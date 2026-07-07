10 сериалов-жемчужин, которые прошли мимо массового зрителя, но заслуживают всех премий мира
Иногда хочется просто заварить себе чашечку теплого чая и посмотреть интересный сериал уютным вечерком. Я озадачилась этим вопросом и раздобыла список кинолент, которые увлекают своим сюжетом, но почему-то были недооценены многими зрителями. Например, «Мистер Ноготь» покоряет своим юмором, а «Черная графиня» цепляет своей иронией. Но главное — эти истории дарят искренние и яркие эмоции.
«История его служанки», рейтинг 7,3
Если вы соскучились по сериалам в стиле «Бедной Насти» и «Бриджертонов», то этот проект точно придется вам по вкусу. История рассказывает о дворянском обществе XIX века. Граф Николай Шереметьев после долгих лет странствий возвращается в родное поместье. Ему нужно жениться в течение года, иначе он лишится наследства — такова была последняя воля его матери. У юноши непростой характер, поэтому найти подходящую невесту не так просто, хотя матери всех местных аристократок мечтают выдать своих дочерей за него замуж.
Его жизнь резко меняется, когда на пороге его дома оказывается Анна Аверина. Она просит графа войти в положение и простить ее отцу долг, но юноша предлагает девушке иной вариант: поработать в его поместье в качестве служанки год и заработать деньги честным трудом. Сначала Анна злится на такое предложение, ведь негоже дворянке пачкать руки, но через пару дней соглашается. Между ними происходят перепалки, разногласия, но постепенно они начинают все больше узнавать друг друга. Куда же приведет их эта авантюра?
- Не могла ночами спать, так зашел мне 4 сезон «Бриджертонов». Хотелось посмотреть нечто похожее — с дворянскими интригами и чтобы любовь героев цепляла до мурашек. Тут случайно наткнулась на сериал «История его служанки». Все, мои родные меня потеряли. Жду каждую серию с нетерпением. Химия между героями просто шикарная.
«Высокий сезон», рейтинг 7,2
Если вы любите экшен и детективы, то я советую вам посмотреть сериал «Высокий сезон». Девушка Анна во время своего отпуска во Вьетнаме неожиданно сталкивается со своим бывшим молодым человеком и загадочно пропадает. Ее возлюбленный Михаил, не получив помощи от местной полиции, вынужден начать собственное расследование. Эта история радует не только динамичным сюжетом и экзотическими локациями Вьетнама, но и эффектными трюками каскадеров.
Зрители также хвалят создателей сериала за то, что они не просто выбрали Вьетнам фоновой локацией, а постарались вписать в сюжет тонкости местной культуры, рассказав через судьбы людей, которые там живут.
- С мужем поругались в очередной раз. Включила себе сериал отвлечься. Муж тихо подсел. Смотрели молча всю ночь. А под утро он меня обнимает и говорит: «А я бы тоже тебя искал». И тут я вспомнила, каким он был романтичным, когда мы только начали встречаться, — так на душе стало тепло. Сказала ему, что скучала вот по таким моментам между нами. Договорились, что теперь будем чаще смотреть вместе сериалы и проводить время вдвоем.
«Мистер Ноготь», рейтинг 7,9
Семага — мастер по расписыванию матрешек. Своим ремеслом он занимается много лет, получал за это награды и был доволен укладом собственной жизни. В какой-то момент мужчине приходится уволиться из цеха, и он начинает смотреть на мир и свою семью другими глазами. У супруги карьера идет вверх, она пропадает на работе и больше не считается с мнением Семаги. С дочерью-подростком тоже не так легко найти общий язык.
Поэтому главный герой решает, что ему нужно срочно что-то поменять в жизни. Они с другом Антохой открывают маникюрный кабинет и начинают делать дамам ногти. Дело прибыльное, да и после росписи матрешек подобная работа кажется легкой. Семага и сам не замечает, как погружается в мир женских интриг, ведь мастер маникюра — это не только красивые ногти, а порой еще и необходимость давать советы, быть другом и совмещать кучу других ролей.
- Посмотрела вчера сериал «Мистер Ноготь». Смеялась все серии. На вечер — самое то.
«Черная графиня», рейтинг 6,5
Захватывающий детектив в духе Агаты Кристи с Кириллом Кяро и Юрием Чурсиным в главных ролях. В Москве и Санкт-Петербурге становится популярен иммерсивный спектакль в заброшенном особняке, где, по легенде, жила жестокая графиня. Подобный квест — удовольствие только для богатых зрителей, поэтому поучаствовать в игре может только круг избранных.
Богатый бизнесмен заказывает для себя этот спектакль, не догадываясь, что в итоге его ждет. Игра почти сразу же идет не по сценарию, и все участники остаются без связи в глуши, вынужденные разбираться теперь уже с настоящим преступлением. Эта история не просто подшучивает над детективным жанром, но и поднимает такие глубокие темы, как отношения родителей и детей.
Сюжет фильма интересный. И мои любимые актёры- Кяро и Чурсин играют. Обязательно посмотрю.
«Чужие деньги», рейтинг 8,0
Для любителей криминальных драм есть еще один интересный проект. Мошенник Алексей Воронов вынужден скрываться от недоброжелателей, и, чтобы отвлечь от себя их внимание, нанимает юношу, очень похожего на себя. Теперь обычный парень из деревни Юра Афанасьев исполняет роль большого босса в то время как Алексей прячется от чужих глаз.
Ситуация усложняется, когда Алексей бесследно исчезает, а к Юре приходит осознание, что теперь он не просто изображает другого человека, а по-настоящему живет его жизнью. Ему приходится окончательно вжиться в роль и самостоятельно разбираться с последствиями чужих поступков. А главную роль в сериале сыграл неподражаемый Максим Матвеев.
- Посмотрела сериал и начала всем его рекомендовать. Дело дошло и до свекрови. Позже приходит смс от нее: «Ты зачем мне его посоветовала? Там же один сезон!» Я всегда думала, что это плюс, а моя свекровь оказалась ценителем затянутых сериалов с 10 сезонами минимум.
«Пока цветет папоротник», рейтинг 7,4
Если вы любите творчество Александра Петрова, то советую вам посмотреть «Пока цветет папоротник». Кирилл Андреев, журналист желтой газеты «Секретная правда», живет спокойной жизнью: пишет о разных мистических существах — от вампиров до инопланетян — и мечтает написать свою книгу. Его жизнь резко меняется, когда в руках юноши оказывается необычный сувенир с Алтая. Загадочный амулет переносит его в алтайские горы, где ему придется столкнуться с настоящей мистикой. Там ему предстоит бороться не только со злыми силами, но и отправиться на поиски волшебного цветка. Эта история соединила в себе детектив, мистику, элементы фольклора и комедии.
«Адвокаты», рейтинг 7,1
А этот сериал может прийтись по вкусу тем, кто в свое время фанател по сериалу «Форс-мажоры». Драматический сериал с элементами комедии рассказывает об успешном юристе Людмиле, которая не проигрывает ни одного дела. В своем ремесле она очень хороша, но характер у нее не сахар, поэтому новичкам фирмы приходится тяжело под ее руководством. Амбициозный юноша Артем становится ассистентом Людмилы и вынужден каждый день мириться с трудным нравом своей начальницы. Вместе им приходится распутывать нестандартные дела и влипать в различные авантюры. Роль строгого юриста, настоящей рыжей бестии, сыграла неподражаемая Екатерина Вилкова.
«Жить жизнь», рейтинг 7,6
Анна Бакинская — железная леди, которая имеет успешный бизнес, деньги и большие связи. Потеря мужа не сломала ее, но она закрыла свое сердце на замок для других мужчин.
И вдруг в ее жизни появляется привлекательный и успешный молодой человек по имени Матвей. С каждым свиданием девушка влюбляется в избранника все сильнее, но в какой-то момент осознает, что мужчина умело манипулирует ею в своих целях. Анна не привыкла проигрывать, поэтому решает разобраться в мотивах Матвея и начинает играть с ним в кошки-мышки. Сюжет держит в напряжении до последних кадров.
- Любовь Аксенова, сыгравшая Аню, — это стопроцентное попадание в образ. Ее женственность и чувственность исходят изнутри. Их дуэт с Романом Васильевым получил множество комплиментов от зрителей.
«Где лифт?», рейтинг 6,7
Если хочется чего-то легкого и юморного, то этот комедийный сериал идеально скрасит скучные вечера.
Надежда Носова живет жизнью обычной домохозяйки и матери двоих детей, пока в их доме мистическим образом не пропадает лифт. Как старшая по подъезду, женщина решается начать расследование, в этом ей помогает ее младший сын. В поисках ответов Надежда начинает узнавать неожиданные тайны своих соседей.
- Если выключить кинокритика и посмотреть без поиска придирок, это очень смешно и качественно. Отчаянно рекомендую.
«Менталистка», рейтинг 7,2
Менталистка Полина Михайлова — гениальный психолог, который хорошо читает людей и тонко подмечает многие детали. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд: у девушки есть сверхспособность — стоит ей коснуться предмета или человека, как она видит прошлое. В повседневной жизни ей приходится скрывать свои способности.
Сестра Полины загадочно пропадает, из-за чего девушка решает устроиться работать в полицию, чтобы докопаться до правды. Ее ставят в пару к следователю-скептику Игорю Ветрову. Он не верит в мистику, но после работы с Полиной его мнение радикально меняется.
Надеюсь, что каждый читатель найдет в этой подборке сериал на свой вкус. Я сейчас смотрю «Историю его служанки», и этот сюжет помогает мне отвлечься от повседневной суеты. Поскорее бы вышли все серии!
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Комментарии
Отличная подборка!! Вообще-то, я редко смотрю современные фильмы и сериалы, но после вашей статьи уже определилась, что попробую посмотреть большинство из того, что вы предлагаете.
И я рада за тех, кому это нравится. Но моя любовь - ужастики. Если зацепит, могу и другое посмотреть иногда.