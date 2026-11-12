7 свадебных традиций разных регионов, которые действительно удивляют

У ненцев свадебный переполох требовал железной хватки: едва поезд жениха подлетал к стойбищу, как родня невесты голыми руками останавливала мчащиеся оленьи упряжки.

Следующее испытание требовало немалой ловкости от юноши: ему надо было протолкнуть отрез алого сукна в закрытый чум, причем родственницы невесты всеми силами ему мешали. Едва ткань оказывалась внутри, ее раскраивали на ленты и делили между женщинами.

Потом пара садилась за стол, где их ждало главное блюдо — вареные оленье сердце и язык. Это означало, что у них теперь на двоих одно сердце и один язык. После ужина и спортивных состязаний все отправлялись в стойбище жениха. Там молодой супруг распрягал упряжку. Считалось, что если хоть одна деталь упряжи упадет в снег или ляжет кое-как, парень женился не по велению сердца, а лишь уступив настоянию старших.