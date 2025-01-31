Мой телефон периодически присылает мне сообщения об обновлении. Как то раз купилась нa это предложение и нажала "обновить". Так он принялся обновляться и затянулась эта процедура нa приличное количество времени. При том, что в процессе требуется моё участие. А мне надо было срочно позвонить и я злилась, пока он "дообновлялся". Теперь я его перехитрила. Когда он опять выкатывает мне свои смс-ки, то я нажимаю "Позже" и он отстаёт от меня надолго.
17 историй о том, как технологии добавили перца в обычную жизнь
Инновации призваны упростить жизнь, но иногда не все идет гладко. Герои этой статьи — владельцы модных девайсов, автолюбители и просто люди, которые прикоснулись к миру технологий и получили курьезную историю в придачу.
- Приехали на машине к теще, ищем возле ее дома парковочное место — нет мест. Доезжаем до ближайшей парковки, а там на два парковочных места стоит новенький китайский внедорожник. Я решил попросить его уступить одно место. Выхожу из машины, стучусь в водительское окно: «Здравствуйте, вы не могли бы немного подвинуться на полметра, мы парковочное место не можем найти». Водитель грустно улыбаясь, отвечает: «Здравствуйте, я бы с удовольствием отъехал, но у меня машина уже полчаса обновляет прошивку». Я ему искренне посочувствовал, и мы посмеялись: попали в киберпанк, но не тот, о котором мечтали. © chucknorris1 / Pikabu
- Первый день дома после больницы. Вечером с руганью и стонами копаюсь в шкафчике, ищу обезболивающее. Алиса слушала и говорит: «Я могу помочь?» Я: «Таблетки ищу!» Она: «Ближайшая аптека...» Кричу уже: «Да есть, сейчас только найду». Колонка замолчала. И тут тоненький голосок из-под дивана: «Может, полы помыть?» Ого, робот-пылесос сочувствует! Я долго потом истерически хихикала. © ЕКАТЕРИНА БОРОВСКАЯ / Dzen
- У меня есть двоюродная сестра Алиса. Наша бабушка созванивалась с ней и пожелала: «Сладких снов, Алиса». Ответил голосовой помощник: «Сладких». И отключила ноутбук. © Мари Мошко / ADME
- Я вообще не понимаю, зачем голосовым помощникам встроили это синтетическое остроумие. Когда знакомая попросила Алису включить тихую успокаивающую музыку перед сном для пятилетнего ребенка, колонка врубила Rammstein на полную громкость. © Тревожное Пирожное / ADME
- Вчера лежим с дочкой 7 лет, она расспрашивает про змей, какая длина у анаконды и всякое такое, а я не знаю толком. Спрашиваю у Алисы: "Расскажи про змей". Надеюсь, что она сейчас расскажет что-то толковое: про самую большую, маленькую, самую опасную змею, где они живут. Алиса отвечает: "В двух словах не расскажешь. Могу прислать результаты поиска на телефон". Ну, думаю, и зачем мы тебя здесь держим. Чтоб ссылки присылала? Через секунду с ней говорит дочь: «Расскажи про змей в трех словах".
Ответ: «Да, принцесса. Змеи бывают…» Вот что это было? И почему она называет дочку принцессой? © AnnaVolkM / Pikabu
- У меня есть люстра с пультом. Пульт включает и выключает лампы в люстре, но при этом есть и стандартный выключатель. Он должен стоять в режиме "Вкл", чтобы пульт работал. Перед сном я выключаю люстру пультом. Но если вырубается электричество (а такое у нас бывает), то по умолчанию лампы включаются после подачи тока. И вот просыпаешься среди ночи от яркой иллюминации и ненавидишь эту люстру, эти перебои электричества и вообще все. © Hilda2.0 / ADME
С люстрами нa пульт-управлении история примерно такая же как с людьми, у которых есть навороченные гаджеты, а туалет во дворе. Потому что канализацию к ним не провели.
- У знакомого умная колонка посреди ночи громко сказала: «Долго будем молчать? Мне скучно и одиноко». © Суета сует / Dzen
- В моей умной колонке есть функция «мурчания», которая срабатывает при хлопке по сенсору. Утром, выключая будильник рукой (колонка не всегда реагирует на голос, когда ее будильник работает на полной громкости), я услышал мурчание. Сначала подумал, что еще не проснулся до конца или у меня галлюцинации. Но быстро понял, что это всего лишь колонка. © hentaioni V / Dzen
- У меня пылесос посреди ночи радостно сообщал, что начинает уборку. А потом и кошки научились его включать. Поэтому это бесполезное чудо техники лежало всю ночь пузом к верху. © Оксана / Dzen
- Застала, как Алиса читает сказку котятам! Спрашиваю: «Зачем?» Отвечает: «Они же слушают». Продолжаю: «Алиса, зачем ты читаешь про Карлсона котятам?» А она: «Я решила, что Гарри Поттера им рановато». Но это же котята, которым три месяца, а не дети! Вот это дела... © ЕКАТЕРИНА БОРОВСКАЯ / Dzen
- Ночь. Все спят. Где-то работает сигнализация на машине. Час, два звенит. Думаю: «Что за ерунда? Почему никто не отключит?» Встаю, подхожу к открытому окну, но звук как будто становится тише, хотя все еще слышен. Понимаю, что он доносится из дома. Иду на звук. Сигналит, зараза! Открываю шкаф, а там игрушечная машинка орет вовсю. Внучок туда спрятал. © Irina D / Dzen
- Сидит компания серьезных людей в ресторане. Ресторан похож на терем из сказки, и атмосфера соответствующая. Один из них ушел в туалет. Долго его не было, и возвращается бледный, поникший. Говорит: «Представляете, захожу в туалет, закрываю кабинку, и вдруг голос: „Ну вот и все, дружок!“ И тишина». В общем, все это время товарищ в туалете отходил от этого голоса. Не знал он, что у этого ресторана есть одна фишка: в туалете постоянно включено радио, но не просто радио, а с детскими сказками. Вот он и попал на самый конец сказки, а потом, видимо, случилась какая-то пауза в записи. Кстати, до сих пор не понимаю, почему включают эти сказки именно в туалете. В других помещениях ресторана их не слышно. © ***** !! / Dzen
- Летом сильно заболела, температура была под 40, и я лежала в постели. Вдруг включился телевизор с заставкой, где огонь в камине горит. Я даже испугалась. © Катерина Лисичкина / ADME
У нас в одном баре тоже сказки в туалете рассказывают )) как сказал инсайдер, это чтобы там сеXсом не занимались )) настрой сбивают
- Я однажды проснулась в полпятого утра от слов, сказанных металлическим голосом: «Экстренная эвакуация, экстренная эвакуация!» Оказалась, сработал таймер, поставленный накануне, включился телевизор. А там фильм про аварию на космической станции. Вот это было пробуждение! © вера л. / dzen
- Муж говорит: «Пошли погуляем?» Отвечаю: «Не хочу, я сегодня очень устала». Голосовой ассистент вдруг отвечает: «Не бережете вы себя, отдыхать вам надо!» Было очень неожиданно и смешно. © Алла / ADME
- У сына была музыкальная игрушка — ферма с животными и трактором, которая ему очень нравилась. Со временем она стала не нужна, батарейки вытащили, а саму игрушку отвезли на дачу. И вот спим на даче, как вдруг в полной тишине на втором этаже раздается заливистый смех вперемешку с лаем. Вся семья перепугалась. Поднялись наверх — это игрушка! Оказалось, сын решил вставить батарейки, чтобы проверить, работает ли она еще. Выяснилось, что работает, но почему-то только по ночам. © Ольга Макарова / Dzen
- На компе кино идет, герой спрашивает, что это за место. Телефон отзывается: «Вы не знаете, что это за место? Я могу вам подсказать. Уточните детали!» Как жить? © Мы с котами на татами... / Dzen
Вот еще несколько статей о том, до чего технологии могут довести:
Комментарии
В некоторых случаях не технологии добавили перца, а обычная кондовая лень)
Что, так невыносимо трудно самой включить тихую музыку для ребенка? Или перевести выключатель люстры в другое положение, чтоб не просыпаться от яркого света?
Наверное, самые одаренные без Алисы и в туалет сходить не смогут)