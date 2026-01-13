15+ пушистых хулиганов, которые сначала устроили в доме хаос, а потом стали главными любимцами
1 час назад
Порванные шторы или разбитая ваза быстро забываются, если питомец делает для семьи что-то по-настоящему важное. Герои наших историй сперва сердились на своих любимцев за шалости, но вскоре сменили гнев на милость. Оказывается, даже за самым шумным и несносным поведением может скрываться искренняя забота. Вот примеры того, как пушистые проказники с лихвой искупили свою вину и доказали свою преданность
- Родила сына, первое время жили у свекрови. А у них кошка злая, как черт. И вот ночь, кормлю ребенка, темно, и вдруг эта хвостатая начинает за мной по пятам гнаться. Муж проснулся от этого цирка, включает свет, а кошка стоит, держит в зубах мышь и типа гордо мне демонстрирует трофей, мол, хвалите меня, я добытчица! Я чуть не села прямо там. Утром смеялись все, кроме меня. Мне той паники на всю жизнь хватило! © Мамдаринка / VK
- Взяла кота, а он меня изводил: каждый вечер садился напротив старого книжного шкафа и методично скидывал с полки одну и ту же толстую энциклопедию. Я ругалась, ставила книгу обратно, прятала — бесполезно. Через неделю сдалась, решила убрать книгу в другое место. Взяла ее в руки, пролистала, а оттуда выпал плотный конверт. Оказалось, это моя «заначка» с первой зарплаты, которую я спрятала в этой книге пять лет назад и начисто про нее забыла. Кот просто хотел поиграть с торчащим уголком конверта, а в итоге оплатил нам с ним отпуск.
«Пуньк»
- В связи с переездом отдали маме нашу персидскую кошку. На новом месте у нее открылись новые стороны характера, о которых мы с мужем и не подозревали. Мама живет в частном доме, и на тот момент у нее уже было два кота, волкодав и такса. Так наша кошка заставила котов ходить по струнке, и в дом они входили только с ее разрешения. Волкодав на нее до сих пор смотрит с опаской, а таксу кошка гоняет, как мышь, по всему дому. Папа шутит, что скоро возьмет ее на охоту. © Подслушано / Ideer
- Мы с парнем сильно поссорились, он даже временно съехал к другу. Вчера захожу в комнату и вижу: кот открыл шкаф и играет с рукавом его старой куртки. Меня это дико взбесило. Думаю: «Уберу ее с глаз долой, запихну куда подальше, чтобы не напоминала о нем!» Схватила куртку, хотела уже зашвырнуть ее в дальний угол, но случайно нащупала в кармане что-то твердое. Достаю — а там маленькая бархатная коробочка с кольцом. Оказывается, он все это время хранил его там и просто ждал подходящего момента для предложения. Сижу теперь в обнимку с этой курткой и реву.
- Мой парень носит только белые футболки. Меняет их каждый день. И если вдруг я не поглажу — будет страшный скандал. У него десятки белых футболок разных брендов, которые я ненавижу. Когда мы завели кота, первым делом он обгадил кучку свежевыстиранных тех самых футболок. Так мы с ним и подружились. © Подслушано / Ideer
«Я сказал своей жене, что не хочу заводить кошку»
- Иду с работы, и тут бродячая собака. И реально кидается на меня! Покусала мне ногу. Через пару недель идем с мужем домой, она снова там. Муж спокойно подходит к ней и выдает: «Ты зачем ее покусала?» А та реально глаза вниз, стыдно. И тут муж достает хлеб и говорит: «Ты голодная была? Сейчас голодная? Кушать хочешь?» С того дня собака никуда не ушла, так и живет с нами. Родился сын, а собака как нянька, везде за ним. И теперь я понимаю, что она тогда просто была в тяжелом жизненном периоде. Как и все мы иногда. © Не все поймут / VK
- В детстве я была настоящей хулиганкой, добиралась до всего: мамина косметика, документы — все! А песик наш меня во всем поддерживал. Однажды родители собирались покупать машину, и мама случайно оставила на диване пачку денег. Тут звонок в дверь. Она вышла буквально на минуту, а когда вернулась — чуть не упала от смеха. Я стояла у дивана, пыхтела и изо всех сил тянулась ручками к купюрам, но сдвинуться с места не могла. А наш пес сидел сзади и аккуратно, но намертво держал меня зубами за подтяжки комбинезона. Спасибо, Яша, спас семейный бюджет!
- Когда мы бываем в гостях у бабушки, и ее 12-летняя кошка взбирается на ковер под потолок, бабушка обязательно подходит к ней со школьной указкой и громко угрожает, что сдаст ее в цирк. Но мы-то видим, что она просто гордится кошкой, поэтому всячески поддакиваем. Лишь бы жили они обе еще долго. © Подслушано / Ideer
«Она хотела залезть под одеяло, но я ей не разрешил. Она так на меня посмотрела, что мне даже как-то стыдно стало»
- Была у нас котейка, звали Юля. Такая статная, сиамская, злая кошка. Гоняла собак во дворе, вылавливала все живое в доме и вокруг, начиная от букашек и заканчивая ящерицами. Я была ребенком и решила сделать из кошки куклу — нарядила в платье и прицепила бант. Конечно, Юле это не понравилось, но она была кошкой благородной и все терпела.
А ночью принесла мне в кровать живую мышь! Крики, вопли и картина маслом: кошка на столе с победным видом, я на люстре, папа в дверях смеется. Вот такие воспоминания о самом лучшем в мире питомце! Прожила она с нами 21 год, и истории об этой кошке я буду рассказывать своим внукам. Это не котейка — это легенда! Ну, по крайней мере, для нашей семьи. © Не все поймут / VK
- Иду в наушниках, музыка играет, никого не трогаю. Собираюсь переходить дорогу, как вдруг на меня налетает огромный уличный пес. Буквально сбивает с ног и валит на землю, поиграть, видите ли, захотел! Я лежу в грязи, злобно смотрю на этого пса. И тут прямо перед моим носом на бешеной скорости проносится машина. Из-за громкой музыки я ее даже не слышала. Если бы не этот пес, меня бы просто снесли. Лежу, обнимаю его грязную шею и реву. Спасибо тебе, лохматый спаситель.
- Моя черная кошка всегда спит со мной. Вернее, на мне. Ночью было жарко, вспотела, так еще и эта шерстяная грелка сверху. Стала ее спихивать — она опять лезет, то в ноги ляжет, то на живот, то на грудь, не сдавалась. Боролись долго, в итоге я заснула. Проснулась от вопля мужа: «Блин, что это?!» Я тоже испугалась, увидев в зеркале вместо своего отражения какого-то гамадрила, с ног до головы покрытого черной шерстью. © Подслушано / Ideer
«Я не хотел кота. Теперь не представляю, как бы я жил без него»
- Мой попугай — звезда интернета. И уже неплохо так зарабатывает. Пару месяцев назад я выложил забавный видос, как Кеша напевает вирусную песенку. Я думал, что все попугаи так умеют, и публиковал скорее для друзей. Но просмотры взлетели в космос, лайки, комменты. Все просили еще видосов, так Кеша стал набирать популярность. А про заработок — люди кидают нам деньги на карту, а я учу попугая словам, которые мне присылают подписчики. Не грех заработать, если он у меня такой умняш! © Не все поймут / VK
- Жила я с парнем, отношения у нас не очень складывались. Из-за него моя кошка всех мужчин боялась как огня: стоило кому-то зайти — она сразу под диван. Однажды к нам в гости заглянул знакомый друга. И тут я выпала в осадок: моя кошка взяла и начала ходить за ним хвостиком и ластиться! Это было что-то невероятное. Вскоре я набралась смелости, бросила бывшего, а сама переехала к этому знакомому — ему как раз нужен был сосед по квартире. В итоге мы женаты уже 19 лет, 14 из которых кошка провела с нами в любви и спокойствии. Мы даже татуировки в память о ней сделали. Получается, кошка сама выбрала мне мужа. © Skyemonkey / Reddit
- Переехала жить к парню. Кошка его брата сразу стала гадить мне на вещи или в кровать. Сама она дикая и злая, всех кусает, включая хозяина. Он за ней редко убирает, орет на нее, когда та просит есть, дает один пакетик корма в день. Я стала ее подкармливать, играть с игрушками, ласково разговаривать. Вчера она пришла ко мне на коленки, свернулась клубочком и стала мурчать. Ей всего лишь нужна любовь. © Подслушано / Ideer
«Мой папа сказал, что не хочет еще одну собаку. Ну да, ну да...»
Сразу видно и понятно каким должен быть настоящий папа, и для детей,и для домашних питомцев:))
-
-
Ответить
- Принес как-то муж домой кошку с помойки. Кашляла, еле живая. Видимо, с балкона выпала и долго на улице голодала. На следующий день ударил мороз — не выгонишь. И кошка прижилась у нас. Отъелась, похорошела и распушилась. Только молчала всегда. Я полгода учила ее мяукать: «Маруся, скажи мяу-мяу!» Молчит. «Наверное, немая», — решил муж. Но я продолжала ей мяукать. И наконец-то наступил тот день, когда в ответ я услышала от кошки тоненькое «миу». Ура! © Подслушано / Ideer
- Мой муж не любит котеек. Поддался на мои уговоры, и мы завели кошку. Характер у нее оказался не самый покладистый. Что она только ни вытворяла: перегрызла половину проводов в квартире, погрызла несколько его кофт, две дырки на пледе на диване, а про ободранные обои я вообще молчу. Муж говорит, что выгонит ее вон из дома. Однако, когда кошка заболела, муж первым понес ее к ветеринару и поехал за лекарствами. © Подслушано / Ideer
