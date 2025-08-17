15+ случаев, когда поход в салон красоты прошел настолько не по плану, что хоть анекдоты теперь пиши
Думаете, салон красоты — это место для релакса и преображения? Эти истории из жизни реальных людей докажут, что самый обычный визит может превратиться в настоящую трагикомедию. Здесь есть место всему: от ужасных стрижек до гениальной мести, от неловких ситуаций до искренних признаний.
- Только перебралась в новый район и решила заглянуть в новый маникюрный салон. И вот мастер делает мне маникюр. Но посреди процесса берет и непринужденно накалывает своим ногтем чипсину и отправляет в рот, снимая губами с ногтя. Я такая, мол, че за дела? Ее ответ меня просто уложил: «Но ведь я использую не пальцы, а ногти для еды. Все вполне гигиенично». © Rachel Hogya / Quora
- Захотела я вернуться к обычному каре чуть ниже плеч. Моя мастерица уехала на лечение. Предполагалось, что ее не будет четыре месяца. Я решила хотя бы пока волосы подровнять. Пришла в ближайшую парикмахерскую. Девушка взяла волосы в хвост, отрезала его и сказала: «Ну пока так». Я в шоке была от такого мастера. Переспросила, мол, все? Она такая: «Все». © Missis K / Dzen
- Я была кареглазой шатенкой в молодости. Что цвет волос был красивым, я знала со слов других. А одна девушка в техникуме красилась с завидным постоянством раз в неделю, пока не подошла ко мне с вопросом, каким же цветом и где я крашусь. Моя же мама была голубоглазой миниатюрной хорошенькой блондинкой. И мне с самого раннего детства хотелось быть на нее похожей. И вот мне 30, я уже давно замужем, двое детей. Но идея-то не оставляет. Дети дома, муж на работе. Короче, я быстренько собралась и пошла в парикмахерскую по соседству. И сказала, что хочу превратиться из темноволосой в блондинку. И через время я стала кукурузной. Это был ужас.
Вернулась домой, девчонки с детской непосредственностью сказали, что некрасиво. Проплакав с полчаса и представив, как это может «понравиться» моему любимому мужу, я пошла обратно, чтобы сделали, как было. Меня перекрасили, муж даже не заметил. Но краска была дрянная, через короткое время вымылась. Думала, отпущу и все. Но цвет родной потерялся. Стали отрастать волосы совсем другого оттенка. И мне пришлось снова покраситься. Так вот и крашу до сих пор. И до сих пор жалею, что тогда сглупила. © Ольга Р. / Dzen
- В день свадьбы записалась на маникюр самой первой. И вот эта маникюрша, другого слова для нее нет у меня, как услышала, что я замуж выхожу, как начала мне кутикулу кромсать. Мне плохо, а она говорит: «Может не будем вторую руку обрабатывать?» Выползла, прямо на пороге парикмахерской посидела, очухалась немного, говорю: «Давайте продолжать.» Даже на черно-белой фотографии свадебной видно мои опухшие пальцы. А та маникюрша одинокая была. Вот, что зависть-то делает! © марка маркина / Dzen
- Просыпаюсь посреди ночи, а на мне что-то сидит светящееся; отмахиваю его, а оно не улетает. Чуть коньки не отбросила, мозг уже рисует фильм-катастрофу, сердце бешено бьется, перебираю разные варианты, что бы это могло быть. Оказалось, маникюрша умудрилась покрыть мне ногти лаком с фосфором, сама того не зная. © Подслушано / Ideer
- В 14 лет пришла первый раз на педикюр. Мне поставили ванночку, добавили средств и оставили размокать. Спустя пару минут пена начала лезть из ванночки, и меня охватила паника. Я и руками, и ногами старалась удержать всю эту пену, но без толку. Пена расползалась по полу все больше и больше, а помещение было маленькое. Когда мастер, девушка лет 25, зашла, то покатилась со смеху, а я чувствовала себя крайне неловко. © Самилова Мая / ADME
