Я препод, принимающий экзамены. Не вредный, не злой, с заходной 5 по десятибалльной. Но мне интересно было бы почитать, что мои курсанты думают обо мне накануне экзамена 🤭
12 задорных историй о сессиях и дипломах, которые освежают, как первый майский дождь
Студенческие годы — это время, когда уровень адреналина зашкаливает, а самые абсурдные сценарии внезапно становятся реальностью. Каждый, кто хоть раз судорожно дописывал курсовую в четыре утра, знает: в этот момент стираются грани возможного. В этой подборке собраны удивительно живые и забавные хроники из жизни студентов, профессоров и их «пушистых соавторов». Из-за этих простых, но таких близких каждому курьезов вы точно громко будете смеяться, или хотя бы искренне улыбнетесь и выдохнете с облегчение — ведь ваш сопромат уже точно позади!
- Сижу за ноутбуком, работаю, и вдруг приходит письмо от студентки. Думаю: «Ну, опять курсовая, попозже гляну». Но тут же прилетает второе, уже с пометкой «Срочно!» и текстом: «Пожалуйста, не читайте предыдущее!». Ну, а я человек простой, взяла и просто отправила оба в корзину, даже не глянув. На следующий день она подходит в университете, белая, губы трясутся. Один вопрос: «Вы открыли?» Говорю: «Не имею такой привычки». Не поверила, по-моему. А что там было — до сих пор интересно.
- Вчера сдала чистовик диплома на кафедру. Распечатанный, прошитый, пахнет типографией. Сижу, листаю копию и на 42 странице, где должен быть глубокий анализ рынка ритейла, вижу это: «Тут будет какая-то умная ерунда. Я ее еще не придумала, но надо, чтобы выглядело солидно. Не забудь удалить этот текст».
Перепев еще доинтернетовской истории: А двигатель мы сделаем деревянным. А почему деревянным? Да потому, что это никто читать не будет.
Но по правде, на моей защите диплома я понял, что ни научный руководитель, ни оппонент диплома не читали.
«Такой хлеб я пекла на защиту диплома кондитера, и пеку дальше, и буду печь, потому что быстро и вкусно»
- На лекциях по диалектологиии я прилежно слушал, хотя почти ничего не понимал. На зачет зашел, как всегда, в числе первых, получил задание и сижу думаю: «Что мне делать?» Тут преподаватель произносит: «Кто сядет сдавать без подготовки, тому на балл выше». Девчонки еще не успели осмыслить, как я уселся на стул ответчика. Учительница благожелательно так на меня смотрит, слушать приготовилась, точно я не студент, а кот Баюн. А я выронил несколько фраз и сник. Она давай дополнительные вопросы задавать, а я то подвою, то тявкну, то прокукарекаю что-нибудь. Она мнется, рука, видно, чугуном налилась. Вздыхает: «Эх, если бы я не пообещала, ходить бы вам ко мне не переходить». И нарисовала зачет.
Не понимаю: было обещано ставить "на балл выше", а в конце истории оказывается, что это был зачёт. Как так-то?
- Печатала диплом перед защитой. Титульный лист взяла у одногруппницы, только заменила имя и фамилию. После защиты один из преподавателей зачитал тему на титульнике и спросил: «А в чем она выражается в вашем дипломе?» Я отвечаю, что это не моя тема. На что мне говорят, что на титульном листе у всех не моя тема диплома. Мне хотелось просто провалиться под землю. Оправдалась кое-как, но заметила, что этот преподаватель обвел ручкой тему в раздаточном файле и поставил знак вопроса. Очень переживала, но в итоге получила 5 и красный диплом.
Как-то странно сделать титульный лист с чужой темой. Не просто глупая ошибка, а ещё и какое-то объяснение ей есть...
"Фото моего научного руководителя во время защиты"
У нас один препод тоже так принимал рефераты, гримассы жуткие были. Старались смотреть не на него))) Сдали все, причем хорошо, просто он очень активно слушал видимо 😂
- Я писала диплом на польском. Мысли приходили на разных языках, писала как чувствовала. Вычитывала и редактировала всегда позже. И вот в 5 утра отправляю главу научному руководителю. В ответ получила такой комментарий: «Я ничего не понял, но верю, что тут что-то важное. По возможности, переведите на польский» А там был такой полет сознания, что я сама еле-еле разобралась, что хотела сказать.
Я и сестра-близнец принесли в типографию в Корее по-отдельности на печать дипломы магистра (книги в переплете). У нас разные имена, темы и флэшки. В день сдачи утром приходим, а распечатали только мои книги и говорят: «Мы подумали это один и тот же человек». Сестра сказала: «Звоните тогда моему профессору и объясняйте свою ошибку».
«Учусь на ювелира. Вот такая вот дипломная работа получается»
Очень красиво, и идеально для защиты от насильников, грабителей, прочих неблагополучных граждан.
- Во время сессии моя подруга всегда очень спокойна. Спросила у нее в чем секрет. Оказалось, что он действительно есть: когда она очень нервничает перед экзаменами, то просто идет с мужиками болеть за их любимую спортивную команду. Смысл в том, чтобы делать это очень эмоционально — выплескивать туда все накопившиеся эмоции. По моей просьбе несколько раз этой зимой она взяла меня с собой. Что могу сказать — сессию сдала спокойно.
А у меня, наоборот, было. Если я иду на экзамен спокойной, то ничего хорошего ждать не приходится: или не сдам или низкая оценка. А если нервничаю перед экзаменом, то наверняка сдам хорошо.
- Когда учился в универе сдавали мы экзамен, препод был молодой и очень любил отправлять на пересдачу. Экзамен подходит к концу, почти вся группа отправляется на пересдачу, все угрюмые ушли из аудитории, я остался в числе последних. Подхожу к преподу с листком и зачеткой, он проверяет и говорит: «Ответы неверные, на пересдачу через неделю». И тут наша староста решила шуткануть над преподом и на полном серьезе спрашивает у него: «Вы что правда отправите на пересдачу? С его то фамилией?» А я был однофамильцем ректора универа. Оставшиеся в аудитории резко притихли, препод отложил ручку в сторону. Я смотрю в окно, потому что не сообразил и даже не заметил, как мне усиленно подмигивала староста. Препод так медленно спрашивает меня: «А ты что сын ректора? И я абсолютно честно отвечаю, что нет, я просто однофамилец. И стою улыбаюсь. Препод опять задумался и снова спросил: «Точно не родственники?» Я говорю: «Точно».
Препод смотрит на меня секунду, потом резко так и с улыбкой: «Ну, раз не родственник, значит, через неделю, на пересдачу».
Ниверю. Не верю, чтобы препод не знал сына ректора. Куратор группы о нём в первую очередь сообщила бы, да и в секретариате всех блатных знают. Больше было бы бед, если б однофамилец сыном назвался: такое не прощали...
«Уморили Тошича эти ваши сопроматы. Почти всю сессию за меня сдал, далеко пойдет»
Блин, я специально зашла в первоисточник, а там 5 комментов всего, и никто не спросил, откуда топик(
- Поступала в далеком 2005 в один славный вуз. Девочка неглупая, да вот незадача: очень уж любила эксперименты над собственной внешностью. В итоге, в паспорте 14-летняя блондинка с каре, а на экзамен пришла длинноволосая брюнетка. Полчаса доказывала на входе, что паспорт мой. Со скрипом пустили.
- У нас почти вся группа сдала экзамен по одному достаточно сложному предмету исключительно на тройки, а я и еще двое ребят так вообще не сдали. Я полгода готовился к пересдаче. Прихожу договариваться о ней и узнаю, что этот препод уволился, а дисциплину отдали вести преподавательнице, которой вообще легко сдать экзамен. В итоге, как я уже сказал, вся группа имела тройки, а мы, троица несдавших в первый раз, пятерки.
У нас за пересдачу автоматически балл снимали.
Но я один раз ухитрилась пересдать на отл) Всё решила з а 15 минут вместо 40.
«Вот так мы готовились к экзаменам. Только под тщательным контролем пушистика, можно выучить все вопросы и сдать экзамен на 5»
- Предстоит экзамен по философии. Я честно выучила билеты, но только 25 из 30. Спокойно легла спать думая, оставшиеся пять точно мне не попадутся. Прихожу на экзамен и достаю 26 билет. Препод был лояльный, а предмет его не профильный, и он по доброте душевной разрешил на следующий день прийти к нему исправить оценку, минуя официальную пересдачу. Учу вечером дома билеты, думаю: «Ну, 26 билет можно не учить уже, не вытащу же я его два дня подряд». Прихожу на следующий день и снова вытаскиваю 26 билет.
- Бауманка, начало нулевых, товарищ позвал меня пойти с ним сдавать, то ли сопромат, то ли детали машин. А я только сдал досрочно какой-то другой экзамен, неделю готовился. На календаре 28 декабря, до Нового года я собирался уже расслабиться. Открыл вечером тетрадь, прочел первую тему, понял что башка не варит, посмотрел два листа в середине тетради, где скрепки, закрыл и лег спать. В универ я все-таки поехал, чтобы товарища поддержать. Идти не хотел, но он меня уговорил: «Досрочные сдачи можно пересдать потом без всяких санкций со своей группой». Тяну билет, а там два вопроса: один по первой теме, а второй — как раз из середины тетради. На том экзамене было три пятерки: у меня, у товарища и еще у одного парня. Половина группы вообще не сдало.
