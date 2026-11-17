Конечно! Настоящий камчатский краб немного сладковат на вкус - его надо есть отдельно, можно с соевым соусом. Мы как-то отварили краба с сыном, съели, а на его отваре сварили уху из стейков сёмги и форели - вот это была настоящая "царская уха". Эх, цены сейчас на всю эту вкуснятину очень выросли, в том числе и на красную икру!