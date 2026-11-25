Когда я рассказала об этом десерте из детства своей подруге, она удивилась, потому что никогда в жизни его не пробовала. А мне его когда-то готовила тетя. Помню, я как завороженная смотрела, как она набирала в ложку взбитые белки и опускала их в кастрюлю с горячим молоком, и они становились похожи на настоящие снежки. Когда они были готовы, из оставшегося молока и желтков она варила сладкий соус, потом заливала им «снежки», а иногда еще добавляла к ним варенье. Есть их нужно было охлажденными.