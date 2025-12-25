15 курьезных историй из бухгалтерии, которые еще долго будет вспоминать весь офис

Истории
1 час назад
15 курьезных историй из бухгалтерии, которые еще долго будет вспоминать весь офис

Бухгалтер — это человек, который может забыть водителя у налоговой, но никогда не забудет лишнюю копейку в отчете. Мы собрали истории о людях, которые управляют не только цифрами, но и настроением всей конторы.

  • Бухгалтер на фирме поехала с водителем в налоговую. Через 2 часа заходит в кабинет, и через какое-то время я спрашиваю, где водитель. А она, как кипятком ошпаренная, вскакивает со стула и говорит: «Да я забыла его возле налоговой». То есть она вышла, пошла на остановку, села в автобус и уехала, забыв, что приехала с ним. @botazhan77777
  • Новый шеф решил навести порядок. Собрал планерку и заявил: «Много тратим, уважаемые. Буду лично проверять все счета». Мы приуныли — дел на полдня. А наша бухгалтерша хитро улыбнулась: «Ну воля ваша». И на следующее утро зашла к нему с ноги и выдала: «Иван Иваныч, приступайте! Тут счета за скрепки, туалетную бумагу, воду для кулера и три карандаша. Внизу еще две коробки таких же, за прошлый месяц. Вы же хотели все проверить!» Директор побледнел, подписал не глядя первый лист и отменил свой приказ через минуту.
  • Работаю главным бухгалтером на фирме. И каждый раз, когда сдаю отчеты в налоговую, оставляю милые послания или записки проверяющим. Ну а что, мне не жалко, а им приятно. Да к тому же они уже лояльнее относятся к нашей фирме и в другой раз указывают, какие ошибки нужно исправить, чтобы не было штрафов. Всем нам не хватает чуточку приятностей на работе. © Не все поймут / VK
Бруннера
10 минут назад

Вот вроде смешно, но я однажды тоже забыла, что меня привезли в мэрию. Обычно я туда сама ездила.

-
-
Ответить
  • Солидная фирма. Многомиллионная прибыль. Серьезные люди в костюмах. Строгий офис, режим работы, дресс-код. Все так чинно и прилично. Но тут бухгалтер внезапно принесла фигурки бакуганов — это такие существа из мультсериала. Она их сыну купила, и теперь все эти авторитеты обступили ее и с восторгом и неподдельным интересом обсуждают, какой бакуган круче, какой добрый, а какой — злой. © Подслушано / Ideer
  • Работаю бухгалтером. Кто-то скажет, что специальность скучная. На мой взгляд, это уж как подойти к обязанностям. Мое любимое занятие на работе — включить музыку и вводить большие числа в базу. Представляю, словно играю на фортепиано и в такт музыке стучу по клавиатуре. И ведь нельзя ошибиться! Одна неверная «нота», и все, невидимые слушатели закидают тебя помидорами за фальшь. © Подслушано / Ideer
  • Попросили с работы, ушла одним днем. Видимо, руководству надо было отчитаться о моем увольнении. Получила неплохие отступные. В конце месяца звонит бухгалтер и говорит: «У нас же с тобой хорошие отношения? Приезжай, сдай отчет». Они его там всей конторой сдать не могли. А я что? Сказала, что эта работа денег стоит, и за бесплатно я не поеду. Не нравилась я руководству — сдавайте отчеты сами! © Подслушано / Ideer
  • Сотрудница моей мамы — взрослая женщина, работала главным бухгалтером. И вот в выходной, когда она была дома и жарила котлеты, ей позвонил директор и сказал: «Мила, машина стоит у подъезда, выходите, нужно срочно ехать в банк, чтобы решить очень важные вопросы». Мила Ивановна взяла и надела шапку на растрепанные волосы, длинную шубу на халат и, пахнущая котлетами, поехала в банк. Там ей предложили снять верхнюю одежду, на что она ответила отказом. Так и сидела в течение часа, пока решался вопрос. © Не все поймут / VK
  • Работаю в крупной компании бухгалтером. У нашего главбуха был день рождения, и решили мы ей подарить кофемашину. Пришли всем коллективом поздравлять, одна женщина выдвинулась толкать речь. Много хорошего пожелала, а в конце говорит: «Так как вы большую часть вашего времени проводите на работе, разрешите вручить вам этот скромный подарок!». И протягивает ей красивую коробку. Та берет и говорит: «Господи, хоть бы не раскладушка!» © Палата № 6 / VK
  • К нам на работу нагрянули налоговики. Все паниковали, чего ждать, неизвестно. В итоге нам впаяли штраф. И только неунывающий главбух, дабы разрядить обстановку, включил по корпоративной радиостанции на полную громкость песенку Леопольда «Неприятность эту мы переживем». © Не все поймут / VK
  • Лет в 19 проходила практику. Сижу у главбуха. Он мужчина видный, так что, несмотря на семью, сотрудницы липли к нему. Входит одна такая — документы подписать. Смотрит на меня, протягивает документ и почти ложится бюстом на стол. А я встала, улыбнулась, и выдала: «Ну ладно, пап, пока, вечером в 6 у выхода, как обычно, да?» Надо было видеть, с какой скоростью она выпрямилась и какие глаза у нее были. © Подслушано / Ideer
  • Есть у нас дама-хохотушка. Заходит новый сотрудник, — она на своей волне объясняет, кому направлять документы: «Голубчик, это юрчикам отдайте, а это — в бюстгальтерию». И спрашивает: «А вы чьих будете-то?» На что ей дядя отвечает: «Ну, по вашим критериям я тут самый большой бюстгальтер». Так мы узнали о новом главбухе. © Подслушано / Ideer
  • Устроилась бухгалтером. В мой первый день увольняющийся бухгалтер начала сдавать мне дела, в мой второй день она уже не вышла, хотя должна была отработать еще несколько дней. На телефонные звонки она не отвечала. Часть дел осталась несданной. Главбух долго на меня орала, а потом велела направляться в отдел кадров, взять адрес того бухгалтера, идти к ней домой и тащить ее за руку на работу, чтобы она досдала дела. Я направилась в отдел кадров, забрала документы и уехала домой. © okrk / Pikabu
  • Знакомая работает бухгалтером. Работа ее заключается в проводе всяких документов и накладных в небезызвестной 1С. Конторка маленькая, бюджет маленький, компы — старенькие. Так сталось, что программа взяла моду «тупить» по нескольку минут. А работать-то надо! Девчуля сообразила, что хоть «картинка» и зависла — сама форма работает нормально и данные вбиваются! Ну она и заполняла ее, пользуясь Tab-ом и Enter-ом. Со временем она поднаторела в этом деле. А когда программа оживала, все само заполнялось.
    В один прекрасный день в бухгалтерию наведался директор и впал в замешательство от следующей сцены: молодая бухгалтерша пьет кофеек, откинувшись на стуле, а на мониторе — форма 1С заполняется сама собой, проводится и отправляется куда надо! © AltEsc / Pikabu
  • Была история с главбухом, женщиной лет 50. В компах не разбирается вообще. Слетел у нее дома Windows. Вызвала мастера, тот, видя, что она ничего не понимает, заломил цену и начал выписывать квитанцию. Она внимательно посмотрела на нее, сразу поняла, что реквизиты и данные не соответствуют действительности, и припугнула вызовом полиции. Мальчик быстро заблокировал ей компьютер и убежал. Через пару дней пришел другой мастер, переустановил систему, подчистил все лишнее и взял разумную сумму. © Unknown author / Pikabu
  • Вызывают в бухгалтерию. Проблема, говорят, не работает доступ к банку. Сижу, мучаюсь, не пойму, в чем загвоздка. Оказалось, что аккаунт заблокирован по причине многократного неверного ввода пароля. Спрашиваю, мол, в чем дело. Отвечают, что вводили пароль, но, не найдя на клавиатуре нужную букву, вводили похожую внешне. День добивались разблокировки аккаунта. Вот так и живем. © ***Bear / Pikabu

Да уж, бухгалтерия — непредсказуемое место! Да и вся офисная жизнь порой бывает больше похожей на театральную постановку. Если хотите больше историй об этом, советуем почитать другую статью. А свои моменты, связанные с бухгалтерами, можете оставлять в комментариях!

Комментарии

Уведомления
Бруннера
4 минуты назад

Знатоки, скажите мне, плиз, когда в языке появилась это "девчуля" и почему она так нравится adme?

-
-
Ответить

Похожее