20+ ярких зарисовок о том, что лето — это маленькая жизнь

Лето — это время, которое многие люди ждут как манны небесной. Кажется, что за эти 3 месяца можно по-настоящему отдохнуть, объесться вкусностями, загореть, культурно развлечься и сделать еще миллион других дел. По факту не все и не всегда происходит именно так, но каждый год мы надеемся на чудо. А в этом году мы решили нарисовать правдивые комиксы на этот счет.

В начале лета многие из нас полны планов и надежд на 92 летних дня. Но когда приходит время подводить итоги, зачастую оказывается, что мы успели далеко не все

Alena 3 часа назад Не делаю списков и планов, но у меня есть мечты, к которым я стремлюсь. - - Ответить

Многие родители именно летом обожают посещать с детьми парки аттракционов. И получают не меньше эмоций, чем малыши

Лиса Патрикеевна 5 часов назад Мысли "зачем я сюда полезла" меня посетили на канатной дороге, особенно, когда на высоте кабинку начали штормить тамошние ветра 😖 - - Ответить

Самые вкусные фрукты и ягоды, конечно, летом! И даже если они стоят совсем не дешево, то можно побаловать себя. А вот дотащить домой арбуз — это уже целый квест!

Ольга Курпякова 6 часов назад Про арбуз - очень жизненно. В детстве часто оставалась с бабушкой и тётями, так как родители много работали. Как-то вечером я и тёти пошли на рынок, купили разные фрукты и овощи, и увидели крупные арбузы. Был конец лета, продавец так призывно зазывал к арбузам, что мы не могли пройти мимо. Выбрали самый большой арбуз, продавец уверял, что он будет очень спелым и сладким. Вот только не подумали, как мы его будем нести. Когда вышли с рынка, то пришлось катить его по шоссе, благо в то время было мало автомобилей. Докатили его до дома (на нас странно смотрели прохожие), а как его поднять в подъезд по лестнице? Хорошо, что в это время выходил сосед - попросили его. Он долго удивлялся, как две женщины и ребёнок донесли такую тяжесть, мы ему объяснили, как его катили. Он занёс арбуз к нам в квартиру, мы его поблагодарили. Арбуз на самом деле был очень спелым, вкусным и сладким🍉 😋. Угостили арбузом соседа и его семью. - - Ответить

А в деревне сезонным фруктам и овощам есть свое применение. Да, заморачиваться с засолкой огурцов и варкой варенья не хочется, но зато зимой как вкусно!

Маруся 3 часа назад В этом году мама вытащила 86 банок варений-солений, которые стоят больше 3 лет, распотрошила их, отнесла содержимое на компостную кучу... Жалко неимоверно! Жалко, что столько трудов и времени пропало зря. Но мы предупреждали, что не фанаты такой еды... - - Ответить

Лето — отличное время для того, чтобы сделать предложение. Да и для свадеб, особенно на природе, лучше сезона не придумаешь

Анастасия 1 час назад У меня обе свадьбы были летом, в июне. ☺️ - - Ответить

А тем, кто любит пробовать что-то новое, всегда есть чем заняться в это время года. Например, почему бы не освоить сап-борд?

Или можно придумать еще миллион разных дел: танцевать под дождем, собирать букеты полевых цветов или плести венки. Вариантов — море!

Для тех, кто остается в городе, лето — это, в среднем, 10 дней жизни без горячей воды. Зато есть повод посчитать, сколько чайников кипятка нужно для принятия ванны

Шуршилла 2 часа назад Проточный водонагреватель решает эту проблему в корне. - - Ответить

Тем, кто видит мир лишь из окна своего офиса, кажется, что жизнь в деревне летом куда ярче и веселее. Ну, а те, у кого есть огород, знают, какой это нелегкий труд

Nika88 33 минуты назад Чтобы жить летом в деревне, необязательно упахиваться н.а огороде. - - Ответить

Конечно, многим хочется сменить обстановку и уехать на отдых. Но не всякая поездка готова подарить море радости, даже если связана с морем

Raccoon 6 часов назад Пахать на работе, а потом в своодное от работы время пахать на даче - извращённое понятие об отдыхе - - Ответить

Тем же, кто остается на работе, все тяжелее летом даются поездки в транспорте, ведь жара не щадит никого

Анастасия 48 минут назад Я на своём электробайке летом езжу, так что мне не жарко. Зато если дождь... но я себе натяжную крышу для него купила. Так что теперь и дождь не страшен. - - Ответить

Зато лето — золотое время для тех, кто добирается на работу пешком. Утренняя прогулка по парку или безлюдным улицам — отличное начало дня

Шуршилла 2 часа назад Если рабочий день не начинается в 6 утра, то "безлюдные" улицы во время, когда надо идти на работу, уже будут полны прохожимти, курьерами на мотороллерах и самокатчиками всех сортов и размеров, иногда в спаренном режиме. - - Ответить

А в выходные можно выехать на природу, чтобы собрать дары леса. Если, конечно, вы не боитесь клещей и комаров

А если выбраться в деревню, то можно наесться ягод и фруктов прямо с грядки. Мы всегда так делали в детстве. А вы?

Парвина Рахимова 4 часа назад Ешьте все как есть!

Больше микробов - сильнее иммунитет! Ну а если диарея вдруг настигнет, ну похудеете на пару кило, здесь все об этом мечтают. - - Ответить

Если удается слетать на море хотя бы на недельку, то лето точно прошло не зря. Правда, бывает и так, что желание не вылезать из воды натыкается на определенные проблемы

Serleena Yar 7 часов назад Есть много гигиенических средств, чтоб таки можно было плавать - - Ответить

Но даже если физиология подставила подножку, то это не повод возвращаться с моря с испорченным настроением. Загар-то уж точно привезти оттуда получится!

Mila Atryaskina 4 часа назад А я не люблю загорать, на берегу сижу только в тени. 🤷‍♀️ - - Ответить

Летняя жара так выматывает, что планы сходить после рабочего дня хоть куда-нибудь уже не кажутся хорошей идеей. Но если взять себя в руки и пойти, то не пожалеешь

Маруся 5 часов назад У нас в городе постоянно проводятся какие-то мероприятия типа "соло на закате". Надо тоже доехать что ли... - - Ответить

Хорошо быть ребенком — можно отправиться к бабушке в деревню на все лето! Бить палкой крапиву, купаться в бочке, играть в прятки и догонялки и даже подоить козу

А с папой и дедушкой есть шанс попасть на рыбалку и поймать своего первого карася или даже щучку. Чем не радость?

Но даже в городе можно наблюдать самые красивые закаты вместе с самыми близкими людьми

Кошачья прислуга 4 часа назад Круто. Мы уже недели две собираемся на закат - по закону падлости весь день солнце, а с 18.30 облачка, обоачка и всё, никакого тебе заката, только в облачках. Позавчера вообще красота была - солнце в тучах садится, а из тучи молнии летят... - - Ответить

Для сельских жителей лето — время сплошных переживаний об урожае. Но в конце концов всегда есть достижения, которыми так и хочется похвастаться!

Элина Че 5 часов назад Народ вечно жалуется на кучу кабачков, а просто не умеет их готовить, мне кажется! Пицца или сытные кексы из кабачков это очень вкусно, а кабачков надо много, так как надо отжать из них воду. - - Ответить

Классно иметь возможность за лето побывать и в городе, и в деревне, и на море. Везде хорошо, особенно, если с погодой везет!