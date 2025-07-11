Были как-то в гостях у друзей. И внезапно откуда-то из угла голос домового Кузьки: "Половички что ли снежком почистить?..." и жужжание. Оказывается, друг перепрошил робот-пылесос, и теперь он разговаривает голосом Кузьмы)
15 улетных историй о том, как технологии ворвались в жизнь людей
А я помню телефоны, на которых нужно было крутить диск, чтобы набрать нужный номер. Помню, как садились батарейки в кассетном плеере, и их нужно было помять, чтоб хватило еще на чуть-чуть. Помню первые смешные мобильники и как зарождался интернет, хотя нет, динозавров я не застала. Меня зовут Оля и я собрала для вас истории о том, как люди и технологии в наше время учатся жить вместе. Колонка, включи музыку!
Важно: Эта статья собрана в развлекательных целях. Некоторые описанные ситуации касаются вопросов личной безопасности и психологического комфорта. Пожалуйста, относитесь серьезно к защите своих данных и приборов. По вопросам воспитания детей или при возникновении тревожности проконсультируйтесь со специалистами.
- Установила суперсложный код блокировки на смартфоне, просто для прикола, один раз разблокировала при муже, смотрю — вечером играет в моем телефоне. На вопрос, как он разблокировал мой телефон, если более простые коды он запоминал с 5-го раза, отвечает, что я поставила такой же код, как у него! Я выбрала из сотен вариантов рисунок как у мужа, при этом я ни разу не видела, какой у него код. Не зря говорят: «муж и жена — одна сатана». © Мамдаринка / VK
- Не устаю удивляться новому поколению. Пока я варила суп, дочка разговаривала с умной колонкой, а та спорила. Колонка предлагала поставить мультик по книге, а моя интеллектуалка требовала именно «книзецьку стоб цитала». Когда я заходила в комнату, услышала от колонки: «Ладно, вы победили. Глава первая». Тем временем, я не всегда могу объяснить, какую именно песню я хочу. Детки... © Мамдаринка / VK
- Я сама не фанат социальных сетей и мобильных телефонов, но иногда приходится давать свой смартфон сыну, чтобы завлечь его на какое-то время. Делаю это только тогда, когда срочно нужно чем-то заняться, а он прямо под ногами бегает и мешает. На днях что-то решила проверить историю браузера, стало интересно, чем он там занимается в моем телефоне. Запросы вполне обычные — мультики и игры. Но среди всего был и забавный вопрос: «Как и чем какают паучки». Самой стало интересно. © Мамдаринка / VK
- Пару месяцев назад я начала волноваться из-за того, сколько времени дочь проводит в телефоне. Решила немного отучить ее от гаджетов. Она быстро привыкла к тому, что телефон у нас только по часу в день, даже не спорила с этим. Более того, сейчас дочь начала контролировать наше с мужем время в смартфонах. Дожили до того, что приходится в уборной с телефоном прятаться, чтобы по работе списываться. Не хочется же плохой пример подавать. © Мамдаринка / VK
- Не думала, что свекровь до сих пор в прошлом веке живет. Смартфоном-то пользуется. Я думала, что она более-менее продвинутая. Но вчера она тащила меня с рынка бегом-бегом, потому что в 15.55 ее любимый фильм показывать по телеку будут. Я на уступки пошла, но потом показала ей, как смотреть сериалы в интернете. Счастья теперь полная авоська. © Мамдаринка / VK
- Никак не могла уснуть ночью. Решила взять свой смартфон и немного почитать что-то перед сном. Нашла книгу, отвернулась от мужа, чтобы ему экран не светил. После шестой страницы книги у меня появилось такое острое и одновременно яркое чувство дежавю. Как будто такое уже было когда-то... И тут у меня появилось воспоминание из детства, когда я спала с мамой и пряталась под одеяло с фонариком и книгой. Не хотела светить ей, не хотела спать, не хотела попасться, но очень хотела читать! © Мамдаринка / VK
- Поставили озвучку на робот-пылесос, теперь он ругается прям как школьная техничка: «Куда по помытому!» Я как будто снова в школе! Вот это я понимаю — умный дом! © polina.kis
- Сегодня утром произошло то, что меня очень напугало. Ходила по кухне и крикнула: «Выключи телевизор», и телевизор выключился мгновенно. И мне стало очень страшно, потому что никакой умной колонки у нас нет. И системы «Умный дом» тем более нет. Оказалось, в общем, что в этот момент погас свет в квартире. Но пока я это поняла, я поседела. © _212_code
- Моя великолепная свекровь привезла нам робот-пылесос. Он нереально умный: пропустил туалет при уборке, так как было закрыто, помыл кухню и вернулся, проверил, не открылся ли туалет. Надеюсь, в следующей версии он будет стучать в дверь и вытуривать мужа оттуда. © dar_nova
- Мы с мужем лежали в постели, и вдруг умная колонка начала мяукать около 30 секунд. Затем она сказала: «Это кошка». Понятия не имею, что вызвало такое поведение, так как никто не разговаривал в этот момент, и мы не смогли заставить ее повторить это в точности так же. © kfinn117 / Reddit
- Меня как-то штука для освежителя с ума свела. Мы заехали в съемную квартиру, я и знать не знала, что такие существуют. Стояла какая-то, как мне показалось, ваза на кухонном шкафчике под потолком, ну стоит и стоит. И тут я стала иногда слышать такой пшик, я ничего не могу понять, а главное, что кроме меня, его никто не слышит. Я реально начала думать, что меня глючит, пока однажды наконец-то мой муж тоже не услышал, залез и достал эту штуку. Еще б чуть-чуть и с ума сойти можно было. © Любовь Рябченко / Dzen
- Я все больше начинаю бояться свою умную колонку. То посреди ночи, как тот самый бывший, шепчет: «спишь?», что аж сердце останавливается на пару секунд. То вот по ночам начала издавать странные звуки, словно пришло какое-то уведомление. Я спрашиваю у нее, что за звук, она говорит: «не понимаю, о чем вы», я говорю: «ты только что издала звук, пришло уведомление?», а она мне: «не было ничего, уведомлений тоже нет». Я, может, уже правда с ума схожу? Или меня газлайтит умная колонка? © valeriya_eml
- Муж решил повозмущаться на мою недавнюю покупку — робот-пылесос. Кричал, что эта штука нам не нужна, лучше бы что-то полезное купили, убирать вообще не убирает, только еще больше грязи создает, да и вообще, скоро, судя по всему, придется или в ремонт нести, или по гарантии на новый менять. Повздорили немного и успокоились. Вечером укладывала сына спать, а он мне говорит: «Мама, я сегодня все игрушки убрал. И завтра уберу. И каждый день все за собой буду убирать. Только не несите меня в магазин, не меняйте по гарантии». Упс, кажется, кто-то все слышал и немного себе напридумывал. С тех пор разговариваем мы при сыне только спокойно. © Мамдаринка / VK
- Ругались с мужем конкретно, с криками, упреками и фразами из разряда «вот и живи со своей мамой». Он уже на пике орет: «Ты мне вообще никогда не говоришь приятных слов!». Я стою, дышу как дракон, уже готова кинуть тапок, и тут внезапно — пик — включается наша умная колонка, и ровненько так, без эмоций, говорит: «Вы прекрасный человек и заслуживаете любви». Мы оба в ступоре. Минута тишины, потом я начинаю хихикать, он сдерживает улыбку, но сдувается. Говорит: «Ну вот, даже техника за меня вступилась». Колонка победила. Мы, кстати, помирились. Теперь, когда я злюсь, он подходит и говорит: «Скажи что-нибудь хорошее. Или колонку позову». © Мамдаринка / VK
- У меня восстание роботов. Бывший парень настраивал мне умный дом: робот-пылесос, увлажнитель, освещение. Расстались со временем, я его везде заблокировала, а он не оставляет попыток меня вернуть. Сегодня ночью у меня включился пылесос, потом увлажнитель, потом свет... Я отключаю, а они снова включаются. В моей студии некуда деться. Он администратор учетки умного дома. Пришлось обесточить квартиру. Ищу, как сбросить настройки. © Подслушано / Ideer
Примечание автора: А вот эта история про бывшего на первый взгляд смешная, однако, важно помнить, что так делать нельзя — это форма цифрового преследования. Специалисты советуют после расставания или смены жильцов всегда сбрасывать все устройства умного дома до заводских настроек и как минимум поменять пароли от всех связанных аккаунтов.
Мы уже живем в будущем, которое нам описывали фантасты совсем недавно. Смартфон — это продолжение руки, а общение с умной колонкой или нейросетью уже давно перестало быть чем-то из ряда вон выходящим. Наши фото хранятся в облаках, любимая музыка — на стримингах, а жизнь кипит в соцсетях, но это совсем не значит, что мы перестали быть человечными. Наоборот, кажется, это гаджеты очеловечиваются рядом с нами.
А если хотите еще историй про то, как люди и технологии в жизни существуют бок о бок, и что из этого получается — вот же они:
- 17 забавных и трогательных историй о том, как старшее поколение осваивает современные гаджеты
- 17 забавных наблюдений о том, как круто технологии изменили нашу жизнь
- 18 человек рассказали о взаимоотношениях с современными технологиями, в которых не все так гладко
- 17 историй о том, как технологии добавили перца в обычную жизнь
- 15 доказательств того, что современные технологии рванули вперед, а мы за ними не поспеваем
Комментарии
"Отвернулась, чтобы экран не светил"
Это немножко не так работает, если что
а кому была отдана команда "выключи телевизор", если никакой умной техники в доме нет?