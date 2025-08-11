20+ пушистиков, которые играючи внесли нотку хаоса и юмора в наши будни

С животными не соскучишься: только наведешь порядок — они уже разнесли половину, только расслабишься — они уже едят твою пиццу. Но именно за это мы их и любим. То за гениальную изобретательность, то за такую преданность, что расплываешься в улыбке. В этих историях — весь звериный шарм, от носа до хвоста.