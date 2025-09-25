14 рассказов о знакомствах, которые звучат как сцена из романтической комедии
2 часа назад
Иногда жизнь подкидывает такие знакомства, что они больше напоминают сценарий фильма, чем реальность. Неловкие случайности, смешные совпадения и внезапные повороты превращают первые встречи в настоящие романтические сцены. В этой статье собраны рассказы, которые звучат так, будто их вырезали прямо из романтической комедии.
- У меня прошло десять лет с момента знакомства с женой, хочу поделиться историей. Покупаю я что-то в ларьке, а мне бабушка за прилавком сдает существенно больше денег, на порядок больше, не помню точные суммы, но, допустим, с 5000 вместо 500. Я ей указываю на ошибку, получаю поток благодарности, правильную сдачу и ухожу. Проходит примерно месяц, возвращаюсь я в тот же киоск. Протягиваю деньги, а меня бабушка как схватит за руку, как закричит: «Вот он!» Я аж присел на месте, а она ко мне выводит девушку неземной красоты, знакомит нас. Как позже выяснилось, внучке достойного мужа искала. Две недели заставляла внучку вместе с собой «в засаде» сидеть в киоске. © *****Yaguara / Pikabu
- Я часто ела известку в подъезде, пока не заметила у двери баночку витаминов с надписью «это гораздо вкуснее». Позже оказалось, что это был мой новый сосед. Так мы и познакомились с будущим мужем, теперь он каждый месяц покупает мне и дочке витамины. © Подслушано / Ideer
- Спешила на день рождения, поэтому по супермаркету я ездила с тележкой похлеще, чем на Формуле 1. Из-за этой спешки я сбила парня и он чуть ли не упал в мою тележку с продуктами. Думала, скандал закатит, а он выдал: «Девушка, ну я же здесь не продаюсь». А я ему в ответ: «А жаль, я бы вас купила». И так мы начали встречаться, а месяц назад со словами: «Можно я вас куплю?» он сделал мне предложение. © Не все поймут / VK
- Познакомились с будущей женой в общественном туалете. Я офигел, когда, стоя у писсуара, увидел, как мимо в кабинку пробежала симпатичная девушка. Ну а я взял и дождался ее снаружи, она была очень смущена, но мне как-то удалось познакомиться и взять у нее телефончик. Как потом она рассказала, женский был закрыт, а ей было невтерпеж, и она решилась на такой отчаянный шаг. Говорит, сначала подумала, что я маньяк какой, но быстро поняла, что вроде нормальный. © Подслушано / Ideer
- Когда еду на работу, всегда читаю книгу. Однажды забыла ее, а ехать 2 часа. Сижу, скучаю, а возле меня сидит парень, читает книгу. Он раз на меня посмотрел, второй, третий, а потом достал из сумки книгу и как выдал: «Я вижу, тебе тоже читать хочется, а я эту уже прочел», протягивает мне книгу «Мелкий бес» Сологубова. Обменялись телефонами и договорились, что книгу я верну. Но хоть и прошло уже 3 года, эта книга до сих пор дома у меня стоит, потому что этот парень теперь мой муж. © Не все поймут / VK
- Ехала домой с занятий, в автобусе встала рядом с сиденьями, которые расположены парами и лицами друг к другу. И вот на одной паре сидений два парня, а напротив — две девушки. И волей-неволей я начинаю слышать разговор: один парень другому рассказывает, что его хотят познакомить с хорошей девочкой, даже номер телефона ему дали, а он так и не позвонил. Второй предлагает ему позвонить прямо сейчас, дескать, как раз выходные будут, можно и погулять сходить. Парень достает трубку, набирает номер и вдруг у одной из девушек напротив начинает звонить телефон. Девушка, продолжая увлеченно болтать с подружкой, говорит в трубку: «Да!», а парень напротив с абсолютно офигевшим лицом смотрит на нее и говорит: «Привет, я Дэн...» © k.strannica / Pikabu
- Устроился я на новую работу. В одном из кабинетов сидели две девушки, одна из которых мне приглянулась. Девушка весьма стеснительная, сдержанная, интровертная до жути — именно то, что требовала моя душа. Но поскольку она такая вот инертная — фиг поймешь, что она там думает. Все мои аккуратные намеки и подкаты были проигнорированы, ну непробиваемая и все. Поэтому решил я провести «краш-тест». Присел у них в кабинете рядом со второй девушкой, Таней, приобнял, говорю, что надо мне с одной рабочей программкой разобраться, мол, не останешься ли после работы помочь. А Таня, в отличие от предмета моего интереса, была активной дамой, любящей найти приключения на пятую точку. Помочь она согласилась. И только я спустился в свой кабинет, только сел за рабочее место, влетает вся раскрасневшаяся интровертка и с порога мне:
— А ты в курсе, что Таня замужем?
