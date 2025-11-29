20 свиданий, которые не сложились, но оставили только яркие воспоминания

15+ детей, чья прямота и наивность просто сбивает взрослых с толку
Народное творчество
3 недели назад
Свидание — это почти всегда волнительное событие. Хочется, чтобы все было идеально и романтично, как в кино, но у жизни порой совершенно иные планы. На первом свидании спутник может устроить какие-то странные проверки, не закрыть счет в ресторане или вообще оказаться другим человеком. Герои нашей статьи хотели добавить в свою жизнь немного романтики, но попали в разные авантюры.
От некоторых историй хочется расхохотаться вслух. Некоторым героям же можно только посочувствовать после пережитых ими свиданий. Даже если встреча прошла плохо, зато у вас в копилке появилась необычная история, которую можно рассказать друзьям. А у вас в жизни были незабываемые свидания?
Еще несколько статей про романтические жесты и свидания: