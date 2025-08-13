18 исторических личностей, которых из-за кино и портретов мы представляли себе неправильно
Мы решили сравнить, как выглядели знаменитости прошлых веков по версии режиссеров, художников и нейросети, у которой всегда есть свое особое мнение. Признаться честно, местами результат оказался весьма неожиданным.
Михримах-султан
Султан Сулейман I Великолепный
Размер тюрбана говорил о статусе мужчины в обществе. Поэтому у султана шапка самая большая. Это не просто намотка на голову, под ней еще колпак.
Джакомо Казанова
Гипатия Александрийская
Император Коммод
Королева Мария Стюарт
У Сирши Ронан в некоторые периоды жизни щечки покруглее и она еще больше похожа на Марию. Из современных британских актрис — идеальный выбор. Мария тоже была рослой и статной, как и Сирша
Жанна Д’Арк
Королева Анна Австрийская
Люси Хэй (прототип Миледи)
Людовик XIV
Меня интересует только одно, откуда вы знаете как "на самом деле"??? Машину времени изобрели уже?! Я что-то это пропустила...
Джордано Бруно
Мария Терезия
Людвиг ван Бетховен
Джейн Остин
Генрих VIII
Анна Болейн
Мария I
Уильям Лампорт (прототип Зорро)
Комментарии
Портреты, как правило, еще и приукрашивали. Так что "на самом деле" было гораздо хуже...
Абсолютно не информативная статья - просто картинки без описания.☹ Интересно было бы узнать, на основании чего делались такие предположения, какие-нибудь факты из антропологических исследований или исторических свидетельств. Или просто вбили "нейросеть, нарисуй мне Марию-Терезию"?