20 барахолок, где из-за пузатых чайников и резных шкатулок выглядывает прошлое

На барахолках никогда не знаешь, что ждет на полках: пыльная шкатулка с чьими-то тайнами, старенькая игрушка напоминающая о детстве, или вещица которая окажется чем-то более стоящим. Иногда самые неожиданные находки прячутся среди гор ненужных вещей и терпеливо ждут того, кто их заметит — и услышит их историю.

Купила на барахолке книгу. Внутри было вложено старое фото красивой женщины в элегантном платье. И подпись: «Не забывай лето 1923-го, твоя Варя Н.». Нашла в интернете женщину с такой фамилией. Написала ей, ни на что не надеясь — очень уж молодая. А она вдруг ответила: «Погодите, это же фото моей бабушки!» Я спросила, мол, а что случилось летом 1923-го? Оказалось, это было последнее лето перед тем, как ее семья уехала из страны. Скорее всего, фото было подарено на память тогдашнему кавалеру Варвары. Вероятно, истории любви так и не случилось, потому что, по словам внучки, вскоре после переезда Варвара вышла замуж. Вот такой маленький детектив. ADME

«До сих пор не верю в свою удачу. Купила в секонде этого винтажного плюшевого мишку за $ 3,99. Когда взяла его в руки, нащупала что-то под одеждой. Порылась и вытащила на свет золотое кольцо!»

В магазине подержанных вещей купил подставку для яиц, всего за доллар. Пару раз попользовался, а потом скинул фото своей бабушке. А она вдруг написала, что подставка может стоить очень дорого и что мне следует показать ее оценщику. И вот я узнал, что эта подставка когда-то принадлежала датской королевской семье. Жаль, что у меня нет двух таких. Вместе они стоили бы больших денег. © 19-Richie-88 / Reddit

«Удалось купить все 3 подушки за $ 5 на местной распродаже подержанных вещей... Я до сих пор не могу поверить, что они у меня есть»

30 лет назад купила на рынке старую фарфоровую куклу, дочке в подарок. Денег было кот наплакал, еще и маленький ребенок на руках. Но надо было видеть, как дочка прыгала от радости! Вечером села за швейную машинку, сшить кукле наряд из обрезков, снимаю с нее пышное платье, а в панталонах зашит мешочек с золотыми украшениями: цепочки, сережки, кольцо. Отнесла это в ломбард и деньги с продажи помогли пережить нам трудную зиму.

ADME

«Этот шелковый шарф Liberty 1970-х годов я купила на распродаже имущества за $ 2»

Мое кресло-качалка с пуфиком было куплено за $ 80, а стоит $ 650. В этом кресле я провела много счастливых часов. И оно до сих пор в отличном состоянии! А еще за $ 10 как-то выцепила ожерелье из настоящих малахитовых бусин стоимостью $ 300. © heartvolunteer99 / Reddit

«Обычно такие статуэтки стоят по $ 80, но эта мне обошлась всего в $ 30. Правда, моя кошка не была впечатлена»

«Сегодня я купила в комиссионке стеллаж. Нижняя часть заперта, ключа у меня нет. Буду вызывать слесаря, хочется узнать, что же там внутри шуршит»

Ходила сегодня по барахолке и увидела дедулю, который плюшевого зайца продавал. Жалко мне его стало, купила игрушку. А позже муж нашел объявление, где точно такого же зайца продают за 40 тысяч! Якобы он винтажный и раритетный. Мы посоветовались и решили ничего с зайцем не делать, оставить себе. Сидит он у нас теперь на полке в комнате и радует нас. ADME

«Как только я увидела этот винтажный шелковый пижамный комплект от Christian Dior, сразу побежала с ним на кассу!»

«Совершенно новый диван Lazy Boy с бирками. Я до сих пор поверить в это не могу! Кстати, двое людей пытались у меня его перехватить»

«Месяц назад я увидела эту лампу в антикварном магазине, но не купила. Потом мне раза 3 приснилось, что я возвращаюсь за ней, а ее уже продали. Так что сегодня я рванула за ней»

Однажды я купил шелковые кисеты и нашел в них два золотых обручальных кольца. Я сохранил их, добавил к своей золотой коллекции и в конце концов продал на металлолом. © Wonderful_Twist_7244

«Увидел эти часы на полу в секонд-хенде. Стоили они всего $ 6. Это модель конца 60-х годов, и в интернете подобные стоят сотни долларов»

«Купила кружку „Anthropologie“ за $ 7»

«Увидела объявление о семейной распродаже имущества и решила зайти. Мне сказали еще позже вернуться, потому что они будут расхламлять подвал»

«Заехала в секонд-хенд и нашла там напольную лампу Holtkötter за $ 20, которая в обычном магазине стоит более $ 800»

«Каждый предмет мебели был тщательно отобран мной на различных распродажах и в магазинах подержанных вещей»