20 свиданий, которые не сложились, но оставили только яркие воспоминания

Свидание — это почти всегда волнительное событие. Хочется, чтобы все было идеально и романтично, как в кино, но у жизни порой совершенно иные планы. На первом свидании спутник может устроить какие-то странные проверки, не закрыть счет в ресторане или вообще оказаться другим человеком. Герои нашей статьи хотели добавить в свою жизнь немного романтики, но попали в разные авантюры.