18 смешных историй от грамотеев, которые превратили обычный текст в отличную комедию

Мы все сидели за школьными партами и привыкли думать, что взрослые люди давно усвоили базовые правила языка. Но иногда повседневное общение подкидывает такие повороты, что остается только улыбнуться. Старые добрые шутки про «колидор», «консерву» и «ихние» проблемы, которые нужно решить прямо «здеся» и хотя бы «чючють», кажутся выдумкой — ровно до тех пор, пока не услышишь их вживую.