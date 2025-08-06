Как бы выглядели всем нам знакомые мультфильмы, если бы их сняли Disney или Pixar

Интересное
4 минуты назад

Мы так привыкли к стилю и рисовке наших любимых мультфильмов детства, что даже не представляем, как бы они выглядели, если бы их создавали на Западе. Время и технологии изменили мир анимации, и сегодня нейросети открывают нам возможности, о которых мы в прошлом могли только мечтать. Теперь у нас появилась возможность увидеть наших любимых героев, воплощенных в стиле Disney или Pixar, с яркими 3D-анимированными персонажами.

В статье содержатся картинки, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

«Ну, погоди!»

«Приключения кота Леопольда»

«Котенок по имени Гав»

«Малыш и Карлсон»

«Бременские музыканты»

«Ёжик в тумане»

«Жил-был пёс»

«Трое из Простоквашино»

«Остров сокровищ»

«Тайна третьей планеты»

«Летучий корабль»

«В синем море, в белой пене»

«Чебурашка»

Комментарии

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Melancholy
16 часов назад

В рисованных было очарование. А новые все как из-под одного хирурга… не… не зашло

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