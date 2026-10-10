22 привычки из немецкого быта, которые способны удивить даже опытных путешественников
Тем, кто только знакомится с Германией, местный быт поначалу может показаться непривычно запутанным и сложным. Однако за каждым мелким правилом кроется своя логика и забота об удобстве. Стоит только присмотреться к этим повседневным привычкам поближе — и характер кропотливых немцев раскрывается лучше, чем в любом путеводителе.
- В первый год жизни с мужем в Германии я по привычке каждый раз вскакивала и начинала изображать бурную деятельность, когда он возвращался домой. Он это заметил и как-то спокойно сказал: «Алина, ты можешь быть собой. Мне приятно видеть, когда ты просто отдыхаешь». И это оказалось важным уроком: я ценна не только когда что-то делаю.
- Я живу в Германии, и сегодня на еженедельной ярмарке в очереди увидела женщину абсолютно без комплексов. Она нанесла краску для волос, обмотала голову пищевой пленкой и спокойно вышла за продуктами.
В Германии можно купить кетчуп с майонезом в одном тюбике и выглядит этот соус как полосатая зубная паста
Рот-вайс это знаменитая немецкая добавка к картошке фри. Типа "нашего" кетченеза.
Pommes rot-weiss bitte.
- Сегодня один пожилой немец не удержался и сделал мне комплимент: «Какое у вас красивое платье!» Для сдержанных немцев, особенно в небольших городках, это почти событие. Обычно они предпочитают просто глядеть, одобрительно или не очень.
- Живу в Германии уже девятый месяц и до сих пор не могу понять одну вещь: почему здесь при выходе из лифта говорят «до свидания»... незнакомым людям? Спросил у девушки. Она посмотрела на меня с выражением «ты вообще о чем?» и уверенно заявила: «Мы так не делаем». Буквально через пару минут кто-то вышел из лифта — и все, включая ее, хором выдали: «До свидания!» Мой вопрос по-прежнему остается без ответа.
Нинаю и приветствую, и досвиданькаю, и даже хорошего дня желаю - не расстаяла ни разу. Видать онемечилась. Зато новоприбывших по надменным лицам и нежеланию здороваться видно за версту.
В некоторых кафе в Германии подают мороженое в виде спагетти
- Одногруппница уехала по обмену в Германию. Вечером ее пригласили на чай, на столе были аккуратно разложены пирожные. Она съела одно. Потом второе. И заметила на лицах хозяев легкое недоумение. В итоге они засмеялись и объяснили: пирожных было ровно по одному на каждого. Получается, она съела и свое, и чье-то еще.
- Приехали в Берлин на месяц. Чтобы быстрее передвигаться, арендовала велосипед с коляской для малыша. Оставила его снаружи минут на 15, пока зашла в магазин с ребенком. Выхожу — стоят два пожилых мужчины, серьезно что-то обсуждают. Неужто нарушила что? Но тут один из них расплывается в улыбке, глядя на малыша у меня на руках, и говорит, мол, девушка, у вас колесо у коляски задней спускает, мой друг сейчас пойдет за инструментами, его отремонтировать, скажите мне номер телефона, кто вам такой байк плохой в аренду сдал (а у нас наклейка сзади, что он арендованный). У меня аж отлегло от сердца.
- У немцев есть специальные пластиковые контейнеры для бананов и яблок. Во время учебы в универе я приезжал в Германию на пару недель — и абсолютно все местные студенты приносили с собой для перекуса контейнеры в форме яблок. Никогда такого нигде не видел.
Брехня, контейнеры там даже и в форме котлет имеются, и нечего поддергивать что попал в группу из одних веганов
В этом немецком лифте вместо номеров этажей на кнопках указана их высота от земли
- Живу в Германии, работаю на заводе. У нас там есть столовая с неплохими ценами — кормят вкусно и сытно, без лишних изысков. И вот недавно руководство придумало необычную мотивацию учить английский. Раз в неделю можно пообедать за счет фирмы... но с одним условием: за столом разрешено говорить только на английском. Идея оказалась отличной — и язык подтягиваешь, и обед становится заметно интереснее.
