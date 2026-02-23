Знаем таких) Дети лейтенанта Шмидта)
Первым начал приходить фрачный котик, потом привёл дымчатого братца, теперь эти оба товарища привадили трёх подросших котят. Сидят столбиками во дворе, ждут. Нет, мне не жалко, кормим. Но я уверена, что усатые аферисты проделывают этот же трюк ещё как минимум с тремя домами).
14 добрых историй, после которых хочется обнять весь мир
В суете будней мы часто забываем, что мир держится на простых вещах. В нашей подборке сегодня — истории, в которых добро всегда возвращается бумерангом. Вы узнаете, как суровый электромеханик покорил интернет вязаными ковриками, почему в коробке с шоколадом никогда не заканчиваются сладости и как хитрый план двух дворовых котов помогает им сытно пообедать.
Моего папу подкалывали мужики на работе. Он электромеханик, а в свободное время любит вязать коврики. Ну и как-то его бригада узнала о хобби и давай улюлюкать, мол, ты от вязальщиц из бухгалтерии заразился? А папа мой не растерялся и выдал, что продал уже больше 10 ковриков на заказ и «вообще-то мои коврики уже 25 000 человек в интернете увидели». Вот так-то!
Давным-давно родители решили купить домой часы. Маме понравились «Путник времени», а отцу — простые «канцелярские». Их и купили, потому что стоили они во много раз дешевле. И мама всю жизнь жалела, что не купили «Путник». Спустя почти 50 лет мы нашли такие часы на выставке. И вот на свое 70-летие мама получила часы «Путник времени», о которых так мечтала. Аж заплакала!
Я дня 3 подкармливала кота, который крутился возле магазина. Мы подружились, и я уже думала его себе забрать. И вот стою я на остановке, выходит кот и идет прямиком ко мне. Женщина рядом его шугает: «Иди отсюда!» Я на нее наезжаю: «Он вообще-то ко мне шел!» Она удивленно говорит: «А это мой кот». — «А я его уже 3 дня кормлю!» — «Так вот почему он 3 дня не ест!» В общем, кот был на самовыгуле.
Всю жизнь звала бабушку Мадонной, потому так ее звали все: дедушка, ее дети, родные и соседи. А когда выросла, случайно узнала, что ее зовут Раиса! Оказалось, Мадонной ее стал называть дедушка после первой же встречи: она тогда ему очень напоминала образы Мадонн с картин. Потом они поженились, и он так и продолжил ее так называть. А за ним начали повторять и все остальные. Нормально, да?
Приехали к друзьям, выходим из машины — подбегает кот, мяукает и зовет куда-то. Пошли за ним. Привел нас к сосне, на верхушке которой вопил черный котенок. Мы с мужем его спустили и решили покормить. Просим у друзей еду, а они смеются: «Да это же Эрнест и Козел, они так промышляют!» Оказалось, что Эрнест — взрослый кот, но мелкий — приловчился залезать на сосну, а Козел людей приводит.
Переехали родители временно в съемный дом. И вот выходит папа гулять в семь утра с нашими двумя собаками, а к ним выходит местная собачья стая. Стали лаять, окружили. Папа говорит: «Чего лаете? Пошли с нами гулять». И почти полгода папа выгуливал наших собак и эту стаю. Потом роидтели съехали. Недавно папа был в том районе, и вдруг выбегает его стая — бросаются на него и начинают зализывать.
Муж купил коробку с вафлями. Пару дней назад я доставала одну и сказала: «Всего три осталось!» На следующий день открываю коробку, а там — три вафли. Подумала, что не так посчитала. Другим утро — снова три. А вчера был особенно непростой день — я доела все эти три вафли и выкинула коробку. Сегодня утром просыпаюсь, иду на кухню, а коробка снова на том месте, где была. Внутри три вафли.
У парня дочери (18 лет) был день рождения. Она испекла торт и украсила динозавриками, вулканом и деревцем. Причем использовала только те цвета, которые он может видеть (парень — дальтоник). Зацените силу любви!
Жили в частном доме. Была морозная зима, до −40°C доходило. Прибилась к нашему поселку стая бродячих собак. Их отовсюду прогоняли, а нам стало жалко. Мы им в сарайке устроили домик. Купили мешок корма, водичку дали. Собаки оказались пугливые. Морозы переждали, округлились. Мы всех свозили к ветеринару, полечили. Кого-то пристроили, а двух оставили у себя. Живут уже шесть лет, гуляют во дворе.
Я надеюсь добрые люди собак кастрировали и стерилизовали? А то какое-то спорное добро получается. Плодить бездомышей дворняжек, которых никто не хочет брать.
Всю жизнь боялась собак. Вышла замуж. Муж хотел пса, а я — кота. Как-то зимой возвращались из гостей и увидели на дороге щенка. Я схватила этого малыша и тут же начала звонить в круглосуточные ветеринарки. Муж был в шоке, но молча ездил со мной по городу. В итоге мы смогли вылечить песика, оставили его, а он вырос и стал невероятно добрым, послушным и скромным.
Когда я была маленькая, мы с бабушкой ездили в Центральный универмаг. Мне там приглянулась лохматая собака, как в фильме про Электроника. Денег не было — не купили. Всю дорогу до дома я дулась. Легла спать, а когда проснулась, увидела эту собаку. Бабушка опять поехала в центр и купила мне ее. Это было очень яркое событие в моей жизни!
Так как этот фильм не смотрела, то и не поняла - купили ей игрушку или живую собаку?
Мы с мужем познакомились 10 лет назад, когда оба работали в ресторане. Он был официантом, а я пела. Я эту работу не любила, потому что приходилось петь нелюбимые песни. Был один момент, когда будущий муж меня сильно тронул: на весь вечер он забронировал очередь из песен, о которых я когда-то рассказывала ему и которые сама любила петь. А он отпросился от работы и просто сидел в углу и слушал.
Недавно муж сделал самую романтичную вещь в моей жизни. Я очень люблю один травяной напиток, который подают в кафе в Стамбуле. Пробовала делать дома — вроде ингредиенты те же, но выходит ерунда.
И вот муж возвращается из командировки, а в чемодане у него этот напиток, разлитый по маленьким пластиковым бутылочкам, чтобы в ручную кладь пустили. Это самое милое, что для меня кто-либо делал.
Моя дочь уже не маленькая, да и у меня сейчас не так много свободного времени. Но наши с ней традиции остаются неизменными. Когда она была мелкой, каждое воскресенье мы закупались вкусняшками и включали мультики с диснеевскими принцессами. Сейчас у нее учеба в университете, у меня много работы, но традициям мы не изменяем. Я заказала пиццу, дочь принесла пончики — будем смотреть «Белоснежку».
Комментарии
девушка испекла торт для парня-дальтоника, а Адми взяли его на работу - истории оформлять, какие молодцы 😊