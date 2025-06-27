я голосила всегда. очень хотела собаку. завела, как только съехала от родителей
12 мультфильмов, которые попали в сердца зрителей в детстве, да там и остались
Наверное, многие помнят те радостные моменты, когда в детстве в определенное время спешили к телевизору, потому что там сейчас покажут мультик. И как же было здорово, когда просмотр приносил хорошее настроение и сладкую грусть от того, что сеанс окончен. Но бывали и такие шедевры мультипликации, которые заставляли нас переживать и печалиться о судьбе героев, а порой даже сильно их бояться. Кому-то эти фильмы так врезались в память, что даже спустя десятилетия они все никак не могут выбросить их из головы.
«Серая Шейка»
- Лично для меня в детстве этот мультик был невыносимым, а теперь — любимейший. Раньше было до слез жалко бедную брошенную уточку, вокруг которой голодная лиса круги наматывала. Помню, когда впервые его увидела, то так разревелась, что мама меня час успокаивала. А недавно случайно наткнулась на него, переключая каналы, и просто залипла. О, какой же он все-таки прекрасный! И про дружбу, и про доброту, и про борьбу. Такое приятное и светлое чувство после просмотра осталось. Я на него посмотрела совсем уже другими глазами и влюбилась по уши.
- Я недавно что-то просто на ровном месте вспомнила фразу: «Подождем, пока ударят морозы». И такая: «Пу-пу-пу... откуда я знаю эти слова?» Мне потребовалось время, чтобы извлечь из памяти контекст. Да, это одна из самых страшных фраз из «Серой шейки»! Фраза, которая знаменовала неизбежность трагедии для утки! Мой мозг настолько был потрясен в детстве этим моментом, что через 25 лет все еще хранит инфу об этом. © MKnap*** / Pikabu
«Варежка»
- Очень многие любят этот немой кукольный мультфильм и не соглашаются признавать его грустным. А на мой взгляд, над ним тоже хочется поплакать, особенно на том месте, где собачка из живого существа опять превращается в варежку!. И вот тут, на мой взгляд, найден идеальный баланс грусти и доброты. История о девочке, которая так сильно хочет иметь собачку, что играет во дворе с варежкой и оживляет ее в своем воображении, на самом деле невероятно трогательна. И это действительно прекрасный, именно детский мультфильм. Наверное, с одним только «но»: гораздо полезнее он для родителей, которые порой не могут услышать своих детей. © Akonst75 / Pikabu
- «Варежку» часто показывали вечером в «Спокойной ночи, малыши», и я вспоминаю, как долго не мог уснуть, прокручивая в голове историю этой бедной девочки. © nati595 / Pikabu
- «Варежка» — моя самая большая трагедия детства, я до сих пор смотрю его со слезами. Всю жизнь хотела собаку, а завела ее только во взрослом возрасте. © l.yasya / Pikabu
«Трое из Простоквашино»
Для меня единственная трагедия это современный сериал «Простоквашино». И полный метр с бгмерзким Охлобыстиным в роли Печкина.
А старый отличный! Как и книги Успенского. А кот Матроскин ваще краш na все времена 🥰
- Мультик про конфликт города и деревни. Мальчик по имени Дядя Федор вынужден быть взрослее своих родителей: «Я сам по себе мальчик. Свой собственный». Он и дом обустраивает, и клад находит, и корову заводит, и хозяйство держит... При этом чувства ребенка остаются незначимыми для взрослых. Капризная манипулятивная мама и папа, который ничего не решает, зато моет посуду, очень напоминают инфантильных героев популярных мелодрам 70-х («Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Ирония судьбы»). Грустный мультик, если честно. Непонятно, за что полюбили его миллионы зрителей. Разве что узнавали в Дяде Федоре себя, вынужденного повзрослеть раньше времени? © Akonst75 / Pikabu
«Ежик в тумане»
А чего он тогда считается одним из величайших творений анимации а Норштейн гением?
Не детский он правда. Детям не надо философских притч
- В детстве казался ужастиком, а на самом деле — комедия! Все вокруг такое зыбкое и таинственное, мистическое, а Ежик умудряется сохранять рассудочность и здоровую иронию: передразнивает бабочек, говорит филину: «Псих!» А малиновое варенье как универсальная валюта? Одним словом, есть чему улыбнуться. Сцена со «свечой» — травинкой и севшим на нее горящим мотыльком — просто космическая. Столько любви, благоговения перед миром и жизнью! В первую очередь благодаря музыке Михаила Мееровича, конечно. Попробуйте показать «Ежика в тумане» детям, и, если они выдержат отсутствие сюжетной линии, вы сможете гордиться родительским успехом по приучению к прекрасному. © mentjens / Pikabu
- Самым страшным мультиком для меня всегда был «Ежик в тумане». Все эти заунывно-завывающие крики из тумана, когда ежика кто-то зовет то откуда-то издалека, то совсем близко, — само по себе не очень располагающая атмосферка. Но апогей всей этой тревожности это, конечно, когда над лежащим ежиком вдруг резко появляется морда медведя с криком: «ЙОЖИК!» и десяток нервных клеток в мозгу прямо тут же отмирает! Если б в детстве на голове могли появляться седые волосы, они бы были! До сих пор не смотрю этот момент. Почему вспомнилось? У нас сегодня туман. © Подслушано / VK
«Маугли»
- У меня очень много любимых мультфильмов, но самое сильное впечатление в детстве на меня произвел «Маугли». Когда Шерхан рычит «Это моя добыча!», или Каа произносит: «Вы меня слышите, бандерлоги? Подойдите ко мне ближе!», — реально мурашки по спине бегали. © kazankamilwm / Pikabu
- О да, Маугли... В детстве не нравился. В 11 классе попался в телеке, и я внезапно его оценила. Это ж остросюжетный блокбастер с элементами триллера! А сам Маугли в последних сериях — какой эффектный юноша. Наверное, он повлиял на мой образ идеального мужчины. © xarizma / Pikabu
«Мама для мамонтенка»
Что значит без Хэппи энда?! В мире тысячи детей, которые остались без родителей, но обрели счастье в приемных семьях
- Впервые я поняла, что это настоящая драма, без хеппи-энда. Мамонтенок, замерзший во льдах, оставшийся в живых, «размораживается» спустя тысячелетия, когда его вид уже вымер. Путешествие в поисках мамы по всем канонам жанра должно закончиться счастливо. Но в этом главный обман! Родную биологическую маму мамонтенок так и не находит. А встречает чужую слониху, сделавшую вид, что это ее сынок. Какое разочарование... © mentjens / Pikabu
- Один из самых лучших и добрых мультфильмов. Какие яркие персонажи! Один мамонтенок чего стоит! Во время просмотра возникает жгучее желание помочь ему, обнять, успокоить, а после просмотра возникает желание обнять свою маму и не отпускать ее никогда, чтобы не потеряться. Этот мультфильм западает в душу и... уже не выпадает. Одна из тех картин, что навсегда. © Den is / Kinopoisk
«Пингвины»
- Я даже не могу вспомнить точно, когда я его посмотрела, но мне отчетливо запомнилось то состояние, которое не отпускало меня еще долгое время после его просмотра. Да, это именно то послевкусие, которое вызывают у меня чуть ли не шедевры кинематографа! А сколько слез я тогда выплакала! Это единственный мультфильм, после которого я, наверное, еще полдня ходила в каких-то раздумьях, практически ни с кем и говорить-то не могла. Даже сейчас, пересматривая его вновь и вновь, я не могу сдержать слез. © Кинопоиск / Kinopoisk
«Верните Рекса»
и этот тоже. Именно тогда я поняла. что все, кого мы заведем, умрут раньше нас
- До сих пор помню момент, когда ошейник Рекса падал на землю на сером фоне. У меня внутри тогда все перевернулось и рухнуло с грохотом. © SelenKaylor / Pikabu
- Смысл этого мультфильма все-таки не в гибели собаки, а в том, как ее пережить. Что все не вечны и надо уметь принять потерю друга. Жизнь не заканчивается даже после печальных событий. Мальчик же поначалу отвергает щенка, он явно не Рекс. Но в итоге щенок находит ключ к сердцу хозяина. Да и мальчик прямо на глазах становится мудрее. Фильм и о том, как взрослому человеку помочь ребенку после гибели друга. © SiT76 / Pikabu
«Заколдованный мальчик»
- Самый страшный мультик для меня был про Нильса, заколдованного мальчика.
У нас детстве были и гуси, и утки. Но это ладно, посмотрев мультик в 6 лет я боялся этого колдуна страшно, видел его в темноте выходящим из сарая, из телятника, из птичника. Я боялся оставаться один, это был кошмар для меня и мне говорили, что это сказка, но я боялся стать как Нильс. © valka25 / Pikabu
«Аленький цветочек»
У меня книжка детская до сих пор есть. Там на одной иллюстрации такое страшное чудище, что до сих пор жуть берет
- Я в детстве пугался мультика «Аленький Цветочек до ужаса просто, особенно в кино. Тьма кругом, звук этот и чудовище из-за гор выглядывает, кого там нелегкая принесла. © Halfaxel / Pikabu
- Помню, еще в далеком детстве, когда в первый раз увидел этот мультфильм, меня просто поразила красота, яркость картинки. Посмотрите, насколько необычны сады, природа, архитектура, убранство дворца на острове. Какое удивительное смешение стилей. А с какой тщательностью это все прорисовано и анимировано! Это просто блеск! На то время, это был самый качественный мультфильм с точки зрения анимации и фантазии авторов. И даже по прошествии стольких лет он продолжает поражать. © integer2012 / Kinopoisk
- Какими-то правдами и неправдами добыла мама билеты в кинотеатр на «Пиноккио» и «Аленький цветочек». «Пиноккио» я отсидела хорошо, но гвоздем программы был именно «Аленький цветочек», билетов было не достать. И вот начинается мультфильм... Начинается... Начинается.... Интересно очень начинается... Потом показывают это чудище на острове, у меня истерика до икоты, мы уходим домой. © calesco / Pikabu
«Контакт»
О, он причудливый и прекрасный! И какая музыка❤️
Идеальный саундтрек.
К слову у фантастов не редка идея о невербальном стиле общения с внеземными цивилизациями. Контакт и общение с помощью музыки прекрасная мысль
- С самого детства была заворожена этим мультиком донельзя. Сидела с открытым ртом и боялась дышать. Не думаю, что я тогда понимала, почему именно, и вообще вряд ли понимала, про что этот мульт. Я, например, вообще не знала, что это инопланетянин, я просто думала, что это такая странная улитка. Я, кроме того, была уверена, что она хочет съесть художника, а не ест его только из-за музыки. Короче, сейчас я выросла, а любовь к мультику осталась. И ничего красивее я в жизни не видела и не слышала, наверное. Иногда бывает так, что сильные детские впечатления остаются детскими впечатлениями, но от этого мультика сила впечатления не ослабевает и не уходит никуда. Всегда буду этому чуду поражаться, сидеть с открытым ртом и бояться дышать. © Queue-de-Cerise / Kinopoisk
- Я в детстве (лет в 8) не мог смотреть «Контакт». Но меня не пугал вид инопланетянина. Мне почему-то становилось физически плохо от самой комбинации визуального стиля и музыки. Не могу объяснить. Но музыка эта у меня до сих пор вызывает очень неприятное чувство. Даже «Крестный отец» не исправил это впечатление. © Nevroid / Pikabu
«Халиф-Аист»
Этот мульт мы с мужем, не сговариваясь, назвали самым жутким мультиком детства
- Только посмотрев этот мультик во взрослом возрасте, я перестала бояться и смогла оценить его стиль и красоту. Но в детстве он был у меня на кассете, и вот бабушка могла мне поставить вечерком Тома и Джерри, а могла сборник с Халифом Аистом. И что-то в нем было такое жуткое: халиф, который не видит страшных морд своих собеседников и острое чувство опасности , а они скачут и смеются. Не фильм ужасов, но тревогу определенно вызывал. © Hiidenselga / Pikabu
- Как же мне было жалко крокодильчика в мультике Халиф-аист, которого превратили в чудовище! А крокодильчик чудовищем становиться не хотел, отчаянно сопротивлялся и уже почти вырвался, но на него толпой накинулись и..., а за мгновение до того, как процесс превращения завершился, у бедного крокодильчика из глаза скатилась последняя горькая слезинка... © iiwabor / Pikabu
Если вы любите старые мультики и вспоминаете их с ностальгией, то вам наверняка придутся по душе и другие наши подборки: