15 улетных историй о том, как технологии ворвались в жизнь людей

Мы уже живем в будущем, которое нам описывали фантасты совсем недавно. Смартфон — это продолжение руки, а общение с умной колонкой или нейросетью уже давно перестало быть чем-то из ряда вон выходящим. Наши фото хранятся в облаках, любимая музыка — на стримингах, а жизнь кипит в соцсетях, но это совсем не значит, что мы перестали быть человечными. Наоборот, кажется, это гаджеты очеловечиваются рядом с нами.

А если хотите еще историй про то, как люди и технологии в жизни существуют бок о бок, и что из этого получается — вот же они: