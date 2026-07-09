17 ярких экскурсий, на которых достопримечательности отошли на второй план
Что делает любую туристическую поездку по-настоящему незабываемой? Не только древние руины, пышные дворцы и погружение в историю. Иногда самым ярким впечатлением от поездки становится ваш сосед по автобусу или сам непредсказуемый экскурсовод. Мы собрали подборку светлых и очень забавных туристических баек, в которых экскурсантам достались главные роли.
- Сопровождаю группу туристов. В Пушкин приехали на третий день петербургской части тура. По дороге, как, впрочем, и два предыдущих дня, вещала не покладая рук. И вот апофигей — у Екатерининского дворца. Ко мне протискивается бабуля не самых древних лет и громко заявляет с победным видом: «Ну наконец-то мы услышим от вас что-то и про Клеопатру!» Немая сцена! Я, разумеется, заверяю экзальтированную даму, что с удовольствием расскажу то немногое, что помню о Клеопатре, но почему здесь и вообще в какой связи? Оказывается, по версии бабушки, Клеопатра проживала как раз в этом дворце, а рассказала ей об этом именно я.
- Петербург. Мексиканский турист на канале Грибоедова понафоткал свою жену, сестру и свояченицу. Идем дальше, там девушки в старинных костюмах предлагают сделать снимок с ними. 5 евро за фото. Мужик: «Ну ни фига себе». Я говорю: «Что поделаешь, красивые женщины — это всегда дорого». Мужик: «Не-е-е. Красивых женщин я только что бесплатно понаснимал, причем, заметь, самых красивых! Полмира с ними объездил, во всех музеях был, мадонн там всяких рафаэлевских, Данай Тициана понасмотрелся. Зачем ездил — непонятно, самые лучшие все равно мои».
- Были в Турции, поехали в древний город Эфес. Ехать далеко, автобус делал остановки возле магазинов. Две девушки из автобуса скупили все возможные сувениры, уже даже гид стал их от этого отговаривать, потому что они задерживали весь автобус. А когда наконец доехали до Эфеса, они такие: «Да тут смотреть нечего, какие-то развалины, давайте быстрее поедем назад в отель».
Турист туристу рознь. Одни едут посмотреть на достопримечательности, другим надо по базарам побегать.
«Мы ездили на экскурсию понаблюдать за китами».
- Сегодня в Екатерининском дворце в Пушкине сквозь мою группу к выходу прорвалась измученная жарой мама с маленькой девочкой. Девочка остановилась, потянула маму за руку со словами: «Смотри, мама!» А мама ей ответила: «Пошли! Чего тут? Все как у нас дома!»
- Первая экскурсия после долгого перерыва. Предвкушение счастья — я очень соскучилась по любимой работе. Автобус приехал пораньше, я тоже подошла задолго до начала. Первой из экскурсантов появилась пожилая дама. «Здравствуйте, проходите, пожалуйста!» — поприветствовала ее я. «От жары-то сваримся, наверное?» — не уступила мне в любезности дама. «Не должны, — возразила я. — Кондиционер хорошо работает». «Опять всех продует», — понимающе констатировала дама, достала из сумки полиэтиленовый пакет, надела его на голову и ехала так всю дорогу.
- Ездила с французскими туристами по Транссибирской магистрали. Иркутск, музей Байкала. Чудесная девушка-гид рассказывает про флору и фауну, смотрим чучела рыб, потом идем к аквариумам. Гвоздь программы — очаровательная семья нерп: мама с одним ребенком валяются на льдине, второй детеныш плавает. Гид продолжает рассказывать про нерп, все в восторге, не отлипаем от стекла минут 15. Ко мне подходит туристка с вопросом, от которого я сама чуть не упала от смеха в аквариум к нерпам: «Наташа, — говорит, тыча лапой в плавающего детеныша, — я так и не поняла: а что это за рыба?!»
«А я экскурсовод ! Вот!»
- Отработала день с туристами, вечером звонок — потеряны купленные в магазине сережки. Водитель ничего не нашел, утром сама всю машину осмотрела-облазила. Выходят клиенты, жалуются, мол, нет серег, мол, самая дорогая покупка и т. п. Высказывается предположение, что их не упаковали в магазине. Спрашиваю, не сохранился ли чек. Ибо по номеру артикула проще будет вести диалог с магазином. Чек, о чудо, нашелся! Смотрю в чек, вчитываюсь, перечитываю еще раз, а там всего 4 покупки, и начинаю переводить: «Это купили?» — «Да!» — «Это на месте?» — «Да» — и т. д. До мужика дошло сразу, радостно: «Так мы их не покупали! Их нет в чеке!» Жена: «А я думала, что ты их мне купил!» Немая сцена, занавес.
- Однажды на экскурсии в центре Москвы детям рассказывали о древнейших временах: «Представьте, детки, раньше здесь не было ни зданий, ни мостов, ни машин — ничего». «Совсем-совсем ничего? Один асфальт?» — раздался удивленный детский голос.
Сынишке было года четыре, он спрашивал:пап, ты Ленина видел? Говорю: да, сынок, и Ленина и даже немножко динозавров захватил
- Были в Стамбуле на экскурсии. Одна дама в группе присмотрела шелковый платок, но продавец уперся: «Клиентов и так мало — скидки не будет». Она выдала: «Я на рынке 20 лет отпахала. Приведу 5 покупателей — скинешь?» Продавец усмехнулся: «Я подарю тебе его!» И тут она как крикнет на весь базар: «Так мужики из моей тургруппы, кто выберет шарф любимого цвета своей жены — тому он достанется бесплатно! Если не угадаете — придется купить». Ну, женщины начали подначивать своих мужей, 5 человек набралось, но никто так и не угадал. Турок слово сдержал и подарил этой дамочке платок — за помощь в развитии бизнеса.
Такой простой вопрос про любимый цвет, но целых 5 мужей набралось, которые не знают даже такую мелочь о своих жёнах? Грустненько. 🥲
- Однажды в свой день рождения веду экскурсию. Настроение паршивое. Подходит ко мне туристка и спрашивает, сколько мне лет. Я отвечаю, что сегодня мне исполнилось столько-то. А сама думаю: вот она мне сейчас скажет: «С днем рождения!» — и настроение мое улучшится! А если она всей группе расскажет и меня весь автобус поздравит, то будет незабываемый праздник! А она мне тем временем говорит: «Я в вашем возрасте была замужем, и у меня было двое детей! У моих детей в вашем возрасте была престижная работа и мужья, жены! А вы ерундой какой-то занимаетесь!»
А я бы ей сказала: я в вашем возрасте не буду такой желчной старухой.
«Кот-экскурсовод. Это Кеша. Рыжий красавец, любимец публики. Он любил сидеть на площадке перед входом в музей. Частенько сопровождал экскурсию. Когда экскурсовод останавливался, Кеша садился и ждал, пока группа слушала. Потом вместе с группой шел дальше. Посетители были в восторге от него!»
- Когда учились в школе, учительница решила сводить нас в только что открывшийся музей Есенина. Мы там чуть ли не первыми посетителями стали, так как музей негосударственный, буквально три комнаты. Все было весьма интересно, но больше всего запомнилась фраза молодой, очень неопытной и очень занятой собственными мыслями экскурсоводши: «Есенин никогда не был в Воронеже, — с глубокой грустью сказала она, — да и, наверное, уже никогда не будет...»
Была на Байкале с экскурсией, из чистого упрямства искупалась и удрала на берег размораживаться: температура водички — 5 °C. И тут в воду зашел мужик и мощными гребками поплыл от берега. Через минуту-две он отплыл так далеко, что стал еле виден. Экскурсионная толпа молча стояла на берегу и с опасливым интересом его высматривала. Почему такое внимание к мужику? Все просто! Это был водитель нашего автобуса!
- Сидят малыши лет 6 полукругом возле большой картины в Третьяковке. Экскурсовод эмоционально и звонко рассказывает о картине и задает вопрос: «Ребята, а как вы думаете, как долго художник писал эту картину?» Кто-то смелый предполагает: «10 минут», — и другие дети, подхватив волну, наперебой выкрикивают: «15 минут, полчаса, два часа». Гид терпеливо всем отвечает: «Нет, нет, нет, есть еще варианты?» После небольшой паузы детский голосок неуверенно выдает: «Неделю?» Все, затаив дыхание, смотрят на экскурсовода: неужели так долго? Картина — «Явление Христа народу». Иванов писал ее на протяжении 20 лет, размер полотна — 5,4 на 7,5 м.
О, я помню, как у нас была программа для детей сотрудников, зимние каникулы, приводят детей к этой картине - а они боятся в зал заходить. Потому что одна девочка ляпнула, что картина очень большая, и если упадёт, то всех раздавит.
Уговорили их всё-таки, рассказали, что картина висит тут давно, и пока все живы. Вошли, смотрят опасливо, экскурсовода не слушают, шушукаются по поводу возможного падения картины, и тут та же девочка выдает: "Ой, у нас в школе Маша есть... Ну вы её не знаете. Так она не хуже рисует, даже лучше".
«Моя работа — экскурсовод».
- Афины. На экскурсии мужчина все время перебивал гида, спорил и поправлял его. В конце экскурсовод сказал: «Спасибо этому господину. Он только что провел бесплатную экскурсию по эгоизму». Группа аплодировала.
Когда человек "умный", это одно. Но когда "умничает", напрочь забывая о воспитании, уже никакого уважения к своим знаниям не вызывает.
- Я раньше работал экскурсоводом в пещере, и однажды летом мы устроили среди гидов соревнование на самый глупый вопрос. Учтите, что для участия в конкурсе принимали только вопросы от взрослых. Вот некоторые из финалистов:
«Эта пещера находится под землей?»
«В какое время начинается экскурсия в 4:30?»
И победитель: «Вода опоясывает весь остров?»
Кто-то сглупил, а взрослые люди над этим потешаются. Ну, ладно, хоть между собой. Наверное, тех туристов не высмеивали открыто.
- Приехали погулять по старому городу в Анталии. Куда идти, толком не знали, решили просто погулять по улочкам. Пока шли, встретили одного немолодого мужчину. Он заинтересовался, откуда мы, искренне удивился небольшому знанию турецкого языка, сказал, что раньше проводил экскурсии для англичан и немцев. Ну, ок. Предложил пройти в музей «free», провожал нас, рассказывал на смеси английского, немецкого и турецкого. Мы все их знаем неважно, то есть больше догадывались, о чем речь, чем точно знали. Сводил нас в два бесплатных музея, показал старый дом их султана, вывел через какой-то ресторан на площадку с шикарным видом на море и старый город. Ну действительно было красиво. Я, наивная душа, думала, что мы ему понравились и он оказал просто гостеприимство, пока муж не шепнул мне: «Он с нами тут не за бесплатно ходит!» Я до конца ему не поверила, но денежку отдельную тихонечко приготовила. В какой-то момент он сказал, что «финал» этой экскурсии и ему пора идти. Мы поблагодарили его и протянули 50 лир, около 500 рублей, но он сказал, что это мало, и требовал «хандред». Муж заколебался и хотел было уже добавить, но я резко сказала: «Онли зис, сенкью». Наш экскурсовод обиделся, забрал денежку и удалился.
- Были в Марракеше. Конечно, не устояли и пошли на экскурсию по базару. В одной лавочке жена торговалась, наверное, час. Выходит довольная, не прошли и пары шагов, как за ней выскакивает продавец, хватает сына за рюкзак и начинает выворачивать его, а там спрятался котенок. Пока мы нашу маму ждали залез, свернулся клубочком и заснул. Хорошо, что хозяин вовремя спохватился, а то пришлось бы малявку вести с собой, я как представил сколько документов надо было бы на него оформлять аж икать начал.
Читать о чужих туристических приключениях — сплошное удовольствие, особенно если они полны классного юмора и внезапных поворотов. У нас есть еще порция отличных историй для тех, кто соскучился по ярким эмоциям и путешествиям:
- 20+ случаев, когда на экскурсии люди не зевали от скуки, а ловили впечатления руками и ногами
- 20 гидов, чьи истории и коронные номера бодрят не хуже, чем окрошка на минералке в жару
Комментарии
Как-то мы были на Санторини, от пристани наверх в город поднимались на фуникулере.
А назад дочка захотела поехать на ослике.
Правда, когда она эту зверюшку увидела рядом с собой - ее пыл немножко угас, но врожденное упрямство не дало отказаться.
Она взгромоздилась в украшенное кисточками седло и поехала, а я приотстала и пошла пешком.
Лестница там с хорошим уклоном, камни гладкие, отполированные ногами и навозом, копыта у ослов скользят...
Развлечение для устойчивых турЫстов с крепким седалищем.
Вопли девушек, в которых хорошо различался и дочкин голос, я слышала за два поворота 😵
В итоге ее высадили даже раньше конечной... я думаю, осел, на котором она ехала, был только рад)