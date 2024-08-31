16 отчимов и мачех, которые знают, что найти ключик к чужому ребенку сложно, но можно

Быть отчимом или мачехой — как открывать сейф без шифра. Но герои этих историй доказывают, что терпение и любовь помогают подобрать даже самый сложный пароль к сердцу ребенка.

Какие ж должны быть чистые полы в доме, чтобы с них есть упавший торт...

Сложно воспитывать не только чужого, но и своего ребенка. Особенно если речь о родителях-одиночках. Например, героине истории из этой статьи пришлось ради детей даже скрывать некоторые вещи.