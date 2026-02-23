14 добрых историй, после которых хочется обнять весь мир

Недавно муж сделал самую романтичную вещь в моей жизни. Я очень люблю один травяной напиток, который подают в кафе в Стамбуле. Пробовала делать дома — вроде ингредиенты те же, но выходит ерунда.

И вот муж возвращается из командировки, а в чемодане у него этот напиток, разлитый по маленьким пластиковым бутылочкам, чтобы в ручную кладь пустили. Это самое милое, что для меня кто-либо делал.