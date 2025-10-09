Сильный блеск у сургучной части камня… похоже, что эта часть из стекла.
16 человек, которые на все 100 используют свою смекалку в тандеме с золотыми руками
Что делать, если собаке вредит солнце, а гулять очень хочется? Что сделать с красивыми камнями, найденными в лесу? Чем порадовать малыша, когда ему исполнился годик? Герои нашей подборки не ищут банальных решений, а креативят сами. И их творения получаются гораздо круче многих фабричных аналогов.
«Нашел в лесу камень и решил дать ему новую жизнь»
«Племяшка нарисовала эскиз торта. Я не пекарь, но вот что у меня получилось»
- Не желаете меня усыновить? © Ok_Trifle_791 / Reddit
«Сделал себе „лежачий“ рабочий стол, потому что у меня появились проблемы со спиной»
«Я нашла дешевую люстру на рынке и покрасила ее серебрянкой из баллончика, а потом пропитала каждый кристалл спиртовыми чернилами»
- Так круто! Мне кажется, что за такую можно отдать целое состояние. © What-all-over / Reddit
«Дизайнер попросил бы за такой комод $3000, а мы уложились в $150»
Очень красиво, жаль, не описали процесс в главном посте, интересно.
«Подруга подарила мне костюм медведя, и я хотела такой же для своей малышки. Ее размера не было, поэтому я сшила костюмчик для нее сама»
«Увидела на просторах интернета похожее изголовье и решила повторить»
«Это любимая игрушка нашего малыша. А справа то, ради чего муж встал ни свет ни заря, когда сыну год исполнился. Он испек и украсил торт в виде этого бычка»
- Это так мило, что у меня слезы наворачиваются. © Lostsock1995 / Reddit
«Мы превратили бесполезную полку в шкафчик для чая»
«Не смогли найти для сынишки в магазине игрушки из этого мультика, так что мужу пришлось сделать самому»
Как??? Из чего???? У мужа собственный завод по производству игрушек, может быть?
«Любимый увидел, как я расстроилась, когда цветы, которые он мне подарил, завяли. Поэтому он сделал мне букет, который никогда не завянет»
«Сынок хотел спальню, связанную с отдыхом на природе, и вот что я придумала. Все сделано и расписано мной вручную»
«Я разработал и распечатал нашей Билли защиту для носа. Все дело в болезни, из-за которой ее коже вредит солнце, а ограждать ее от прогулок — сердце разрывалось»
«Самым сложным было не разработать дизайн (перепробовать пришлось 14 вариантов), а наблюдать за тем, как Билли адаптируется к тому, смысл чего она не понимала. Сначала она сопротивлялась, но со временем привыкла и ее здоровье стало улучшаться. Теперь она может наслаждаться солнышком в безопасности и комфорте. Видеть ее снова во дворе, счастливо лежащей на траве, — это победа для нас обоих».
«Это новая кровать для наших девочек! Основную часть работы сделал мой муж. Осталось добавить цветы в цветочные ящики и занавески на окна. Мы все в восторге»
«По просьбе жены я сделал новую подставку для обуви»
«В магазине эта игрушка слишком уж дорогая, поэтому я сделала ее сама»
Ну подделки дорого не стоят. Такую ненастоящую лабубу можно даже в алике купить за копейки.
- Боже мой, какая милота! © dingdangdoodles / Reddit
