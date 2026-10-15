Всегда поражают такие родители - они до старости собирались контролировать свою дочь, чтобы ни-ни 🤦♀️ А потом будут спрашивать: "Когда же ты внуков нам подаришь?" (с)
15+ историй из студенческих лет, наполненных ароматом сладкого чая с булочкой и тетрадных страниц
Пока идет учеба, каждый студент проживает маленькую особенную жизнь: с бессонными ночами перед сессией и неожиданными любовными историями. За стенами аудиторий кипит настоящая жизнь, полная романтики. Поступая в университет, никто из нас не подозревает, что спустя годы мы с теплотой будем вспоминать не заученные формулы, а именно эти искренние курьезы, взаимовыручку и моменты, когда для счастья хватало лишь горячего чая с булочкой.
- Когда я была студенткой, познакомилась с одной девушкой. Она предложила мне интересный заработок. Работа заключалась в том, что я должна была прикрывать ее, когда у нее были свидания с парнем. Ее родители контролировали каждый шаг. Она вступила в отношения с молодым человеком и скрывала это от них. Чтобы прикрыть ее, я ходила на свидания с ними. Я ждала их где-то поблизости или сидела с ними в кино на задних рядах.
- Когда я была студенткой, меня пригласил мальчик на свидание. Я 3 дня готовилась. Взяла у подружки моднючие джинсы, топ, надела очки. В час Х иду летящей походкой, чувствую себя сногсшибательной. Вижу его с розочкой в руках. Подхожу с улыбкой, и вдруг из моих очков выпадает стекляшка. Это было так неожиданно, что он аж завизжал. Остаток свидания мы старались не смотреть друг на друга, разбежались и больше не встречались.
- Парень пригласил меня в ресторан. Я студентка, из еды дома только макароны. Думаю, кофе закажу, на случай, если сама платить буду. Пришли в ресторан. Он спрашивает: «Ты голодная? Закажи себе что-нибудь, я оплачу». Листаю меню, улыбаюсь. И тут на стол капает моя слюна.
«С женой мы познакомились более 16 лет назад на втором курсе универа»
Подумаешь! На втором курсе! Вот мы познакомились на первом курсе, потом он ушел в армию, а я на третьем курсе за другого вышла замуж. Потом он с армии вернулся и я с первым мужем развелась, а за этого вышла. Пожили мы с ним и я забеременела от третьего. Развелись, я родила.
Короче, прошло с тех пор почти 40 лет и мы с тем, с которым на первом курсе познакомились, живем вместе !)
- Увидели в общаге объявление: «Книжный клуб. В конце — бесплатная пицца». Мы с друзьями, разумеется, пришли исключительно ради бесплатной еды. Сели на задний ряд, намереваясь тихо отсидеть час в телефонах. Но тут студентка, которая вела встречу, достает единственную книгу, которую я читал, и это не какая-то классика, а мой любимый «Властелин колец». Все начали активно обсуждать с таким интересом, что через двадцать минут я уже включился в дискуссию, а еще через 10 минут и все мои друзья. Пиццу мы, конечно, съели, но из аудитории каждый ушел со списком книг. Все три года университета мы регулярно посещали эти встречи, но уже не из-за пиццы.
- Когда я была студенткой, нас пригласили на бал, где был дресс-код — платья начала XIX века. Мне сшили платье по теме, но помимо него было еще обычное симпатичное платье, так как по программе были танцы, которые танцевать в том платье было бы неудобно. Я сначала была в «муслиновом» платье, но, подойдя к месту сборов, увидела, что все были в современных платьях. Мне стало неловко, что я так вырядилась, и я пошла переодеться. Когда вернулась, несколько девушек подошли ко мне и спросили, почему я переоделась. Я им сказала о своем смущении, на что они подбодрили меня и сказали, что наоборот очень здорово, что у меня такой наряд, и мне стоит обратно его надеть. Вскоре пришла девушка, с которой мы незадолго до этого подружились, тоже в наряде по дресс-коду. В итоге я переоделась, была очень рада тому, что хожу в том, в чем хотела. Фоток с того вечера нет, но вот фото того платья.
- Когда в общежитии жила, весной кто-то стал храпеть. Да так громко, что всех будил. Жители каждой комнаты думали на тех, кто за стенкой. Утром все были невыспавшиеся и друг на друга косились. Начали разбираться. Опешили, когда выяснилось, что прямо перед нашими окнами на дереве пыхтела сова.
- У меня всегда были большие мечты: я хотела работать в киноиндустрии и делала для этого все. И вот когда я училась на третьем курсе актерского, за это время встретила много людей, завела знакомства, к нам пришел известный режиссер. Всем студентам было интересно с ним пообщаться. Очередь дошла до меня, студентов почти не осталось. Со мной был мой блокнот, и я решила: была не была — показала свои идеи и как я их вижу. Он сказал, что как раз выбирает актрису для нового фильма и, кажется, нашел.
Хотелось бы продолжение...
А то в киношке такое многим молоденьким барышням говорят, ради тесных контактов.
А нa деле, снимаются единицы.
- В период студенчества у меня был свой маленький «чертежный бизнес». Я был студентом и зарабатывал на том, что делал чертежи на заказ. Но довольно быстро понял: каждый раз начинать работу с нуля долго и тяжело, поэтому придумал свою систему. Я заранее начертил все варианты заданий, которые обычно давали в университетах. Покупал большие листы ватмана А0, делил каждый лист на несколько форматов А3. Вместо нормального чертёжного стола была довольно простая конструкция: стекло, свет снизу. Исходный чертеж на стекло, сверху чистый ватман. Быстро переносил чертеж на чистый ватман. Получалось быстро, чисто и аккуратно. Когда приходил заказчик, он просто называл свой вариант. Находил нужный вариант, отрезал канцелярским ножом нужный А3 чертеж и отдавал готовую работу.
- В студенчестве играли в КВН, и капитаном был харизматичный красавчик, в которого влюблялись все девчонки. И вот финальное выступление, а его нет. Растерянно начинаем, и тут на сцену влетает он. Взмыленный, в костюме и с галстуком набок. И как на весь зал заорет: «Ребята, простите, я на свадьбе был!» Мы еще посмеялись, пока не выяснилось, что на своей.
- Была студенткой, как-то зашла в аптеку что-то купить себе, а там бабушка стояла и считала копейки, не хватало ей. Мне стало так жалко, и я ей говорю: «А давайте я куплю». Она расчувствовалась, начала отнекиваться, но я настояла. И бабуля накупила на 10 тысяч, а у меня стипендия была всего 21. Уже неудобно отказать, и нельзя быть добрым наполовину. Оплатила и стала думать, как жить-то месяц целый. Надо было и еду покупать, и проезд на автобусе оплачивать. И вдруг через неделю получаю деньги за социальную работу в размере 20 тысяч. Теперь, когда теряю что-то или разочаровываюсь в чем-то, то верю, что меня ждет что-то большее.
Следующий раз сначала спрашивайте у бабули, которая считает копейки, сколько ей копеек не хватает. Если опять миллион копеек, говорите, что столько нет.
- Когда я была студенткой колледжа, ко мне начал проявлять внимание один молодой человек. Он жил в моем родном городе, а я училась в другом. В очередной раз я собралась ехать на выходные к родителям, и он пообещал встретить меня с электрички. Он приехал с другом, я, значит, такая крутая, в мехах и на каблуках, пытаюсь произвести впечатление. И вот мы подъезжаем к дому моих родителей, я выхожу, начинаю идти, будто порхаю, поскальзываюсь и со всего размаху сажусь на пятую точку. Быстро встаю и не оборачиваясь иду домой.
«Когда-то пускала слюни на один фирменный стул, но не могла себе позволить, так как была студенткой, а он стоил ну очень много для меня. Сейчас нашла похожий с приятной матовой кожей. Наконец-то исполнилась мечта!»
- Собрались всей компанией посмотреть фильм в комнате, а динамики ноутбука отжили свое — ничего не слышно. Покупать колонки на один вечер никто из студентов, понятное дело, не собирался. Тогда наш приятель с физфака взял пустую пятилитровую бутылку, отрезал горлышко, положил туда телефон и закрыл металлическим ведром. Звук стал громким! Да таким, что соседи, услышав, решили к нам тоже присоединиться.
- Между лекциями образовалось три часа окна, и мы пошли в старую университетскую библиотеку. От скуки начали бродить между стеллажами в самом дальнем зале и наткнулись на дверь с надписью «Вход воспрещен». Естественно, любопытство победило: мы аккуратно заглянули. За дверью оказался не темный склад и не пыльный архив, а светлая комната, утопающая в зелени. Как выяснилось позже, это была отдушина всех библиотекарей, они были заядлыми цветочницами и любили ухаживать за растениями. Нам даже разрешили посидеть там до конца перерыва.
- Я был студентом первого курса. После пар вышел с однокурсником поесть самсу за углом. Идем, а другой друг звонит и просит поторопиться, якобы свежие все разберут. Мы ускорились. На углу две студентки стояли и смеялись. Когда уже проходили мимо, одна из них, будучи в хорошем настроении, что-то рассказывала подруге, раскачивая сумку туда-сюда. И когда я проходил мимо, махнула ей в мою сторону. Я от неожиданности подскочил, как кот, и приземлился на четвереньки. Однокурсник заржал и спрашивает, как я. Кое-как выдавил: «Нормально».
Студенческие годы пролетают на одном дыхании, но именно эта пора оставляет самые светлые воспоминания на всю жизнь. Еще больше историй об этих временах в наших статьях: