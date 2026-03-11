"Канул в лето" это следующий этап "растечься мыслью по дереву" которое стало общепринятым, хотя изначально "растечься мысью по дереву" было. А за исправление могут тебе ещё и ...грибов в панамку напихать ибо это "неправильно и вааще язык меняется".
18 смешных историй от грамотеев, которые превратили обычный текст в отличную комедию
Мы все сидели за школьными партами и привыкли думать, что взрослые люди давно усвоили базовые правила языка. Но иногда повседневное общение подкидывает такие повороты, что остается только улыбнуться. Старые добрые шутки про «колидор», «консерву» и «ихние» проблемы, которые нужно решить прямо «здеся» и хотя бы «чючють», кажутся выдумкой — ровно до тех пор, пока не услышишь их вживую.
- Подруга вовсю флиртовала с красавчиком в переписке: атлет в очках — ну чистый интеллектуал. И все шло идеально, пока речь не зашла о его любви к походам. Парень ляпнул, что примерил себе «батинки». Подруга подколола его за ошибку, но он выкрутился: «Потому что они принадлежат бате!». Оказалось, он просто взял обувь у отца, а орфография послушно подстроилась под обстоятельства.
- Я вчерась чуть не сорвалась и не написала комментарий с исправлением авторского поста. Даже набрала его. Еле удержалась, чтобы не нажать «опубликовать». В посте было «кануло в лето». Так вот, друзья мои, это выражение — про подземную реку в царстве Аида. Зовется она Лета. Все, что может кануть, канет в Лету, потому что это река забвения. © pani_linguist
- Гуляла с собакой и подошла к банкомату, чтобы закинуть наличку на счет. Провожу эти самые манипуляции, а банкомат очень долго соображает, прежде чем открыть ячейку для приема купюр.
Вдруг за спиной женский голос громко так: «Ложь!»
Жду.
Громче: «Ложь давай!»
Поворачиваю голову назад и смотрю на эту мадам с немым вопросом в глазах, а она такая: «Ты чо, не понимаешь? И собака твоя не понимает! Ложь быстрее деньги уже!» За собаку особенно обидно. © cubnoc / Pikabu
Вот такой вот туалет в магазинчике
- Я поражаюсь, сколько народу говорит «курассан». Это очень смешно. Однажды в очереди девочки за мной в кофейне попросили курассан — я про себя хихикнула. И вот через пару дней мы с двумя одногруппницами собирались на отдых, я пошла в магазин к завтраку прикупить чего-нибудь, увидела там круассаны и вспомнила: думаю, о, сейчас расскажу — посмеемся. Прихожу, выкладываю покупки, и меня спрашивают: «А курассаны греть?» Мы взрослые — за сорок, у нас хорошее гуманитарное образование, опыт работы уже солидный, в том числе в серьезных изданиях. Но — курассан. © be.sure / Pikabu
- Я пережила «боле ли мене». Смирилась с «кокрас». Приняла «вообщем». Но тут появилось «на вящево» — и во мне снова пробудился внутренний филолог. © jesuisade
- В третьем классе мне подарили маленький черный толковый словарь. Я каждый день читал новую страницу и запоминал слова. И вот как раз во время диктанта учитель диктует слово «МАТРАС». А я-то точно помню, что в словаре оно писалось как «МАТРАЦ», и счастливый уверенно пишу его в тетради, думая, что обладаю этим знанием один в классе. Одноклассница рядом, будучи уверенной в моей грамотности, исправила у себя в тетради С на Ц. Мне поставили 4 вместо 5, посчитав слово ошибкой. Учителя не убедил даже словарь, принесенный в школу: «Как написано у меня, так и должно быть написано у вас в тетради». © BeeHit / Pikabu
«Зашел вечером в Магнит, а там не продается!»
А девочки и женщины иногда пишут форму глагола "ехать" как "поедим". Обычно хочется спросить, что именно есть собрались, и почему без меня?
- Купила абонемент в фитнес-зал. Там ежедневно групповые тренировки на любой вкус и цвет. Так вот, стараюсь не попадать на йогу, тренер которой говорит: «И крайнее упражнение на счет три». Блин, в такие моменты хочется кричать. © Lama7777 / Pikabu
- В этом учебном году к младшей сестре в лицей прислали нового учителя. Спустя пару дней учебы они писали диктант. После проверки у всех оказалась ошибка в слове «медведь». Когда ученики спросили: «Почему у нас ошибка?», молодая преподавательница с возмущением сказала: «Проверочное слово — МИШКА!» В общем, через пару дней ее сменили на другого преподавателя. И это не единственный случай ее «проверочных» слов — были и повеселее. © mirrron / Pikabu
- Еще до школы я узнала, что если слышится «ца», то пишется «тся». Как-то раз, в первом классе, в конце урока учитель решила провести маленькую проверочную работу: нужно было написать, как называются «жены» у волка, медведя и ли́са. Пазл в моей голове сложился мгновенно — я поняла: вот оно! Настал мой звездный час блеснуть знаниями, ведь мы еще не проходили такой темы, а мне-то уже известна эта хитрость. Как я была горда собой! Но во время перемены меня оставили переписывать правильно моих несчастных «волчится», «медведится», «лисится». Ну зато я узнала, что выпендриваться — занятие довольно рисковое. © Asakavi / Pikabu
- На уроке «Окружающий мир» учительница раздала карточки, где надо было найти лишнее слово. Сыну достались: волк, лиса, ласка, заяц. Тот вычеркнул зайца, так как остальные животные — хищники. В итоге — двойка. Сын подходит к учительнице после урока, а та ему на полном серьезе: «Егор, не ожидала, что ты такую ошибку можешь допустить. Ведь волк, лиса и заяц — это лесные звери, а ласка — это проявление нежности!»
- Мой дядя — человек начитанный, с двумя дипломами. В семейном чате он упорно пишет «Санкт-ПИтербург» исключительно через букву «И». Собрались мы как-то за столом, ну и я решил в шутку уточнить, мол, а почему именно через И. А тот глянул на меня снисходительно, а потом выдал: «Так проверочное слово — Питер!» До сих пор смеюсь, когда вспоминаю.
- Мой друг вечно всех поправляет. Однажды наша общая подруга что-то рассказывает, и тут как ляпнет слово «досточка». Друг меняется в лице и назидательно поправляет: «Досочка». Она повторяет: «Досточка». Друг громче: «Досочка». Она спокойно и уверенно: «Досточка. Потому что есть проверочное слово». Друг: «Какое?». Она: «Достал!» © krovin616 / Pikabu
«Вот такая замечательная фотка сделана мною в отеле поселка Кампителло-ди-Фасса, Италия»
- Во 2-м классе нужно было из какого-то одного слова составить множество других. Я составила слово «лоск». Учительница подвисла на некоторое время, а потом сказала, что такого слова нет, ведь «Лоск» — это просто название стирального порошка. А я до сих пор гадаю, как взрослый человек не слышал о фразе «наводить лоск». © Alviya.Kaine / Pikabu
- Приезжаем в гости к друзьям, и там видим с балкона 5-го этажа надпись краской на полдвора. Уже несколько лет смотрю, и смешно становится. Это признание в любви, но с грамматическими ошибками. Явно писал парень с очень широкой душой. Наводил пошире и повиднее слова: «Аничка я тибя очинь люблю!» Даже не знаю, порадоваться за Анечку или посочувствовать ей. © Подслушано / Ideer
- Топаю вчера на работу. Как обычно — пешочком. Аккуратно протискиваясь между припаркованными прямо на тротуаре автомобилями, наблюдаю такую картину. На одном из общественных зданий работяги под руководством, по-видимому, завхоза — солидной дамы в чистой спецодежде — вешают табличку: «НА ТРАТУАРЕ МАШИНЫ НЕ СТАВИТЬ!» Ну я же не могу молчать. И в прикол делаю замечание этой даме:
— «Тротуар», — говорю, — через «о» пишется: «тро-ту-ар».
И чапаю дальше. Иду вечером с работы тем же путем — таблички нет. Даже удивился. Сегодня иду — уже забыл про это. Гляжу: те же действующие лица, тот же избитый сюжет — табличку вешают. Но есть нюанс: табличка без ошибок.
— Ну вот, — говорю даме, — теперь правильно.
— Спасибо вам большое, — отвечает, — вы нас от неловкой ситуации спасли.
Ну а я что? А я ничего. «На здоровье», — говорю. Вроде бы ничего особенного, а настроение улучшилось. © mich2lych / Pikabu
«Вот такое меню»
- Сижу на работе, разбираю заявки. В каждой заявке:
— требуется ремонт «бАчка»;
— протекает бачок;
— неисправен бачок унитаза...
Возмущаюсь вслух:
— Ну сколько можно? Почему «бОчок», когда надо «бАчок»? Проверочное слово — "бак«!У них ведь не бок неисправен!
На что коллега отвечает:
— Что ты возмущаешься? У них проверочное слово — «бочка»! © DedX5 / Pikabu
- В восьмом классе задали написать сочинение. Не помню тему, но помню, что у меня там было слово «экстремальный». Получаю работу — за грамотность стоит «4», а в слове «е» исправлена на «и». Подхожу к учительнице и говорю, что пишется «экстрЕмальный». А она мне: «Ну как же, проверочное слово „экстрИм“. Ну ладно, неси словарь». Уверенная в своей правоте, пошла за словарем. Естественно, слово писалось через «е». Учительница оценку исправила, а я именно тогда поняла, что стану лингвистом. © Подслушано / Ideer
- Выхожу я сегодня из книжного. Задержалась на выходе у стенда с новинками, и тут слышу громкий голос менеджера:
— Аня! Как пишется слово «кассир»?!
Из недр зала раздался робкий голос консультанта:
— С двумя «с»?
А в ответ прилетает мощное:
— И через «а», Аня!
Смеялись все, кто слышал. Вы только вслушайтесь — «косир»! Вот уж действительно. © Палата № 6 / VK
Комментарии
Да уж, некоторые как слышат, так и пишут. А уж как некоторые говорят - это отдельная история!
Часто по работе попадал в один детсад. На вывеске было написано "детский сад круглосуточного прИбывания детей". Прям вокзал какой-то, а не садик.
Про учёного Владимира Вернадского я уже знал, про певца Александра Градского тоже, а вот про главного героя "Горя от ума" - ещё нет. Услышав, полагал, что он Александр Чадский.