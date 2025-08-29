Наряд у невесты жуткий! Сланцы, желтая фата и труселя, просвечивающиеся через ночнушку… 🤦♀️
15+ свадебных историй, про которые хочется сказать «и смех, и грех»
У каждой свадьбы есть как минимум две версии: официальная — с улыбками и красочными фотографиями в альбоме, и неофициальная — та, что остается в семейных легендах и шепотом передается из уст в уста. Именно эти зачастую нелепые, но всегда искренние истории и становятся главным сокровищем молодоженов.
- Просматривала фотки с моей первой свадьбы. У отца там не лицо, а прямо вселенская скорбь какая-то. Лишь спустя годы родные признались, что невзлюбили жениха с самого начала. Из любопытства я нашла альбом со своей второй свадьбы и обалдела: батя там вел меня к алтарю с выражением лица: «Ура! Это потрясающе!!!» Да уж, задним умом мы все крепки. © FruityOatyThrace / Reddit
- Захотелось мне покататься на мотоцикле по деревне со своим корешем. За 2 недели до свадьбы! Невеста, когда узнала потом, ревела и костерила меня, на чем свет стоит. Все уже было оплачено, отменять — не вариант. В общем, на одном из поворотов вылетели с дороги, и я сломал ногу. Так и провели свадьбу: я в гипсе и с костылями, невеста — с недовольным лицом. © Подслушано / Ideer
- Работая в медицине, перестаешь удивляться абсурдным ситуациям. Например, прекрасная пара танцоров, которые готовили танец к свадьбе, и жених подкинул невесту так, что она стукнулась головой об потолок. © Подслушано / Ideer
«Мы с моей лучшей подругой в 2012 году на моем выпускном, в 2013-м на ее выпускном и в 2021-м, когда я на ней женился. Надо бы сделать это традицией»
- Мой брат женился дважды. В первый раз он обвенчался в традиционной церкви, а во второй — в более непринужденной обстановке... что, вероятно, обошлось немного дороже, но оно того стоило. В общем, было весело! У него был один и тот же шафер на обеих церемониях. В своей вступительной речи он сказал: «Рад снова вас всех видеть». Зал взорвался от смеха. © indil47 / Reddit
- Младшая сестра выходила замуж 5 раз — без шуток. И каждый раз она хотела сыграть свадьбу. И вот на церемонии мне вручили микрофон — тост произнести. Я подготовился, нашел тот же текст, какой говорил 4 раза до этого. Вот только не учел, что жених уже не Влад, а Денис, но ясно стало лишь тогда, когда сказал. Сестра потом еще дулась, но я пообещал, что на следующей свадьбе такого не будет, и она вроде успокоилась. © Палата № 6 / VK
- Женимся с мужем летом. Классическую свадьбу не хотели, решили просто собрать самых близких родственников на семейный вечер. После отправки приглашений начались звонки от родителей: «Вы что?! А как же этих не позвать? А теток? А Тамару Иванну? У нас и так семья небольшая, а вы...» В итоге «узкий» семейный круг теперь составляет 25 человек, на который мы вбухаем 300 тысяч. Поженились, блин. © Подслушано / Ideer
«Тетя и дядя устроили свадьбу в стиле Франкенштейна. Клятву читали по книге Стивена Кинга»
- У меня есть тетя, которая была замужем 7 раз. Когда она позвонила маме, чтобы пригласить ее на пятую по счету свадьбу, та сказала: «Нет, спасибо. Я как-нибудь потом забегу — на следующую». Думаю, с тех пор они особо не разговаривали. © ForcrimeinItaly / Reddit
- На свадьбе у моей знакомой было очень много незамужних девушек и очень мало парней. В связи с этим немного изменили традицию — «украли» жениха. Ох, эти бешеные глаза невесты, когда она, схватив свои здоровенные подъюбники свадебного платья, бегала по территории ресторана с криками: «Где мой муж?!» В жизни так не смеялась. Издержки современности. © Мамдаринка / VK
