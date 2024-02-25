10+ актерских дуэтов, которые встретились спустя долгие годы. А у нас челюсть отпала
Кино
6 минут назад
Бывает, что актеры во время съемок с трудом сдерживают неприязнь друг к другу. Но часто исполнители ролей в одном фильме становятся добрыми приятелями и искренне радуются встречам в обычной жизни или на красной дорожке. И неважно сколько лет прошло с того момента, когда они виделись в последний раз.
Фиби и Коул в «Зачарованных» vs Алисса Милано и Джулиан МакМэхон спустя годы
Хоббиты Пиппин и Мерри во «Властелине Колец» vs Доминик Монаган и Билли Бойд спустя годы
© The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema and co-producers, VALERIE MACON / AFP / East News
Ромео и Джульетта в одноименном фильме Франко Дзеффирелли vs Леонард Уайтинг и Оливия Хасси через 50 лет
© Romeo and Juliet / BHE Films and co-producers and co-producers, Willy Sanjuan / Invision / AP / East News
Росомаха и Дэдпул в «Люди Икс: Начало. Росомаха» vs Хью Джекман и Райан Рейнольдс через 14 лет
Мина Мюррей и Джонатан Харкер в «Дракуле» vs Вайнона Райдер и Киану Ривз через 30 лет
Мэйсон и Круз в «Санта-Барбаре» vs Лейн Дэвис и Эй Мартинес спустя годы
Хелен и Гарри Таскер в «Правдивой лжи» vs Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер через 30 лет
Гарри и Салли в «Когда Гарри встретил Салли» vs Мег Райан и Билли Кристал спустя 30 лет
© When Harry Met Sally... / Castle Rock Entertainment and co-producers, Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News
Ферула и Клара в «Доме духов» vs Мерил Стрип и Гленн Клоуз спустя 21 год
© The House of the Spirits / Constantin Film and co-producers, Andy Kropa / Invision / AP / East News
Питер и Рэй в «Охотниках за привидениями» vs Дэн Эйкройд и Билл Мюррей спустя годы
Керри и Чарльз в комедии «Четыре свадьбы и одни похороны» vs Энди Макдауэлл и Хью Грант спустя 29 лет
© Four Weddings and a Funeral / PolyGram Filmed Entertainment and co-producers, A.M.P.A.S. via The Grosby Group / Grosby Group / East News
Драко и Люциус Малфой в «Гарри Поттере» vs Том Фелтон и Джейсон Айзекс спустя годы
Мать и дочь в «Чумовой пятнице» vs Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан спустя 20 лет
Если вы любите рассматривать фото в формате «до и «после», то взгляните, как изменились 10+ актерских парочек из старых комедий, которые смешили нас до слез.
Фото на превью Santa Barbara / Dobson Productions and co-producers
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ историй, о том, что дети — это смех и нервы, два в одном
Народное творчество
1 месяц назад
16 звездных сыновей, чьи редкие фото вызвали переполох в сети
Культура
1 год назад
14 ярких фотопримеров того, как изменились женщины разных народов более чем за 100 лет
Культура
2 года назад
19 россиян, которые оставили неизгладимые впечатления в памяти иностранцев
20+ человек, которые своим нестандартным поведением буквально загнали окружающих в тупик
16 историй, концовку которых вы ни за что на свете не сможете угадать
Народное творчество
11 месяцев назад
18 странных вещей, которые попали к нам прямиком из параллельной вселенной, не иначе
7 бьюти-мифов, в которые мы верим из-за блогеров и постоянной рекламы. А зря
Сделай сам
8 месяцев назад
20 животных, харизма которых бьет фонтаном даже через экран
Животные
1 год назад
10+ продуктов, которые в одних странах уплетают за обе щеки, а в других днем с огнем не сыщешь
Культура
1 год назад
В самолете мужчина отказался пересесть ради чужого ребенка и снискал уважение всего интернета
Путешествия
5 месяцев назад
20+ отборных фото для желающих еще разок офигеть от непредсказуемости этого мира
Фотографы
1 год назад
Прям классные