15 человек, чей план пошел наперекосяк, но получилось смешно

Иногда именно забавные случайности напоминают нам, что жизнь — не такая уж серьезная штука. Так что, если что-то пошло не по плану, просто улыбнитесь: возможно, вы только что стали главным героем своей собственной комедии.

Еще больше забавных историй из настоящей жизни читайте здесь: