15+ теплых историй, после которых ах как хочется вернуться в юность хотя бы на денек

Как писал Антуан де Сент-Экзюпери, единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения. Когда последний раз вы говорили с кем-то по душам, не отвлекаясь на уведомления в телефоне? А вспомните, как было раньше: песни под гитару, записочки на нитках, натянутых между балконами, а чтобы позвонить родным, надо было вообще на почту идти.

Осторожно: возможно, после прочтения статьи вам захочется отложить смартфон и с кем-нибудь поговорить.