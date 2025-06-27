12 мультфильмов, которые попали в сердца зрителей в детстве, да там и остались

Наверное, многие помнят те радостные моменты, когда в детстве в определенное время спешили к телевизору, потому что там сейчас покажут мультик. И как же было здорово, когда просмотр приносил хорошее настроение и сладкую грусть от того, что сеанс окончен. Но бывали и такие шедевры мультипликации, которые заставляли нас переживать и печалиться о судьбе героев, а порой даже сильно их бояться. Кому-то эти фильмы так врезались в память, что даже спустя десятилетия они все никак не могут выбросить их из головы.