17 историй, где примерка одежды превратилась в настоящую комедию

Я как-то покупала в ТЦ брюки, хозяйки, судя по мере общения, переехали туда с вещевого рынка. Подбирали тоже, хваля каждую новую вещь как идеальную, даже если она на мне была откровенно не по размеру. Тем не менее, выбрав нужные штанцы, оплатила, убрала в сумку, ушла. И тут они меня вдвоем догоняют около эскалатора, и начинают требовать показать сумку, мол, у них кто-то украл платье. Знатно прифигев, я в ответ предложила пригласить охранника, мы вернулись, я при нём показала всё, что есть в сумке, и сразу после этого потребовала сделать возврат, т.к. покупка мне больше не доставляет удовольствия. Хозяйки сопротивлялись, даже не пытаясь извиниться, но пытаясь обгадить меня, мою фигуру, намекали что я-таки украла их драгоценное платье. Но деньги свои я получила и до сих пор в том ТЦ не была. Всё-таки маркетплейсы в этом плане намного комфортнее.