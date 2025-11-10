15 человек, чей план пошел наперекосяк, но получилось смешно
В жизни случаются разные ситуации. Иногда нам кажется, что все идет мимо плана, и ничего хорошего от этого ждать не стоит. Но спустя время оказывается, что случай не только не стоил тех переживаний, но и кажется нам достойным эпизодом для комедийного фильма. Сегодня мы собрали для вас 15 историй, которые абсолютно точно заставят вас улыбнуться.
- Забрала сына из садика, за ручку идем домой. Он меня спрашивает: «Мама, а кто у тебя на работе самый красивый?» Я такая: «Я, конечно!» Он смотрит на меня внимательно и выдает: «А ты там одна работаешь, что ли?» Даже сразу не нашла, что ответить... Муж дома ржал до слез. © Палата № 6 / VK
- Это было в Турции. Ждать автобус долго — решила поймать попутку. Села к пожилому турку. И он такой: «Я очень богатый, выходи за меня замуж!» Говорю ему: «Спасибо, но у меня уже есть муж!» Он резко тормозит. Я на нервах, думаю, как выскочить из машины. Но тут он достает телефон и начинает показывать отели, которыми владеет, чтобы доказать, что при деньгах. Я опять говорю, что не по адресу. Тогда турок с отчаянием выдает: «А говорят, все девушки мечтают о богатых! И где они, эти девушки?!»
- Копали с папой в огороде яму под скважину и наткнулись лопатами на большой булыжник. Оказалось, что это сундук. Мы обалдели, конечно! Вытянули его с горем пополам, ломом вскрыли замок, а там — целая гора старинных платьев, какие-то мелкие драгоценности, посуда, документы, целая стопка фотографий и письмо будущим наследникам. Решили с папой разыскать того, кому все это принадлежит.
Искали в интернете, лазили по архивам, спрашивали у стариков в селе — и узнали, что когда-то на территории нашего дома было небольшое поместье одной богатой семьи, а потом осталась лишь годовалая девочка, которую забрала с собой няня. Год мы искали по всем источникам эту самую дочку — и нашли! Взяли билет на поезд и отправились к этой уже 77-летней женщине. Даже в своем возрасте она все еще полна сил, обеспечена и самодостаточна, с большой семьей. Но я никогда не забуду стекающие по ее щекам слезы, то, как она прижимала к себе письмо, написанное маминой рукой, и как вытирала те самые слезы подолом маминого платья.
Она все пыталась заплатить нам за нашу находку, но мы так и не взяли с нее ни копеечки. Свою оплату мы уже получили — искры счастья в ее глазах. © Палата № 6 / VK
- Мы с парнем переехали из мегаполиса в крохотный городок. Осень и зиму прожили хорошо, а весной в какой-то момент я вдруг поняла, что мне дико дискомфортно двигаться. «Отъелась на свежем воздухе в деревне!» — подумала я и решила приводить себя в форму.
Пошла в больницу, чтоб проверить гормоны. Гинеколог мне сказала: «У вас новообразование. Вам срочно на УЗИ нужно». Я бегом в платную клинику. Там узист — серьезный дядька. Смотрит на экран, вздыхает, смотрит на меня, вздыхает. Долго молчит. Мне страшно — словами не передать. Потом начинает расспрашивать:
— Последние месячные?
— Две недели назад были.
— С февраля сбоев не было?
— Нет.
— Вкусовые пристрастия? Тошнота? Самочувствие?
— Нет, все как всегда, только вес набрала. Что там? У меня киста? Миома? Опухоль?
В ответ серьезный дядька улыбается во все 32 зуба, потом поворачивает ко мне экран, а там мелочь пузатая мне ручкой машет!
— У вас беременность 22,5 недели! Кстати, это мальчик.
У меня реально был шок, ведь еще год назад мне окончательно поставили диагноз «бесплодие»! Мы 10 лет старались стать родителями, а потом я просто смирилась. Мой парень тоже. Сегодня нашему сыну три месяца — как и нашему браку. © Ekizaza / Pikabu
- Знакомый позвал меня в ресторан. Встретились, и он такой: «Бери только одно блюдо и не дороже пятихатки. Можешь взять чай или кофе, но только одну чашку!» Я опешила и сказала, что готова заплатить за себя сама. Да что там, и за него тоже. И даже разрешу ему взять, что захочет. Парень округлил глаза, а потом обрадовался. А я, хоть и понимала, что следующего свидания у нас не будет, жутко хотела узнать, какие еще тараканы есть у этого чудного человека. За сорок минут нашего ужина он рассказал мне, что мечтает о десятерых детях, при этом его жена не должна быть домашней клушей, что жить они все будут вместе с его мамой и бабушкой, и что в идеале у его жены должна быть большая квартира, чтобы они все в ней поместились. Наулыбалась я знатно, и даже трех косарей, которые я потратила на этот ужин, не жаль. Под конец свидания я сказала, что нам не нужно встречаться. И знаете, я даже провалом такое свидание назвать не могу. Я весело провела время и еще раз поняла, насколько многогранными и чудными бывают люди. © Карамель / VK
В чём-то я даже понимаю девушку. Под хорошее настроение, да ещё если денег не жалко - и послушать такой шикарный, первосортный бред от увлечённого барана, особенно если это безобидный баран… Оно того сто́ит. Хотя бы ради того, чтобы было что вспомнить. Не каждый день такое случается. Дополнительный плюс: пополняешь познания о том, с какой ерундой можешь столкнуться в будущем. В иной ситуации подобное может шокировать или взбесить, а тут уже не будет элемента неожиданности. Многим людям даже в голову прийти не сможет то, что для некоторых индивидуумов - норма.
У меня, правда, нечто похожее порой получается совершенно бесплатно, на семейных сборищах, но это ж уже знакомые тараканы и загоны, а что-то принципиально новенькое - это совсем другое дело.
- Ехала в маршрутке, листала свои неудачные фотки на телефоне. Услышала, как кто-то заржал. Оказалось, что возле меня стоял парень и тоже смотрел эти фото. Я немного расстроилась. Тогда парень, заметив это, сказал мне: «Не переживай, у меня еще хуже есть». И достал телефон, начал показывать свои неудачные фотки. Так мы ехали всю дорогу и ржали. Давно я так не смеялась. © Не все поймут / VK
- Когда я была студенткой, шла по улице и увидела парня своей мечты. Чтобы привлечь его внимание, я специально упала, чтобы он подошел ко мне и помог подняться. Но испугалась, что сзади может быть машина, поэтому не успела я упасть, как через секунду сама быстренько встала. За всем этим наблюдал тот парень и дико смеялся. До сих пор он ржет над этим и вспоминает на каждую годовщину нашей свадьбы. © Не все поймут / VK
- Моей бабушке 86 лет. Живет она одна (мама поблизости, присматривает за ней), я — в другом городе. Однажды около часа ночи раздался звонок с номера бабули. Меня мгновенно бросило в пот, сердце начало неистово биться, волосы на голове встали дыбом. В голове пролетели все возможные плохие варианты, из-за которых бабушка может звонить в такое время. Я взяла трубку и еле выдавила из себя: «Да, бабуль?»
А бабушка мне так невозмутимо: «А можешь спросить там у своей умной Алиски, сколько комары могут жить без еды?» Я сползла на стул и выдохнула. Потом начала очень сильно ругаться, объяснять, что так нельзя делать, что никто не звонит в час ночи с вопросом о комарах! Бабушка была искренне удивлена моей реакцией. Ответила, что в квартиру днем залетели комары, а сейчас не дают ей спать, вот она и решила, не глянув на время, позвонить мне и узнать, сможет ли она спрятаться от них под одеялом и сколько времени ей придется там сидеть. Сейчас смешно, но тогда это был огромный стресс для меня. © Kozibobrik / Pikabu
- Приехала к родителям на выходные с двухмесячным ребенком, а у них живет собачка — хохлатка. В общем, выделили нам с малышом отдельную комнату, но дверь туда туго закрывается. Собака забегала раз десять, пока я плотно не закрыла дверь и не выгнала ее. Сидим с мамой, кормим малыша, тут опять дверь начинает приоткрываться. Я уже не выдерживаю и говорю: «Что за животное такое ломится?!» И тут в комнату входит папа. Ржали до слез. © Подслушано / Indeer
- В прошлом году у меня был школьный выпускной. Город у нас небольшой, и класс тоже был маленький — всего шесть девушек в выпуске, включая меня. И вот праздничный вечер. Мы все молчали о своих нарядах, было безумно интересно, хотя одно знали точно — каждая будет в синем по договоренности. И вот момент X — мы видим друг друга, и у всех одинаковые платья! Все моментально в слезы, парни ржут, родители успокаивают — просто жесть! Видя эту картину, директор договорился с фотографом о том, чтобы та изменила на каждой фотографии цвет платьев и хоть как-то фасон. До сих пор дико благодарны любимому директору за такой подарок, однако теперь ни одна из нас, даже спустя год, не ведется на рекламу и скидки в магазинах. © Палата № 6 / VK
- Я, мама, папа, брат — мы все живем в разных городах. Тут звонок в пять утра — мама звонит. Сквозь сон беру трясущимися руками трубку, и мама начинает заупокойным голосом: «Маша, у нас беда...» У меня, помимо рук и ног, аж голова затряслась. В голове один вопрос: «Кто? Брат? Папа?» А она через три секунды выдает: «У нас речка разлилась, потоп, весь первый этаж в воде». Я так орала первые десять секунд на нее! Потом меня отпустило, сказала, что выезжаем на подмогу. © Serdolik27 / Pikabu
- Муж недавно напомнил одну историю — до сих пор смеемся. Нам тогда в поликлинике выдали талоны на молочку для ребенка, целая пачка на месяц. Я по пути домой решила навести порядок в сумке, повыбрасывала всякий хлам — чеки, бумажки, упаковки из-под влажных салфеток. Пришла домой, залезла в сумку за талонами — а их нет! Паника!
Звоню мужу, он как раз с работы ехал — в костюме, при галстуке, весь такой солидный. Говорю: «Походу, в урну скинула вместе с мусором!» Он без вопросов поехал, нашел эту помойку и давай копаться. И тут мимо идет бабушка с внучкой, смотрит на него, потом внучке говорит: «Вот не будешь учиться — будешь по мусоркам рыться, как этот дядя».
А он, бедный, с лицом философа продолжил перебирать пакеты. Я потом ржала так, что слезы текли. А талоны, как оказалось, все это время были в кармашке у коляски.© Палата № 6 / VK
- В нашем городке открылся фирменный спортивный магазин. И вот однажды торкнуло меня купить там маечку. Захожу, не спеша брожу вдоль витрин, присматриваюсь. По ходу дела натыкаюсь на манекен. Внимательно, чуть ли не утыкаясь носом, разглядываю его, параллельно размышляя: «Ну надо же, какие красивые манекены немцы делают!»
И тут «манекен» пошевелился. Это, как оказалось, был не манекен, а охранник! Я жутко расхохоталась и, смеясь, попросила продавщицу показать мне понравившуюся маечку. Это выглядело примерно так: «Девушка (гы-гы), покажите мне (гы-гы), пожалуйста (гы-гы), вон ту маечку (гы-гы)!» Упаковали мне маечку, иду на выход — опять вижу этого охранника. Тут меня снова на «ха-ха» пробило от мысли: «А что же он-то, бедный, подумал, когда я его так пристально разглядывала?» © Елизавета Мочалкина / ADME
- Как-то раз с друзьями пошли в кафе. Там проходил стендап в формате открытого микрофона, и мы сели послушать. Вдруг в какой-то момент на мини-сцену вышел парень с очень знакомым голосом. Смотрю — а это мой бывший. Он в шутках начал рассказывать про наши отношения, выставляя меня не в лучшем свете. И ладно бы просто юмор, но в конце он сделал намек, что та самая бывшая в зале, и кивнул в мою сторону. Обидно было до слез. Однако через месяц я пришла тоже попробоваться с монологом про него. И как же все ржали! Официантка сказала, что это было очень смешное выступление. А бывший ретировался из кафе на середине выступления. И теперь, кажется, у меня новое хобби. © Палата № 6 / VK
- Нам было по 12 лет, и мы с подругой подумали, что негоже в таком приличном возрасте ходить без парня. Решили, что нужно взять инициативу в свои руки.
Собрались мы в торговый центр знакомиться с мальчиками. Но была проблема: родители меня не пускали на далекие расстояния. После долгих уговоров, что мы просто едем погулять, отпустили, но с условием, что мама поедет с нами в автобусе, а потом мы выйдем, а она уедет дальше. Настал заветный день. Чтобы увеличить шансы на знакомство, было принято решение надеть лифчики с пуш-апом. Но все пошло как-то не по плану, и в итоге мы реально просто гуляли в ТРЦ вместе с огромной фальшивой грудью.
По приезде домой родители не скрывали смешки и троллили, что я у них очень быстро развиваюсь. Как оказалось, мама тайно за нами приглядывала.© Подслушано / Ideer
Иногда именно забавные случайности напоминают нам, что жизнь — не такая уж серьезная штука. Так что, если что-то пошло не по плану, просто улыбнитесь: возможно, вы только что стали главным героем своей собственной комедии.
Комментарии
12 лет - солидный возраст, парня надо… Нет, я знаю, что нынче случается и лет в 13 первый ceкcyaльный опыт, и, что гораздо безобиднее, начинают интересовать мальчики (или девочки, хотя у пацанов обычно попозже это случается)… Но всё равно каждый раз для меня это шок. Ну ладно 15-16, но 12 лет - для меня это ребёнок ещё. Я себя и в 12 и в 15 ещё ребёнком ощущала в этом отношении и ни разу не возникло желания что-то там попробовать и в отношения вступить не хотелось. Ну натурально же дитё ещё, 12 лет всего… Там ещё ни для поцелуев ни для всего прочего ничего не отросло в головушке, даже если пуш-ап есть на что надеть.