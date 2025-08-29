15+ свадебных историй, про которые хочется сказать «и смех, и грех»

У каждой свадьбы есть как минимум две версии: официальная — с улыбками и красочными фотографиями в альбоме, и неофициальная — та, что остается в семейных легендах и шепотом передается из уст в уста. Именно эти зачастую нелепые, но всегда искренние истории и становятся главным сокровищем молодоженов.