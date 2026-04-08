Ой какой молодец преподаватель! Все на 2 и 3 написали а он 5ки поставил!любить и жаловать студентки его должны! 🤣🤣🤣
На самом деле там и так были пятёрки...
20 студенческих историй, от которых так на душе светло, будто всю сессию без хвостов закрыл
Бывают дни, когда звезды сходятся так удачно, что самые строгие преподаватели вдруг начинают улыбаться и попадаются именно те билеты, что были прочитаны за пять минут до экзамена. Выходишь из аудитории с заветной записью в зачетке — на душе так светло и радостно, и впереди ждет беззаботное лето! И даже спустя долгие годы эти воспоминания согревают среди самых серых офисных будней.
- В универе я встречалась с парнем. Однажды он пришел ко мне в общагу в гости. Я на радостях побежала чай ставить, возвращаюсь и замираю: этот кадр стоит на одном колене и держит перед моей соседкой по комнате кольцо. Тут он меня замечает и как закричит: «Это не то, о чем ты подумала!» Оказывается, парень собирался сделать мне предложение, но очень боялся. Поэтому решил спросить у соседки, достаточно ли галантно он все делает.
- Поехала на учебу в Корею. Все новое, незнакомое. Сижу на первой парте, волнуюсь. Профессор опоздал, молча зашел. Остановился передо мной, сует мне банковскую карту и говорит: «Ты за нее отвечаешь». Я в ступоре. И тут он вдруг добавляет: «Мне американо со льдом». И тут до меня доходит. Мне быстро шепчут, что он просто нас всех угощает. В итоге мы всей группой тащим 20 стаканов кофе из кафе внизу. Это было самое необычное и одновременно лучшее первое сентября в моей жизни.
«В библиотеке универа»
- Писали мы несложный тест по английскому. Я даже другу-британцу фотку своей работы показала, и он подтвердил, что все хорошо. А через неделю препод приходит на пару и заявляет: «Девочки, это фиаско. По тесту у всех 3 и 2. Но так как вы весь семестр были молодцы, я все равно ставлю вам всем автоматом 5». Так и не поняла, что это было.
Ой какой молодец преподаватель! Все на 2 и 3 написали а он 5ки поставил!любить и жаловать студентки его должны! 🤣🤣🤣
- Мама была старостой. Глянула как-то в расписании: стоит пара по матану, рядом написано «Болен». Ну, видимо, отмена. Спустя пару недель к ней подходит преподаватель по матану и спрашивает: «Почему прогуливаете?» Мама: «Так вы же болели». А он говорит: «Я не болен, а Бөлен». Фамилия такая...
- Идет лекция онлайн. Препод милая женщина, но такая дотошная! Кидаю мем, где она в образе дементора и пишу: «Когда она уже замолчит, я есть хочу». И тут же понимаю, что по ошибке прислала это в общий чат! А препод глянула и тихо так: «Мария, я закончу через пять минут, потерпите, потом покушаете».
«Я думал, что это анекдот. Ан нет, сегодня младшему на экзамене попался»
- Учился со мной на первом курсе веселый парень, да вот посещаемость была на нуле. Многих преподов он в лицо не знал. И был у нас преподаватель по физике — Джабраилов Тайляр Акберович. Так вот, заглядывает наш весельчак в кабинет, а препод как раз за кафедрой что-то искал. Парень спрашивает: «Ребят, не знаете где сидит то ли Тайляр, то ли Акбер, то ли Джабраил?» Препод из-за кафедры: «Мы все трое здесь — заходи, дорогой!»
- У меня в универе есть один препод, который специфически решает вопрос опозданий. Учусь на творческой специальности, поэтому и задания дают «творческие». Поскольку пара у него потоковая, на всю аудиторию приходится рассказывать самостоятельно выдуманную историю. И если аудитории история понравилась, и она была забавной, тебя запускают на пару.
- У нас проходит трудовую практику студент, юноша 18 лет. Вчера приходил его куратор и, так как наш директор на каникулах, то отдувалась я. Нахвалила практиканта до неба, он и правда славный. Куратор засчитал ему проект, и все довольные разошлись. Сегодня спустилась вниз за кофе, а старший работник наш дает стажеру поручение. На все «Ты понял?» тот отвечает: «Да!» И уже собирается уходить. Тут я вступаю: «А ты знаешь, куда ехать?» Поручение было отвези-привези. Говорит: «Нет...» Ну прелесть же!
«Какое название будет у четвертой книги?»
- Моя руководительница дипломной работы была очень строгой. Я так устала переделывать то одно, то другое, хотя мне казалось, что работа идеальная... Однажды иду к ней на очередную встречу и думаю: «Все! Хватит с меня!» И тут она вдруг говорит: «Все! Замечаний и претензий нет! Вы моя первая дипломница, которая самостоятельно и прекрасно выполнила работу». Защита прошла, получила диплом с отличием!
- Мой сын студент живет в общежитии с несколькими студентами. У каждого своя комната, но общие кухня, ванная, туалет, столовая. Недавно к ним заселилась девушка, до этого были только парни. Стало намного чище. Говорю: «Неужели она моет и убирает?» Сын: «Нет, нас заставляет!»
- Случился у нас переход с пятибалльной системы оценок на десятибалльную. Мы еще учились по пятибалльной системе, а курс на год младше уже по десятибалльной. Однажды я пришел к преподу на пересдачу и увидел странную картину. Студент уговаривал преподавателя поставить ему «пять», а не «шесть». Преподаватель после длительных уговоров поставил-таки пятерку и пожал плечами, а студент ушел довольный.
Я тоже удивился, а потом до меня дошло. Он три курса получал одни пятерки и четверки и гордо показывал зачетку родителям. Они, не зная, что тот учится по десятибалльной системе, думали, что сын почти отличник. И тут такой облом — препод вдруг решил поставить ему шесть.
«Сделал другу подарок — он работает преподавателем и это его фирменная фраза»
- Сдавала зачет, завалила. Уже вечер, выхожу из кабинета, сползаю по стенке от усталости и громко говорю: «Блин! И почему я такая глупая?» В этот момент по коридору идет другой препод и выдает: «Я тоже спрашивал много раз, блин мне так и не ответил». Взял мою зачетку, зашел в кабинет. И вышел с заветным «зач.»
- На 1 курсе препод по программированию сказал: «Девчонки, вам очень повезло поступить сюда. Главная ваша задача здесь — найти себе мужа-программиста, это несложно». Я с задачей не справилась, поэтому на вручении красного диплома листала приложение для знакомств, пока ждала своего выхода.
Сексизмом попахивает. Хотя нет, несет прям!
Хоть я и вышла замуж в универе 😂
но такое меня всегда бесило дико. Главная задача - учиться, я за этим поступала, а не мужа искать. Впрочем, вещали это обычно сальные притивненькие мужички. Явно не сильно состоявшиеся в жизни. Благо их было мало, буквально парочка, и по условно второстепенным предметам.
Нормальные преподаватели(а у нас 90% они были мужчинами) очень уважительно относились к девушкам-студенткам. Нас мало тогда было 1-3 на группу. Они нас всех по именам знали, в отличии от парней.
Годы прошли, я о подобном забыла уж...
А потом случился 1 класс у дочери.
Иии...
Тадам.
Моя мадам, полная праведного гнева, рассказывает мне в ее 7 лет историю. На контрольной У
учительница задачу со звездочкой сказала решать мальчикам! А девочкам попроще.
Она так возмущалась, прям долго.
Спросила у нее: "ну и какую ты стала решать в итоге, что сдала на листочке?"
Ответ: "обе, мам! Я сдала ей обе!"
Все 4 года так и учила детей "девочки красивые, мальчики умные" бесило, да. Вроде сама женщина, неужели себя прям дурой считает? Хотя у нее только сыновья, дочерей не было.
Но в остальном она была неплохая, не идеальная, но нормальная для началки.
Потом моя "красивая" начала уделывать одноклассников на олимпиадах по математике... Это было больнее. Корежило и учителей, и одноклассников. Еще больше корежило, что без кружков и репов это делала.
- Были с одногруппниками на практике, и имелась там столовая. Так вот наш одногруппник Гоша повадился подмигивать раздатчице, спрашивать: «Как дела?», шуточки отпускать. А она смущалась каждый раз. Сначала мы над ним за это тоже подшучивали, пока не увидели, что она ему в пюре прячет котлету, а сверху еще одну кладет. Так что на кассе он только за одну платил. Вот хитрец!
«Сдаю я зачет, а тут куратор с юмором»
- Летняя сессия, третий курс. Радуюсь, что сдал высшую математику. Мой товарищ Славик и еще 20 человек получили неуд. При сдаче я обратил внимание, что тыльная сторона моего билета испачкана чернилами. Билет номер 27. Рассказал об этом товарищу. Он решил идти на переэкзаменовку первым и взять именно этот билет, выучил только его.
Приходит мой Славик с экзамена и валится на кровать с хохотом. Рассказывает. Преподаватель разложил билеты, и пригласил первого — Славика. Он подошел к столу, увидел меченный билет, взял его и совершил роковую ошибку: не переворачивая и, не глядя на билет, он ангельским голосом назвал номер билета — 27!
Преподаватель очень удивился его способностям, все понял, отобрал билет. Собрал все билеты в стопочку, перетасовал и попросил тащить билет из стопки.
Славику стало плохо. Вытянул из стопки билет и отдал его преподу. Тут уже вытянулось лицо у препода: в руках у него был билет № 27! Славик сам обалдел, быстренько решил примеры и задачи, оттарабанил выученную наизусть теорию и, получив заветную оценку, помчался к нам.
- Чтобы стать начальником, нужно высшее образование. Пошел получать вышку. Пока учился, получил должность начальника. В институте отправили на практику. Ее проходил по месту работы в своем же отделе. Тут начался каламбур. В документах подписи стоят:
Студент atheroth3
Руководитель практики atheroth3
Начальник отдела atheroth3
Характеристика написана и подписана atheroth3
В институте посмеялись, но приняли.
«Самая лучшая иллюстрация моего состояния в эту сессию»
- Работал в частной организации, которая размещалась на площадях одного вуза на птичьих правах, в учебной аудитории. Права были настолько птичьи, что товарищи из ректората изредка обоснованно задавали вопросы, почему занятия в половинках групп по 10-12 человек ведутся в таком большом помещении. Проблема была решена разделением помещения пополам мебельной стенкой из кучи шкафов и антресолей. Часть людей разместили «за шкафом». Для того, чтобы попасть в скрытую часть комнаты, открывали створки у крайнего шкафа и проходили «через шкаф».
В «открытой» части комнаты, перед шкафами, шли занятия по расписанию. На студентов во время занятий, а особенно на заочников, которые в аудитории бывали только на время сессий, производило мощное впечатление следующее действо.
Сидят студенты. Препод ведет занятие. Посреди занятия открываются створки шкафа, и из него выходит человек. Спокойно проходит через аудиторию и выходит в коридор через дверь. Препод на это не реагирует никак, продолжает начитывать материал. Студенты остаются с открытыми ртами...
Шкаф же явно не до потолка.
Большая аудитория обычно с подъемом и, соответственно, высоченными потолками
И видно было бы, что шкаф - это просто перегородка.
А перегородка нужна , чтобы кого-то от кого-то отделить.
Студенты, что, дурачки, чтобы рты открывать на подобное?
- Как только мы с двумя друзьями детства поступили в колледж, декан нам дал одно имя на троих. Мы постоянно тусили вместе, сдавали сессии вместе и постоянно играли в футбол втроем. За время нашего обучения декан походу и вовсе забыл, как нас зовут. И вот он принимал очень важный экзамен у нас, там еще делегация какая-то была. Как же хочется вернуться в тот момент жизни, чтобы еще раз увидеть лица всей делегации и студентов после того, как наш декан открыл дверь кабинета и крикнул: «Желток, белок и яйко, ваша очередь сдавать!»
«Сфоткал возле универа машину зав.кафедры»
- На одном потоке со мной учился Гриша. Медлительный, простоватый, 190см роста. Учиться ему было мучительно трудно, но Гриша не сдавался. И был у нас один вредный и очень принципиальный профессор, который очень не любил, когда на его лекции опаздывают. Поэтому, заходя в аудиторию, он запирал за собой дверь и оставлял опоздавших томиться в коридоре. В конце лекции он дотошно переписывал отсутствующих и опоздавших, а потом на экзамене донимал их дополнительными вопросами.
Всего этого Гриша не знал, пропустил первые лекции из-за подработки. И вот раннее осеннее утро, лекция, профессор запер дверь и зачитывает тему. И тут дверь со скрипом прогибается внутрь, потом трещит. Хлипкий замок не выдерживает, створка распахивается и с грохотом бьет о стену. В проеме появляется заспанный Гриша. «Извините», — густым басом говорит он. — «Дверь, наверное, рассохлась, плохо открывается». Прошел мимо оторопевшего профессора и невозмутимо сел на первый ряд. От такой наглости препод слегка ошалел. Посмотрел на выломанную дверь, на Гришу, снова на дверь. «Да вы продолжайте, продолжайте», — милостиво разрешил Гриша. Профессор кашлянул и начал лекцию. И дверь после этого случая больше не запирал.
Муж в 20 лет ремонтировпл дверь и проломил её локтем посередине нечаянно...
Сынус16 то жем190 см под 100 кг. Армреслинн. Боюсь все переломает нечаянно.
- И еще про Гришу. Однажды к нам на лекцию пришла симпатичная молодая преподавательница, откашлялась в микрофон и представилась: «Самохвал Светлана Викторовна». Девушка была маленькая, хрупкая. Конечно же, вскоре мы переименовали ее в «Самосвал». Гриша на ее лекции не ходил, Светлану Викторовну ни разу в глаза не видел.
Дотянул Гриша до сессии с неподписанной зачеткой. Сунулся к заведующему кафедры — тот в отпуске, оставил после себя Светлану Викторовну. Наша староста говорит Грише: «Экзамен завтра, вали к Самосвалу, она тебе зачет подпишет, она добрая». Заходит Гриша в кабинет, видит симпатичную девушку и говорит: «Слушай, мне преподшу найти надо. У нее еще фамилия такая странная — то ли Грузовик, то ли Камаз». Зачет Гриша подписал только через полчаса, когда Светлана Викторовна перестала кататься по полу от смеха.
К нашему удивлению, университет Гриша закончил. И сейчас ценится как хороший специалист.
А вот и еще несколько наших подборок с захватывающими дух фото и смешными историями: