16 курьеров, которым вместо простого «спасибо» достались хлесткие истории

Кажется, что может быть проще работы курьера: приехал по нужному адресу, отдал пакет счастливому хозяину квартиры и в отличном настроении покатил к следующему заказчику. Но ирония в том, что никогда не знаешь, что именно произойдет после звонка в дверь. Кто-то изумляется при виде простых роллов, а кто-то вручает доставщику весьма оригинальные чаевые. А иногда курьера в подъезде поджидают маленькие радости вроде разговора с чрезвычайно общительным мопсом.