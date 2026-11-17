16 историй о вкусной еде, после которых захочется накрутить голубцов и приготовить тазик оливье
Пожалуй, нет такого человека, который не любил бы вкусно поесть. И трудно остаться равнодушным, когда вокруг еды закручиваются целые комедии — с бабушкиными «легкими» ужинами, котами-гурманами и кулинарными экспериментами, которые запоминаются на всю жизнь.
- Работаю на фермерском рынке, продаю домашнюю колбаску, сальце, сыры всякие. Как-то подошел мужчина лет пятидесяти, замучил придирками. В итоге все перепробовал, взял немного сыра и ушел. А через час возвращается весь взмыленный и протягивает мне деньги и с надрывом говорит: «Ох, попало мне от жены — мало сыра взял! А он так ей понравился! Дайте кило, колбасы еще взвесьте побольше, вдруг ей тоже зайдет!»
- Я рассказывала своей подруге о масштабах «легкого ужина» моей бабушки. Подруга не верила, а потом поехала со мной к бабушке в гости. Я бабуле перед этим сказала, что с подругой приеду. Заходим в дом, а там... Четыре пиццы с ветчиной, пятилитровая кастрюля борща, домашние пампушки, таз салата, куча оладушек, огромный омлет, как в детсаду. На десерт огромные бутеры из домашнего хлеба с маслом и вареньем. У подруги глаза были как два блюдца. Интересно, что было бы, скажи я бабушке, что мы очень голодные приедем.
Зачем ждать Новый год, если я хочу «Селедку под шубой» прямо сейчас?
Обожаю селедку под шубой! Правда, готовить ее долго. А еще у нас с домашними расхождения: все фукают при виде (и вкусе) вареных яиц, поэтому делаю без них вообще все салаты.
- Моя первая любовь случилась, когда мне было 20 лет, а ему — 25. Решила я приготовить своему милому что-нибудь домашнее. Выбор пал на курицу в сливочном соусе с грибами, которую я пробовала у однокурсника. И вот приходит вечером мой молодой человек, я красивенько подаю на стол курочку, сажусь рядом и жду похвалы. Он начинает есть и говорит: «О, как интересно». «Интересно» — это не то слово, которое я ожидала услышать. Я не ем грибы, поэтому сама пробовать не стала. И вот парень берет вторую ложку и спрашивает: «Где ты такой рецепт нашла? Так необычно, сладкое мясо». Насколько я помню, у однокурсника сладким оно точно не было. Оказывается, я перепутала сливки со сгущенкой.
Девушка, видать, знатная кулинарка, - сливки со сгущенкой перепутать.
- Когда я училась на втором курсе и жила в общаге, я познакомилась с вполне благополучной москвичкой и ее мужем. Интересы общие, стали приятелями. И вот она меня пригласила на ужин к себе. Приезжаю, а там креветки с каким-то соусом, салатик, паста. Но креветки я на тот момент в своей жизни видела только по телевизору и на картинке. И вот жую я их, на зубах хрустит нечто, похожее на затвердевший полиэтилен. «Ерунда, конечно, эти морепродукты», — думаю я. Но продолжаю жевать. Блюдо дорогое, по моим тогдашним меркам, приятельница старалась. Да и с соусом и закуской норм. И только дожевав предпоследнюю креветку, я увидела, что остальные что-то с них снимают, прежде чем съесть.
Главное правильно незнакомого блюда: не знаешь, как есть, посмотри, как это делают твои сотрапезники.
- Моя знакомая как-то пришла с мужем на Новый год к свекрови. Та как раз оливье сделала.
А получилось так, что когда свекровь готовила оливье, у нее не оказалось зеленого горошка. Но был сухой горошек. Она его залила кипятком и дала настояться минут 10 (кто не знает, сухой горошек надо варить 2-3 часа, чтобы он стал мягким). Сели за стол, стали есть оливье — и что такое? Какие-то круглые камешки в нем попадаются. Тут свекровь и рассказала подробности. В общем, ели оливье и выплевывали «косточки».
Это свекровь девушки, которая перепутала сливки со сгущенкой.
«Прошла курсы у профессионального сушиста, и теперь домашние роллы получаются не хуже ресторанных»
- Сварила вчера трехлитровую кастрюлю супа. Думаю: «Ну, сейчас поедим (я, муж, сын 6 лет) и, может, на завтра на обед останется». Съела свою тарелку, налила сыну, он сидит и ест, муж еще работает. Пошла полежать. Через 15 минут приходит муж:
— Там суп кончается.
— Ну подлей ему еще.
— Не, суп в кастрюле кончается, я ему уже два раза подливал.
- Будущий муж часто хвастался, что его мама вкусно готовит. Я, узнав его вкусовые пристрастия, начала готовить только то, что ему нравится. Особенно он любил оливье. Всегда говорил: «У тебя вкуснее, чем у мамы». Однажды он сказал об этом маме, и начался кулинарный баттл. Мама засылала сына узнать рецепт, но я не рассказывала. Мой муж ходил к ней на обед, работа рядом, и она постоянно кормила его оливье по разным рецептам. Как-то он пришел домой и сказал, что у меня, конечно, очень вкусно, но вот у мамы оливье лучше. Грустила я до вечера, а вечером позвонила младшая сестра мужа и со смехом рассказала, что мама заказала сыну оливье в недешевом ресторане.
Тазик оливье заказывали? С домашними солеными огурцами!
- С детства обожаю крабовый салат. И палочки крабовые люблю. В 18 лет попробовал настоящее мясо краба. Понравилось до умопомрачения! Но стоил краб недешево. И с того момента у меня появилась мечта: приготовить крабовый салат с настоящим мясом краба. К 25 годам перебрался в Мурманск. Однажды вспомнил о мечте, дождался выходных, отварил краба, сделал салат и... испытал разочарование. Салат был пустым. Как будто я просто забыл добавить крабовые палочки. И такая обида взяла. Во-первых, не оправдались многолетние ожидания. А во-вторых, я испортил и салат, и почти полкило вкусного краба. С тех пор я ем крабовый салат и мясо краба только раздельно.
Конечно! Настоящий камчатский краб немного сладковат на вкус - его надо есть отдельно, можно с соевым соусом. Мы как-то отварили краба с сыном, съели, а на его отваре сварили уху из стейков сёмги и форели - вот это была настоящая "царская уха". Эх, цены сейчас на всю эту вкуснятину очень выросли, в том числе и на красную икру!
- У моего приятеля появилась девушка. И вот как-то заехала я к нему в гости. Сидим за столом, едим. Приятель нахваливает мясо, мол, любимая готовила, ну вкусно же. Ну да, вкусно, но это просто куриная грудка, посыпанная специями. И тут приходит девушка приятеля, знакомимся, она, увидев, что мы едим, говорит: «А знаете, как это называется? Мясо по-французски!» И смотрит гордо так. А я смотрю на грудку и недоумеваю. Девушка присаживается к столу: «А готовится очень просто: отбиваешь грудку, солишь, жаришь, а в конце посыпаешь приправой „французские травы“. И вот тебе мясо по-французски. А если взять „итальянские травы“, то получится мясо по-итальянски, а если „кавказские травы“, то по-кавказски».
Голубцы — блюдо, которое я могла бы есть хоть каждый день
Я тоже мола бы есть голубцы хоть каждый день, а вот готовить - увы, нет
- Мне было лет 14. Отец — заядлый рыбак, поэтому щуки у нас всегда было много. А еще он вкусно готовит, поэтому всегда старался меня к этому делу привлечь. И вот как-то ушли они с мамой с утра по делам, а я дома осталась и от скуки тыкалась в кнопочки на новом телевизоре. Вдруг на телике открылась «книга» с рецептами (не знаю, что это за функция, но сам факт ее наличия меня тогда поразил). И захотелось мне порадовать родителей. К их приходу были готовы блюда из щуки и под белым, и под красным соусами, а еще просто жареная с луком, и еще какая-то. В общей сложности видов 6. Меня похвалили, но щуки мы тогда переели так, что несколько лет ее не готовили.
- Заранее договорились, что моя девушка приготовит мясо по-французски. Весь день на стройке мечтал о нем. Прихожу — на кухне пусто. Говорю: «А где мясо?». А она: «Ой, я его достала разморозить, а кот стянул со стола. Придется тебе снова в магазин». И ведь даже не позвонила и не предупредила. Сижу голодный, а кот сытый и довольно мурлычет.
«Мясо по-французски, мадам. Норм для свидания на дому?»
Самое интересное, что французы и не подозревают, что мы относим даннное блюдо к их кухне.
- Мой папа очень требовательный. У него всегда одно правило: уж если за что-то берешься, то делать это надо лучше всех и оригинально. Моя сестра начала печь торты, и папа сразу же сказал, чтобы она делала что-нибудь прикольное. Прошло месяца два, у папы день рождения. Сестра испекла торт, который выглядел совсем как папин любимый салат «Селедка под шубой», но при этом оставался тортом. Кажется, когда папа это понял, я увидела в его глазах сердечки. С того дня он считает сестру крутым кондитером и агитирует ее открыть заведение, где десерты будут выглядеть как основные блюда, потому что уверен, что это точно всем понравится.
Нет уж, торту "селёдка под шубой" я предпочту обычную селёдку под шубой
- У меня сейчас учеба, работа, жизнь между несколькими городами. Но тут выдался свободный денек. Я решила сделать любимому сюрприз. На его белоснежной кухне я приготовила борщ, торт «Наполеон», «Селедку под шубой» и налепила пельменей. После этого все отмыла, села ждать его с работы. Сразу скажу: человек он довольно педантичный. Он приходит, осматривает кухню, одобрительно кивает. И вдруг замечает каплю борща на белом столе. Смотрит на меня и говорит: «Ну убрать-то могла и получше».
Прекрасный повод в следующий раз оставить белоснежную кухню в идеальной стерильности - вообще ничего на ней не готовить.
«Сегодня первый раз сделала орешки со сгущенкой»
- Дело было в 6-7 классе. Учительница биологии задала нам домашнее задание — сделать презентацию про обитателей водных глубин. И вот на уроке все показывают свои презентации, учитель ставит оценки, но один из одноклассников отличился. Вставляет флешку в компьютер, запускает презентацию, а там первый слайд «Селедка под шубой». И все остальное в том же духе: как приготовить, какие ингредиенты. После девятого класса он пошел учиться на повара.
- Приехала в Москву по делам, одногруппник пригласил меня в гости и говорит: «Зинка, я тебя сейчас таким сыром угощу, он такой вкуснющий, что ум отъешь!» Я уж думала, что будет какой-то неведомый сыр, французский, например, а он протягивает мне сыр из деревни, откуда я приехала. Я говорю: «Пашок, я этот сыр каждый день на завтрак дома ем!»
- Мы с будущим мужем учились вместе до 9-го класса, потом я ушла в другую школу. В следующий раз мы встретились, когда меня пригласили петь в рок-группу. Я пришла на репетицию и увидела его там, играющим на барабанной установке. Прошел год, общались как коллеги. А потом как-то перед концертом, проходя мимо, я попросила его обнять меня. Просто так, не знаю почему. И все. Следуя старинному правилу «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок», я напекла беляшей и пригласила его в гости. И вот мы вместе уже четыре года, он принял меня с ребенком, любит нас обоих, холит и лелеет.
В последней истории слишком мало еды 😄 Зато ритуальные "вместе 4 года, скоро внуки пойдут" на месте
Если от этих историй у вас разыгрался аппетит, но вы не знаете, чем себя побаловать, почитайте наши статьи с интересными рецептами:
Комментарии
Раз подборка про готовку, сюда напишу как намучилась недавно.
Купила форму для пирожных "тыквы", сделать муссовые пирожные: тыквенный ганаш, шоколадный ганаш и прослойка фундука. Конечно, по закону подлости форму тыквы пирожные не приобрели.
Но хоть вкусные получились) прослойка с фундуком - ну чисто мягкий кофейный грильяж.
Но как долго отмывалась посуда! Для этого грильяжа отдельную кастрюльку надо)
Ну и вся кухня была в шоколаде и тыкве. Пришлось собак и кота отдельно закрывать её время готовки и уборки
В этой статье перечислено все, что я люблю! Ох, какая вкуснятина! Хорошо, что скоро праздники и можно будет всего этого наготовить, да побольше.