- Мое первое Рождество в Германии я провела с семьей моего партнера. Настало время обмениваться подарками. Мне вручили первой, я поблагодарила и положила его рядом с собой. И вдруг чувствую: на меня все смотрят. Я сначала не поняла, в чем дело. А потом выяснилось, что подарки там принято открывать сразу, прямо при всех.
В Брайзахе (Германия) наткнулись на вот такую урну для коробок от пиццы
- Переехал в Германию и в первые же дни начал ловить занятные совпадения. Захожу в строительный — а там пекарня при магазине. Странно, но ладно, мало ли. Иду в садовый магазин — и там тоже своя пекарня прилагается. Еще интереснее. Дальше — больше: в обычном продуктовом не просто отдел выпечки, а еще и отдельная пекарня прямо у входа. И в какой-то момент перестаешь удивляться, особенно когда заходишь в банк, а тебе и там предлагают кофе. Что ж, кажется, здесь любой вопрос нужно решать с булочкой в руке.
У нас даже в икее ресторации встречаются.И некоторые туда ходят конкретно фрикаделек поесть.
- Мюнхен. Полная людей комната ожидания у врача. Захожу и бодро заявляю: «Hallo!»
В ответ — тишина. Через минуту заходит пожилой немец, говорит: «Grüß Gott!» — это такое традиционное баварское приветствие. И тут же все хором: «Grüß Gott!»
«Одна из самых немецких вещей, которые я видел»
- Живу в Германии и до сих пор не могу привыкнуть к одной местной особенности: многие здесь строго придерживаются правила «одно горячее блюдо в день». Сначала я просто замечал чудны́е фразы типа: «Нет, я не могу, я уже ел горячее в обед», «Давай просто хлеб, у меня было горячее на обед», «Два горячих блюда подряд — это уже перебор». Один раз даже услышал, как кто-то сказала, что специально искал место для завтрака, где подают именно холодную еду. И каждый раз у меня один и тот же вопрос: почему именно одно блюдо? Ни больше, ни меньше?
В некоторых немецких супермаркетах продают суп в такой вот «колбасной» упаковке
- Вышла замуж в Германии. Как-то на праздники супруг пригласил друзей на вечеринку в формате складчины: гости принесли свои фирменные блюда, а я приготовила горячий картофель. Вечер прошел замечательно. Когда все разошлись, захожу на кухню... и замираю. Там пусто. Оказалось, гости спокойно собрали всю недоеденную еду и унесли с собой. Вообще всю. Включая мою картошку. В итоге утром пришлось идти к свекрови — завтракать.
- Уехала в Германию с романтичными планами: выйти замуж за немца и родить дочь по имени Моника. Семья, в которую я попала работать няней, жила в просторном трехэтажном доме... и строго следовала принципам «осознанного» потребления. Вещи они в основном покупали в секондах, продукты ловили по скидкам. С расходованием горячей воды проявляли особую бережность. Стол накрывался по-фермерски — хлеб, сыр, яйца. Привыкать к такой практичности после жизни на широкую ногу было настоящим приключением.
В этой аптеке в Германии есть своя «парковка» для собак
- Мой муж — немец, и у них вполне нормально встречаться по 8–10 лет, прежде чем вообще заводить речь о браке. Мы это обсудили в самом начале. Я сразу обозначила: рассчитываю на предложение примерно через полтора-два года. В итоге он сделал предложение уже через год — по немецким меркам почти подвиг. Уверена: если бы мы это не проговорили сразу, свое кольцо я бы ждала еще лет десять.
Их надобно дожать!! А свое кольцо... Извините меня все боги, но свое кольцо Фродо ждал долго, и потом пришлось спалить его в вечном пламени
А в этой статье вы найдете истории людей, которые путешествовали, проживали или работали в Китае и обратили внимание на обыденные для местных вещи, удивляющие не меньше, чем шумные рынки и футуристические небоскребы: