17 историй о том, как технологии добавили перца в обычную жизнь

Мой телефон периодически присылает мне сообщения об обновлении. Как то раз купилась нa это предложение и нажала "обновить". Так он принялся обновляться и затянулась эта процедура нa приличное количество времени. При том, что в процессе требуется моё участие. А мне надо было срочно позвонить и я злилась, пока он "дообновлялся". Теперь я его перехитрила. Когда он опять выкатывает мне свои смс-ки, то я нажимаю "Позже" и он отстаёт от меня надолго.