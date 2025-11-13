17 историй об отношениях, в которых есть место и милой романтике, и абсурду

Истории
16 часов назад
17 историй об отношениях, в которых есть место и милой романтике, и абсурду

Как избавиться от назойливой подруги жены? Можно просто рассказать «сон», в котором ты с ней встречаешься. А как заставить мужа не храпеть? Достаточно убедить его, что поблизости нет тигров. Отношения — это смесь романтики с каплей хаоса, и эти 17 историй доказывают, что скучно в них точно не бывает.

  • Муж любит, чтобы все было так, как он скажет. У нас скоро сын появится, а у супруга традиция в семье — называть парней Сашами. Но я думаю, а рожаю-то ведь я, сама хочу назвать Ренатом. Тогда я решила сделать ход конем: притащила его на роды. После этого муженек разрешил мне назвать ребенка, как мне вздумается. © Палата № 6 / VK
  • Стоим с мужем в пробке, все вокруг стоит, еле ползем. От скуки решили сыграть на желание. В первую игру он проиграл, и я загадала, чтобы он взял пустой стаканчик из-под кофе и пошел к соседям по пробке деньги просить. Он без споров согласился. Пока он ходил между машинами, я медленно ехала и наблюдала в зеркало. Он действительно стучал в окна, о чем-то разговаривал с водителями. Потом я отвлеклась, и он вдруг исчез. Минут через десять возвращается, садится и молча протягивает мне завядшую розочку. Оказалось, насобирал денег и купил ее у бабушки на соседней улице. © Палата № 6 / VK
  • Муж был дома один, я решила вернуться из командировки на пару дней раньше без предупреждения. Прихожу, а он впускать не хотел! Сами понимаете, какая у меня первая мысль, но нет! Просто дома был такой кавардак, что ему было стыдно. © Подслушано / Ideer
Elenaki Kavardaki
1 день назад

Кавардак - это по-нашему. Я обычно перед приездом мужа выставляю пылесос на видное место, складываю бумажки на рабочем столе стопочкой и иду на кухню готовить. Если в доме пахнет едой, то никакие претензии о беспорядке не работают.

-
-
Ответить
  • Подруга развелась с мужем по причине его измен. Общались, так как у них четверо детей. Он женился-развелся еще раза три. Она же пахала как конь, не до личной жизни. И вот недавно, спустя 15 лет звонит ей бывший и сочувственно так: «Я женюсь. На этот раз все серьезно. Ты, наверное, выходи замуж, не жди меня больше». © Unknown author / Pikabu
  • Было дело года три назад. На работе полный провал, уверенность в себе на нуле. Сижу на кухне, ночь, жую бутерброд и думаю, что я ни на что не гожусь. Жена встала, попила воды, посмотрела на меня и говорит: «Как же ты меня утомил... Ты же умный мужик, просто сейчас черная полоса. Давай спать, завтра разберемся». И потянула меня за руку. Не жалела, не утешала, а просто сказала правду и отвела спать. Вот после таких слов понимаешь, что нашел своего человека. Того, кто не даст расклеиться. И не стыдно признаться, что мужчинам поддержка тоже бывает нужна. © slayter.slayter / Pikabu
  • Креативные подарки мужа уморили. Кто-то подумает, что я с жиру бешусь, но нет. Недавно вручил мне красивую коробочку, а там банка с хреном. И смешно, и не очень. Велел кое-что в банке искать. Я вываливаю в раковину содержимое, а там браслет золотой. Ну это еще ладно. На другой праздник дарит тюльпаны и говорит: «На тебе золотое кольцо!» И дает в руки, но это не в прямом смысле кольцо, а диск группы «Золотое кольцо». На Новый год носки подарил со снеговиками. Я уже боюсь его подарков. У него скоро день рождения, вот и думаю, что ему теперь такое же «интересное» подарить. © Подслушано у семейных | Подслушано у замужних / VK
  • Рассталась с парнем, потому что в свои 26 лет он не был готов к серьезным отношениям, мол, я слишком молод, не нагулялся, ты меня подожди — я обязательно вернусь и женюсь на тебе, точно-точно. Через год познакомилась с будущим мужем, мы 4 года встречались, поженились, потом сын родился... И вот пишет мне летом тот бывший: «Ну все, я готов жениться, к Новому году приеду. В смысле ты замужем?! В смысле ребенок? А как же я?!» И ведь приехал за 2000 км и очень удивился, что я еще не развелась и не планирую. © Котики / Dzen
  • Мой муж сильно храпит. Пробовали разные методы избавления от этих звуков, но ничего не помогало. Он сам шутит, что храпит для того, чтобы отгонять от меня тигров: «Ты видела хоть одного тигра вокруг? В-о-о-о-т». Теперь, когда он начинает храпеть, я говорю: «Тигров нет, ушли». Муж тут же перестает храпеть и спокойно спит. Не знаю, почему это работает. © Подслушано / Ideer
  • Муж стал пахнуть не нашими гелями. Запах знакомый, но понять не могу. Начала слежку: за катышками в пупке слежу, одежду проверяю, в телефон его влезла, чего не было за 12 лет брака, на знакомых гляжу с подозрением. А сегодня застирывала детскую майку специальным мылом и поняла, этот чудак моется мылом для стирки. Точнее, чудачка — это я, еще и с паранойей. © Подслушано / Ideer
  • Я полгода просила своего молодого человека прикрутить плинтус в кладовке. Плинтус был уже напилен, детали все на месте, даже сверлить не надо было — просто возьми саморезы и прикрути. Прихожу домой — стоит гордый, мол, все сделал. Заглядываю в кладовку и тихо сползаю по стенке... Уголки? Не, не слышали (притом, что они были примотаны к исходникам плинтуса). Один плинтус прикручен торцом к стене, второй к нему впритык — выглядел этот стык максимально ужасно. Я давай ругаться. В ответ парень огрызнулся, мол, если сделаешь лучше, то он готов собрать вещи. Я взяла отвертку, все перекрутила, поставила уголки и торцевые заглушки (про них он тоже забыл). Собрала ему сумку и отправила восвояси. © l.aufer / Pikabu
O_о
1 день назад

Не, если моется средством для стирки, то таки странный.

