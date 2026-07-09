17 ярких экскурсий, на которых достопримечательности отошли на второй план

О, я помню, как у нас была программа для детей сотрудников, зимние каникулы, приводят детей к этой картине - а они боятся в зал заходить. Потому что одна девочка ляпнула, что картина очень большая, и если упадёт, то всех раздавит.

Уговорили их всё-таки, рассказали, что картина висит тут давно, и пока все живы. Вошли, смотрят опасливо, экскурсовода не слушают, шушукаются по поводу возможного падения картины, и тут та же девочка выдает: "Ой, у нас в школе Маша есть... Ну вы её не знаете. Так она не хуже рисует, даже лучше".