- Всегда есть люди, которые умудряются оказаться в центре внимания, даже если изначально все не про них. У меня есть такая подруга, с детства в любой компании она сразу главная звезда. Всегда привыкла, что она в центре, но, казалось бы, если есть день, когда внимание должно быть не на ней, то это моя свадьба. Я в шикарном платье, жених рядом, все гости с улыбками смотрят на нас, все как должно быть. Ну, до определенного момента... Бросаю букет, он летит прямо в руки этой самой подруги. Все хлопают, радость, классика. Проходит пару часов, выхожу на улицу, а там ее парень, на одном колене, с кольцом в руках, предложение делает. Народ ахает, умиляется, снимает видео, радостные возгласы, крики «Дааа!»... На МОЕЙ свадьбе. Я, конечно, за нее рада, но, блин, почему даже в мой день она снова в центре? © Не все поймут / VK
«Живу в Германии. Вот такой у них свадебный тортик из мяса»
- Свадьба № 1: Я дружил и с женихом, и с невестой. Свадьба проходила в дорогом отеле в Вегасе. Торжества длились несколько дней. На невесте было платье, украшенное драгоценными камнями, прическа и макияж были сделаны в спа-салоне отеля, на весь день был заказан профессиональный фотограф. Прием и ужин проходили в модном итальянском ресторане, и мы отправились туда на лимузине. Через три месяца они развелись.
Свадьба № 2: Тот же жених, но другая невеста. Церемония и прием проходили в местном доме культуры. Все украшения были самодельными. На невесте было простое платье без изысков. Волосы она зачесала назад и не накрасилась. Блюда были приготовлены в местном китайском ресторане, и нам предложили забрать остатки еды с собой. Они только что отпраздновали 15-летие своего брака. © jampokitty / Reddit
- Моей подруге 18, ее парню тоже 18. Они хотят пожениться. Все бы ничего, но у обоих за спиной ничего абсолютно. На родительские несогласия злятся неимоверно, мол, как так, мы хотим, у нас любовь внеземная. Предложили просто расписаться, вроде согласились, но платье обязательно свадебное. На вопрос: «Нафига?» — невеста отвечает: «Я хочу. Как это, свадьба без платья?» Праздновать не собираются, но вы приходите домой и подарки только деньгами. Кажется, пора прервать общение. © Подслушано / Ideer
- На днях была на свадьбе. Все время нашу процессию сопровождала собака невесты — невероятно умная хаски, от которой жених был не в восторге. Когда поехали на фотосет, что-то пошло не так. Едет свадебный кортеж, внезапно останавливается одна из машин, из нее буквально вылетает собака. Дверь закрывается, машина едет дальше, но внезапно останавливается. Вышла невеста, позвала собаку, и они вдвоем пошли обратно. Невеста на шпильках, по морозу в одном тонком платье, но счастливая. © Подслушано / Ideer
«Лама была шафером на свадьбе»
О двух свадьбах- дорогой и дешёвой и долговечности браков. Интересно, кто нибудь провел исследование:
" влияние помпезности свадьбы на прочность брачных уз"?
- Вот многие говорят: «Зачем пышная свадьба? Это же трата денег, фу-фу!» Мои соседи, походу, решили вообще не заморачиваться. Сидят сейчас под окнами; невеста в платье, жених в костюме, гостей нарядных пять-шесть человек, жарят шашлыки. Все бы ничего, но на улице дождь. Не учли ребята, что осень за окном. © Подслушано / Ideer
- Была я на одной свадьбе, когда мне было лет 14. Брат двоюродный женился. К слову, их, братьев, в семье пятеро. Невеста на седьмом месяце, все хорошо, всем желают счастья. Потом узнала, что сама невеста не знает, от кого именно из братьев она беременна. Выходила за старшего, а в разгаре веселья застали с младшим. Даже драки не было, все смеялись. Лет на десять повзрослела за вечер. © Подслушано / Ideer
Свадьба дарит каждой женщине шанс на время стать той самой принцессой из старых добрых сказок. И пусть реальность порой вносит свои коррективы, главное — это то незабываемое настроение и тот самый праздник, который вы создаете для себя и своих близких сами.
