20+ уморительных историй про фамилии, которые добавляют в жизнь огонька
Фамилия — это не просто набор букв, а целая судьба! Одно дело быть Ивановым или Петровым, а другое — носить фамилию Девочка или Завтрак. Да и остальным стоит быть осмотрительнее: услышав в трубке грозное «Кукуй», не стоит в сердцах отвечать «Сам кукуй!» — возможно, это фамилия большого начальника. Мы собрали истории о людях, которым фамилия устроила «веселую» жизнь в прямом и переносном смысле этого слова.
- На заводе, где я когда-то работал, был начальник отдела по фамилии Кукуй. Он так и представлялся, снимая трубку: «Кукуй». Однажды ему позвонил по работе мой приятель, фамилию не знавший. Услышав ответ, сорвался: «Сам Кукуй!» Потом, понятное дело, разобрались, и он извинился. © Владимир Смирнов / Dzen
- У коллеги нормальная фамилия — Кудаев. Его жена лежала в больничке. Заходит в палату медсестра:
— Укольчик делаем. Ваша фамилия?
— Кудаева...
— В пятую точку, конечно! А фамилия как? © porvatov.roman
- В роддоме была роженица по фамилии Павлик. Пришли знакомые ее проведать, кричат под окнами, чтобы выглянула: «Павлик! Павлик!» Другие роженицы выглядывают и крутят у виска: «Здесь родом! Какой Павлик?!» © itallavald
- Помню, бабушкина сестра рассказывала. Пришла ее коллега за зарплатой. Ее спрашивают: «Фамилия?» Она: «Плохая». Ей: «Какая разница. Какая ваша фамилия?» Она: «Плохая». Ей: «Ну, говорите свою плохую фамилию». Она: «Фамилия у меня такая — Плохая», — и назвала свой табельный. По табельному посмотрели, действительно, у нее фамилия Плохая. © mvs / Dzen
- Парень переехал из другого города и решил продолжить занятия боксом на новом месте. Нашел секцию бокса, пришел и что-то спросил у первого же парня, тот ему говорит: «У дерева спроси». Удивился, подошел к другому, а ответ тот же: «У дерева спроси». Когда и третий человек ответил то же самое, парень решил уточнить, почему его все так откровенно посылают. Оказалось, что его посылают к тренеру, а фамилия у тренера обычная — Дерев, но вот при склонении получаются интересные варианты. © Жужа Лаптева / Dzen
- Был у нас начальник цеха по фамилии Гусев, а замом у него был Лебедев. Гусев был технически очень грамотен, но несколько косноязычен. И вот однажды на оперативке он выдает очередной перл: «Надо нам работать дружней, а то мы как в том стихе: лебедь, рак...» Потом помолчал несколько секунд и добавил: «И гусь». И даже не понял, почему мы дружно захохотали. © Елена Горнова / Dzen
- Услышала диалог в автобусе — разговаривали две молодые женщины. Одна говорит: «Развелась и вернула девичью фамилию: Кукарека. Красивая фамилия, лучше прежней!» Другая спрашивает: «А какая была?» А та в ответ: «Петухова!» © Natalia Muravieva / Dzen
- У меня девичья фамилия Буханцева, а подруга была с фамилией Колбасова. Мы постоянно были вместе, не разлей вода, а мальчишки нас называли Бутерброд. © viktoriabuhanceva
- У моей знакомой фамилия Угадай. Весело было, когда она устраивалась на работу и пришла на собеседование. Секретаря почти до нервного срыва довела. © julia_julia_3001
Чисто технически Гусеву и Лебедеву как раз-таки должно прекрасно работаться вместе. А вот лебедю, раку и щуке - нет, потому что кто-то тянет в небо, кто-то в воду, кто-то на дно.
- У нас на работе фамилия директора была Короткий, а у его зама — Мягкий. Бывало, зайдешь в приемную, спрашиваешь у секретаря: «Короткий на месте?» Она отвечает: «На месте, но у него сейчас Мягкий». © e_aba_017
- Мне надо было узнать фамилию сотрудницы. Она мне говорит: «У меня финская фамилия». Я говорю: «Ок, какая?» Она еще раз: «Финская!» © irinaart_nails
- Знакомая была по фамилии Безручко. Утешали, что выйдет замуж, поменяет. Вышла. Теперь она Безушко. © natka_shcharbakova
- На юрфаке был парень по фамилии Крайний. Про него ходила байка, мол, преподаватель еще не знал студентов и сказал после звонка на лекции: «Пусть крайний дверь закроет!» Тут с середины аудитории встал Крайний и пошел закрывать дверь. © ingaka7
- Была у меня заказчица. Когда бланк заказа оформляли, я спросила у нее имя и фамилию.
Она улыбнулась и сказала: «Вы их запомните». Уже больше 15 лет прошло, но я действительно помню, ведь звали ее Белая Лилия. © Наталья Латыпова / Dzen
- Сижу в очереди в женской консультации. Выходит медсестра из кабинета и кричит: «Следующая — Орел». Никто не отзывается. Спрашивает у меня: «Вы Орел?» После моего ответа вся очередь задыхалась от смеха, потому что я выдала: «Вообще-то я не Орел, я — Заяц!» © commentmoood
- У меня в школе был одноклассник по фамилии Глухих. И вот восьмой класс, мы пришли на первый урок химии, и учительница начинает рассказывать о предмете и о себе. Потом в контексте того, что два раза повторять не будет и нужно слушать ее внимательно, она говорит: «Надеюсь, в классе нет глухих?» Мы все хором: «Есть!» Офигевшее лицо химички помню до сих пор. © kadya79 / Pikabu
- У нас были соседи с фамилией Секрет. Вот пришла соседка к врачу записываться, и ее спрашивают: «Ваша фамилия?» Она говорит: «Секрет». Ей: «Женщина, что за секрет? Мне нужно вас записать! Как фамилия ваша?!» © ivetprada
- У мамы девичья фамилия была Кучерявая, и волосы ей под стать — длинные и очень вьющиеся. Мама пришла устраиваться на работу, стоит у кабинета, ждет. Выходит из кабинета девушка, увидела маму и говорит: «Ой какая кучерявая!» А мама ей в ответ: «Не фамильничайте!» © smg_marisha
- У нас был айтишник по фамилии Завтрак. Когда шли в столовую, помощник повара записывала ФИО в журнал. Так он пришел говорит ей: «Завтрак!» Она на него вылупилась и в ответ: «Мужчина, сейчас обед!» Он ей: «Ну, пишите: Завтрак пришел на обед!» © lnnaya_ya
- Мама рассказывала. Заходит в кабинет к ним пенсионерка и такая: «Я — девочка!» Все на нее смотрят и говорят, мол, в целом, мы все тут девочки. Она им: «Вы не поняли, я — Девочка, вы меня вызывали». Тут все поняли, что это фамилия у нее — Девочка. © darya_ozturk_leplianina
- Подруга-врач вызывает в кабинет пациентку и, сильно смущаясь, говорит: «Скоти́на, проходите!» А пациентка ей тихим голосом: «Я не Скоти́на, я Скóтина». © la_pez
- Лично свидетелем была. Разговор двух пациенток в поликлинике:
— Простите, в этом кабинете хирург принимает?
— Да, Лицевой.
— Как лицевой?! Я с ногой, вообще-то, пришла... © Sovsemkuku / Pikabu
- У меня пациент был по фамилии Ку-Ку. Кабинет большой, на 6 врачей (стоматология), под дверью с десяток людей всегда сидит.
— Галина Ивановна, следующего пригласите, пожалуйста.
Она открывает дверь и говорит серьезно:
-Ку-ку!
Иногда куковать приходилось не по разу. © informblok / Pikabu
