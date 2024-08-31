16 отчимов и мачех, которые знают, что найти ключик к чужому ребенку сложно, но можно

Истории
2 часа назад

Быть отчимом или мачехой — как открывать сейф без шифра. Но герои этих историй доказывают, что терпение и любовь помогают подобрать даже самый сложный пароль к сердцу ребенка.

  • Вся жизнь мечтала о сестре-близнеце. Когда мне было 14 лет, родители развелись, а отец женился на женщине с дочкой моего возраста. Мачеха покупала мне и своей дочери одинаковую одежду. Самое смешное, что у нас еще и имена одинаковые. Как-то пришли с ней в салон красоты, мастер спросила: «Двойняшки что ли? А зовут как?» Мачеха называет. Мастер немеет: «Почему их назвали одинаково?» И тут мачеха невозмутимо выдает: «Чтобы не перепутать.» © Подслушано / Ideer
  • Моя знакомая из обеспеченной семьи. К ней начал свататься парень вдвое старше, вдовец с детьми. Она смеялась, называя его нищим стариком. Но в один день он пришел к ней со своими маленькими тремя детьми. Она увидела малышей, и что-то в ее сердце щелкнуло. Ради этих детей она согласилась выйти за него. И родила еще троих. Она поддерживала мужа, он открыл свой бизнес, раскрутился. Тех детей воспитала как своих, они ее обожают. И супруг ее обожает. © Подслушано / Ideer
  • В 8 классе я хотела быть отличницей, но не могла разобраться с математикой. Часто плакала, а мама меня успокаивала: «Не переживай, придумаем мы что-нибудь. Будешь ты отличницей». И самое интересное, как решилась эта проблема: она вышла замуж за моего учителя математики. Отчим каждый вечер занимался со мной и всегда объяснял предмет так, что я понимала все. В общем, стала я отличницей, школу с медалью окончила и в универе с вышкой дружила благодаря отчиму. Вот так мама решила мои проблемы с математикой. © Не все поймут / VK
  • Я отчим для четверых взрослых детей, которые видят, как я делаю счастливой их маму. Мы сблизились, но и их отец рядом, он отличный мужик. Кстати, у двух дочерей моей любимой уже есть свои дочки. Мои дети тоже уже не маленькие, так что у нас довольно большая толпа, и мы любим их всех. © Matelot67 / Reddit
  • Родными люди не обязательно по крови становятся. У меня отчим появился, когда мне было 17. А еще у меня есть брат и сестра. Сейчас мне 32, и мы столько пережили за последние 15 лет, что ясно — человек душу вложил в нас. Любим его очень. © Подслушано / Ideer
  • Моя мама рассталась с моим отцом и сошлась со своим школьным возлюбленным, когда мне исполнилось четыре. Я хорошо помню свое раннее детство! Через несколько месяцев нашей совместной жизни я внезапно повернулась к отчиму и сказала: «Папа, можешь дать мне это?» Я не могла до чего-то дотянуться. Отчим потом сказал, что заплакал, ведь никто не просил меня называть его папой. А я просто решила, что теперь он — мой отец. И с тех пор так и есть! Я даже не думаю о своем биологическом отце. Новый папа ходил на мои школьные мероприятия, показывал меня своей родне, хвастался мной, учил жизни и помогал не сбиться с пути, а теперь он учит меня водить машину. Я плачу, когда задумываюсь о том, что ему было 25 лет и он любил тусить, а тут появились моя мама и я. Он жизнь свою перевернул ради нас! Нашел стабильную работу, дом, основал собственную компанию, добился огромных успехов. Многие мужчины не отказались бы от привычного образа жизни ради женщины с ребенком. © OhSoInfinitesimal / Reddit
  • Я не прошу о любви отчима, ведь я ему не родная, у меня есть биологический отец. Но он ко мне очень хорошо относился, часто в пример меня ставил. Мне этого достаточно. Сама теперь стала мачехой, к сыну мужа отношусь очень хорошо, но мать ему заменять не буду. Просто поддержу, если нужно, подскажу что-то, помогу. Мне не все равно, что с ним будет в жизни. © Елена Смирнова / VK
  • Родители развелись, когда мне было 4 года. Папа ушел из семьи, женился на другой женщине. Я не выросла неполноценной личностью с психологической травмой. Папа со мной проводил много времени, мачеха вообще крутая, очень любила меня, придумывала всякие развлекухи только для нас двоих с папой. И брата, и сестру с той стороны люблю очень. Я росла в здоровой атмосфере любви и уюта, а это самое главное! © Подслушано / Ideer
  • Когда мне было 8 лет, мама второй раз вышла замуж. Отчима я восприняла в штыки. Он был хороший, но сама мысль о том, что он занял место папы, сводила с ума. Мама разрывалась между нами. Только к 10 годам произошел переломный момент, когда он явился в школу и защитил меня перед учителем. Я стала реже его игнорировать, пару раз согласилась на совместные прогулки. В том же году на его день рождения я впервые сделала ему подарок: вручила конверт с открыткой. А в открытке написала всего три слова: «Ты удочеришь меня?» Впервые видела, как плачет взрослый мужчина, уткнувшись в плечо маленькой девочке. Уже через месяц он стал моим папой, а позже и вовсе папулей. © Не все поймут / VK
  • Никак не ладила с мачехой. Мне было 13, когда папа с ней познакомился. Не воспринимала ее и всячески отталкивала. Когда мне было 19, я сильно увлеклась живописью. На мое 20-тилетие она устроила сюрприз: собрала всех моих друзей, родственников, знакомых и в своей галерее устроила выставку моих работ! Я была в восторге, а мое сердечко начало таять. © Палата № 6 / VK
  • Я точно помню момент, когда полюбила свою мачеху. Шла вторая неделя нашего совместного проживания, она наливала чай и попросила принести домашний торт. Я, сладкоежка, постаралась быстро донести его до кухни и уронила кремом вниз прямо в коридоре. На шум вышла мачеха, посмотрела все и ушла обратно на кухню. Я сжалась. Но она пришла с двумя стаканами чая, мы сели прямо на пол и ели этот вкуснейший торт. Моя родная мать наезжала на меня за малейшую провинность. Новая жена папы воспитывала меня как родную дочь, всегда окружала заботой, любовью и теплом. © Подслушано / Ideer
  • Когда я учился в школе, отец женился на женщине, с которой изменял моей маме. Я был вспыльчивым подростком и довольно холодно относился к мачехе. Прошел год. Отец подвозил меня в аэропорт (я улетал на учебу), а мачеха отпросилась с работы, чтобы передать мне посылочку в дорогу. Она обняла меня и сказала, что гордится, а потом отвернулась — я увидел в ее глазах слезы. Именно в тот момент я понял, что она не плохой человек, даже если когда-то они с моим папой поступили плохо. После этого наши отношения резко улучшились, теперь она для меня как вторая мать. © OldSaintNickCage / Reddit
  • Я сама мачеха, ребенок со всеми личными проблемами идет только ко мне. Грустно. Учу отца с ним тоже разговаривать. С одной стороны понимаю, что мне проще: и со стороны виднее, и ответственность меньше, поэтому легче общий язык найти, когда не ты отвечаешь за дите 24/7. Но грустно все равно. © Подслушано / Ideer
Lala_Luna
2 часа назад

Какие ж должны быть чистые полы в доме, чтобы с них есть упавший торт...

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  • Мой отец был очень влиятельным человеком. Он был строгим не только на работе, но и с семьей и близкими. Когда мне было 3 года, мама захотела уйти от него. Так отец сказал, что никогда не отдаст ей меня. Мама смирилась и уехала. Звонила мне раз в неделю, высылала подарки. Но после этого я увидела ее только в свои 18 лет, когда сама приехала «познакомиться». Тогда я и узнала эту историю. Мама ждала от меня жалости, но я не могла ее пожалеть. Потому что у меня уже была мама. Вернее, мачеха. Она тоже через пару лет отношений захотела уйти от моего отца. И отец ей строго запретил даже приближаться ко мне, если она реально уйдет. У нее на меня никаких прав не было, но она решила остаться ради меня. Мачеха стала самой ласковой, доброй, нежной мамой на свете. Она много общалась со мной, гуляла и играла. Всегда пыталась защитить, принять любую вину на себя. Но я знала, что они с отцом даже спали в соседних комнатах. Когда мне исполнилось 18, она развелась с моим папой, и мы вместе с ней переехали в ее двухкомнатную квартиру. И были счастливы. Поэтому я не могу пожалеть биологическую маму, которая выбрала свою жизнь вместо моей. © Палата № 6 / VK
  • Моя семья не похожа на другие. У меня две мамы и два папы. Дело в том, что мои родители развелись, когда мне было 13 лет. Расходились они мирно, просто решили, что не любят друг друга и не хотят мучиться. После развода каждый встретил свою вторую половинку. Второй брак удачно сложился у обоих родителей. При этом мачеха и отчим относятся ко мне с любовью и заботой, как и родители. И я точно знаю, что могу обратиться ко все «родителям». Сейчас я и сама мама и очень благодарна, что они создали такую теплую семейную атмосферу, несмотря на все трудности. © Не все поймут / VK
  • Родители развелись, когда мне было 14 лет, но расстались по-хорошему, без драмы. Я уже была достаточно взрослой, чтобы все понимать, и вместе мы приняли решение о том, с кем я останусь жить. Мама через какое-то время начала жить с мужчиной. Я осталась с папой, сейчас живем вместе с мачехой. Мне все нравится, мачеха — отличная женщина. С мамой хорошо общаемся, она часто приезжает, помогает деньгами, покупает мне одежду. Мужчина ее тоже неплохой. Как же бесит, когда чужие люди начинают нагонять на мою маму: «Да какая она мать? Да она смогла оставить своего ребенка!» А я замечательно живу, с родителями у меня хорошие отношения. Но людям со стороны, конечно, виднее. © Палата № 6 / VK

Сложно воспитывать не только чужого, но и своего ребенка. Особенно если речь о родителях-одиночках. Например, героине истории из этой статьи пришлось ради детей даже скрывать некоторые вещи.

Комментарии

Уведомления
Алина
1 день назад

Сбежать от жестокого мужа, оставив с ним ребенка? Нет слов.

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Злой Доктор
2 часа назад

У меня знакомая девочка, в Чехии живёт, у неё 3 отца. Биологический, муж биологического и отчим. Как-то так.

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