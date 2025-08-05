А не проще надеть что-то лёгкое и синтетическое? Волокна полиэстера без всяких танцев с бубном дают защиту от ультрафиолета. Светлые яркие тона, легкий продуваемый крой - вот вам почти идеальная летняя одежда. А если хотите чего-то натурального, то нет ничего лучше, чем одежда из льна.
10 летних вещей, которые не стоят своих денег
Порой складывается ощущение, что летом деньги летят из наших кошельков буквально со свистом. Еще бы — вокруг же столько соблазнов! Одни из нас отправляются в дорогостоящие поездки, другие не могут удержаться от обновления гардероба, третьи выкладывают круглую сумму за развлечения. Но эти «обязательные» траты могут нанести серьезный ущерб семейному бюджету и даже оказаться вредными для здоровья. Вот только некоторые из них.
1. Выбор исключительно белой одежды
Дерматологи рекомендуют носить летом легкие рубашки с длинными рукавами и брюки. Лучше всего отдавать предпочтение одежде темных цветов, которая обеспечивает лучшую защиту от ультрафиолета, чем светлая. Например, джинсовая рубашка с длинными рукавами дает солнцезащиту примерно в 1700 SPF, а белая футболка — лишь около 7 SPF.
2. Покупка кепки для жарких дней
Бафф закрывает лицо уши и шею и будете выглядеть вы, как ниндзя. Зато не сгорите. А в совместно с кепкой бафф решает любую задачу и ветром не сдует.
Многие из нас с детства привыкли, что летом у нас на голове должен красоваться именно этот убор. Но привычные бейсболки не закрывают от солнца лицо, уши и шею так же хорошо, как широкополые шляпы. Поэтому покупка кепки для жарких дней — это, по сути, деньги на ветер.
3. Привычка пить воду из пластиковых бутылок
Есть же многоразовый пищевой пластик и бутылки из них. Есть даже с фильтром. Я такую купила и второй год с удовольствием с ней езжу. Только фильтры менять не забывать примерно раз в три месяца.
В Центре инженерии экологического здоровья штата Аризона считают, что в теплое время года лучше не покупать напитки в такой таре. Ученые говорят: «Чем жарче, тем больше вредных веществ из пластика может попасть в питьевую воду». Летом желательно приобретать напитки в стеклянных бутылках, а если вы все же купили воду в пластиковой таре, то в в коем случае не оставляйте ее на солнцепеке.
4. Расходы на еду на пляже
На пляже в Сочи мы покупали арбузы, дыни, кукурузу, домашнее вино. Не отравились, приехали домой живыми.
Блогер Джейми Кан предлагает вспомнить любимую фразу наших мам и бабушек: «У нас дома есть еда». И действительно, если взять собой на пляж бутерброды, можно ощутимо сэкономить. В таких местах еда обычно стоит дорого и не всегда бывает вкусной и полезной для здоровья.
5. Прогулки по магазинам, чтобы обновить летний гардероб
Вероятно, это особенности местной торговли, но у нас летом зимних вещей в магазинах просто нет.
Они появятся только к середине октября.
Два своих зимних пальто я заказывала онлайн еще в августе и потом ждала декабря, чтобы надеть)
Благодаря навязчивой рекламе многие бегут покупать новые шорты, купальники, панамки и солнцезащитные очки. И нередко эти вещи приобретаются взамен тех, которые еще вполне можно было носить еще пару сезонов. Если искушение обновить гардероб становится слишком велико, попробуйте выбрать обновки, которые вы наденете не один раз, и не стесняйтесь искать товары со скидками. Кстати, пользователи Reddit считают, что летом гораздо выгоднее покупать зимние вещи.
- На прошлой неделе я купил новое зимнее пальто со скидкой около 75%. Самое смешное, что я искал такое в начале апреля для поездки. А тут оно висело в магазине в июне. Как же я рад такой выгодной покупке! © cashewkowl / Reddit
6. Дешевые солнцезащитные очки
Вот тут один из немногих пунктов, с которыми я соглашусь. Очки надо брать поляризационные с антибликом, и глаза на солнце будут меньше уставать и болеть.
Это важная часть летнего гардероба, которая должна не просто прикрывать глаза от солнца, а качественно защищать их от ультрафиолета. И здесь не действует правило: чем темнее линзы, тем они лучше. Лучше обратить внимание, указал ли производитель, какую защиту от солнечных лучей они обеспечивают.
7. Дорогостоящие детские развлечения
Иногда складывается ощущение, что мамы и папы стараются вывернуться наизнанку, чтобы непременно вывезти свое чадо на дорогой курорт или отправить в престижный языковой лагерь. Бренд-менеджер одной из крупных компаний Ребека Уайт говорит: «Современные родители под воздействием рекламы могут думать, что они обязаны обеспечивать детей дорогостоящими развлечениями. Но на самом деле для воспитания важны простые повседневные моменты, такие как тихая беседа или сказка на ночь».
8. Выбор неправильного солнцезащитного крема
Желательно не брать с собой на пляж обычный липкий солнцезащитный крем. Это и пустая трата денег, и испорченное настроение. На намазанное им тело тут же начинает прилипать песок. Вместо этого лучше остановить выбор на минеральном солнцезащитном средстве.
9. Покупка оригинального купальника
Не будем спорить, что экстравагантные купальники с кучей дополнительных бретелей, бантиков и вырезов выглядят потрясающе и подчеркивают фигуру. Но есть большая вероятность того, что после дня на солнце в таком пляжном наряде на коже останутся неаккуратные полоски загара в виде неровных линий и треугольников. Может быть, лучше все же отдать предпочтение классическим моделям купальников?
10. Траты на надувные игрушки для бассейна
Здоровенные яркие круги, надувные фламинго и разноцветные мячи могут быстро надоесть, сдуться или испортиться. Не жалко будет потраченные на них деньги? Тейлор Ковар, специалист по финансовому планированию, советует: «Купите долговечные игрушки типа водяных пистолетов или даже волейбольный набор, который можно использовать из года в год».
Конечно, каждый из нас сам решает, что приобретать летом, а от чего проще отказаться. Главное, чтобы эти солнечные дни приносили только положительные эмоции и оставляли яркие впечатления. И вполне возможно, что кому-то не хватает для полного счастья именно яркой надувной игрушки или белоснежной пляжной футболки.
А вот еще одна статья, которая может быть вам полезна в жаркий сезон. В ней мы собрали 10 ошибок, из-за которых летом может быть неуютно даже с включенным кондиционером.
Комментарии
Согласна, выбирать надо качественные солнцезащитные средства и очки. Все остальное — личное дело каждого! Насчёт цвета одежды: живу на юге страны, и поверьте мне, белый цвет реально спасает. Я в жизни не выйду на солнце в чёрной одежде, перегрев обеспечен. Картинка в тему, футболки разных цветов в тепловизоре