Вот так мой парень ест кексики»
Ой, судя по фото, вытащить и съесть отдельно можно было только три угловых. Все остальные запеклись в один сплошной кекс. Вот парень как смог, так и съел 🤷
- Я безумно люблю своего мужа. Не поймите неправильно, он у меня просто великолепный мужчина. Ласковый, умный, внимательный, добрый, красивый. Но вот не бывает идеальных людей в этом мире, мой муж не исключение. Он никогда не умел выбирать подарки, как бы я ему ни намекала. То чайник электрический, то полотенца, то шампунь от облысения. Даже когда я ему прямо говорю, он умудряется забыть о том, что я хотела в подарок. На прошлый День святого Валентина он мне подарил зубную щетку из бамбука. Боюсь представить, что будет в этот раз. © Мамдаринка / VK
- Жeнaт, жeнa умницa, кpacaвицa, xoзяюшкa. Ho инoгдa, кoгдa coбиpaюcь нa paбoту, oнa пpeдлaгaeт пoзaвтpaкaть — я oткaзывaюcь. А пoтoм пo дopoгe зaxoжу в фастфуд и нaeдaюcь там тaк, чтo дышaть нe мoгу. B тaкиe мoмeнты чувcтвую ceбя, будтo измeнил eй. A пpизнaтьcя cтыднo. © Сокровенные истории / VK
Ласковый, добрый, красивый - да. Умный и внимательный - нет.
- А мне вот повезло, причем по-крупному! Я могу не ломать голову и не думать днями о том, что же подарить мужу на День святого Валентина. Мои подружки и знакомые страдают, потому что не знают, что выбрать. Бегают по магазинам, катаются по торговым центрам. А у меня все легко и просто. Я подарю своему мужу целую коробку новых носков. Десять пар! Думаете, что это ужасный подарок? Любимый считает иначе, ведь он у меня коллекционирует носки, и ему точно понравятся тематические, с его любимыми персонажами из «Звездных Войн». © Мамдаринка / VK
- Решили с парнем жить вместе. Он младше меня на 3 года, мне 25, ему 22. И более неприспособленного к жизни человека я не встречала. Такое ощущение, что до своих 22 он спал в какой-то криокапсуле. Прошу купить продукты на суп и плов — «А это какие?» А если все-таки покупает, то возьмет самое дорогое, на цены и качество просто не смотрит. Отправляю в магазин за моющими средствами — «А какие, где, сколько?» Реально проще, быстрее и дешевле купить все самой. Закинь вещи в стирку — он просто перекладывает их из корзины, даже по цвету не разделяя. Даю квитанции на оплату — «А почему так много платить?» Я как будто его усыновила и вот теперь воспитываю, учу основам жизни в социуме. © Подслушано / Ideer
- У нac aкpилoвaя вaннa, и я заметила, что нa нeй ocтaлиcь cлeды oт poзoвoгo лaкa. Kaк я opaлa нa cвoeгo мужa, кaк я eгo гнaлa из квapтиpы! Он иcкpeннe нe пoнимaл, чтo cдeлaл, клялcя, чтo нe измeнял. Я pыдaлa и былa нeпpeклoннa. Oн уexaл, тpи дня в paзлукe, я peшилa paccлaбитьcя и пpинять вaнну. И, выxoдя из вaнны, зaдeлa нoгтeм eе тaк, чтo ocтaлиcь тaкиe жe cлeды! Блин! Oт мoeгo лaкa! Чepт! Этo мoй лaк! Kaкaя я тупaя! Что гoвopить мужу, умa нe пpилoжу. © Сокровенные истории / VK
«Как моя жена открывает молоко»
более неприспособленного к жизни человека я не встречала.
На самом деле все наоборот, он использует по полной девушку и трахает и живёт не жужжит, так как за него все делают.
- Ужинаем с мужем. И тут он начинает: «Любимая, а давай, когда встанем на ноги или подкопим денег, разведемся?» Опачки. На секунду я офигела. Одна за другой пронеслись мысли всякие. Отвечаю: «Давай!» А этот дундук продолжает: «А потом поженимся снова и сыграем пафосную свадьбу, ну там с лимузином». © Мамдаринка / VK
- Мы с девушкой переезжаем, и поэтому потихоньку перебирали вещи, чтобы ненужное выкинуть. Сегодня вечером я застал ее сидящей в прихожей и возящейся с нашей коллекцией настольных игр. Она вынимала каждую игру из соответствующей коробки, складывала содержимое в зип-пакет, а затем складывала все это в сумку. Я спросил, мол, что за дела? Она: «В коробках много лишнего места, а так их будет легче перевозить». Хотя с технической точки зрения ее логика здравая, но, я считаю, что это просто неправильно. © TyroftheSwift / Reddit
- Мой муж очень суеверный. И вот представьте, переезжаем мы на новую квартиру, перевезли все вещи, сложили их возле порога, грузчиков отправили домой. И тут муж, как будто вспомнив что-то важное, побежал на улицу. Через 5 минут возвращается, а на руках у него кот! Говорит: «Первым в дом должна зайти кошка». Так и остались жить — я, мой суеверный муж и кот. Который через неделю оказался соседским, пришлось отдать. © Палата № 6 / VK
- Свекровь рассказала, что свекра пыталась соблазнить их общая подруга. Пришла в гости, пока свекровь в больнице была, якобы навестить. Свекор так обрадовался, что тут же вытащил показать 7 альбомов их совместных семейных фотографий. Удивлялся потом, почему она на 4 альбоме убежала домой. © WowHotShots / Twitter
- Я, как правило, сплю очень крепко, поэтому обычно ставлю несколько будильников. У моей девушки же очень чуткий сон. Вчера у меня была важная онлайн-встреча, поэтому я поставил три будильника. А девушка забыла о моей встрече и решила, что я поставил их случайно. И я пропустил назначенное время. А ведь это было посвящено моей диссертации! Мне было так стыдно, что я даже поехал к своему профессору, чтобы лично попросить прощения. Он был в ярости и даже сообщил об этом заведующему кафедрой. © mangothefruitdude2 / Reddit
«Моя девушка зажгла свечу под телевизором»
- Пару месяцев назад я вывихнула лодыжку и передвигалась с костылями. Нам нужно было оформить документы и взять с собой друга, в качестве свидетеля. Когда мы все закончили, муж сказал, что они с другом заберут машину и заедут за мной. После 25 минут стояния на солнце, я уже чуть ли не плакала, стоя так долго на одной ноге, мне было больно. И вот, примерно еще через 10 минут, они наконец приехали. Оказалось, они, блин, заехали за кофе и мороженым. Ни смс, ни звонка. Я могла бы взять такси.
Когда мы вернулись домой, я сказала мужу, что злюсь на то, что он не удосужился сообщить мне о своих планах. И по сей день мой муж считает, что погулять с другом было важнее всего, ведь друг оказал нам услугу. И он никак не может понять, почему я тогда расстроилась. © Ok_Knee1216 / Reddit
- Я беременна, и стараюсь поменьше пользоваться всякой агрессивной химией. Так что обычно прошу мужа помыть туалет или ванну. Снова затеяли уборку, он пошел мыть ванну. Захожу я туда за тряпкой для пыли, а он стоит, моет ванну. Ершиком для унитаза. © Мамдаринка / VK
