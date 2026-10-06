16 человек рассказали о том, как поставили свое счастье на первое место и вздохнули с облегчением

Какое это счастье — делать то, чего хочешь именно ты. Правда, удается это не всегда. Иногда мешает плотное расписание, мнение общества или «здравый смысл», который диктует жить как все. Но детская мечта, любимая работа или даже просто хорошее настроение стоят того, чтобы за них побороться. Бросить учебу, купить дом за городом или взять уроки рисования — главное, выбрать свое счастье.