19 счастливчиков, которые за копейки купили такую крутотень, что себя от радости не помнят

Пока одни считают, что на барахолках ничего кроме старого хлама и нет, другие, наоборот, уверены, что именно там и нужно искать сокровища. И многим действительно удается найти там «свою прелесть».

«Купил эту шкатулку на дворовой распродаже, и только посмотрите, что там было внутри. Там и золото, и серебро, и даже драгоценный камень»

Вот это удача! Срочно беги покупать лотерейный билет. © UkayUkayQueen / Reddit

«Купила эти великолепные кожаные туфли всего за $3,75. Вообще не хочу их снимать»

«Не могу поверить своей удаче! Купила это кресло Four Hands всего за $40 долларов. В обычных магазинах оно все еще продается за $1395»

«Поверить не могу! Сегодня на блошином рынке мне попалась эта винтажная сумка Cartier»

«Купила этот браслет за $7. Почистила и обнаружила, что оно из 14-каратного золота и дизайнерское»

«Нашла это брендовое платье от Herve Leger всего за $18.99. В шоке, что они не поставили на него цену повыше»

И многие пытались «повторить» это культовое платье. Это настоящий хит, платье вам очень идет. Отличная находка! © Careless_Law1471 / Reddit

«Сначала не хотела покупать эту кастрюлищу, потому что она стоила $80 и имела небольшие царапины»

«Но мой парень убедил меня, что я потом пожалею об этом, и был прав. С нежностью смотрю на нее каждый раз, когда оказываюсь на кухню, обожаю ее!»

«Нашла это шикарное кольцо ручной работы из серебра и бирюзы в моем любимом комиссионном магазине»

«Купила эту ротанговую полку на распродаже и до сих пор не могу поверить, что она моя! Я о ней мечтала»

«Думал, что никогда не найду этот набор. Еще и полный. Чувствую себя теперь самым счастливым парнем»

«Я всегда хотела эту штуковину, а тут купила всего за $2,50! И он отлично работает»

Забавно, что термометр Галилея был изобретен около 1592 года и используется по сей день. Мой показывает температуру от 60 до 96 градусов. Только я за свой заплатила около $150. © Mystic1967 / Reddit

«Купил эти наушники Iris за $20, хотя они везде по $400 продаются. Не могу в это поверить. И у них еще 80% заряда батареи осталось»

«Купила этот настоящий персидский ковер 1930-х годов за $65. Ручная работа, высокое качество, отличное состояние. Неужели я исчерпала всю свою удачу?»

«Схватила ее, как только увидела. Не могу поверить, что она стоила всего $3!»

«Вроде бы обычная фигурка, но вот что будет, если поднести ее к свету»

"Купила вроде бы обычную футболку, дома постирала и только тогда увидела, что там у нее внутри. Вот это сюрприз! Теперь у меня есть коза"

«Спроси меня про мою козу».

«Великолепная лампа. Пара вращается и танцует под дождем»

«Смотрите, что оказалось в конверте от пластинки. Приятный сюрприз»