В моем детстве готовили только соленый вариант, но я сладкий бы и не ела)) сейчас сыну тоже готовлю иногда, он любит)
7 блюд из детства, от которых до сих пор тепло на душе
У каждого из нас есть такие блюда, которые ассоциируются с детством. У кого-то это манная каша, у кого-то гренки, а у кого-то любимые пирожки и блинчики, которые пекла бабушка. Эти вкусы настолько прочно закрепились в памяти, что, даже когда у людей уже есть внуки и правнуки, те самые блюда все равно на мгновение будто бы переносят в беззаботные времена.
Гренки
Сегодня в кафе их предлагают под названием «френч-тосты», но многие из нас ели их в детстве и точно знали, что это гренки. Кто-то готовил их с яйцом, молоком и щепоткой сахара, а кто-то предпочитал соленый вариант.
- Приехала ко мне в гости сестра с детьми. Я им говорю: «Давайте я вам гренки к чаю сделаю». Они довольно прохладно к этому отнеслись. Думаю, ладно, не хотите, как хотите, сделаю для себя. А я их делаю сладкие — сахар, яйцо, молоко. Напек, все отказались, но я и сам их съесть могу. А потом младшая племянница прибегает в комнату с тарелкой гренок, с выпученными глазами: «Они сладкие!» Оказалось, моя сестра никогда не делала их сладкими.
- Мне мама делала сладкие гренки, а себе с сыром. Потом я полюбила с сыром и сама теперь делаю только этот вариант. Так же молоко, яйцо, просто на одну сторону кладу сыр, который плавится под крышкой.
- Я люблю соленые со сладким кофе. В детстве бабушка на завтрак делала именно соленые, и поэтому сладкие для меня тоже не очень понятное сочетание. Хотя муж, наоборот, ест только сладкие. Это кто как с детства привык.
Десерт «Снежки»
Когда я рассказала об этом десерте из детства своей подруге, она удивилась, потому что никогда в жизни его не пробовала. А мне его когда-то готовила тетя. Помню, я как завороженная смотрела, как она набирала в ложку взбитые белки и опускала их в кастрюлю с горячим молоком, и они становились похожи на настоящие снежки. Когда они были готовы, из оставшегося молока и желтков она варила сладкий соус, потом заливала им «снежки», а иногда еще добавляла к ним варенье. Есть их нужно было охлажденными.
- Когда мне было 14, я готовила этот десерт. Рецепт взяла из какой-то мудреной книги. Получилось так вкусно! Книгу эту я потом найти не смогла, и остались «снежки» только в моих воспоминаниях.
- Муж с сыном на каникулах были у мамы, я на дачу в такой холод ехать не захотела. Вернулись, сын сразу уперся, мол, я макароны по-флотски не буду, давай «снежки»! Долго не могла понять, что такое снежки. А муж меня отвел в сторону и тихонько шепнул, что это десерт из яичных белков, сваренных в молоке.
Я о таких впервые услышала, а муж, оказывается, в детстве их частенько ел. Попросила у свекрови рецепт и теперь иногда по выходным готовим их. Никогда бы не подумала, что мой сын такое полюбит, яйца-то он вообще с самого раннего детства не признавал.
Манник
«Бесподобный манник на кефире»
Из манной крупы могла получиться как нелюбимая некоторыми детьми манная каша, так и ароматный, пышный пирог. Текстура у правильного манника немного рассыпчатая, с крупинками. В него можно добавить нарезанной кураги или изюма, а после того, как он испечется, верхушку можно посыпать сахарной пудрой или смазать сметаной с сахаром.
- Я записывала этот рецепт тети, когда ей было уже 70, а мне — 7 лет. Сейчас мне уже самой больше 50, так что, думаю, рецепту лет сто. Испекла его первый раз в семилетнем возрасте, горда была неимоверно. Вкусный, влажный, в меру сладкий, для меня, конечно. Манник — наипростейший пирог-кекс, и вариантов его приготовления много, но вот попалась моя запись пятидесятилетней давности. Масло должно быть мягкой консистенции. Все продукты перемешиваем — тесто должно получиться как густая сметана. Форму смазываем маслом и выливаем туда массу. Выпекаем при 180-200 ℃ минут 30-40, проверяем готовность деревянной зубочисткой. Мука — в столовых ложках, сода — в чайных. Накатили воспоминания о детстве.
Тот самый омлет из детского сада
Этот высокий, нежный и пышный омлет из детского сада, наверное, помнят все, а многие пытались повторить его и дома. Оказывается, главный его секрет — в равных пропорциях молока и яиц, а еще смесь не нужно взбивать до пены блендером или миксером, достаточно вилки или ручного венчика. Вкус получается непередаваемым и сразу переносит в детство.
- Помню этот вкус из детства, всегда выменивал у одноклассников их порцию на что-нибудь, но дома никогда не получалось воспроизвести.
- Самый важный секрет: яйца и молоко должны быть комнатной температуры, иначе омлет будет надуваться и сдуваться, осядет, будет сухим.
- В свое время я перепробовала много рецептов высокого омлета, но ни в одном не было написано, что размешивать нужно вилкой. И правда, структура совсем другая. Какая нужна! Очень вкусно!
Бутерброд с маслом и вареньем
Так у нас ели) но вот когда дедушка брал горбушку свежего, прям горячего ещё, «урожайного» (серого) хлеба, чуть подсушивал в тостере, посыпал солью и натирал зубчиком чеснока - вот это объедение 😌
Или просто та же корочка, но с вкусным маслом и солью!
«Самый вкусный бутерброд в мире! Этот бутерброд — не просто еда, это целая ностальгия! Вкус детства, который напоминает о моих визитах к бабушке. Она всегда готовила мне этот чудесный перекус, и каждый кусочек был пропитан любовью и теплом».
Что в детстве могло быть вкуснее теплой корочки хлеба со сливочным маслом и вареньем? Пожалуй, только если есть ее и запивать чаем или молоком. Главное было не испачкать вареньем одежду, чтобы после этого перекуса бежать обратно на улицу играть с друзьями.
Молочный суп
Это блюдо у многих прочно ассоциируется с детским садом, и люди делятся на два лагеря — кто-то обожал этот сливочный молочный вкус, а кто-то не хотел даже смотреть на этот суп. Обычно его готовили с лапшой-паутинкой и иногда в конце добавляли в тарелку небольшой кусочек сливочного масла. Главное было успеть съесть это блюдо до момента, пока на нем не появилась молочная пенка.
- Я очень любила молочный суп, у нас еще была печка, и мама на ней варила. Недавно она предложила мне его сварить, но я решила, что пусть это останется хорошим воспоминанием из детства, потому что не знаю, как бы сейчас отреагировала.
Сахарные петушки
Это лакомство родом из детства прочно закрепилось в памяти, а форма, в которой готовились леденцы, наверняка до сих пор лежит у кого-то дома. Выглядел процесс приготовления всегда завораживающе: мама доставала две половинки формы, готовила в кастрюле леденцовую смесь из сахара, воды и уксуса, ловко заливала ее внутрь форм и быстро вставляла туда палочки.
- Ехал в маршрутке и среди людей я заприметил одного молодого человека, который просто сиял и рассеивал полумрак своей улыбкой. Он изо всех сил старался удержать руку в безопасности — в ней он держал карамельного петушка. Уж не знаю, что его заставило так радоваться, может быть, это был подарок своему ребятенку, брату или сестренке, и он предвкушал, как кого-то обрадует, а может, он даже был счастлив вовсе не от этого, но это лицо мне еще долго не удастся забыть.
А вот еще несколько интересных статей о блюдах, которые знакомы нам всем не понаслышке: