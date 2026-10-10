22 привычки из немецкого быта, которые способны удивить даже опытных путешественников

Тем, кто только знакомится с Германией, местный быт поначалу может показаться непривычно запутанным и сложным. Однако за каждым мелким правилом кроется своя логика и забота об удобстве. Стоит только присмотреться к этим повседневным привычкам поближе — и характер кропотливых немцев раскрывается лучше, чем в любом путеводителе.