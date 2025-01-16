20+ добрых историй, от которых на душе распускаются подснежники
Добро
1 день назад
Для добрых поступков не нужен повод или какой-то особенный момент — львиная часть из них совершаются «на бегу» людьми, у которых большие любящие сердца. Приготовить близкому что-то вкусное или сказать слова поддержки соседу — в этом точно нет ничего сверхъестественного. Но иногда и этих мелочей достаточно для того, чтобы зародить в ком-то веру в чудо.
- Ситуация хуже некуда: мы с мужем остались без работы и выяснилось, что я снова беременна. А нам дали билеты на новогоднее шоу. Ну, я взяла двух своих дочек и двух дочек сестры и поехала. Усадила их в метро, сама стою и думаю, что даже елку купить не на что. И вдруг рядом стоящая женщина сует мне 5 косарей и говорит: «Берите, берите, вам нужнее». Я не знаю, что ее сподвигло — мой замученный вид или количество детей (все девчонки очень похожи друг на друга и на меня). Я смотрела на эту купюру, как на реальное чудо! Дама была очень ухоженная и симпатичная, и я взяла эти деньги. Половину тогда отдала подруге, которая в тот момент боролась с раком и тоже была в тяжелом положении, а на остальные деньги купила елку и еду на Новый год! Эта женщина — моя фея! © scabiosa / Pikabu
- Заказали мы пиццу. Курьер привез, мы расплатились одной крупной купюрой и получили сдачу. Через час звонит курьер и, чуть не плача, спрашивает: «А вы мне точно деньги отдали? Я их нигде найти не могу!» Я выглядываю из окна во двор, а там у подъезда на заборчике висит грустная мокрая банкнота, и капли дождя медленно срываются с краешка вниз. У нас двор достаточно оживленный, люди туда-сюда ходят постоянно, и какой-то добрый человек подобрал бесхозную денежку и повесил на забор. Курьер был о-о-очень рад. © Unknown author / Pikabu
- Закупил мяса впрок, а дома выяснилось, что двух больших кусков индейки в пакетах нет. В машине и на тротуаре рядом с авто птица тоже не нашлась. «Значит, в магазине оставил, а магазин уже закрыт», — подумал я и мысленно смирился с потерей. Но утром я был приятно удивлен: на лобовом стекле я обнаружил записку: «Вы потеряли два пакета мяса, позвоните». Оказалось, что, вытаскивая из багажника пакеты, я не заметил, как эти два куска индейки выпали. А соседка из соседнего подъезда вечером, выгуливая собак, обнаружила мою потерю и подобрала, а на следующий день вернула мне. Всем бы таких хороших и неравнодушных соседей! © AceAce6 / Pikabu
- Я на сносях, жду двойню, огромная, как дирижабль. Муж на работе, а мне в больницу надо. Выезжаю из двора на авто и — бац! — сажусь брюхом прямо на глыбу льда. Чувствую, что истерика на подходе. Соседи — таксист и мажор на «Крузаке» — видят мою ситуацию, но идут себе мимо. И вдруг какой-то мальчик на убитой «копейке» взял и помог мне. Не пожалел свою машинку, выдернул мою. А он даже не из моего подъезда был. И денег не взял! ©
Светлана Котова / Dzen
- Вызвала такси. Подхожу, такси стоит в одной огромной луже и в придачу буксует. Злюсь. Слышу вопрос: «Вы водить умеете?» Села за руль, пока водитель толкал машину. Справились. Открываю дверь, а вокруг одна большая лужа. Водитель не растерялся и взял меня на руки, донес до островка суши, при этом намочив свои ноги по щиколотку. Это видела молодая дама с ребенком, она воскликнула: «Я давно таких мужчин не встречала!» Я тоже. Зазвонил его телефон, а на дисплее написано: «Любимая». Оставила ему хорошие чаевые на цветы. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 8, мы с тремя братьями пошли к пруду недалеко от дома. Мама была на работе, а папа особо не следил за нашими передвижениями. Поэтому никто не знал, где мы гуляем. Старшему брату было 9 лет, а младшим 6 и 4 года. Никто из нас не умел плавать. Когда мы подошли к пруду, старший брат сказал, что собирается прыгнуть в воду. Просила его этого не делать, но он меня не послушал. Водоем оказался глубоким, и он начал тонуть. Мы с ужасом наблюдали за этим и не знали, что делать. Я кричала и плакала, а братья держали меня за руки. Вокруг нас никого не было. Когда брат исчез под водой, откуда ни возьмись, из кустов выскочили двое мужчин. Они нырнули в озеро, вытащили брата, а затем откачали его. Понятия не имею откуда они взялись, но эти люди спасли ему жизнь. Это было настоящим чудом для нашей семьи. © Amber333 / Quora
- Когда была маленькой, у нас было не очень много денег. Мама покупая книги, выбирала самые дешевые. И когда мы поехали в книжный, то я просто влюбилась в одну книгу, но она была очень дорогая. Я обещала маме никогда не пить свой любимый квас, если она ее купит. Рядом стоял старичок и все слышал. Потом просто взял у меня из рук ту самую книгу, оплатил и отдал мне. Мы даже отблагодарить его не успели, быстро ушел. Только маме он сказал, что зовут его Вячеслав. Мир не без добрых людей. Спасибо, дедушка Вячеслав, ведь до сих пор, спустя столько времени и став взрослой, я не могу забыть вашу доброту. © Палата № 6 / VK
- Воспитываю дочь одна, изначально так было. Люблю ее очень. Сейчас ей восемь лет. И вот на днях в очередной раз сломалась машина. Я расстроилась, зная, что предстоят непредвиденные расходы. Дочь в теме, так как авто ломается довольно часто, приходится откладывать покупки. Говорю дочке, что деньги ушли на ремонт машины. Возвращаюсь из сервиса, а моя лапочка дает мне деньги, которые ей подарили на день рождения, и говорит: «Мама, это на ремонт машины!» Я аж прослезилась. © Подслушано / Ideer
- Выиграла в тире огромную мягкую игрушку — синего Соника. Везла на автобусе домой. Пока ехала, мне казалось, что незнакомый мужик на меня подозрительно поглядывает. Оказалось, он смотрел на Соника. Вышел на одной остановке со мной и попросил отдать ему игрушку. Рассказал, что едет к дочке на шестой день рождения, а зарплату задерживают третий месяц. Показал дешевый торт, было видно, что ему очень стыдно просить. Отдала без дальнейших расспросов, он был рад. Очень приятное воспоминание. © Подслушано / Ideer
- Жена на диете. Она ест салаты, здоровую пищу в основном, а мне готовит мясо только на пару или вареное. Я все понимаю, ем, что она готовит, не хочу ее дразнить. А вчера возвращаюсь домой, такой день тяжелый, сам не знаю, почему так вышло. Захожу домой, а на столе картофель жареный, салат с моим любимым соусом и стейк! Мясо, как я люблю. И жена стоит, улыбается у плиты: «Я просто подумала, ты же не должен постоянно страдать от того, что я на диете. Вот я и решила сделать тебе сюрприз!» Как же мне все-таки повезло с женой. © Палата № 6 / VK
- Как-то иду из универа домой. Зима, гололед, на улице уже темно. Тут резко подворачивается нога, и я падаю прямо на рельсы трамвая, который в метрах семи от меня. Сердце бешено стучит, а в голове только одна мысль: «Аннушка уже разлила масло». Спасибо крепкому парню, который подлетел и вытащил меня из-под колес трамвая. Он до сих пор мой герой! © Подслушано / Ideer
- Было это больше десяти лет назад. Ехала из соседнего городка от мамы. Увидела, как два парня голосуют на дороге, рядом их машина. Время года — ранняя весна, холодно, слякоть. Остановилась. Оказалось, бензин у них закончился. До ближайшей заправки километров пятнадцать точно. Попросили отбуксировать их машину. Я была не против, но водительского стажа на тот момент кот наплакал, и честно сказала, что даже не знаю, куда трос цеплять надо. Ну ничего, прицепили. Дотянула я их авто до заправки. Парни тогда сказали: «Вас в Красную книгу надо занести, полтора часа голосовали, никто не остановился». Надо сказать, мне на дороге тоже не раз помогали. Везет на хороших людей. © Ку-ку / ADME
- Была в жуткой депрессии. Вся надежда была на отпуск. Думала, поеду на долгожданный отдых и расслаблюсь, но вышло так, что меня просто не пустили на рейс. Вернулась домой, сильно расстроилась, а утром меня разбудил звонок в дверь. Оказалось, что подруга с утра пораньше накупила вкусняшек и примчалась ко мне. Вытащила меня посидеть в кафе. Долго болтали обо всем и в тот момент на душе стало так тепло от ее заботы.
- Есть у меня друг, очень застенчивый. Долго просил меня познакомить его с кем-нибудь, или научить знакомиться с девушками. Напечатал ему футболку со схемой метро спереди и сзади. На ней отметил станцию, где он живет и напечатал надпись «Ищу любовь. Живу рядом. Очень скромный». Вы не поверите, но к нему реально начали подходить! Большинство спрашивали дорогу, кто-то говорил ему, что он красавчик и все будет отлично. Через пару месяцев познакомился с соседкой по подъезду, начали жить вместе. Я, конечно, подкалываю, что помогла футболка. А друг рассказал, что сам подошел и познакомился: «Она уже давно мне нравилась, а я все боялся. Тут пару месяцев ощутил на себе внимание, понял, что люди в принципе не злые и бояться нечего. Самооценку прокачал, смелости набрался. Повезло, что она свободной оказалась, и я ей тоже нравился». © oseledich / Pikabu
- Я уже год наблюдаю настоящее чудо. Была с начальницей в кофейне рядом с работой, и там работала девочка: пухленькая, и с проблемными волосами. Но когда начальница разлила кофе, то девочка очень быстро сориентировалась, принесла салфетки для одежды, рассказала, где рядом сервис, куда можно занести телефон прямо сейчас, а потом принесла еще один бесплатный кофе. Оказалось, через неделю начальница зашла к ней еще раз, попросила ее резюме и передала его в другой отдел. Ее взяли, хотя из рекомендаций начальница сказала только то, что девочка добрая и внимательная. Сейчас она вылечила волосы. Выглядит хорошо, всегда с легким макияжем, в новой одежде. Очень любит свою новую работу, а коллеги любят работать с ней. Недавно ее повысили, а в следующем году она оканчивает учебу, и ее ждет еще одно повышение. © Подслушано / VK
- Мой дядя как-то работал на заправке в ночные смены. Было скучно. Работа не сложная, но спать нельзя. Сидишь себе и ждешь, когда кто-то приедет. Один раз к нему ночью пожаловали молодые ребята на шикарном джипе: едут тусить на какую-то вечеринку, но бензин заканчивается и денег нет. Умоляли прям спасти их ночью и заправить. Дядя согласился, заплатил из своего кармана, ибо сам был молодым и понимал, как они хотят оторваться. На следующий день один парень из той тусовки вернулся, причем не с пустыми руками. Вручил дяде такой конверт денег, благодаря которому он мог не работать год так точно. Видимо, родители богатые, но парень не избалованный, с доброй душой. Услуга за услугу, так сказать. © Палата № 6 / VK
- Этим летом оказалась в числе тех «добрых людей из автобуса», когда на меня в обморок девушка свалилась. Мне удалось ее поймать и посадить. Кто-то сразу к кондуктору пошел автобус останавливать. Нашлись те, кто знал, как людей в чувства приводить. На вопрос: «Есть ли вода у кого?» — аж пять бутылок с разных сторон подсунули. Никто не ушел, когда на время девушку вывели на улицу. Оказалось нам с ней на одной остановке выходить. Я довела ее до дома, попросила написать мне, как она себя будет чувствовать. Пока ехали до ее остановки, она просто улыбалась и шептала тихонько: «Какие же вы классные, люди». Мы болтали по дороге, а на прощание она меня крепко обняла и вообще назвала солнышком. Одно из самых теплых воспоминаний. © Elliada / ADME
- Коллега очень красивая девушка. Поклонников куча. Кабинет у нее расположен ровно напротив моего. Стала свидетелем, как однажды к ней на работу пришел парень и принес две огромные упаковки сухого корма. Думаю, мало ли, в магазин не успевает человек, и заказала доставку. Оказалось, это действительно курьер, только посылка эта от одного из поклонников. С третьего свидания, если встречи продолжаются, просит мужчин дарить не цветы, а корм для животных, который потом увозит в приют. © Подслушано / Ideer
- Новорожденная дочка лежала в больнице, а у нашей семьи практически не было денег. Мужу приходилось экономить на бензине, поэтому за день он проходил пешком огромные расстояния. Его обувь была вся в дырках, так что он уже с трудом в ней передвигался. Однажды в больнице один мужчина улыбнулся нам и сказал: «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Трудно объяснить, но после его слов стало так тепло и спокойно на душе. А когда мы с мужем зашли в лифт, кто-то остановил закрывающиеся двери рукой. Это оказался тот мужчина. Он протянул мужу 50 долларов. Мы не успели прийти в себя, как лифт уже уехал на следующий этаж. Светлая улыбка незнакомца было последним, что мы увидели. Все последующие дни в больнице мы искали его, но безуспешно. Родители, других пациентов тоже не знали этого человека и даже поглядывали на нас с удивлением. В итоге супруг купил самую дешевую обувь, которую смог найти, а остаток мы потратили на нужды ребенка. © Tabitha Kristen / Quora
- Была на практике в заграничном отеле. Один раз очень сильно поругалась с семьей и половину рабочего дня проплакала. Прихожу в свою комнату вечером, а у меня на подушке записка: «Не грусти больше, пожалуйста», и коробочка с красивыми сережками. Моя соседка хотела подбодрить меня и сделала сюрприз. До сих пор ей благодарна за заботу.
- Вспомнила, как в дикие времена без телефонов, выходя из троллейбуса, оступилась и повредила ногу. Нашелся тот, кто сходил и из автомата вызвал скорую, кто дождался со мной врачей, давая попутно полезные советы, типа привязывания капустных листьев к ноге. Добрые люди встречаются. © Выхухоль / ADME
А у нас есть целая статья о том, что в общественном транспорте может произойти вообще все, что угодно. А уж сколько курьезных моментов бывает в школьной жизни или при приеме на работу - пером не описать!
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