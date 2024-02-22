Мы сравнили 10 сказочных персонажей в разных экранизациях. И до сих пор спорим, кто сыграл лучше

В последнее время на экраны вышло много новых версий знакомых нам с детства сказок. Вот только их герои выглядят уже совершенно по-другому. Некоторые из них и вовсе превратились в персонажей мрачного городского фэнтези. Взять хотя бы Бабу-ягу, которая устраивается работать няней и ворует детей, или Царевну-Лебедь, живущую в мире антиутопии.

Василиса

Одной из самых популярных героинь сказочных фильмов с полным правом можно назвать Василису. Впервые зрители зрители увидели ее в полнометражном фильме 1939 года «Василиса Прекрасная», созданном режиссером Александром Роу по мотивам сказки «Царевна-лягушка». Главную героиню в нем сыграла Валентина Сорогожская. Современная Василиса в киноленте 2023 года внешне, кажется, чем-то похожа на нее — убранные в строгую прическу волосы, большие глаза. Но у этой героини есть своя изюминка. Мила Ершова в сказке «По щучьему велению» сыграла энергичную Василису, которая никогда за словом в карман не полезет.

Дед Мороз

В сказке «Морозко», премьера которой состоялась в 1965 году, сурового, но справедливого волшебника сыграл Александр Хвыля. Его персонаж спас Настеньку в лесу, помог ей встретить любовь и щедро одарил приданым. Дед Мороз в исполнении Федора Бондарчука получился гораздо брутальнее. Недаром вышедшая в 2016 году киноистория с его участием называлась «Дед Мороз. Битва магов». Зрители увидели фэнтези, действие которого разворачивалось на улицах современного города, и, наверное, даже немного поверили, что волшебники живут среди нас.

Капризная царевна

В экранизациях сказки про Емелю эта героиня носила разные имена. В фильме «По щучьему веленью» 1938 года роль царевны-Несмеяны исполнила Софья Терентьева. Кстати, именно она в итоге и стала невестой главного героя, после того, как тот смог стереть угрюмое выражение с ее лица. Царевна Анфиса, которую в сказке 2023 года сыграла Алина Алексеева, получилась взбалмошной и коварной особой. Из-за ее интриг Емелю отправляли в дальние и опасные путешествия. А суженой главного героя стала не царевна, а его верная спутница Василиса.

Кощей

Кощей в исполнении Олега Табакова в сказке «После дождичка в четверг...» получился весьма нетипичным, чем и запомнился зрителям разных поколений. Во-первых, от худобы этого героя не осталось и следа, а во-вторых, выяснилось, что он не прочь поиграть в шашки. На этом фоне Федор Лавров в фильме 2023 года «По щучьему велению», кажется, более близок к стандартному образу Кощея Бессмертного. Но только внешне, потому что по ходу действия обнаруживается, что он заботливый отец Василисы, который всегда готов помочь своей дочери.

Царь-девица

Роль красавицы, которая в финале фильма становится невестой Ивана-дурака, в экранизации 1941 года исполнила Марина Ковалева. Она носила имя Заря-Заряница и изначально должна была выйти замуж за злого царя Афрона. Царь-девица, которую в «Коньке-Горбунке» 2021 года сыграла Паулина Андреева, получилась строгой и изящной дамой. За ней главному герою пришлось отправиться в Ледяную страну и забраться на высокую гору. Но история завершается строго по сказке Ершова: Иван после купания в трех котлах становится царем и женится на Царь-девице.

Царь

В сказке Александра Роу «Огонь, вода и ... медные трубы», которую зрители впервые увидели в 1968 году, роль приморского царя исполнил Михаил Пуговкин. Кстати, он же сыграл и правителя сказочного государства в фильме «Варвара-краса, длинная коса». Роман Мадянов в новой экранизации «По щучьему велению» оказался похож на царей, которых мы привыкли видеть в сказках нашего детства. Вот только его герой Феофан не сидел на троне, а постоянно суетился, делая что-то по хозяйству, носил при себе набор инструментов и отчаянно сопротивлялся техническим нововведениям.

Варвара

В сказке «Варвара-краса, длинная коса», вышедшей на экраны в 1969 году, режиссер Александр Роу сделал главную героиню дочерью морского царя и наделил ее красотой и мудростью. Мы с детства запомнили в этом образе актрису Татьяну Клюеву. Зато Варвара из «Последнего богатыря» в исполнении Екатерины Вилковой успела перейти на сторону зла. Правда, как выяснится позже, она сделала это не по своей воле, уколов в детстве палец о волшебный цветок.

Кикимора

Ощущение, что режиссеры и старого, и нового поколения видят этот персонаж практически одинаково. В сказке «Там, на неведомых дорожках...» и в современном фильме «Баба Яга спасает мир» из Кикимор сделали добрых тетушек, которые по мере своих сил стараются помочь главным героям. К слову, в первом фильме этого персонажа сыграла Елизавета Никищихина, а во втором — Олеся Железняк.

Баба-яга

В сказке 1982 года «Там, на неведомых дорожках» этот персонаж в исполнении Татьяны Пельтцер получился не совсем обычным. Эдуард Успенский, по мотивам одноименного произведения которого и была создана эта киноистория, сделал свою Бабу-ягу доброй. Иначе кто бы рискнул отправить к ней на каникулы внука Митю? Современная Баба-яга из фильма ужасов «Яга. Кошмар темного леса» и вовсе выбивается из привычного представления об этой героине. В 2020 году мы увидели Светлану Устинову в жутковатом образе ведьмы, которая устраивается няней к семейным парам и крадет их детей.

Царевна-Лебедь

Знакомую нам с детства Царевну-Лебедь в «Сказке о царе Салтане» сыграла Ксения Рябинкина. Фильм с ее участием был создан режиссером Александром Птушко и вышел в широкий прокат в 1967 году. Кстати, Рябинкина была не только актрисой кино, но еще и балериной. Возможно, именно поэтому ее героиня буквально «плыла поверх текучих вод» — прямо как у Пушкина. Зато в 2021 году поклонники классической версии этой сказки явно испытали легкое потрясение. В сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых» действие развернулось в современном мире. Царевич Елисей стал рэпером, золотой петушок — нейросетью, а Царевна-Лебедь в исполнении Олеси Судзиловской переместилась в мир постапокалипсиса, обросла перьями и лишилась волос.