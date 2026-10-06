16 человек рассказали о том, как поставили свое счастье на первое место и вздохнули с облегчением

28 человек, которые живут на море, честно рассказали, что скрывается за мечтой многих
Интересное
19.09.2026
Какое это счастье — делать то, чего хочешь именно ты. Правда, удается это не всегда. Иногда мешает плотное расписание, мнение общества или «здравый смысл», который диктует жить как все. Но детская мечта, любимая работа или даже просто хорошее настроение стоят того, чтобы за них побороться. Бросить учебу, купить дом за городом или взять уроки рисования — главное, выбрать свое счастье.
В детстве и правда казалось, что все возможно. Все казалось больше, ярче, вкуснее. Чего это мы тут рассказываем? Заглядывайте лучше к нам в подборки: