16 отчимов и мачех, которые знают, что найти ключик к чужому ребенку сложно, но можно

Радикальные решения принимаются в этой семье😄 Как "убить муху вороном"
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Быть отчимом или мачехой — как открывать сейф без шифра. Но герои этих историй доказывают, что терпение и любовь помогают подобрать даже самый сложный пароль к сердцу ребенка.
Радикальные решения принимаются в этой семье😄 Как "убить муху вороном"
Какие ж должны быть чистые полы в доме, чтобы с них есть упавший торт...
Сложно воспитывать не только чужого, но и своего ребенка. Особенно если речь о родителях-одиночках. Например, героине истории из этой статьи пришлось ради детей даже скрывать некоторые вещи.
У меня знакомая девочка, в Чехии живёт, у неё 3 отца. Биологический, муж биологического и отчим. Как-то так.