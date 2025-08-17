15+ случаев, когда поход в салон красоты прошел настолько не по плану, что хоть анекдоты теперь пиши

До недавнего времени я стриглась сама - каре, а раньше - паж. Маникюр и педикюр только своими руками. Ногти у меня от природы красивой формы, здоровые (тьфу-тьфу-тфу !).

В парикмахерскую (салон), с их разнообразным хамством, заразой и неизвестно как простерилизованными инструментами, ни ногой, ни рукой, ни головой )))

Когда-то была под впечатлением от моих сотрудниц, которые облысели после походов в парикмахерскую и должны были ходить летом на работу в косынках.

А маме сделали такой маникюр, что она чуть без пальцев не осталась, врачи еле спасли руку. У соседки вместе с накладными ногтями сняли свои родные !