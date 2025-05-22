У моей подруги как-то телефон взглюкнул (а может быть завирусился). При отправки сообщения добавлял окончание из предыдущего сообщения. Причем, добавлял в момент отправки, она этого заранее не видела и пресечь никак не могла. Даже не подозревала об этом. Так пишет она начальнику сообщение, а он получает следующее: "Александр Петрович, товар отгружен, документы н.а оплату отправлены заказчику. Пока, мой хороший, целую!" Правда вскрылась, когда босс перезвонил и спросил: "Лена, а в чем, собственно, дело?" Прикол в том, что телефон был Nokia с рекламным слоганом "Connecting people". Собственно, "сближает людей")))
13 случайных ошибок, которые превратили обычную ситуацию в анекдот
Истории
3 часа назад
- Однажды я очень хотела получить работу в одной фирме. Переволновалась при составлении резюме и отправила файл с нелепыми опечатками — в своей фамилии и названии должности. Мне пришел положительный ответ с просьбой быть внимательнее при составлении резюме. Я написала им ответ, но нажала что-то не то, и в итоге каждое слово в письме повторялось два раза, типа: «Добрый добрый день день. Спасибо спасибо, впредь впредь буду буду внимательнее внимательнее». И ничего, проработала там три года. © Подслушано / Ideer
- Один прекрасный человек покупал мне билеты в Берлин и по привычке указал в билете имя Лиза. Пошла разбираться. У стойки по вопросам опечаток стоял молодой человек, которому билет покупала мама — и поэтому в билете он был записан как Стасик. © Подслушано / Ideer
- Написала научному руководителю электронное письмо про проделанную работу. Серьезный, деловой и развернутый отчет с описанием возникших проблем и просьбой дать совет. Несколько раз проверила и отправила. Пересматриваю, а в конце письма опечатка: вместо «Спасибо!» написала «Спасибос». Будто под конец во мне проснулся дворовый пацан, пишущий мой диплом. Спасибос, блин! © Подслушано / Ideer
- Мой старый телефон полюбил слово «Бэтмен» и иногда вставлял его после двух пробелов (там, где должна была быть точка и пробел). Получалось прикольно, типа: «Здравствуйте, я из компании „Мурмяу“, меня зовут Муся. Бэтмен» или «Привет, как дела? Бэтмен». Я, честно, не знаю, откуда взялась эта послеточечная мышь — я даже не любитель этого персонажа. © Dedee / ADME
- Я — Юля. Краткий матерный вариант регулярно вижу, даже в письмах от партнеров, но история опечаток зашла дальше. «Юль» у коллеги в сообщениях превратилось в «Боль». Правда, потом другая написала «Юлечк», что в интерпретации Т9 стало «Блеск». Вот теперь думаю, не представляться ли всем — Блеск Батьковна. © Селебная пятка / ADME
- Только заканчиваю ночную смену, как прилетает смс от жены: «Жду тебя. Мой ушел». Мозг за долю секунды предположил, что сообщение предназначалось не мне. Как горная лань мчусь домой, готовый ко всему. А дома жена на кухне блинчики печет, уже свежесваренный кофе ждет меня. Да и смс была мне — просто автозамена незаметно подменила «малой» на «мой». Сын наш в школу пораньше ушел. Спасибо тебе, Т9, что прекрасно бодришь по утрам! © Карамель / VK
- Прихожу за документами дочери. Вижу, что вместо фамилии «Хмелева» там написано «Кмелева». Говорю сотруднику об этом, а он на меня с возмущением кричит: «Ну и что? Вы не видите, что эти две буквы очень похожи? Никто, кроме вас, эту помарку не заметит!» На этом моменте я была готова свою челюсть с пола подбирать. Вот это простота!
- Писала в прошлом году дипломную работу. Последние штрихи, на часах уже пять утра, рядом — пустой кувшин кофе, а я держу голову одной рукой, лишь бы закончить поскорее. И только перед самой проверкой заметила ошибку: вместо словосочетания «адресная строка» в завершающем предложении я случайно написала «адская тропа». Похоже, когда я писала диплом, то действительно шла по «адской тропе». © Карамель / VK
- Всегда говорила, что никогда не сменю фамилию, что всегда буду ходить с девичьей. В итоге влюбилась и вышла замуж за парня, с которым у нас почти одинаковые фамилии — одна буква разная. Там, где у меня «и», у него «у». И что вы думаете? Потеряла паспорт, пришлось восстанавливать. По иронии судьбы сделали ошибку — вместо «и» написали «у». Решили с мужем, что это знак свыше. Теперь гордо ношу его фамилию. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Если бы все было так просто. Рано или поздно придется подтверждать факт смены фамилии, а в свидетельстве о браке это не указано, ибо фамилию изначально она оставляла свою. Еще побегает по кабинетам(
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- Самая жуткая автозамена у меня была... Переписываюсь с подругой, она шлет мне фото своей бабушки, я спрашиваю: «Как там твоя бабуся?» — а T9 меняет на «Баба Яга»! Так стыдно было, просто ужас! © Анни / ADME
- Был перерыв между парами. Пошла с подругой в супермаркет через дорогу. Вдруг мне пишет преподаватель, спрашивает: «Ира, вы где сейчас? Можете подойти на кафедру?» Я, не глядя, ответила ему на сообщение. Потом перечитала спустя время, а там: «Извините, я сейчас в Монголии. Могу через минут десять подойти». Откуда там Монголия взялась — непонятно. Вот он, наверное, удивился.
- У меня, конечно, зрение —7, но я хожу в очках. Однако это не помешало мне сегодня написать деловое письмо, начав его так: «Уважаемые ПАНТЕРЫ». Надеюсь, никто не успел прочитать этот шедевр, ведь в рассылке было 50 человек. © barskayd
Если в рассылке есть женщины, то пантеры сойдет, но мужикам надо писать тигры.
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- Я как-то собирала коллег перед тимбилдингом. Пишу письмо: «Коллеги, жду всех у ЦУМа» — и отправляю. Им приходит: «Жду всех у КУМА». Они потом еще долго гадали: что за кум, чей кум, зачем идти к какому-то куму? © anka.tlv.il
Еще несколько статей с забавными переписками и опечатками:
Комментарии
Уведомления
когда пишу подруге "Надюша", телефон зачем-то всё время хочет исправить н.а "гадюшник"))
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Я в детстве вместо Робокоп говорил Рогокоп, а герои сказки Ткачиза с поворихой говорил Ткачиха с полочихой и ничего не смущало😁
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