20+ уморительных историй про фамилии, которые добавляют в жизнь огонька

СкОтина могла бы назваться СкотинА. С греческого - темно.



У нас в группе была студентка Маляр. Всегда предупреждала - ударение на а. Но так терялась вторая гласная. Ее постоянно записывали как композитора - Малер. И что плохого в маляре? По крайней мере знакомое слово и без ошибок запишется и повторять по сто раз не надо было бы.



А один препод имел фамилию ПоснОв. Вроде бы ничего, но он был в активе студенческого научного общества (СНО) и на каждом заседании подпрыгивал, когда секретарь объявлял - А теперь по СНО (в смысле переходим к делам общества).