И дверью как хряснет, что штукатурка с косяков посыпалась. Что ж, думаю, вот теперь все ясно. Недавно у нас второй ребенок родился. © Unknown author / Pikabu
- Как-то на кассе подошел мужчина и сказал: «Девушка, а давайте я все оплачу! Я просто женюсь скоро, это в честь праздника!» Ну я попыталась отговорить его, но потом согласилась. Он оплатил, я поблагодарила его. И тут он как выдал: «Так что, можно ваш номер тогда? Сходим на пару свиданий, познакомимся, а там и до свадьбы недалеко будет. Если будет сын — назовем Игорем.» Тут я меняюсь в лице, и говорю, что ненавижу имя Игорь и ухожу. Понятное дело, что это была просто отмазка, чтобы не знакомиться, так как у меня есть парень, но вы бы видели его лицо. © Не все поймут / VK
- А я с будущей женой познакомился совершенно случайно. Пришел с работы уставший и в скверном настроении. А я увлекался в тот период японской анимацией и всем таким, ну и решил найти чего-нибудь веселого из японских комиксов. В общем, начал читать, сюжет позабавил, но чем больше я углублялся в чтение, тем сильнее у меня пригорало из-за ужасного количества ошибок. Решил высказать свое «фи» команде переводчиков, нашел их сайт и написал там на форуме. Однако они, вместо того чтобы ввязаться в спор или послать меня подальше, внезапно предложили мне побыть корректором для переводчиков с английского. А я возьми и согласись. И вот начал я исправлять тексты одной забавной девчонки-переводчицы. Девчонка оказалась няшей-стесняшей, но с юмором, не морщилась от шуток ниже пояса. И так мы привязались друг к другу незаметно для себя, что наша встреча была лишь вопросом времени. Запланировали оба свои отпуска, и как только встретились — пропали оба и сразу. Отпуск закончился, мы разъехались по домам, но забыть друг друга не смогли. И как-то я ей позвонил и предложил: «А выходи за меня замуж!». А она и согласилась. Потом уже ездили друг к другу знакомиться с родителями, переезжали ко мне, свадьбу играли... Почитал мангу, называется. © Verharn / Pikabu
- Почти каждый день хожу в одну кофейню. Там работает бариста, который кидает на меня мимолетные взгляды, но познакомиться не решается. И вот сегодня я пришла, а его не было. Грустно стало, но что поделать, села за свой любимый столик. Официантка положила меню и быстро куда-то убежала. Я пыталась позвать ее минут десять, а она все ходила мимо к другим столам. Я уже собралась уходить, настроение испортилось, как тут в кофейню влетает этот бариста, улыбается мне и идет за стойку. Оказалось, что официантка, увидев меня, позвонила этому пареньку, и он сорвался в свой выходной готовить мне кофе. И да, завтра мы идем на свидание. © PivBear / Pikabu
- Мой друг только-только получил права, купил машину, и созвал нас всех к себе на шашлыки, а нас с супругой прямо из дома забрал, чтобы подвезти. Едем, а дорога у нас — рытвины, ямы, воронки и кратеры. Друг габариты машины еще плохо ощущает, и поэтому мы весьма тряско едем. И тут на повороте видим, идет мужичонка не первой молодости. Одет как с картинки: отутюженный, чистенький, волосинки одна к другой уложены, выбрит чисто, ну и в довершение ко всему в одной руке букет, в другой пакет с тортом. Ясно, что в таком виде он может идти только на свидание.
— Егор, смотри не облей, — говорит другу моя жена.
— Постараюсь, — говорит Егор, объезжая очередную яму под левым колесом, и другим колесом ухает прямо в другую огромную яму, заполненную грязью.
Остановились. Егор слезно просил прощения перед этим мужиком, мол, прости, брат, я не специально, поедем, подвезем, куда скажешь, обсушишься, одежду сменишь. А он рукой махнул.
— Значит, не судьба.
— Ну тогда, может, с нами на шашлыки?
— А давай!
Забрали его и поехали. По дороге он рассказал, как его пытались с дамой свести, а он нутром чуял, что не поладят. Он шел к ней на «роковое свидание» — собирался развить отношения, долго уже к ней ходил, надо было делать какие-то шаги, а тут приключился грязевой душ. Приехали, он всех оттер от мангала, оказался неплохим шашлычником. А праздновали мы дома у тетки Егора, вдовы с почти десятилетним стажем. Разговорился дядька с ней, и, пока народ хомячил шашлыки, он уже вовсю занимался ремонтом культиватора, потом прикидывал, как сарай поправить. Короче, пока мы там устраивали разгуляй, он налаживал свою личную жизнь. Я думаю, понятно, что было дальше. Живут они с Егоровой теткой весьма счастливо, а отмечают не день свадьбы, а день «Роковой лужи» — день знакомства, на который созывают всех, кто был тогда на шашлыках. © volchek1024 / Pikabu
- Переписываемся с девочкой. Параллельно кидаю другу скрины, мол, смотри, какая. Там скрин с подписью: «Слушай, ну она прям топ, я походу втюхался». Через секунду понял, что отправил все ей. Не успел удалить. Думаю, все, крах. И тут она мне пишет: «Ну слава богу, а то я думала, что только я втюхалась». И стикер котика. Мы потом ржали, как два дурака. А скрин я распечатал, кстати. В рамке стоит. © Не все поймут / VK
- У нас с мужем совершенно потрясающая история: мы познакомились, влюбились, а потом выяснилось, что за два года до знакомства мы работали на одном показе: он ходил по подиуму, а я пела. Были в метре друг от друга. Само знакомство тоже было очень странным, будто реально судьба. Я зашла в приложение удалить свой фейковый аккаунт и создать настоящий. А там на первой же странице — он. А написать я не могу — аккаунт-то фейковый. К счастью, у него в профиле были ссылки на другие соцсети, и я написала. Через неделю уже жили вместе. © volhvovski / Twitter
- Однажды мой друг проспорил. Он должен был подойти к высотке ночью и в течение 40 минут орать: «Его-о-ор!». Время два часа ночи, подходит он к дому и начинает громко звать Егора. Из окон посыпались проклятия и отборная ругань. Потом на третьем этаже загорелся свет, открылось окно и вылился оттуда тазик воды. Выглядывает девушка и говорит: «У тебя, наверное, в горле пересохло — так орать, вот решила попить тебе дать». А приятель не растерялся и попросил водички потеплее, а то горло боится простудить. Через пару минут на него вылился и второй тазик, уже с водой потеплее. Слово за слово, начали болтать. С того дня прошло пять лет, они ждут второго ребенка, а в этот день каждый год ездят в аквапарк. Никогда не знаешь, где найдешь своего человека, который готов принести стакан воды. А может, и целый тазик. © p****hkin / Pikabu
