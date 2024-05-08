Мы пересмотрели 16 мультиков из нашего детства и обнаружили кучу ляпов

В детстве мы внимательно водили носом по напечатанной в газете телепрограмме и выискивали, когда же будут показывать мультфильмы. А потом мы завороженно смотрели на экран и даже не обращали внимание на мелкие ляпы и несостыковки. Сейчас мы их все-таки обнаружили, но не растеряли ни капли любви к «Ну, погоди!» или «Винни-Пуху». Просто улыбнулись и порадовались новому поводу пересмотреть наши любимые мультики.

1. «Летучий корабль»

На дворцовых ставнях, которые распахивает Забава, что-то непонятное происходит с фигурными прорезями. В одном кадре они есть, буквально через секунду их нет. Зато в следующих кадрах, когда царевна начинает кидаться тарелками, художники нарисовали все верно — в соответствии с видом изнутри горницы.

2. Серия мультфильмов про Чебурашку

Кажется, мультипликаторы не смогли определиться, как будет выглядеть рот старухи Шапокляк. Что-то неладное творится с его размерами: он то уменьшается до аккуратного треугольника, то занимает почти половину лица.

3. «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»

Непонятно, кто же кот Матроскин — правша или левша. Он крутит ручку швейной машинки левой лапкой, но на гитаре играет как праворукий исполнитель да и карандаш во время письма тоже держит в правой лапе.

Во всех частях мультфильма о Простоквашино Дядя Федор выглядит по-разному. Один из пользователей твиттера заметил: «Меня так веселит, что сейчас мы замечаем буквально любой ляп <...>. В детстве же нам „подсунули“ 3 разных Дядей Федоров, а мы и не заметили». На самом деле образы героев во всех 3 частях создавались разными художниками и у каждого из них было свое видение персонажей. Автор мультфильма Левон Хачатрян, ушедший из проекта после выхода 2-й серии, признавался: «Если поставить Дядей Федоров из всех 3 серий рядом, окажется, что это совершенно разные мальчики! Я такого не понимаю».

Явные трансформации из серии в серию происходят и с верхней частью тела мамы Дяди Федора. Да и цвет глаз у нее постоянно меняется.

4. «Остров сокровищ»

У Джона Сильвера по прозвищу «Одноногий» на протяжении всего мультфильма нет то левой, то правой ноги. Кстати, в книге Стивенсона «Остров сокровищ» у него отсутствует левая нога.

Во время вручения черной метки Билли Бонсу с руки Слепого Пью на крупном плане исчезает перчатка, которую зрители явно видели на общем кадре.

5. «Паровозик из Ромашкова»

В «Паровозике из Ромашкова» голос из громкоговорителя объявляет «Скорый поезд „Восток“ отправляется в 10 часов 00 минут». Сначала мы видим, что вокзальные часы показывают 10 часов, а когда поезд тронулся, стрелки почему-то застыли на цифре 9.

6. «Крошка Енот»

Когда Енот беседует с обезьяной, у него на мгновение исчезает хвост, потом на глазах зрителей появляется вновь.

7. «Малыш и Карлсон»

В «Малыше и Карлсоне» у главного героя в некоторых сценах можно заметить отсутствие пропеллера на спине.

Удивительное дело — вместе с томной красоткой из телевизора бесследно исчезает не только шнур от прибора, но и розетка, в которую была вставлена вилка.

8. «Дед Мороз и лето»

На 21-й секунде мультфильма зрители видят, что слева от главного героя находится уже раскрашенный Дед Мороз. Однако на следующей секунде он берет фигурку, и она моментально обесцвечивается прямо у него в руках.

Когда малыши водили хоровод вокруг главного героя, то невооруженным глазом было заметно, как Дедушка «прошелся» своим валенком по головам сразу нескольких детей.

9. «Винни-Пух»

У Кролика, к которому главные герои пошли в гости, висело поистине волшебное зеркало. Ведь медведь в нем отразился, а его друг почему-то нет.

Когда Винни-Пух с Пятачком пожаловали к Кролику, часы висели неподалеку от лестницы. Однако, когда они уходили, часов на прежнем месте уже не было.

10. «Домовенок Кузя»

В начале сцены, когда Наташа подметает на кухне, под окном нет батареи, однако спустя некоторое время она загадочным образом появляется.

11. «Дюймовочка»

В одном дюйме 2,54 сантиметра, да и в первоисточнике сказано, что крохотная девочка была ростом не более человеческого пальца. Вот только почему пальцы женщины, вырастившей Дюймовочку, практически совпадают с ее ростом, остается загадкой.

12. «Кот в сапогах»

Удивительные метаморфозы происходят и с одеждой Кота в сапогах. Сначала он появляется абсолютно без ничего, затем щеголяет в поясе, в следующем кадре он в сапогах, но без пояса, который тем временем находится на хозяине. Наконец, он берет пояс у юноши, подвязывается им, и в конце сцены оказывается полностью одет.

13. «Маугли»

В сцене с рыжими собаками на шее Маугли несколько раз пропадает и вновь появляется нож.

14. «Котенок с улицы Лизюкова»

В одном из эпизодов можно увидеть, что за страусом таинственным образом возникла кучка песка, аккурат в тот момент, когда ему захотелось засунуть туда голову.

Сначала под пальмой валялись 3 половинки кокоса, затем их стало 2.

15. «Кот Леопольд во сне и наяву»

Когда Леопольд оказался на острове, он использовал сковороду как защитное средство. Однако она то исчезала, то появлялась на прежнем месте.

Творилось что-то неладное и с размерами банки, которую Леопольду пришлось отбивать той самой сковородкой.

16. «Ну, погоди!»