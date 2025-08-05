20+ ярких зарисовок о том, что лето — это маленькая жизнь
Лето — это время, которое многие люди ждут как манны небесной. Кажется, что за эти 3 месяца можно по-настоящему отдохнуть, объесться вкусностями, загореть, культурно развлечься и сделать еще миллион других дел. По факту не все и не всегда происходит именно так, но каждый год мы надеемся на чудо. А в этом году мы решили нарисовать правдивые комиксы на этот счет.
В начале лета многие из нас полны планов и надежд на 92 летних дня. Но когда приходит время подводить итоги, зачастую оказывается, что мы успели далеко не все
Многие родители именно летом обожают посещать с детьми парки аттракционов. И получают не меньше эмоций, чем малыши
Мысли "зачем я сюда полезла" меня посетили на канатной дороге, особенно, когда на высоте кабинку начали штормить тамошние ветра 😖
Самые вкусные фрукты и ягоды, конечно, летом! И даже если они стоят совсем не дешево, то можно побаловать себя. А вот дотащить домой арбуз — это уже целый квест!
Про арбуз - очень жизненно. В детстве часто оставалась с бабушкой и тётями, так как родители много работали. Как-то вечером я и тёти пошли на рынок, купили разные фрукты и овощи, и увидели крупные арбузы. Был конец лета, продавец так призывно зазывал к арбузам, что мы не могли пройти мимо. Выбрали самый большой арбуз, продавец уверял, что он будет очень спелым и сладким. Вот только не подумали, как мы его будем нести. Когда вышли с рынка, то пришлось катить его по шоссе, благо в то время было мало автомобилей. Докатили его до дома (на нас странно смотрели прохожие), а как его поднять в подъезд по лестнице? Хорошо, что в это время выходил сосед - попросили его. Он долго удивлялся, как две женщины и ребёнок донесли такую тяжесть, мы ему объяснили, как его катили. Он занёс арбуз к нам в квартиру, мы его поблагодарили. Арбуз на самом деле был очень спелым, вкусным и сладким🍉 😋. Угостили арбузом соседа и его семью.
А в деревне сезонным фруктам и овощам есть свое применение. Да, заморачиваться с засолкой огурцов и варкой варенья не хочется, но зато зимой как вкусно!
В этом году мама вытащила 86 банок варений-солений, которые стоят больше 3 лет, распотрошила их, отнесла содержимое на компостную кучу... Жалко неимоверно! Жалко, что столько трудов и времени пропало зря. Но мы предупреждали, что не фанаты такой еды...
Лето — отличное время для того, чтобы сделать предложение. Да и для свадеб, особенно на природе, лучше сезона не придумаешь
А тем, кто любит пробовать что-то новое, всегда есть чем заняться в это время года. Например, почему бы не освоить сап-борд?
Или можно придумать еще миллион разных дел: танцевать под дождем, собирать букеты полевых цветов или плести венки. Вариантов — море!
Для тех, кто остается в городе, лето — это, в среднем, 10 дней жизни без горячей воды. Зато есть повод посчитать, сколько чайников кипятка нужно для принятия ванны
Тем, кто видит мир лишь из окна своего офиса, кажется, что жизнь в деревне летом куда ярче и веселее. Ну, а те, у кого есть огород, знают, какой это нелегкий труд
Конечно, многим хочется сменить обстановку и уехать на отдых. Но не всякая поездка готова подарить море радости, даже если связана с морем
Пахать на работе, а потом в своодное от работы время пахать на даче - извращённое понятие об отдыхе
Тем же, кто остается на работе, все тяжелее летом даются поездки в транспорте, ведь жара не щадит никого
Я на своём электробайке летом езжу, так что мне не жарко. Зато если дождь... но я себе натяжную крышу для него купила. Так что теперь и дождь не страшен.
Зато лето — золотое время для тех, кто добирается на работу пешком. Утренняя прогулка по парку или безлюдным улицам — отличное начало дня
Если рабочий день не начинается в 6 утра, то "безлюдные" улицы во время, когда надо идти на работу, уже будут полны прохожимти, курьерами на мотороллерах и самокатчиками всех сортов и размеров, иногда в спаренном режиме.
А в выходные можно выехать на природу, чтобы собрать дары леса. Если, конечно, вы не боитесь клещей и комаров
А если выбраться в деревню, то можно наесться ягод и фруктов прямо с грядки. Мы всегда так делали в детстве. А вы?
Ешьте все как есть!
Больше микробов - сильнее иммунитет! Ну а если диарея вдруг настигнет, ну похудеете на пару кило, здесь все об этом мечтают.
Если удается слетать на море хотя бы на недельку, то лето точно прошло не зря. Правда, бывает и так, что желание не вылезать из воды натыкается на определенные проблемы
Но даже если физиология подставила подножку, то это не повод возвращаться с моря с испорченным настроением. Загар-то уж точно привезти оттуда получится!
Летняя жара так выматывает, что планы сходить после рабочего дня хоть куда-нибудь уже не кажутся хорошей идеей. Но если взять себя в руки и пойти, то не пожалеешь
У нас в городе постоянно проводятся какие-то мероприятия типа "соло на закате". Надо тоже доехать что ли...
Хорошо быть ребенком — можно отправиться к бабушке в деревню на все лето! Бить палкой крапиву, купаться в бочке, играть в прятки и догонялки и даже подоить козу
А с папой и дедушкой есть шанс попасть на рыбалку и поймать своего первого карася или даже щучку. Чем не радость?
Но даже в городе можно наблюдать самые красивые закаты вместе с самыми близкими людьми
Круто. Мы уже недели две собираемся на закат - по закону падлости весь день солнце, а с 18.30 облачка, обоачка и всё, никакого тебе заката, только в облачках. Позавчера вообще красота была - солнце в тучах садится, а из тучи молнии летят...
Для сельских жителей лето — время сплошных переживаний об урожае. Но в конце концов всегда есть достижения, которыми так и хочется похвастаться!
Народ вечно жалуется на кучу кабачков, а просто не умеет их готовить, мне кажется! Пицца или сытные кексы из кабачков это очень вкусно, а кабачков надо много, так как надо отжать из них воду.
Классно иметь возможность за лето побывать и в городе, и в деревне, и на море. Везде хорошо, особенно, если с погодой везет!
А если вы любите нетривиальные комиксы, то вот вам еще одни — о том, как стремительно меняется мир вокруг нас.
Комментарии
А для меня лето - это новый год (мой личный - др летом), сочная мякоть арбуза, закаты над рекой, каникулы у ребенка, полив маминого огорода, стрекозы и долгие вечера. Люблю лето.
Раньше я любил лето. Потом понял, что лето может быть вв любое время года при наличии денег. Теперь я люблю деньги.
К сожалению, уже лет пять, как лето для меня стало тяжелым и неприятным периодом, который надо просто пережить, сидя под кондиционером)