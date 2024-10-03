Почему бы не отпарить вещь, если хочешь похвастаться ее красотой в интернетах?
18 человек, которые зашли на барахолку "просто посмотреть", а ушли оттуда с личным кусочком счастья
Для некоторых людей шопинг секонд-хендах сродни поиску клада. Они с горящими глазами готовы перерыть горы вещей, чтобы найти свои личные жемчужины. Для кого-то таким кладом стала брендовая вещь, купленная за копейки, а кто-то неожиданно для себя нашел настоящие драгоценности.
«Урвала этот великолепный шелковый халатик всего за $ 7. Пояса не было, поэтому я решила поискать производителя. Залезла в интернет, и моя челюсть упала на пол. Оказалось, что это — брендовая вещь и продается за $ 500»
«Коллега любит ходить по барахолкам. Ну я его и попросил взять, 1-й альбом Тейлор Свифт для моей невесты, если вдруг наткнется на него. Чувак пришел с ним сегодня»
«Спасла этот удивительный хэллоуинский свитер — его хотели выкинуть. А он еще и двухсторонний»
Двусторонний - это когда лицевая и изнанка взаимозаменяемы. А тут - принт спереди и сзади.
«Моя находка из ломбарда — кольцо из 18-каратного золота с бриллиантом»
Ну, если настоящий бриллиант, то за 320 $ действительно выгодная покупка
«Мне некуда его надеть, но я просто не смогла оставить его в магазине»
«Моя самая крутая находка на сегодняшний день! До сих пор в шоке от этого красивого винтажного стола с ручной росписью»
«Сегодня нашел этот набор за $15. А его реальная стоимость оказалась около $ 1 000»
красота какая, я бы тоже купила, и их реальная цена намного больше чем 1000$, жалко продавца, не знал настоящую цену
«Моя находка»
«Нашла вот такую милую мыльницу»
«Наткнулся на эту куртку, сначала я был скептически настроен, но проверив подлинность, я обалдел. Это же брендовая вещь аж за $ 8000, а я ее взял всего за $ 30»
«Только что нашел самую замечательную вещь в своей жизни: набор урановых стаканчиков!»
«Мой жених не понимает, почему я в восторге от этой находки»
«Я просто бросила его в корзину к остальным вещам. А уже после того, как я его постирала, наконец-то проверила этикетку. Я бы никогда не купила пододеяльник за 500 долларов. Вот это повезло мне его взять за $4»
Пододеяльник за 500$ должен бы сам надеваться, напоминать хозяйке о смене, сниматься, и самостоятельно шлепать в стирку.
И выполнять функцию будильника NA сдачу)
«Моя маленькая находка — зеркало с совушками»
«Мне попалась эта классная винтажная плетеная сумочка»
«Теперь я наконец-то могу исполнить свою детскую мечту — я смогу есть из красивого листочка»
«Нашла обувь с белочками моего размера!»
«Взял себе почти полный набор этих крутых стаканов, каждый по доллару»
А вот вам еще подборочки, в которых люди нашли свои сокровища на барахолках:
Комментарии
Антикварный стол, торшер со стрекозами, зеркало с совами, чашелистики - приятные вещи, радующие глаз)