Я с одноклассницей через розетку в хрущевке разговаривал. Она в 1 подъезде жила а я во 2.
15+ теплых историй, после которых ах как хочется вернуться в юность хотя бы на денек
Как писал Антуан де Сент-Экзюпери, единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения. Когда последний раз вы говорили с кем-то по душам, не отвлекаясь на уведомления в телефоне? А вспомните, как было раньше: песни под гитару, записочки на нитках, натянутых между балконами, а чтобы позвонить родным, надо было вообще на почту идти.
Осторожно: возможно, после прочтения статьи вам захочется отложить смартфон и с кем-нибудь поговорить.
Бабушка в молодости замуж ни в какую не хотела. Ее родители уже отчаялись: «Приводи уже кого хочешь! Слова поперек не скажем». Однажды вечером, когда они уже собирались спать, с грохотом распахивается входная дверь. На пороге стоит бабуля, а рядом — чудо чудное: волосы взъерошены, за спиной гитара. На поезд опоздал, ночевать негде. Кто же знал, что он задержится на всю жизнь?
Когда я учился в 9 классе, мы на летних каникулах работали на стройке. Велели нам лопатами собрать мусор и погрузить в самосвал. Водитель самосвала отошел в сторонку, и вдруг ему показалось, что немного мусора залетело в кабину. Он нам кричит: «Что вы делаете?» Мы такие, мол, а что случилось-то? Он хватает лопату и мечет себе в кабину мусор с криком: «Вот что!» Мы минут пять смеялись.
Случилось это лет так 20 назад. Вышли из дома всей семьей: я, муж и двое детей. У подъезда сидела соседка-бабулька. Поздоровались. Прошли метров 20, и я вспомнила, что забыла памперсы. Муж побежал за ними. А ему та бабулька с сочувствием и говорит: «Володя, а жена-то твоя только что с детьми и каким-то парнем ушла». Он — ей: «Вообще-то это я был!»
Я жила на 4 этаже. Прямо подо мной была квартирв подруги, а под ней — еще одной подруги. И мы постоянно передавали друг другу записки! А еще выходили на балкон с лазерными указками и светили на стенку бойлера. Были у нас свои обозначения: один раз — выходи гулять, 5 раз и более — это через сколько минут, а 2 раза — значит, родители не выпускают.
Отец работал в институте и простроил меня на лето временным лаборантом в институте. Ух, как я там пахал! Даже полы мыл и мусор выносил. На первую же зарплату купил маме женские электронные часы «Электроника-5». Тогда они были дороже хороших механических. Как мама была рада! До сих пор где-то хранит их, хоть они, конечно, и не работают уже.
Мои родители познакомились в самолете. Жили в разных городах. Я до сих пор удивляюсь, как их свела судьба. Папа летал в другой город на свидания, чтобы увидеть маму в кафе, а потом к себе домой летел. Если мужчина влюблен, никакие преграды ему нипочем!
Толи зарплата была большая толи билеты дешёвые. Совок мать его, не то что теперь
Мы с сестрой в детстве любили играть в «помогите!» — залезали в тесные щели между стеной и мебелью или под кровать. Обязательное условие — залечь так, чтоб нельзя было самостоятельно выбраться. Когда цель «застрять» была достигнута, мы кричали: «Помогите-спасите!» Тогда другая сестра приходила на помощь и вытаскивала. При этом хохот стоял неимоверный.
Мама на базаре покупала баночку малины. Потом мы садились на траву, и она смотрела, как я ем ягоды. Сама при этом никогда не ела и говорила, что малину не любит. И мороженое не любила, и шоколад тоже.
Однажды, уже повзрослев, я взяла мороженое и даже не предложила маме. Она же его не любит. Тут она улыбнулась и сказала, что любит, просто привыкла не есть сладкое, чтобы мне досталось больше.
Зачем так воспитывать ребенка??? Меня тоже мама очень баловала. Лет в 9 я увидела, как ее сотрудница ест пирожное. Для меня это было таким кощунством, что сама сожрала и мне не дала!!! Нельзя!!! Нельзя детей на первое место ставить! Потом мать ни во что не ставят. Я тоже такой была. Это с годами, когда ее не стало, поняла на сколько я была неблагодарной.
Было мне лет 7, сидела после школы одна дома. Родители на работе были. Посмотрела я мультик про Золушку и впала в эйфорию. Схватила швабру и стала танцевать с «принцем». Дотанцевалась до разбитого плафона на люстре. Никому про «принца» рассказывать не стала, но вальс этот запомнила навсегда!
Мы играли в археологов и вели раскопки около новостройки. Накопали кучу всего: погнутую вилку, металлическую спинку от кровати и газету. Газету можно было прочитать, да и дата была совсем не древняя. Тогда до нас и дошло, что не все, что закопано — это археологическая находка. Но мы продолжали искать, пока кто-то из ЖЭКа не нагрянул и не заставил нас все обратно закопать.
Однажды я играла в снежную королеву. Лет 5 мне было. Встала посреди комнаты на стул и давай сухой камыш распушать. Помните, раньше у многих стояли «букеты» из камыша? Размахивала руками, разгоняя по всей комнате пушинки — весь букет распотрошила. А мама только-только закончила уборку и стирала в ванной. Моей игре она не очень обрадовалась.
Классная предложила отправиться летом в поход. Но было условие: берут только тех, кто заработает на поездку сам. Всех желающих мама одноклассника устроила уборщиками на фабрику. Работали только по воскресеньям. Вставать в свой единственный выходной в 6 утра было непросто, но никто не дрогнул.
Пять дней у нас был переход по горам, а еще пять на море отдыхали. Лучшее путешествие юности!
Знакомые пригласили погостить на даче. Я напросился накопать свежей картошки к столу. За мной увязался хозяйский сынишка лет 6.
Я рассказал ему, что закапываем мы одну картофелину, а выкапываем несколько. Это открытие мальца очень поразило, после чего работа пошла шустрее: я копаю, а он в земле клубни ищет.
Прошло почти 25 лет. Парень сейчас работает в солидном сельскохозяйственном холдинге.
Помню, как мы возвращались с папой из леса и пошел снег. Шел огромными хлопьями и засыпал поля, огороды, лощины — не было видно практически ничего, только миллионы белых мух кружили в небе. Уставшие, но счастливые, мы добрались до нашей избы, где нас ждала бабушка с горячими пирожками, борщом и картошкой. Потом погрелись у печки и легли спать. Это было очень счастливое время.
На дворе было холодно, и бабушка занесла клушку с цыплятами в дом. Мы с сестрой спали тогда на печке. Бабушка запарила на ночь пшено для курочки. А тут корова телиться начала, и бабуля с дедом ушли в коровник. Мы тем временем есть захотели, слезли с печки и увидели чугунок с пшеном. Вкуснее этой каши для нас ничего не было!
Брат всегда говорил что вырастет и будет лодырем. А все потому, что в одной детской книжке он увидел такую картинку — человек сидит в кресле-качалке и ест черешню. Это была иллюстрация к рассказу о лодырях. Брат очень хотел черешню, которую в то время достать было ой как непросто, и думал, что только лодырям ее дают.
Привел меня парень знакомиться с семьей. Посадили нас за стол, достали из серванта фарфоровые тарелки. А у меня в руке вилка ходуном ходит от волнения. Того и гляди тарелку раскокаю. Мать парня вдруг схватила меня за руку, отобрала вилку и сунула взамен деревянную ложку. Так я ей и ела.
Парень потом стал мужем, а историю эту свекровь до сих пор на семейных сборищах всем рассказывает.
У маминой коллеги был роман с городским парнем. Как-то он ей звонит и говорит, что в выходные у него свадьба. Девушка, не дослушав, бросает трубку, идет к местному своему воздыхателю и предлагает жениться. А через две недели городской ухажер попадает на ее свадьбу. Оказалось, свадьба была у его брата.
Через 30 лет случайно встретились. Оба разведены. Пытаются теперь наверстать упущенное.
Согласны, что иногда очень хочется хоть на один день вернуться в то время, когда ни телефонов, ни интернетов, ни искусственных интеллектов и в помине не было? Делитесь историями из своего прошлого, от которых у вас на душе распускаются ромашки — пусть они и у других людей распустятся.
Тем, кто не растаял от порции ностальгии, посвящается наша маленькая, но гордая подборка: