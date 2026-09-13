Оригинальная штучка! У меня похожая есть, только там голова фараона открывается и получается как шкатулка для мелких вещей - родственники подарили, бывшие в Египте.
16 курьеров, которым вместо простого «спасибо» достались хлесткие истории
Кажется, что может быть проще работы курьера: приехал по нужному адресу, отдал пакет счастливому хозяину квартиры и в отличном настроении покатил к следующему заказчику. Но ирония в том, что никогда не знаешь, что именно произойдет после звонка в дверь. Кто-то изумляется при виде простых роллов, а кто-то вручает доставщику весьма оригинальные чаевые. А иногда курьера в подъезде поджидают маленькие радости вроде разговора с чрезвычайно общительным мопсом.
- Подрабатываю в доставке. Приехал по очередному адресу. А там двор закрытый, по две квартиры на площадке. Думаю: «Сейчас точно на чай дадут пару купюр». Поднялся на второй этаж, а там заказчик встречает пакет с едой и торжественно вручает мне необычные чаевые. Мужик признался, что купил эту фигурку в Египте еще в 2008 году, но уже столько сувениров накопил, что даже поставить некуда, а выкинуть жалко. Внутри, кстати, что-то пересыпается, как будто песок какой-то, похоже на погремушку. Да, чаевые больше пользы могут принести, но это круче и дороже денег.
- Сейчас пиццу курьер привез. Открываю дверь, а мой мелкий собакен радостно попытался выскочить за дверь. Курьеру говорю: «Я сейчас», — подхватываю щенка и несу его на кухню. Оставляю там. Даю команду щенку: «Жди здесь». Ответ курьера из-за двери: «Да, понял».
- Вчера был первый выходной за последний месяц. Решила в этот день ничего не делать от слова совсем. Лежала весь день, смотрела фильмы, сериалы, в телефоне ковырялась. Под вечер захотелось есть. Решила пиццу заказать. Приезжает курьер и привозит мне две пиццы. Я в недоумении, ведь заказывала одну. А курьер говорит: «Вы меня извините, я просто съел два кусочка вашей пиццы. Работаю с семи утра, некогда было поесть, а ваша пицца так пахла, что я не удержался. Я купил вам вторую пиццу за свой счет в качестве извинений!» Такие извинения, конечно же, принимаются, но я ему оставила чаевые в размере половины второй пиццы.
Питерские парадные и дворы — это просто испытание для курьера. Бывает нелегко угадать, где находится нужная квартира
А у нас в ряд стоит отдельных 6 домов. Каждые два дома имеют абсолютно общий адрес, только разные номера парадных (нумерация квартир продолжается). Эти 6 домов имеют в адресе 3 разные улицы, а номер дома опять же у всех одинаковый - 5.
- Подрабатываю по вечерам курьером по доставке пиццы. Приходит как-то заказ, везу на адрес, а там дома какие-то непонятные. Запутался я в них, короче. На улице бегали дети, решил у них спросить, не знают ли они, где нужный мне дом и квартира. Дети указали пальцем на дом и на лестницу. Я еще так удивился: там не просто лестница, а какая-то железная, узкая и закрученная. Стучу, мне не открывают минуты 3-4. Потом мужик с глазами по пять копеек открывает дверь, я протягиваю ему пиццу и беру оплату. И только после этого до меня дошло, что я доставил заказ на балкон.
- Сегодня я доставляла клубнику в шоколаде. Дверь открыла пожилая женщина. Смотрит растерянно и говорит, что ничего не ждет, может, я перепутала адрес. И в этот момент из комнаты выходит мужчина, улыбается и говорит: «Это я тебе заказал». Она начинает смеяться: «Ну ты даешь!» Я давно таких искренних чувств не видела. А после женщина попросила меня подождать. Вернулась с цветком, протянула его и сказала: «Тоже хочу вас порадовать». Я даже растерялась, но все равно было очень приятно.
Чего только не увидишь во время работы в доставке. Вот, к примеру, кот, а рядом — миски на подоконнике. «Вот сто пудов наелся и спит», — говорит курьер
- Заказала я утяжеленное одеяло. Представила, как потащу до дома 10 кг, и сразу оформила доставку. Звонит курьер и говорит: «Я через 15 минут буду у вас, но тут какая-то ерунда. У меня написано одеяло, а мне вручили коробку килограммов на 10, имейте в виду». Прости курьер, надеюсь, ты был на машине.
- Я устроился на работу самозанятым курьером в сервис доставки еды. В первую очередь, из-за любопытства — было интересно узнать, что же там за кадром. Помню, я повез заказ в закрытый частный сектор. Я этого даже не заметил, просто влетел на территорию, и только потом понял, что мне повезло — механические ворота, как будто специально для меня, в тот момент были открыты. Мужик получает заказ и спрашивает: «Как ты сюда попал?» Я же про себя думаю: «А если бы ворота были закрыты, что мне надо было делать?» В комментарии к заказу ничего на этот счет не было.
- Привезла я заказ в человейник. На первом этаже заходим в лифт с молодым человеком, сразу выясняется, что нам на один этаж. Нужная мне квартира прямехонько напротив лифта находится, парень же начинает открывать соседнюю дверь. Заказ отдан, я поворачиваюсь, чтобы нажать кнопку лифта, и тут на меня вылетают примерно пять килограммов милоты из квартиры, куда пришел мой попутчик.
Это был мопс, хрюкающий от счастья и явно говорящий: «Детка, я тебя обожаю!» Тут до меня доходит, что когда парень открыл дверь, пес проскользнул мимо него и решил почему-то обрадоваться именно мне. Я сурово так говорю: «Ты чего? Хозяин пришел, ты ему должен радоваться. А ты девицам глазки строишь». Он ушки прижал и пошел исправляться.
- Раньше я работал курьером и как-то приехал в элитный жилой комплекс. Заказ был из обычной сети быстрого питания. На лестничной клетке я встретил мужчину, который воскликнул: «О, это мое!» Я спросил его номер квартиры, но он назвал неправильный. Я ответил, что это не та квартира, и направился к нужной. Мужчина, не дожидаясь меня, обогнал и открыл дверь своим ключом. «Постой, ты не понял, — сказал он, — это моя квартира! Все квартиры на этом этаже мои». Было так забавно наблюдать за его гордым выражением лица. Ну круто, чувак, я рад за тебя, только зачем мне эта информация?
Что же тут непонятного? Мужчина решил похвастаться своей обеспеченностью - "вот я какой богатый - все квартиры на этаже мои"!
Однажды курьер привез заказ для пожилой пары, которая оставила ему вот такие «чаевые»
- Никогда не забуду свою первую работу курьером в магазине женской одежды. Обычно дамы заказывали целый пакет, который приходилось тащить через весь город. При этом они примеряли все и покупали максимум одну-две вещи. Я всегда буду помнить одну женщину. Везла я ей две огромные сумки вещей на другой конец города. На примерку у дамы ушел где-то час. И тут она выносит мне эти пакеты и говорит, что не подошло ничего. В таком случае клиент должен оплатить 300 рублей. Дама открыла кошелек и стала вертеть пятитысячной купюрой, мол, меньше нет. Договорились, что на следующий день она мне кинет эту сумму на телефон. До сих пор жду.
- Два часа ночи, муж и дети спят давно, а я еще не успела закончить свои домашние дела. Слышу, как в дверь кто-то стучит. Тихо так, деликатно. Иду к двери, вижу через глазок девушку. Делаю грозное лицо и открываю дверь. Оказывается, курьер привезла пиццу кому-то из нашего дома. Въезд во двор закрывается автоматическими воротами. Девушка заехала следом за какой-то машиной, а выехать уже не смогла. Она, конечно, вернулась в квартиру к заказчикам и попросила открыть ворота, но в этой семье не было автомобиля и не было ключа.
Тогда она начала искать окна, которые еще светятся, и постучалась ко мне. Ей было очень неудобно беспокоить среди ночи, но другого выхода она не видела. Зайка, зря ты переживала. Есть у меня брелочек с нужной кнопочкой. Надеюсь, у тебя сейчас все отлично.
Многие пешие курьеры больше всего не любят доставлять пиццу. Ее слишком сложно привезти в целости и сохранности
- Я однажды утилизировал заказ на пять тысяч из фастфуда. Его нужно было привезти под конец моей смены в какой-то книжный клуб. Заказ еле в сумку влез. Я приехал на место после 22:00, там, естественно, никого и все закрыто. Номер клиента отключен. Через полтора часа в поддержке сказали, что заказ идет на утилизацию. В общем, мы его всей семьей радостно ели, я часть даже на основную работу отнес, коллег всех угостил, картошки фри выкинул полведра. В итоге за три дня кое-как утилизировал.
- Я привез парню пиццу, а он побежал за моей машиной и стал кричать, что его пиццу не разрезали на кусочки. Он еще демонстрировал это, размахивая пиццей в воздухе. Начинка разлетелась во все стороны. Зато все заметили, что пицца точно не была разрезана.
Во время работы в доставке открываются неизведанные места. Курьер из Нижнего Новгорода увидел этот дом и задумался, почему там столько балконов
- Как-то я подрабатывал курьером. Достался мне заказ весом 25 кг. Притащил его к подъезду, звоню в домофон, детский голос отвечает: «Я ничего не заказывал!» Звоню клиенту, там не берут трубку. Все это время заказ держу на плечах, чтобы потом опять не поднимать. Так и стоял, пока мне не перезвонили. Потом выяснилось, что у клиента в приложении почему-то вылез статус «Заказ задерживается».
- Решили мы немного повеселить городских ребятишек. Сказано-сделано: пообщался коллегами-курьерами, мол, так и так, хочу сделать немного добра. Кто хочет — со мной. В итоге мы купили костюмы на маркетплейсах. Лично я ездил под подборку старых детских песен. Накупил ирисок и раздавал их всем. Столько счастливых и искренних улыбок я давно не видел, и это только от взрослых. На один из заказов мы помчали совместно с Человеком-Пауком. Дети были в восторге. Да и мы сами заряжались энергией от волны позитива и добра в тот день.
- Привез роллы. Комментарий к заказу: «Жена спит, не звонить. Жду СМС». Пишу клиенту — молчит. Аккуратно стучу. Дверь распахивается, стоит заспанная женщина. Я вежливо: «Здравствуйте, вам сюрприз от Александра!» У нее медленно округляются глаза. Этот Александр — ее законный муж, который прямо сейчас должен находиться «в важной командировке» в другом городе. Он перепутал и умудрился заказать еду для другой дамы на свой домашний адрес. Женщина молча забрала пакеты и закрыла дверь. А еще через пару минут мне пришло не особо приятное сообщение от этого Сани. Чувак, ты сам перепутал адрес доставки, причем тут я?!
Ай-ай-ай! Так спалиться! Как говорится: "сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет" (с) Вот так случайно и открылась жене истина о муже. Надеюсь, она примет правильные меры в отношении этого Казановы!
Бонус: идеального курьера не существ...
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