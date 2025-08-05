10 летних вещей, которые не стоят своих денег

В Центре инженерии экологического здоровья штата Аризона считают, что в теплое время года лучше не покупать напитки в такой таре. Ученые говорят: «Чем жарче, тем больше вредных веществ из пластика может попасть в питьевую воду». Летом желательно приобретать напитки в стеклянных бутылках, а если вы все же купили воду в пластиковой таре, то в в коем случае не оставляйте ее на солнцепеке.