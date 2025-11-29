20 свиданий, которые не сложились, но оставили только яркие воспоминания

Свидание — это почти всегда волнительное событие. Хочется, чтобы все было идеально и романтично, как в кино, но у жизни порой совершенно иные планы. На первом свидании спутник может устроить какие-то странные проверки, не закрыть счет в ресторане или вообще оказаться другим человеком. Герои нашей статьи хотели добавить в свою жизнь немного романтики, но попали в разные авантюры.

  • Однажды мне захотелось страстей в жизни, и я начал общаться сразу с двумя девушками. И вот — обе прям нравятся. С одной созваниваемся, договариваемся о свидании, с другой решаем провести выходные вместе на даче. И вот заезжаю за первой, а из подъезда выходят обе и садятся в машину со словами: «Ну что, не ожидал?» Оказалось, что они знакомы. © ilushk0
  • Познакомилась с парнем, все было идеально. Но утром после первого свидания он пригласил меня на завтрак с дочкой! Такое скорое развитие событий меня огорошило. А вечером, когда я встречалась с подругой, он начал мне названивать. И не просто так, ведь оказалось, что в это самое время он был вдохновлен и окрылен любовью, поэтому стоял под моим подъездом с букетом незабудок. Было б мне 17 — я, может, и обрадовалась бы такому поведению мужчины. Но в 35 я только сильно разозлилась, потому что чувствовала, что меня не слышат и не уважают мои границы. © semeliona
  • Познакомилась с мужчиной. В ресторан пригласил, такси оплатил. Весь такой галантный: на улице встречает, руку подает. Поздоровались, а он вдруг весь раскраснелся. Занервничал. Сидим за столиком, и он выдает: «Не хочу тебя смущать, но ты так похожа на мою бывшую тещу. Мне прям не по себе». У меня начался нервный хохот, сказала: «Видимо, у тебя не только жена была красивой, но и теща». Второго свидания не состоялось, как вы понимаете.
  • Недавно у меня было свидание. Мужчина пригласил в свой любимый ресторан, куда он ходит каждую неделю. Это стейк-хаус. Красивая обстановка, милое общение. Спросила, что он будет заказывать. Сказал, что стейк, и уговорил меня тоже его взять. В итоге я заказала, а он взял только напиток. Я в недоумении. Оказалось, что он вегетарианец, и я не прошла проверку. © ari1sha
  • Мне лет 18 было, парень позвал на свидание в кино. Дело было промозглой поздней осенью на другом конце города. Собирала меня подруга, приговаривая, что надо обязательно очень хорошо выглядеть, и пыталась нацепить на меня каблуки, но я отчаянно сопротивлялась. И вот я, вся нарядная, с кудрями, надушенная духами, сажусь в метро и еду час с лишним ради встречи. Выхожу. Никого. Темно. Холодно. Товарищ опоздал почти на 20 минут. Спрашиваю, далеко ли до кинотеатра. Говорит, что близко и мне точно понравится, что там много вкусняшек и вообще ВИП! Идем мы через какие-то закоулки, а кинотеатра все нет. Спрашиваю, далеко ли идти, а то моя короткая кожанка уже не грела по сезону. Говорит: «Почти пришли». Останавливается и галантно открывает дверь подъезда. Своего. И, набрав в грудь побольше воздуха, гордо и громко, со светящимися от счастья глазами, заявляет: «Добро пожаловать в самый лучший кинотеатр в мире!» У меня ступор. Он все еще весело улыбается, думая, как ловко меня провел. А я просто беру, разворачиваюсь на пятках своих замшевых сапог и ухожу. По-моему, я даже и слова не сказала. Просто кинула его в блок. До сих пор в шоке, хотя прошло уже очень много лет. © gamoliausa
  • Второе свидание. Пришла уставшая, нарядилась зачем-то в корсет. В голове белый шум от усталости. Он спрашивает, что не так. Я признаюсь, что корсет душит. Предлагает свою кофту. Иду в туалет переодеваться и понимаю, что начались месячные. Возвращаюсь: «Надо ехать домой. Срочно». Едем, и вспоминаю, что дома нет ни прокладок, ни тампонов. Он разворачивает машину, везет в магазин, зачем-то еще все оплачивает. Я думаю: «Блин, ты кто такой вообще? Зрелый мужчина, что ли?» © alena_svd
  • Несколько встреч с молодым человеком с сайта знакомств прошли небезынтересно: общаемся, гуляем. Как-то пригласил в кино, но во время покупки билетов на кассе его отвлек телефонный разговор из разряда «как делишки». Заплатила за билеты сама. Списала на случайность. Проходит время, общаемся. Напрашивается в гости на ужин. Пришел с пустыми руками, отужинал, доволен. Потом был еще один ужин, снова он не соизволил принести что-нибудь к столу. В итоге начал приходить регулярно, после чего я честно призналась, что у меня не столовая. После этого он дико оскорбился моей столь наглой меркантильностью. © Unknown author / Pikabu
  • Мы встретились в кафе, я хотела купить кофе, но он сказал, что ненавидит кофе. И добавил, что не взял с собой денег, поэтому нам нужно найти какое-то бесплатное занятие. Ну ок, пошли прогуляться. На все мои вопросы он отвечал 2-3 словами. Я в замешательстве говорю: «Наверное, я тебе не понравилась, давай расходиться». А он возмущенно поворачивается ко мне и заявляет: «Ты сказала, что свободна с 13.00 до 15.00! Это значит, что у нас еще есть час!» Так и не поняла, зачем, ему же явно было неинтересно. © ***mook / Reddit
  • Парень на фото был симпатичным. Прихожу на свидание — вообще другой человек. Думала, может, фото неудачное, а он говорит: «Тебе мой друг писал, но ему лень идти было, вот я и пошел». Я быстро ретировалась. © Sovaimoto / Pikabu
  • Друг свел с подругой своей девушки. Решили встретиться, ничто не предвещало беды. Пришли в кафе, говорю, мол, заказывай что хочешь, я оплачу. Заказала только кофе, а я взял стейк с картошечкой фри, салат, чаек. Сидим, разговор как-то не клеится, я периодически предлагаю ей еще что-нибудь заказать, она отнекивается. Понимаю, что неинтересен. Попрощались и разошлись по домам. А потом меня друг спрашивает — что за фигню я там устроил? Выяснилось, что я пришел без цветов на первое свидание и сидел жрал, пока она, бедная, пила кофе. Я аж поперхнулся, когда все это услышал. © WarmSausage / Pikabu
  • Он не забыл взять с собой мать, но забыл кошелек. Поэтому он попросил меня одолжить ему немного денег — и это после того, как я оплатила счет за всех троих плюс чаевые! © londonmyst / Reddit
  • Познакомилась с мужчиной, предложил встретиться. Прихожу, сидит, пьет кофе. Я заказала пирог, заплатила. Он как-то странно на меня посмотрел и сказал, что не ест сладкое. Но парень вроде ничего. Второе свидание. У него опять только кофе, сидит смотрит, как я ем (платила сама), а потом говорит: «Я в кафе ничего, кроме кофе, не заказываю, тут все очень дорого, не вижу смысла тратиться и кормить владельцев кафе за свой счет». На третьей встрече мы пошли гулять. И тут он говорит, что ему надо поесть. Достает контейнер с салатом и котлетой. У меня режим, говорит, ем по часам. Сижу, жду. Я, говорю, что тоже голодная, пойдем в кафе. А он: «Ты нерационально тратишь деньги. Едва ли что-то получится у нас. И вообще, я спортом занимаюсь, а ты вот сладости ешь». © AScholle / Pikabu
  • Несколько раз ходила на свидания с мужчиной. На свиданиях всегда платила за себя. Вся эта история продолжалась около месяца, потом я поняла, что он не мой вариант. У нас есть общие знакомые, так он им всем растрепал, что очень потратился на меня, а я попользовалась и бросила. Позвонила ему спросить, какого черта, на что он возмутился и заявил, что во время свиданий ему пришлось тратиться на еду себе, а также на такси, и если бы не эти свидания, то он бы денег не потратил, а значит потратил их только из-за меня. Я офигела! © Unknown author / Pikabu
  • Мы с этим мужчиной сидели за столиком в кафе, когда к нам подошла плачущая женщина и сказала, что она его жена. А врал, что разведен. © oncompanytime2018 / Reddit
  • Уже месяц один индивидуум полощет мне мозг. Свидание было всего одно, после него я мягко сказала, что он хороший человек, но не мой. На свидании мы гуляли в парке: пили кофе и кормили уток батоном. Вернула я ему деньги на карту за кофе и батон, но теперь он заболел и считает, что это потому, что месяц назад, когда мы гуляли, он замерз. И теперь я, оказывается, должна ему деньги за лекарства! © Unknown author / Pikabu
  • Его руки были загорелыми, и только на безымянном пальце была белая полоска на месте обручального кольца. © Losingandconfused / Reddit
  • Познакомились с мужчиной в приложении. Сначала он полчаса рассказывал о том, какой он шикарный, умный и вообще мечта всех женщин, а потом достал из рюкзака мягкую игрушку и стал меня с ней знакомить, пихая ее мне в лицо. © Salani / Pikabu
  • Первая встреча. Сидим обедаем после часовой прогулки. Все супер, девушка — огонь. Вот уже доедаем, и она начинает рассказывать: «А знаешь, что Вселенная с нами общается? Она подает нам сигналы, и я вот всегда читаю знаки Вселенной». И тут девушка показывает на мой свитер, где огромными буквами написано Error («Ошибка» в переводе — Прим. ADME). После чего она предложила заплатить за себя, встала и молча ушла. © kwiggy / Pikabu
  • На первом свидании парень попросил меня показать, от кого мне только что пришла СМС, ведь в отношениях ничего скрывать нельзя. Спасибо, что все выяснилось так быстро. © Sardelya183 / Pikabu

От некоторых историй хочется расхохотаться вслух. Некоторым героям же можно только посочувствовать после пережитых ими свиданий. Даже если встреча прошла плохо, зато у вас в копилке появилась необычная история, которую можно рассказать друзьям. А у вас в жизни были незабываемые свидания?

