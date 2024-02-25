10+ актерских дуэтов, которые встретились спустя долгие годы. А у нас челюсть отпала

Кино
6 минут назад

Бывает, что актеры во время съемок с трудом сдерживают неприязнь друг к другу. Но часто исполнители ролей в одном фильме становятся добрыми приятелями и искренне радуются встречам в обычной жизни или на красной дорожке. И неважно сколько лет прошло с того момента, когда они виделись в последний раз.

Фиби и Коул в «Зачарованных» vs Алисса Милано и Джулиан МакМэхон спустя годы

Хоббиты Пиппин и Мерри во «Властелине Колец» vs Доминик Монаган и Билли Бойд спустя годы

Ромео и Джульетта в одноименном фильме Франко Дзеффирелли vs Леонард Уайтинг и Оливия Хасси через 50 лет

Росомаха и Дэдпул в «Люди Икс: Начало. Росомаха» vs Хью Джекман и Райан Рейнольдс через 14 лет

Мина Мюррей и Джонатан Харкер в «Дракуле» vs Вайнона Райдер и Киану Ривз через 30 лет

Мэйсон и Круз в «Санта-Барбаре» vs Лейн Дэвис и Эй Мартинес спустя годы

Хелен и Гарри Таскер в «Правдивой лжи» vs Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер через 30 лет

Гарри и Салли в «Когда Гарри встретил Салли» vs Мег Райан и Билли Кристал спустя 30 лет

Ферула и Клара в «Доме духов» vs Мерил Стрип и Гленн Клоуз спустя 21 год

Питер и Рэй в «Охотниках за привидениями» vs Дэн Эйкройд и Билл Мюррей спустя годы

Керри и Чарльз в комедии «Четыре свадьбы и одни похороны» vs Энди Макдауэлл и Хью Грант спустя 29 лет

© Four Weddings and a Funeral / PolyGram Filmed Entertainment and co-producers, A.M.P.A.S. via The Grosby Group / Grosby Group / East News

Драко и Люциус Малфой в «Гарри Поттере» vs Том Фелтон и Джейсон Айзекс спустя годы

Мать и дочь в «Чумовой пятнице» vs Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан спустя 20 лет

Если вы любите рассматривать фото в формате «до и «после», то взгляните, как изменились 10+ актерских парочек из старых комедий, которые смешили нас до слез.

Фото на превью Santa Barbara / Dobson Productions and co-producers

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее