20+ добрых историй, от которых на душе распускаются подснежники

Для добрых поступков не нужен повод или какой-то особенный момент — львиная часть из них совершаются «на бегу» людьми, у которых большие любящие сердца. Приготовить близкому что-то вкусное или сказать слова поддержки соседу — в этом точно нет ничего сверхъестественного. Но иногда и этих мелочей достаточно для того, чтобы зародить в ком-то веру в чудо.