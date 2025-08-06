Как бы выглядели всем нам знакомые мультфильмы, если бы их сняли Disney или Pixar
Интересное
4 минуты назад
Мы так привыкли к стилю и рисовке наших любимых мультфильмов детства, что даже не представляем, как бы они выглядели, если бы их создавали на Западе. Время и технологии изменили мир анимации, и сегодня нейросети открывают нам возможности, о которых мы в прошлом могли только мечтать. Теперь у нас появилась возможность увидеть наших любимых героев, воплощенных в стиле Disney или Pixar, с яркими 3D-анимированными персонажами.
В статье содержатся картинки, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
«Ну, погоди!»
«Приключения кота Леопольда»
«Котенок по имени Гав»
«Малыш и Карлсон»
«Бременские музыканты»
«Ёжик в тумане»
«Жил-был пёс»
«Трое из Простоквашино»
«Остров сокровищ»
«Тайна третьей планеты»
«Летучий корабль»
«В синем море, в белой пене»
«Чебурашка»
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В рисованных было очарование. А новые все как из-под одного хирурга… не… не зашло
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