-
-
Ответить
  • У бывшей была подруга, которая дочку на танцы водила в студию, расположенную в нашем многоквартирном доме. Она дочку сдаст — и к нам с женой домой идет, на кухне трындеть, и эта радость длилась по 2 часа 3 раза в неделю. А меня подбешивало, что я в трусах на кухню зайти не могу воды попить из-за этой гостьи. Ну, а подруга такая фигуристая, симпатичная, и я решил действовать. Сказал как-то жене, мол, сон мне приснился, будто я с Машкой замутил, и так мне это дело во сне понравилось... Больше Машу у нас в квартире я не видел. © BanPObespredelu / Pikabu
  • Моя девушка постоянно обвиняла меня в измене. Ей снились сны о том, как я ей изменяю, и такие реалистичные, по ее словам, что явно неспроста. Я всегда приходил домой сразу после работы, нигде не задерживался, чтобы не попасть в неприятности. Она постоянно тусила по вечерам с коллегами и никогда не отвечала на телефон, если я ей звонил в этот момент. Однажды мне все это надоело, и я ее бросил. Она умоляла меня начать все сначала и случайно призналась в измене. Мы, конечно, больше не сошлись, но общение продолжаем. Я до сих пор уверен, что расстаться с ней было чертовски правильным решением. © EerieArizona / Reddit
  • Знакомый парень рассказывал: познакомился он с одной девушкой и захотел он ей свидание интересное устроить. Выяснил, что она плохо знает город, и решил показать ей самые красивые места. Заморочился, продумал маршрут. В общем, погуляли, потом он ее спрашивает, что ей запомнилось и понравилось из тех мест, которые они посетили. А она и говорит: «Бочка с морсом! Ух, вкусный был!» Как этот парень в разговоре со мной возмущался! Я, говорит, так старался, там такие места были! Такие памятники, в том числе архитектуры! А ей, блин, бочка с морсом понравилась! После этого он с ней сразу расстался. © TheKate / Pikabu
  • Однажды сидел я в раздумьях жабьих: хотел купить для игр в приставку специальную мышку и клавиатуру, но они стоили 12 тысяч. И вроде деньги есть, и вроде жалко. Сказал жене, а она: «Обалдеть, как дорого! Тем более, мне еще сапоги надо». Я мало тратил на себя, а жена в том месяце себе шмоток накупила тысяч на 100-150. Мне обидно слегка стало, мы поскандалили, и жена поставила условие, что у нас теперь раздельный бюджет. Прямо настояла на этом. И знаете, это был лучший момент, как оказалось. У меня появились деньги на себя. Купил я эту мышку в итоге и с кайфом какое-то время поюзал. Спустя неделю-две жена стала активно намекать, что погорячилась и хочет вернуть все как было. А я уже вошел во вкус, что, оказывается, деньги-то есть, и их можно спокойно тратить и на свои хотелки тоже. В целом, это был один из кирпичиков того, почему супруга стала бывшей. © KaiKadaskas / Pikabu
  • Встречался с одной дамой. В выходной делать было нечего, поэтому решили прокатиться на авто по области. Перед выездом и по пути поели. Вечером заехали на заправку. Уходя платить за бензин, уточнил у дамы, хочет ли она чего-нибудь из заправочного кафе. Дама пожелала кофе. Ну кофе, так кофе, оплатил бензин, купил ей кофе, а себе хот-дог. В машине меня ждала лютая обида: как я посмел купить себе хот-дог, а ей только кофе! Спрашиваю: «Так что ж ты сразу не сказала, что проголодалась? Вот, держи половину моего или давай схожу еще куплю». Она отвернулась, обиделась. В итоге выяснилось: я должен был подумать о том, что ей будет обидно, если я стану есть в одиночку, а о ней не позабочусь. И вообще: как можно дальнейшее общение с таким эгоистом продолжать она не представляет. В итоге тот несчастный хот-дог был выброшен мною в мусорку, обратную дорогу ехали молча, отношения на этом прекратились. До сих пор не могу понять: кто тут неправ и почему? © EugeneCrowley / Pikabu
  • Мы с подругой начали встречаться с парнями, которые тоже между собой дружили. Естественно, часто тусили вместе, общались. У подруги все быстро закрутилось: через год они уже поженились, Аня сразу забеременела. Когда она была уже месяце на седьмом, ее парень начал подкатывать ко мне в такси, но я скандал затевать не стала — подумала, может, показалось. Аня благополучно родила. Мелкому было полгода, когда мы собрались на празднование ее дня рождения. Хорошо посидели, пришло время пить чай. Аня пошла сына спать укладывать, а я зашла на кухню, чтобы чайник поставить и посуду взять. Ее муж заходит за мной и говорит: «У нас с Аней сейчас отношения не ахти... А ты мне давно нравишься. Эх, если бы меньше жену любил, то приударил бы за тобой прямо тут». У меня чуть глаза не выпали. Еще и с такой гордостью это сказал, типа, зацени, какой я молодец. © kadya79 / Pikabu
  • По словам моего бывшего, я подала на развод из-за чашки чая. А я понимаю, что это просто стало последней каплей. Мы оба работали до 17:00, потом я готовила ужин (пока муж смотрел телевизор), кормила мужа и сына, прибиралась и садилась за вторую работу. Все это время муж был увлечен своими заботами. Потом я укладывала сына, а когда они с мужем засыпали, я садилась доделывать работу. И так почти каждый день. Зарплата выходила в 2 раза больше, чем у мужа. Я, конечно, не всегда успевала наводить дома порядок, на что получала кучу недовольства от свекрови, которая любила припереться в гости с утра пораньше в мой выходной.
    И вот сидим мы как-то после работы. Ужин готов, я спокойно села есть. И муж, наевшись, мне говорит: «Сделай чай!» И тут у меня словно пелена спала. Это была просто чашка чая, но именно она заставила меня понять, что я хочу совершенно другой жизни. И в тот же вечер я приняла решение. © Unknown author / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее