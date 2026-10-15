15+ историй из студенческих лет, наполненных ароматом сладкого чая с булочкой и тетрадных страниц

Подумаешь! На втором курсе! Вот мы познакомились на первом курсе, потом он ушел в армию, а я на третьем курсе за другого вышла замуж. Потом он с армии вернулся и я с первым мужем развелась, а за этого вышла. Пожили мы с ним и я забеременела от третьего. Развелись, я родила.

Короче, прошло с тех пор почти 40 лет и мы с тем, с которым на первом курсе познакомились, живем вместе !)