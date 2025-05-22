13 случайных ошибок, которые превратили обычную ситуацию в анекдот

У моей подруги как-то телефон взглюкнул (а может быть завирусился). При отправки сообщения добавлял окончание из предыдущего сообщения. Причем, добавлял в момент отправки, она этого заранее не видела и пресечь никак не могла. Даже не подозревала об этом. Так пишет она начальнику сообщение, а он получает следующее: "Александр Петрович, товар отгружен, документы н.а оплату отправлены заказчику. Пока, мой хороший, целую!" Правда вскрылась, когда босс перезвонил и спросил: "Лена, а в чем, собственно, дело?" Прикол в том, что телефон был Nokia с рекламным слоганом "Connecting people". Собственно, "сближает людей")))