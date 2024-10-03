18 человек, которые зашли на барахолку "просто посмотреть", а ушли оттуда с личным кусочком счастья

Для некоторых людей шопинг секонд-хендах сродни поиску клада. Они с горящими глазами готовы перерыть горы вещей, чтобы найти свои личные жемчужины. Для кого-то таким кладом стала брендовая вещь, купленная за копейки, а кто-то неожиданно для себя нашел настоящие драгоценности.

«Урвала этот великолепный шелковый халатик всего за $ 7. Пояса не было, поэтому я решила поискать производителя. Залезла в интернет, и моя челюсть упала на пол. Оказалось, что это — брендовая вещь и продается за $ 500»

«Коллега любит ходить по барахолкам. Ну я его и попросил взять, 1-й альбом Тейлор Свифт для моей невесты, если вдруг наткнется на него. Чувак пришел с ним сегодня»

«Спасла этот удивительный хэллоуинский свитер — его хотели выкинуть. А он еще и двухсторонний»

«Моя находка из ломбарда — кольцо из 18-каратного золота с бриллиантом»

«Мне некуда его надеть, но я просто не смогла оставить его в магазине»

«Моя самая крутая находка на сегодняшний день! До сих пор в шоке от этого красивого винтажного стола с ручной росписью»

«Сегодня нашел этот набор за $15. А его реальная стоимость оказалась около $ 1 000»

«Моя находка»

«Нашла вот такую милую мыльницу»

«Наткнулся на эту куртку, сначала я был скептически настроен, но проверив подлинность, я обалдел. Это же брендовая вещь аж за $ 8000, а я ее взял всего за $ 30»

«Только что нашел самую замечательную вещь в своей жизни: набор урановых стаканчиков!»

«Мой жених не понимает, почему я в восторге от этой находки»

«Я просто бросила его в корзину к остальным вещам. А уже после того, как я его постирала, наконец-то проверила этикетку. Я бы никогда не купила пододеяльник за 500 долларов. Вот это повезло мне его взять за $4»

«Моя маленькая находка — зеркало с совушками»

«Мне попалась эта классная винтажная плетеная сумочка»

«Теперь я наконец-то могу исполнить свою детскую мечту — я смогу есть из красивого листочка»

«Нашла обувь с белочками моего размера!»

