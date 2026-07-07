10 сериалов-жемчужин, которые прошли мимо массового зрителя, но заслуживают всех премий мира

Если вы соскучились по сериалам в стиле «Бедной Насти» и «Бриджертонов», то этот проект точно придется вам по вкусу. История рассказывает о дворянском обществе XIX века. Граф Николай Шереметьев после долгих лет странствий возвращается в родное поместье. Ему нужно жениться в течение года, иначе он лишится наследства — такова была последняя воля его матери. У юноши непростой характер, поэтому найти подходящую невесту не так просто, хотя матери всех местных аристократок мечтают выдать своих дочерей за него замуж.

Его жизнь резко меняется, когда на пороге его дома оказывается Анна Аверина. Она просит графа войти в положение и простить ее отцу долг, но юноша предлагает девушке иной вариант: поработать в его поместье в качестве служанки год и заработать деньги честным трудом. Сначала Анна злится на такое предложение, ведь негоже дворянке пачкать руки, но через пару дней соглашается. Между ними происходят перепалки, разногласия, но постепенно они начинают все больше узнавать друг друга. Куда же приведет их эта авантюра?