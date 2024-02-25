10+ актерских дуэтов, которые встретились спустя долгие годы. А у нас челюсть отпала

Бывает, что актеры во время съемок с трудом сдерживают неприязнь друг к другу. Но часто исполнители ролей в одном фильме становятся добрыми приятелями и искренне радуются встречам в обычной жизни или на красной дорожке. И неважно сколько лет прошло с того момента, когда они виделись в последний раз.

Фиби и Коул в «Зачарованных» vs Алисса Милано и Джулиан МакМэхон спустя годы

Хоббиты Пиппин и Мерри во «Властелине Колец» vs Доминик Монаган и Билли Бойд спустя годы

© The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema and co-producers , VALERIE MACON / AFP / East News VALERIE MACON / AFP / East News

Ромео и Джульетта в одноименном фильме Франко Дзеффирелли vs Леонард Уайтинг и Оливия Хасси через 50 лет

© Romeo and Juliet / BHE Films and co-producers and co-producers , Willy Sanjuan / Invision / AP / East News Willy Sanjuan / Invision / AP / East News

Росомаха и Дэдпул в «Люди Икс: Начало. Росомаха» vs Хью Джекман и Райан Рейнольдс через 14 лет

Мина Мюррей и Джонатан Харкер в «Дракуле» vs Вайнона Райдер и Киану Ривз через 30 лет

Мэйсон и Круз в «Санта-Барбаре» vs Лейн Дэвис и Эй Мартинес спустя годы

Хелен и Гарри Таскер в «Правдивой лжи» vs Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер через 30 лет

Гарри и Салли в «Когда Гарри встретил Салли» vs Мег Райан и Билли Кристал спустя 30 лет

© When Harry Met Sally... / Castle Rock Entertainment and co-producers , Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Ферула и Клара в «Доме духов» vs Мерил Стрип и Гленн Клоуз спустя 21 год

© The House of the Spirits / Constantin Film and co-producers , Andy Kropa / Invision / AP / East News Andy Kropa / Invision / AP / East News

Питер и Рэй в «Охотниках за привидениями» vs Дэн Эйкройд и Билл Мюррей спустя годы

© Ghostbusters / Columbia Pictures and co-producers , ANGELA WEISS / AFP / East News ANGELA WEISS / AFP / East News

Керри и Чарльз в комедии «Четыре свадьбы и одни похороны» vs Энди Макдауэлл и Хью Грант спустя 29 лет

© Four Weddings and a Funeral / PolyGram Filmed Entertainment and co-producers , A.M.P.A.S. via The Grosby Group / Grosby Group / East News A.M.P.A.S. via The Grosby Group / Grosby Group / East News

Драко и Люциус Малфой в «Гарри Поттере» vs Том Фелтон и Джейсон Айзекс спустя годы

Мать и дочь в «Чумовой пятнице» vs Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан спустя 20 лет