- Я подрабатывала учеником парикмахера, когда к нам в салон записалась на спиральную завивку женщина. Мастер, у которой я работала, подробно расспросила ее о состоянии волос и предупредила, что не все волосы хорошо переносят такую обработку. Но женщина была непреклонна. В назначенный день она по настоянию мастера принесла фото девушек со спиральной завивкой. Парикмахер попросила прочитать ее подробное описание процесса и подписать свое согласие на химическую обработку. Целый день мы провозились с завивкой, и ее локоны получились идеальными. Мастер показала ей результат, а та вначале ахнула, а потом завизжала: «Это ужасно! Почему они такие кудрявые?» Мастер взяла одну из фотографий женщины, которую та сама принесла, и показала ей. Она в точности соответствовала тому, как выглядели волосы клиентки после завивки. Но женщина начала орать, что хочет, чтобы ей убрали кудри и вернули все, как было. Мастер, не повышая голос, напомнила, что мы сделали именно то, что хотела она. А клиентка, не заплатив, схватила сумочку и выбежала из салона, а потом еще и оставила жалобу и негативный отзыв в интернете. © Karen Marie Shelton / Quora
- Давно хотела увеличить губы: не делать большие пельмени, а лишь немножко добавить объема. Отложила деньги, записалась в салон. Отзывы были классные, фотки клиенток — хорошие. И вот прихожу к косметологу, а у той губы на пол-лица. Она что-то мне начинает говорить, а я тупо стою и пялюсь на ее губы, а в голове мысль: «Если она себе такое сделала и ей норм, то что она мне сейчас наколет?» Короче, я сказала, что мне стало плохо, а сама убежала оттуда. © Карамель / VK
- В парикмахерской такую прическу сделали дочери на выпускной! Полтора часа делали. Из молодой девушки сделали не понятно кого. Волосы в начесе, начес не расправлен, как будто паутина под слоем лака. Сзади 5 толстых едва закрученных лент — это типа локоны. Хорошо, что удалось мне с работы сорваться и попасть в эту парикмахерскую. Говорю парикмахеру, мол, измените хотя бы вверх, а она глазами хлопает. Видно, что уже не изменить — лака много.
Это просто было ужасно и время поджимало. Я уже говорю, что за все это я платить не буду. Заплачу только за эти ленты, что якобы локоны. Она берет — все расчесывает, водой брызгает и на меня смотрит. И ничего не хочет делать. Забрала дочь, ушла, не заплатив. И бегом домой голову мыть. Конечно, было мне не по себе, такое впервые со мной — что не заплатила парикмахеру. Сделала прическу дочери сама, правда, на выпускной чуть не опоздали. После его окончания дочь сказала: «Вот видишь, мама, у меня была самая красивая прическа! Причем сделали быстро и бесплатно». © Яна Савеленко / Dzen
- Решила перед корпоративом сходить в парикмахерскую. Волосы были ниже лопаток, попросила убрать концы, но не обрезать короче линии плеч. Перед стрижкой мастер спросила, буду ли я забирать волосы, чтобы их сжечь дома. Я напряглась, но ответила, что я не суеверная. Волосы у меня густые, поэтому обычно перед стрижкой моют, но этот мастер просто побрызгала на меня воды. Так как они остались почти сухими, она решила нанести на волосы бальзам, чтобы те стали податливее. Все это сопровождалось рассказами о том, как она видела ночью русалок в реке. Наконец, дело дошло до сушки. И тут она заявила, что мои жирные волосы надо мыть чаще. А я их и так ежедневно мою. Пришлось ей напомнить, что она сама намазала перед стрижкой волосы бальзамом. В итоге я не стала досушивать волосы, быстро расплатилась и убежала. А дома обнаружила, что она подстригла меня каскадом, причем самые короткие волосы были на уровне глаз. © Алёна Осипова / Карамель / VK
- Сказала маме, что сделала ботокс для волос в салоне. Она после этого не брала трубку 3 дня. Приехала к ней — на порог не пустила. Мол, я надула губы — себя испортила и семью позорю. Объяснила, что я ничего с лицом не делала. Так она сказала, чтобы я ей не врала. Сижу и думаю, что меня расстроило больше: нежелание мамы пойти на компромисс и разобраться в ситуации, или же такое радикальное отречение от ребенка, если бы я вдруг и правда решила себе увеличить губы. © Карамель / VK
- Мне 68 лет. Будучи в детстве у бабушки летом, пришлось вести меня в парикмахерскую. И вот прошло 63 года. Так случилось, что оказалась я опять в ней. И рассказываю, как помню стрижку, и как меня сажали на доску-перекладину для высоты. А мастер мне в ответ, мол, здесь работали ее бабушка, мама, теперь вот она. И тадам! Та доска, на которой я сидела в кладовке стоит! © Устроитель / Dzen
- Вчера пошла на маникюр. Мастер начала мне рассказывать про свою жизнь и вдруг говорит: «Знаешь, я тут недавно своему мужу изменила». Я сижу такая, в шоке, а она дальше рассказывает, будто ничего и не произошло. И тут я заметила, что после каждого ее слова мои ногти выглядят все хуже и хуже, но было так интересно слушать, что я забила на маник. Ушла оттуда с какими-то кошмарными ногтями, но зато с порцией сплетен. Теперь хочу поскорее попасть к ней снова, чтобы выяснить, узнал в итоге муж про измену с его родным братом или нет... © Карамель / VK
- Сегодня утром я была на маникюре. Пришла немного раньше и слышу какой-то знакомый мужской голос. Удивилась. А меня встретила администратор и объяснила, что моя мастер заболела, поэтому сегодня мне будет делать маникюр другой человек. В качестве извинения мне предложили скидку, так что я согласилась. Захожу в кабинет, а там сидит мой одноклассник. Оказалось, он — мой новый мастер. Пока вспоминали вместе школьные годы, я и не заметила, как он сделал мне маникюр. © Палата / VK
- Помню, несколько лет назад был очень напряженный график работы. В неделю по 10-15 перелетов, иногда утром в отеле не могла понять, в каком городе я нахожусь. Спала очень мало. Но когда приходила к своему мастеру в салон, эта добрая женщина заворачивала меня в халат, раскладывала кресло, и я вырубалась на 2 часа, пока она делала педикюр и маникюр. Никогда не забуду ее чуткость! © Аноним3224359 / Подслушано / Ideer
- В 70-х я училась на первом курсе, когда моя соседка по общежитию сломала ногу. А так как ей нужно было платить за учебу, она подрабатывала уборщицей в парикмахерской и очень не хотела терять эту работу. Попросила на время подменить ее, я не cмогла отказать. Целый месяц я приходила перед самым закрытием парикмахерской и убирала ее. Сотрудницы в это время уже собирались домой. Но как-то раз они заговорили о моих волосах и том, как улучшить их внешний вид. Весь мой предыдущий опыт посещения парикмахерских был негативным, поэтому я отнекивалась, но они-таки уговорили меня на химическую завивку. После их «работы» мои волосы стали дыбом и опустить их вниз можно было, только накинув на голову шарф. За 3 недели я просто возненавидела то, как выглядели мои локоны. Но «добрые» мастера сказали, что дело можно исправить выпрямителем. Они передержали его на волосах, и те просто обломились у корня. Я ушла почти лысой. © Tina Kearney / Quora
- У меня были волосы ниже плеч, и мой парикмахер всегда делал мне одну и ту же прическу. А мне как-то захотелось перемен! Пошла я к новому мастеру, о котором все отлично отзывались. А этот крутой спец сразу отчекрыжил мне одну сторону волос до уровня уха. Потом ему пришлось подравнивать волосы и с другой стороны, и я вышла из салона с убогой прической. Я молча заплатила и ушла, а потом заплакала. После того случая я 8 лет ходила к нормальному парикмахеру, пока мне не пришлось переехать. И вот на новом месте я нашла хороший салон. Пришла туда, стригусь и вдруг к своему шоку понимаю, что мастер — это тот самый парниша, который покромсал мои волосы 8 лет назад. Сразу ему сказала, какую прическу я хочу. И на этот раз все обошлось. © Wendy Tyler / Quora
- На прошлых выходных попросила мужа свозить меня в салон. Сонный, он выпил кофе, оделся быстро и сел за руль. Довез меня, мы попрощались, я осталась на процедурах, а он уехал. Забрал спустя пару часов, привез домой, вместе поднимаемся на лифте. Зашли в квартиру, он смотрит на меня и спрашивает: «Стой, ты что, маникюр сделала? Или прическа другая? Нет, с бровями что-то?» Он как будто забыл, что вез меня на лазерную депиляцию, проводил прямо в салон, а потом еще оттуда и забирал... © Мамдаринка / VK
- Работала я в салоне парикмахером. Завела моя клиентка интрижку с мужчиной на 20 лет младше. А через 6 недель пришла ко мне в слезах. Оказалось, тот порвал с ней. Оставила ее, чтобы успокоилась, а сама хотела в зал вернуться. И тут она как схватит меня за руку со словами, от которых у меня челюсть отвисла: «Ангелина, ты умеешь делать куклу вуду? У тебя на полу ведь столько волос. Научи меня». © AngelinaBallerina100 / Reddit
- Рассталась с парнем, решила сменить прическу. Психанула — и обрезала длинные волосы, сделав каре. Выходила из салона и чувствовала себя красоткой, прям Ума Турман. А моя подруга глянула на мою стрижку и выдала: «Ого! На Гоголя похожа!» © Не все поймут / VK
- Я раньше носил прическу «теннис», но просил не обычную стрижку, а максимально длинный вариант. Как-то зашел в парикмахерскую, сказал, что мне нужно сделать. Мне тогда было 20+, но выглядел я как ребенок лет 14. Так тетя лет 50 с лицом, не обремененным интеллектом, начала мне хамовато говорить, что я сопляк, не имею права указывать и стричь она будет, как считает нужным. Чтобы ее утихомирить, хватило фразы: «Закройте рот и делайте так, как я сказал. Деньги плачу я, вы исполняете». Но, на мою беду, она оказалась криворуким парикмахером. © Ichiro Shell / ADME
- В позапрошлом году приспичило мне сделать очень короткую стрижку и покрасить волосы в максимально белый цвет, какой только возможно. Пошли с мамой за компанию искать салон. Заходили в дорогие и пафосные, потому что окрашивание сложное. Везде заламывали цену от 6 до 10 тысяч. Я уж почти приуныла, но тут увидела женщину с совершенно потрясающим холодным блондом. Мы спросили, где она сделала такое окрашивание. Это оказалась маленькая парикмахерская в Доме быта. Мы как будто в 90-е попали. И вот за 2500 мне там сделали ровно то, чего я и хотела. При этом туда народная тропа не зарастала. Пока меня красили, человек 10 прошло. А в тех пафосных салонах не было ни одного клиента. И 2 из них потом вообще закрылись. © Миранда Буш / ADME
Я пару лет делала маникюр у женщины в соседнем доме, у нее своя пристройка, типа салон. Она не использовала вытяжку, все крошки летели в нее, сидела такая вся в порошке - плечи, руки, все вокруг...Параллельно еще ела, тарелка с супом, хлеб тут же. Я заикнулась про вытяжку, говорю мол ты же дышишь этим всем целый день...А она - ничего, не страшно. Бросила ее, нашла более аккуратную, не смотря на то, что мне было удобно ходить "в тапках" на ногти в соседний дом.