20 студенческих историй, от которых так на душе светло, будто всю сессию без хвостов закрыл

Сексизмом попахивает. Хотя нет, несет прям!

Хоть я и вышла замуж в универе 😂

но такое меня всегда бесило дико. Главная задача - учиться, я за этим поступала, а не мужа искать. Впрочем, вещали это обычно сальные притивненькие мужички. Явно не сильно состоявшиеся в жизни. Благо их было мало, буквально парочка, и по условно второстепенным предметам.

Нормальные преподаватели(а у нас 90% они были мужчинами) очень уважительно относились к девушкам-студенткам. Нас мало тогда было 1-3 на группу. Они нас всех по именам знали, в отличии от парней.

Годы прошли, я о подобном забыла уж...

А потом случился 1 класс у дочери.

Иии...

Тадам.

Моя мадам, полная праведного гнева, рассказывает мне в ее 7 лет историю. На контрольной У

учительница задачу со звездочкой сказала решать мальчикам! А девочкам попроще.

Она так возмущалась, прям долго.

Спросила у нее: "ну и какую ты стала решать в итоге, что сдала на листочке?"

Ответ: "обе, мам! Я сдала ей обе!"

Все 4 года так и учила детей "девочки красивые, мальчики умные" бесило, да. Вроде сама женщина, неужели себя прям дурой считает? Хотя у нее только сыновья, дочерей не было.

Но в остальном она была неплохая, не идеальная, но нормальная для началки.

Потом моя "красивая" начала уделывать одноклассников на олимпиадах по математике... Это было больнее. Корежило и учителей, и одноклассников. Еще больше корежило, что без кружков и репов это делала.