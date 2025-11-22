15+ вторых половинок, которые такое отчебучили, что хочется орать чаечкой

Иногда наши вторые половинки вытворяют такое, что остается только выдохнуть, посмотреть в потолок и задуматься: «И за что мне все это счастье досталось?» Мы их любим, обожаем, холим и лелеем, но порой хочется снять их поведение на видео и выложить в сеть, чтобы собрать миллион лайков и услышать слова поддержки.