20+ пушистиков, которые играючи внесли нотку хаоса и юмора в наши будни
Животные
2 часа назад
С животными не соскучишься: только наведешь порядок — они уже разнесли половину, только расслабишься — они уже едят твою пиццу. Но именно за это мы их и любим. То за гениальную изобретательность, то за такую преданность, что расплываешься в улыбке. В этих историях — весь звериный шарм, от носа до хвоста.
- Живу в частном доме. Повадились дворовые коты из курятника яйца таскать, кур гоняют, огород топчут. Такая себе группировка из 10 мяукающих хулиганов. Я их и подкармливать пробовал, откупался, как мог, но они ни в какую — и мое съедят, и курам ущерб нанесут. В общем, решился я завести собаку. Взял из приюта уже подросшего кобеля, возлагая большие надежды на то, что он-то наведет порядок. Три дня была тишь да гладь — я прям гордиться начал своим песелем! А вчера утром выхожу и застаю картину: лежит мой пес, вокруг него мирно дремлют коты всем составом, а рядом скорлупа от яиц... © Не все поймут / VK
- У моих знакомых кот приучен ходить на унитаз, но не просто ходить, а еще и смывать за собой! И вот однажды хозяйка заметила, что кот зашел по своим делам и что-то долго не выходит. Заглянула в сортир и обалдела! Оказалось, кот все это время нажимал на слив, прислушивался и нажимал повторно. Дело в том, что в тот день на 2 часа отключили холодную воду. А кот терпеливо сидел и пытался смыть за собой. Вот такой интеллигент! © Не все поймут / VK
AI-generated image
- Созвон с важными клиентами, все серьезно. Я дома, сверху рубашка, снизу трусы. Вдруг кошка прыгает на стол и сбивает кружку. Я рефлекторно вскакиваю и мелькаю в кадре во всей красе — в трусах и с кружкой. Краснею, думаю: ну все, конец. И тут один из клиентов — турок, очень серьезный дядька, вдруг тоже встает и спокойно так показывает в камеру свои полосатые трусы. Говорит: «Не переживайте, я тоже не заморачиваюсь». В итоге сделку закрыли на ура. © Не все поймут / VK
- Пять лет назад я подобрала на улице грязного тощего котенка, а теперь это наглая рыжая морда. Он — любимец семьи, которому коту позволено практически все. Он никогда не выходил из квартиры — его и тут все устраивало. И вот мой кот пропал. Я чуть с ума не сошла от ужаса! Бегала по подъезду и двору, звала, плакала. И вот возвращаюсь я в квартиру, а под дверью сидит мое сокровище и рядом с ним пищит маленький котенок. Как потом рассказала соседка, кошка которой родила котят, дело было так: этот наглый кадр ждал ее возле двери в квартиру, зашел с ней домой с деловым видом, взял одного котенка и направился к себе, то есть к нам. Ну, что сказать? Котенка он так и не отдал. Стал для него лучшей матерью: заботится, моет, спит вместе с ним. Короче, теперь у меня два кота. © Не все поймут / VK
AI-generated image
- Нашу кошку Марусю мы взяли взрослой из приюта. Ее возвращали три раза. А у меня она через пять минут поймала мышь. Отнесла ее к миске с едой, из которой поела. Я мышь потихоньку выкинула. На следующий день она принесла пойманную мышь к моей кровати. Типа я их ем. Если кто-то открывал холодильник и ее не кормил, она натурально падала в обморок. Вот прямо со стуком, на спину и лапки на груди скрещивала. Отъелась и похорошела она быстро. Как-то легла спать, слышу — муж к холодильнику, стук. И тут муж заявляет кошке, что, мол, толстые кошечки неубедительно играют голодный обморок. Нужно менять амплуа. Как отшептало. © Элина Линберг / Dzen
- У моего хаски Уинстона всегда была довольно сильная тревога из-за разлуки. Когда ему было около 6-8 месяцев, мой сосед снизу сказал, что он начал выть, когда меня не было. Я никогда не слышала, чтобы он выл. Однажды я пришла домой с работы пораньше и, должно быть, была тише обычного, потому что, когда я вошла в дверь, он не поприветствовал меня. Я услышала вой, доносившийся из спальни в задней части квартиры. Я вошла в комнату, понаблюдала минуту, затем прокашлялась. Уинстон остановился на середине вопля и посмотрел на меня со смесью вины, смущения и шока. По словам соседей, после этого он перестал выть. © bestpartsoflonely / Reddit
- У нас была собака. Появилась она через год после рождения сына, на тот момент жила у нас всего ничего. В какой-то из дней я оставила годовалого ребенка на дневной сон в комнате и ушла готовить обед. Когда пришла, увидела, что собака стоит на двух лапах и держит сына, который во сне перекатился к краю кровати, не дает ему упасть. Сколько она так стояла — неизвестно, но ее — крепкого и выносливого питбуля — уже трясло от напряжения. Спасибо ей. © Совень из чащи / Dzen
- У меня кошка потоп устроила как-то. Она просто ухитрилась выдрать сливной шланг стиральной машины. Естественно, этого никто не заметил: шланг проходит сзади вдоль стены. Зато заметил сосед снизу... Хорошо, что все были дома, и глобальной катастрофы не произошло. © Непутёвые заметки / Dzen
- Однажды ночью мой лабрадор пришел ко мне на работу. Я диджей в заведении, которое находится выше по лестнице. © dj-funparty / Reddit
- Когда мы подобрали Шарлиз, она была в совершенно истощенном состоянии. Но кошечка молодец, она выкарабкалась и, в скором времени, начала проявлять свои необыкновенные способности! Сначала выяснилось, что Шарлиз крайне неравнодушна к пению. Так как я связана с музыкальным творчеством, то часто приходится что-то отрабатывать дома, но после появления Шарлиз, каждый раз мои занятия превращаются в настоящее шоу! Лишь раздадутся первые звуки, Шарлиз сразу бежит ко мне, начинает громко мурчать и ласкаться, а затем встает на задние лапы или забирается повыше, иногда, дотрагиваясь до моих плеч, и поет вместе со мной! Мы были просто изумлены! Ставили записи других голосов, включали оперу, но такая реакция была только на мой голос. Затем Шарлиз начала проявлять интерес и к фортепиано. Когда я сажусь играть, Шарлиз забирается мне на колени или располагается на фоно, но так, чтобы мне не мешать и внимательно слушает, подмурлыкивая время от времени! Также Шарлиз не упускает возможности поучаствовать в написании картин или рисовании. Быть может, Шарлиз считает себя музой-вдохновительницей ? Впрочем, так и есть! Но все же удивительно насколько искусство затрагивает ее уникальную и очень добрую кошачью душу. © Olja Soul / VK
- Мася утром насмешила. У нас в большой комнате в углу стоит вторая миска с кормом. Утром насыпала свежий, Мася поела, остаток попыталась закопать. Потом кошка отправилась на кухню, проверить первую миску. Пуся тем временем пошла ко второй миске. Я прихожу на кухню, говорю: «Мася, зря копала, Пуся все нашла» (слово копать Мася знает). И тут она срывается с места, как реактивная ракета. Я за ней. Мася забегает в комнату, подходит к Пусе, минуту укоризненно смотрит ей в глаза, потом идет снова закапывать миску. Мы с мужем лежали. © Надежда Тырлова / VK
- Эльза сама нас выбрала. У нас в семье двое маленьких детей и кошку заводить мы не планировали. Этим летом, возвращаясь вечером домой, мы обнаруживаем бегающую возле подъезда кошку необыкновенной красоты. Открывая подъезд, я рассматривала окна, в надежде, что она спрыгнула откуда-то. В это время она забежала в подъезд, затем поднялась с нами на наш этаж и зашла в квартиру, как к себе домой. Самое удивительное, что ее ничуть не смущали мои шумные дочки и их тисканье. Она минут 10 просматривала все в квартире, а затем беззаботно начала играть с детьми. Когда дети уснули, она легла к ногам младшей, уткнулась в нее носиком и мурчала. Следующие несколько дней муж узнавал у соседей, не потерял ли кто ее, но я в душе прямо уже хотела, чтобы она у нас осталась. Хозяева не нашлись, а старшая дочь выбрала имя для нашей красавицы, Эльза — как имя принцессы из мультфильма. Так у нас появился новый член семьи. © Марина Писарева / VK
- Я уже привыкла к тому, что мой котик всегда встречает меня в дверях, когда я прихожу домой. С заспанной моськой, потягиваясь, он бежит мне на встречу как только я приоткрываю дверь. «Слышит звон ключей в двери, просыпается и бежит встречать», — так думала я до недавнего времени. Но как-то я шла с работы, но задержалась на верхней ступеньке лестницы, дописывая СМС. Кот не мог меня слышать. Тем не менее спустя несколько секунд я слышу приближающееся «мяу» за дверью! На следующий день решила проверить и снова украдкой поднялась на свой этаж. И вуаля! Примерно через полторы минуты слышу грохот спрыгивающего со стола кота и приближающийся к двери вопль. Открываю — как всегда, сонный кот просится на ручки! Теперь я поняла, что кошки чувствуют наше приближение. © Алена Дашковская / VK
- Много лет назад мой муж попросил соседа помочь ему установить собачью дверцу. Затем они вместе попытались научить пса Такера пользоваться ею: сосед выходил на улицу с лакомством в руке, а мой муж оставался внутри, уговаривая собакена выйти. Такер ни в какую. В итоге муж взял кусок пиццы, которую им только что доставили, и тоже пошел выманивать Такера на улицу. Пес все равно не выходил. Но Такер любит еду! Что происходит? И тут они увидели, что хитрый пес, выманив их обоих из дома, сидит на журнальном столике и ест всю пиццу из коробки. © waywithwords / Reddit
- Несколько лет назад я пил с мамой кофе у входа в довольно пафосную кофейню. Мы не просидели за столиком и минуты, когда я увидел, как напрягся мамин 90-фунтовый боксер по кличке Рэд. Рэд не любит других собак, а одну он увидел на другой стороне улицы. Он прыгнул вперед, обмотав поводок вокруг стола. Стол перевернулся, все наши напитки пролились прямо на меня. Рэд не замедлил свой ход. Мне удалось только прижать подбородок, чтобы не удариться головой о тротуар, когда он перевернул мой стул назад и протащил меня, стул и стол по тротуару, прежде чем я смог встать на ноги. Люди за соседним столиком старались не смеяться, но им было очень сложно удержаться — зрелище действительно было комичнейшее. © whereismom / Reddit
- Кот открывал дверцу шифоньера, вываливал с полки все вещи на пол, оставлял парочку, чтобы было комфортнее, и спал. Муж поставил на дверцу защелку. Кот предпринял несколько попыток победить защелку, проиграл. Поэтому сидел в засаде, когда из шифоньера доставали вещи или перекладывали. Стоило отвернуться — вещи на полу, кот на полке. В итоге был случайно заперт. После этого к полкам охладел. © Светлана С. / Dzen
Может, 90-фунтового боксера все же стоит подрессировать?
А то так и будет таскать хозяина, стулья и столы каждый раз, когда увидит что-то не то)
-
-
Ответить
- На руках у меня оказался маленький комочек. Надо было нести его домой, но у меня была собака. Благо та его приняла. Я кормила котенка по часам из пипетки. Но через некоторое время заметила, что котенок не очень-то и хочет сосать, а животик у него всегда толстенький. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что у нашей пуделихи появилось молоко. Конечно, оно не белое, как должно быть, а прозрачное. Но, тем не менее. Котенок сосал только ее. Потом открылись глазки. Все тяжелое было позади. В их жизни было много радостных моментов. Но жизнь идет. Пуделихи уже нет. Мусе сейчас 14 лет. Она уже не так шустра, но фору даст кому угодно. © Марина Блаженова / VK
- Мася повадилась каждый день копать землю в горшке с эухарисом, всю осень и начало зимы копала. Я ругалась, гоняла, а она копала. Старательно, ежедневно рыхлила верхний слой. Я плюнула на все попытки воспитать и только ходила с совком и веником, подметала. В итоге в середине осени цветок выпустил сразу две цветочные стрелки, отцвел. В начале декабря заметила новый маленький эухарис (деток до этого вообще не было, росли три кустика, цвели по очереди). Недавно обнаружила, что все, теперь уже четыре кустика, выпустили по листу. И таких размеров... Муж смеется и говорит, что у меня в жизни бы не хватило терпения так старательно рыхлить верхний слой почвы у цветка. А у кошки хватило. Цветок доволен, судя по всему. © Надежда Тырлова / VK
- Когда у нас появился щенок, он не хотел заходить в пруд вместе с другими собаками. Он просто подходил к воде и пускал пузыри носом. Это было очень смешно. Наконец он решился зайти и с тех пор пристрастился к плаванию. © PAroots / Reddit
- У знакомого кот стеснительный очень. В лоток не ходит, ходит в унитаз. И вот как-то кот сидел на горшке, а хозяйка зашла в туалет. Кот от неожиданности в унитаз и бухнулся. Был выловлен и помыт с шампунем. Но на ус намотал, и с тех пор, когда садился на горшок, он всегда истошно орал, ну типа: «Занято!» © Константин Пятков / Dzen
- У меня был кот, который приходил, залезал ко мне на руки, обнимал за шею, вздыхал и прижимался к левому плечу как ребенок. И я прощала ему все! И люблю его до сих пор! И до последней минуты держала его так как ему нравилось, он прижался ко мне, обнял мою руку, вздохнул и ушел на радугу! Мое пушистое сокровище! © Ольга Кошеверова / Dzen
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 доказательств того, что женщины непредсказуемы, как солнце среди зимы
Народное творчество
2 года назад
16 историй о жадинах, чьим поступкам нет оправдания
Истории
4 месяца назад
20+ родственников, которые раз за разом выдают такое, что на голову не натянешь
Народное творчество
5 лет назад
15+ человек случайно узнали чужие секреты и сами не до конца поняли, что им с этим делать
Истории
3 дня назад
17 историй, смысл которых поймут люди за 30. Поймут и пустят слезу
Народное творчество
3 года назад
19 хитрецов, которые выкрутятся из любой ситуации
Истории
9 месяцев назад
16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок
Народное творчество
2 года назад
15 историй о неожиданных открытиях, в которых замешаны хвосты и усатые морды
Истории
3 месяца назад
17 человек, которые прокачали свое чувство юмора до уровня "мастер"
Истории
9 месяцев назад
15+ обычных вещей, за которые нам давно пора перестать краснеть и оправдываться
Художники
1 год назад
20+ ситуаций, в которых людям круто повезло
Истории
7 месяцев назад
15+ историй про близкие отношения, героем которых мог стать любой из нас
Истории
4 месяца назад