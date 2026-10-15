15+ историй из студенческих лет, наполненных ароматом сладкого чая с булочкой и тетрадных страниц

Истории
15.10.2026
15+ историй из студенческих лет, наполненных ароматом сладкого чая с булочкой и тетрадных страниц

Пока идет учеба, каждый студент проживает маленькую особенную жизнь: с бессонными ночами перед сессией и неожиданными любовными историями. За стенами аудиторий кипит настоящая жизнь, полная романтики. Поступая в университет, никто из нас не подозревает, что спустя годы мы с теплотой будем вспоминать не заученные формулы, а именно эти искренние курьезы, взаимовыручку и моменты, когда для счастья хватало лишь горячего чая с булочкой.

  • Когда я была студенткой, познакомилась с одной девушкой. Она предложила мне интересный заработок. Работа заключалась в том, что я должна была прикрывать ее, когда у нее были свидания с парнем. Ее родители контролировали каждый шаг. Она вступила в отношения с молодым человеком и скрывала это от них. Чтобы прикрыть ее, я ходила на свидания с ними. Я ждала их где-то поблизости или сидела с ними в кино на задних рядах.
serikbai_ara1lym
Ольга Курпякова
только что

Всегда поражают такие родители - они до старости собирались контролировать свою дочь, чтобы ни-ни 🤦‍♀️ А потом будут спрашивать: "Когда же ты внуков нам подаришь?" (с)

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  • Когда я была студенткой, меня пригласил мальчик на свидание. Я 3 дня готовилась. Взяла у подружки моднючие джинсы, топ, надела очки. В час Х иду летящей походкой, чувствую себя сногсшибательной. Вижу его с розочкой в руках. Подхожу с улыбкой, и вдруг из моих очков выпадает стекляшка. Это было так неожиданно, что он аж завизжал. Остаток свидания мы старались не смотреть друг на друга, разбежались и больше не встречались.
mamanova_ardak
  • Парень пригласил меня в ресторан. Я студентка, из еды дома только макароны. Думаю, кофе закажу, на случай, если сама платить буду. Пришли в ресторан. Он спрашивает: «Ты голодная? Закажи себе что-нибудь, я оплачу». Листаю меню, улыбаюсь. И тут на стол капает моя слюна.

«С женой мы познакомились более 16 лет назад на втором курсе универа»

© OrionChrome / Pikabu
Наталия
только что

Подумаешь! На втором курсе! Вот мы познакомились на первом курсе, потом он ушел в армию, а я на третьем курсе за другого вышла замуж. Потом он с армии вернулся и я с первым мужем развелась, а за этого вышла. Пожили мы с ним и я забеременела от третьего. Развелись, я родила.
Короче, прошло с тех пор почти 40 лет и мы с тем, с которым на первом курсе познакомились, живем вместе !)

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  • Увидели в общаге объявление: «Книжный клуб. В конце — бесплатная пицца». Мы с друзьями, разумеется, пришли исключительно ради бесплатной еды. Сели на задний ряд, намереваясь тихо отсидеть час в телефонах. Но тут студентка, которая вела встречу, достает единственную книгу, которую я читал, и это не какая-то классика, а мой любимый «Властелин колец». Все начали активно обсуждать с таким интересом, что через двадцать минут я уже включился в дискуссию, а еще через 10 минут и все мои друзья. Пиццу мы, конечно, съели, но из аудитории каждый ушел со списком книг. Все три года университета мы регулярно посещали эти встречи, но уже не из-за пиццы.
ADME
  • Когда я была студенткой, нас пригласили на бал, где был дресс-код — платья начала XIX века. Мне сшили платье по теме, но помимо него было еще обычное симпатичное платье, так как по программе были танцы, которые танцевать в том платье было бы неудобно. Я сначала была в «муслиновом» платье, но, подойдя к месту сборов, увидела, что все были в современных платьях. Мне стало неловко, что я так вырядилась, и я пошла переодеться. Когда вернулась, несколько девушек подошли ко мне и спросили, почему я переоделась. Я им сказала о своем смущении, на что они подбодрили меня и сказали, что наоборот очень здорово, что у меня такой наряд, и мне стоит обратно его надеть. Вскоре пришла девушка, с которой мы незадолго до этого подружились, тоже в наряде по дресс-коду. В итоге я переоделась, была очень рада тому, что хожу в том, в чем хотела. Фоток с того вечера нет, но вот фото того платья.
zhdowl
zhdowl
  • Когда в общежитии жила, весной кто-то стал храпеть. Да так громко, что всех будил. Жители каждой комнаты думали на тех, кто за стенкой. Утром все были невыспавшиеся и друг на друга косились. Начали разбираться. Опешили, когда выяснилось, что прямо перед нашими окнами на дереве пыхтела сова.
  • У меня всегда были большие мечты: я хотела работать в киноиндустрии и делала для этого все. И вот когда я училась на третьем курсе актерского, за это время встретила много людей, завела знакомства, к нам пришел известный режиссер. Всем студентам было интересно с ним пообщаться. Очередь дошла до меня, студентов почти не осталось. Со мной был мой блокнот, и я решила: была не была — показала свои идеи и как я их вижу. Он сказал, что как раз выбирает актрису для нового фильма и, кажется, нашел.
Mysik4
только что

Хотелось бы продолжение...
А то в киношке такое многим молоденьким барышням говорят, ради тесных контактов.
А нa деле, снимаются единицы.

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  • В период студенчества у меня был свой маленький «чертежный бизнес». Я был студентом и зарабатывал на том, что делал чертежи на заказ. Но довольно быстро понял: каждый раз начинать работу с нуля долго и тяжело, поэтому придумал свою систему. Я заранее начертил все варианты заданий, которые обычно давали в университетах. Покупал большие листы ватмана А0, делил каждый лист на несколько форматов А3. Вместо нормального чертёжного стола была довольно простая конструкция: стекло, свет снизу. Исходный чертеж на стекло, сверху чистый ватман. Быстро переносил чертеж на чистый ватман. Получалось быстро, чисто и аккуратно. Когда приходил заказчик, он просто называл свой вариант. Находил нужный вариант, отрезал канцелярским ножом нужный А3 чертеж и отдавал готовую работу.
abdulla3d
abdulla3d
  • В студенчестве играли в КВН, и капитаном был харизматичный красавчик, в которого влюблялись все девчонки. И вот финальное выступление, а его нет. Растерянно начинаем, и тут на сцену влетает он. Взмыленный, в костюме и с галстуком набок. И как на весь зал заорет: «Ребята, простите, я на свадьбе был!» Мы еще посмеялись, пока не выяснилось, что на своей.
ADME
  • Была студенткой, как-то зашла в аптеку что-то купить себе, а там бабушка стояла и считала копейки, не хватало ей. Мне стало так жалко, и я ей говорю: «А давайте я куплю». Она расчувствовалась, начала отнекиваться, но я настояла. И бабуля накупила на 10 тысяч, а у меня стипендия была всего 21. Уже неудобно отказать, и нельзя быть добрым наполовину. Оплатила и стала думать, как жить-то месяц целый. Надо было и еду покупать, и проезд на автобусе оплачивать. И вдруг через неделю получаю деньги за социальную работу в размере 20 тысяч. Теперь, когда теряю что-то или разочаровываюсь в чем-то, то верю, что меня ждет что-то большее.
cary.petite
Мелла
только что

Следующий раз сначала спрашивайте у бабули, которая считает копейки, сколько ей копеек не хватает. Если опять миллион копеек, говорите, что столько нет.

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  • Когда я была студенткой колледжа, ко мне начал проявлять внимание один молодой человек. Он жил в моем родном городе, а я училась в другом. В очередной раз я собралась ехать на выходные к родителям, и он пообещал встретить меня с электрички. Он приехал с другом, я, значит, такая крутая, в мехах и на каблуках, пытаюсь произвести впечатление. И вот мы подъезжаем к дому моих родителей, я выхожу, начинаю идти, будто порхаю, поскальзываюсь и со всего размаху сажусь на пятую точку. Быстро встаю и не оборачиваясь иду домой.
luizon_one

«Когда-то пускала слюни на один фирменный стул, но не могла себе позволить, так как была студенткой, а он стоил ну очень много для меня. Сейчас нашла похожий с приятной матовой кожей. Наконец-то исполнилась мечта!»

krist.moreno
  • Собрались всей компанией посмотреть фильм в комнате, а динамики ноутбука отжили свое — ничего не слышно. Покупать колонки на один вечер никто из студентов, понятное дело, не собирался. Тогда наш приятель с физфака взял пустую пятилитровую бутылку, отрезал горлышко, положил туда телефон и закрыл металлическим ведром. Звук стал громким! Да таким, что соседи, услышав, решили к нам тоже присоединиться.
ADME
  • Между лекциями образовалось три часа окна, и мы пошли в старую университетскую библиотеку. От скуки начали бродить между стеллажами в самом дальнем зале и наткнулись на дверь с надписью «Вход воспрещен». Естественно, любопытство победило: мы аккуратно заглянули. За дверью оказался не темный склад и не пыльный архив, а светлая комната, утопающая в зелени. Как выяснилось позже, это была отдушина всех библиотекарей, они были заядлыми цветочницами и любили ухаживать за растениями. Нам даже разрешили посидеть там до конца перерыва.
ADME
  • Я был студентом первого курса. После пар вышел с однокурсником поесть самсу за углом. Идем, а другой друг звонит и просит поторопиться, якобы свежие все разберут. Мы ускорились. На углу две студентки стояли и смеялись. Когда уже проходили мимо, одна из них, будучи в хорошем настроении, что-то рассказывала подруге, раскачивая сумку туда-сюда. И когда я проходил мимо, махнула ей в мою сторону. Я от неожиданности подскочил, как кот, и приземлился на четвереньки. Однокурсник заржал и спрашивает, как я. Кое-как выдавил: «Нормально».
isirailov

Студенческие годы пролетают на одном дыхании, но именно эта пора оставляет самые светлые воспоминания на всю жизнь. Еще больше историй об этих временах в наших статьях:

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