Как бы выглядели всем нам знакомые мультфильмы, если бы их сняли Disney или Pixar

Мы так привыкли к стилю и рисовке наших любимых мультфильмов детства, что даже не представляем, как бы они выглядели, если бы их создавали на Западе. Время и технологии изменили мир анимации, и сегодня нейросети открывают нам возможности, о которых мы в прошлом могли только мечтать. Теперь у нас появилась возможность увидеть наших любимых героев, воплощенных в стиле Disney или Pixar, с яркими 3D-анимированными персонажами.

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