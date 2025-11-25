17 историй, где примерка одежды превратилась в настоящую комедию

Что там «интересно выходит», как раз на нормальное платье насобирала))))
Бывает, заходишь в самую обычную примерочную, а выходишь с историей, которую потом можно и подружкам рассказать. То оказываешься в коварной ловушке платья не по размеру, то кто-то вломится в закрытую кабинку. В такие моменты понимаешь, что смех — лучшее лекарство от неловкости.
- Стою в примерочной. Девушка в соседней кабинке звонит кому-то со словами: «Вадик, я тебе там фотку платья скинула. Отправь 5000, целую». И через 5 секунд звонит опять: «Алло, Игорь! Я там фотку отправила, скинь 5000, целую». Интересно выходит. © yekimova_anna
- Стою у примерочной. Выходит женщина, подходит к большому зеркалу и вроде как в воздух задает вопрос: «Даже не знаю, брать или нет?» Я ей: «А есть размер побольше? Эта блузка вам мала. Пуговки на груди аж расходятся, на спине все гармошкой. Рукава короткие и длина непонятная» Она: «Вообще-то, я юбку примеряю, про нее спросила...» Упс. Вот куда глаза девать в таких ситуациях? © annchulkova2022
«В примерочной. Хорошо придумали. А для своих вещей крючок с другой стороны»
- С детства я часто находилась в дороге — переезды, природа, поездки к родственникам. По пути мы с папой много болтали и слушали рок, в основном AC/DC. В 13 лет я решила потратить все свои сбережения на его день рождения. Мне хотелось подарить что-то особенное, и я нашла рок-магазин. Таких в городе было мало, поэтому цены кусались. Когда я вошла туда, то увидела футболку с принтом нашей любимой группы AC/DC и купила ее — забрала последнюю.
Помню, как папа открыл коробку, поднял черную футболку и едва заметно улыбнулся. У нас в семье редко проявляли эмоции, поэтому это был успех. Она оказалась ему безумно большой! Он просто тонул в ней! Но все равно радовался: рассказывал друзьям, сам стирал, сам гладил. Прошло 14 лет... Он до сих пор ее носит. И это несмотря на то, что она давно потерлась, в дырках и все еще висит на нем. © villnox
- Пришла в магазин за платьем. Выбрала подходящее по размеру. Пошла его примерять. На дворе лето. На попу оно налезло, а в груди было тесновато. Я поняла, что надо срочно вылезать из него. Но я не учла одного: пока я влезала в это платье, я вспотела. В попытках снять его поняла, что просто застряла. Намертво. Смирившись с тем, что сейчас придется пережить позор, позвала девушку-консультанта.
Тяжело вздыхая, объяснила ей ситуацию. Перед этим я 15 минут безуспешно пыталась снять его сама. Мне позвали главную. Я объяснилась повторно. Все это время я просто стояла и сгорала от стыда. Сказала, что куплю это платье и давайте его просто разрежем, я больше не могу. Оплатила платье, разрезала ножницами по шву и порвала его на две части. Уходила почти бегом, не оборачиваясь. © jidkova.jewel
Бедная девочка - всё детство под Аси/Диси...Это просто бесчеловечно так над детьми издеваться...🤣🤣🤣
- Один раз я мерила одежду, примерочная была со шторкой. И тут слышу мужской голос снаружи: «Девушка, вас видно». Я отвечаю: «Кому видно, тому стыдно. Но за девушку спасибо!» Мне тогда 39 было. И даже не подумала одеться, так и стояла в кофте и трусах, любуясь собой в зеркале. Парень ушел. © mythical_art_toys
- Работаю в магазине одежды. Женщина вытащила отпариватель из-за уголка, специально отведенного под инвентарь. Стоит, рассматривает. Я молча наблюдаю. Она: «Это отпариватель?» Я: «Да». Она: «Сколько он?» Я: «У нас магазин одежды, это наш отпариватель. Мы им одежду отпариваем, которую и продаем». А она: «Так за сколько отдадите?» © mariroze_
Не думал, что примеряя кофту надо до трусов раздеваться!!! Век живи , век учись...🤣🤣🤣
- Озадачилась моя матушка покупкой нового пальто. Посоветовали ей один магазин, специализирующийся на верхней одежде — идеальный, вроде как, вариант. Приехала она туда, смотрит, примеряет, да что-то все не то. Тетка-продавец настойчиво советует и нахваливает буквально каждую модель. И на очередном пальто мама сдалась, оплатила. Мол, примерю дома и, если что, сдам обратно. По пути домой заехала в ТЦ, и вот оно, то самое идеальное пальто. Было решено брать его, а прошлую покупку вернуть в магазин следующим днем. Однако тетка не очень-то обрадовалась такому решению. О чем, совершенно не стесняясь, сообщила. Приняв этот возврат, как личную обиду, напоследок она выдала: «И больше к нам не приходите!» © Enot.Enotovich / Pikabu
- Давно как-то пошли с другом куртку выбирать в какой-то сток. Он попросил свою подержать и пошел к зеркалу. Мне лень держать было, и я ее к новым вещам повесил на рейлинг. Подходит какой-то мужик с девушкой. Щупает куртку друга, смотрит и такой: «Совсем тут барахло стали вывешивать! Пошли отсюда» © p0odel / Pikabu
Я как-то покупала в ТЦ брюки, хозяйки, судя по мере общения, переехали туда с вещевого рынка. Подбирали тоже, хваля каждую новую вещь как идеальную, даже если она на мне была откровенно не по размеру. Тем не менее, выбрав нужные штанцы, оплатила, убрала в сумку, ушла. И тут они меня вдвоем догоняют около эскалатора, и начинают требовать показать сумку, мол, у них кто-то украл платье. Знатно прифигев, я в ответ предложила пригласить охранника, мы вернулись, я при нём показала всё, что есть в сумке, и сразу после этого потребовала сделать возврат, т.к. покупка мне больше не доставляет удовольствия. Хозяйки сопротивлялись, даже не пытаясь извиниться, но пытаясь обгадить меня, мою фигуру, намекали что я-таки украла их драгоценное платье. Но деньги свои я получила и до сих пор в том ТЦ не была. Всё-таки маркетплейсы в этом плане намного комфортнее.
- Когда я работала в магазине нижнего белья, там был один хороший лиф, который «завис» мертвым грузом. Потому что размер был 80J (объем под грудью 80см — примерно под 46-48 размер одежды, а чашечка 10го размера). Лиф был итальянский, но цена на него выставлена была почти по себестоимости, не больше тысячи. Мягкие удобные чашечки, мягкие «косточки», широкие качественные лямки, что не будут натирать и очень мягкое нежнейшее кружево.
Одна девушка лет 25 зашла ко мне за трусиками. Я по привычке обратила ее внимание на распродажу белья. Девушка со смешком сказала, что все равно на ее десятку ничего нигде нет. На это я показала ей тот самый лиф, и она аж полетела в примерочную. Как она была счастлива! Я никогда такого не видела. Она реально плясала от радости.
Расплачиваясь, она рассказала, что белье шьет только на заказ и один комплект ей обходился в двенадцать тысяч. Один комплект, как вся моя зарплата тогда. Я неделю ходила такой довольной, будто сама так удачно сэкономила. © katteta / Pikabu
- Покупал джинсы, перемерил несколько штук, выбрал две пары. Оплатил на кассе. Пришел домой. И только уже дома при помощи жены узнал, что свои джинсы, в которых я пришел, повесил в магазине. А сам случайно ушел в новых. © sergelektrik / Pikabu
А в карманах в своих джинсах ничего не было? Может там деньги лежали или кольцо снял с пальца, да мало ли что можно в карман положить?
- Примеряю платье в магазине. Слышу — за стенкой мужчина. Громко советуется по телефону с женой насчет одежды: «Да что за дурацкие майки тут! Эта странная, та вообще как женская». Сталкиваемся на выходе, и тут он с испугом выдает: «Наташ, да я, оказывается, в женском отделе. Как же это я перепутал!»
- Пошла в примерочную и, видимо, плохо закрыла дверь. Вламывается тетка, а я там стою со спущенными штанами. Она застыла. Стоит и глазеет. Попыталась ее выгнать, а она отошла от шока и неожиданно выдает: «А может, вы куда-то еще пойдете примерять? А то я спешу!» К счастью, вернулась сотрудница и отправила ее восвояси. © spunky-omelette / Reddit
- Буквально полчаса назад зашла в магазин одежды. Подхожу к консультанту, спрашиваю: «Добрый день! Можно померить это платье?» Она в ответ: «Нельзя». Я так и зависла с этим платьем в руках. Она добавляет с каменным лицом: «Ну вы же понимаете, что в магазине одежды вещи не меряют». Я стою в ступоре. Не знаю, может, она так пошутила? Но в итоге я просто ушла. © ekaterina__zaytseva
- Заканчиваю примерку. И тут понимаю, что одно платье у меня осталось без вешалки. Зову консультанта: «Девушка, я тремпель потеряла, поможете найти?» На лице у нее непонимание, но она кивает и убегает. Через минут 10 почти в слезах приносит мне кошелек, зонтик и какую-то сумку: «Это не вы потеряли?» И тут до меня дошло. Для меня всю жизнь, с детства, «тремпель» — это вешалка. Такое вот местное словечко. А она-то не знает! Извинилась, объяснила ситуацию, скрылась с позором. © klashka / Pikabu
Тремпель - Харьковское словечко. Меня в Сибири тоже не понимают, когда я вешалку так называю☺️
- Ходили с женой по магазину. Стоит голый по пояс мужик. Прямо в зале примеряет майки. А потом говорит: «Теперь джинсы». Продавец из всех сил уговаривает его пойти в примерочную, а он: «Да я не стесняюсь». И тут моя жена громко выдает: «Интересно, а трусы он будет сегодня покупать?» И смотрим на них такие, улыбаемся. Мужик посмотрел на нас, покраснел, взял штаны и ушел в примерочную. Видимо, все же застеснялся. А за ним, шепнув «спасибо», ушла девушка-консультант. © lacifaer / Pikabu
- Зашел в магазин одежды возле дома. И вдруг продавщица тычет в меня пальцем и громко выдает: «Вот он!» А там человек пять стоит. И все на меня смотрят. И начинают подходить. А продавец продолжает: «Он недавно женился, по-любому знает, как галстук завязывать!»
В предсвадебной подготовке мы с будущей женой заходили в этот магазин — видимо, запомнились. Мой свадебный галстук представлял собой цельное нечто с застежкой под воротником, но сказать я об этом не успел. Люди протянули мне галстук в сине-бело-голубую полоску и поглядели на меня, как Кот из «Шрека».
Оказалось, это были жених, свекор, свекровь и еще пара каких-то родственников. Как выяснилось, никто в этой семье никогда галстуками не заморачивался. Но на свадьбе все должно быть, как у людей. А что это за жених без галстука?
Ладно, думаю: «Руки-то помнят». Накидываю галстук себе на шею, в полминуты мастерю какой-то «полуторный виндзор», и начинаю ослаблять узел, чтобы галстук с шеи снять. Эти добрые люди резко поменялись в лицах. Кто-то из них взмолился: «Не развязывайте, мы же так красиво потом не завяжем!». В общем, они были готовы лишить меня головы, лишь бы узел на галстуке не пострадал.
Клянусь, галстук с ослабленным «типа виндзором» это семейство уносило из магазина на вытянутых руках, как реликвию. Надеюсь, их свадьба прошла хорошо, и молодое семейство живет до сих пор в любви и согласии. Я старался, честно! © oumnicquez / Pikabu
- Однажды застряла в утягивающем спортивном бюстгальтере. Ни подцепить его, ни вывернуться. Позвала мужа в примерочную меня спасать, но и ему никак не удавалось меня из лифчика вытряхнуть. И тут он совсем отчаялся и как запоет: «Эй, ухнем!» Я заржала, от хохота как-то изогнулась, и он меня из бюстгальтера спас. © MelissaFlorova / Pikabu
Меня на работе охранники всё время просили завязать им галстуки, покупатели, часто приходили в мою смену специально