20+ живых ситуаций в такси, которые хочется пересказать сразу после выхода из машины
Иногда поездка в такси — это не просто дорога, а настоящий сюжет с неожиданными поворотами. Здесь за несколько минут могут развернуться такие живые и непредсказуемые истории, что остается только удивляться, а иногда даже смеяться. И хотя все начинается вполне спокойно и просто, финал часто выбивается из привычного сценария и заставляет улыбнуться. Мы собрали для вас подборку историй из такси, которые закручены не хуже захватывающего детектива.
- Вызвали такси. Сумма поездки совсем небольшая. Садимся в машину, едем в аэропорт. Тут мне приходит сообщение, что мы стоим и счетчик тикает. Я спрашиваю у водителя: «А почему до сих пор счетчик работает, как будто вы меня ждете?» Водитель отвечает, что у него нет счетчика. Едем дальше. Таксист спрашивает: «Вы на Часовую машину заказывали?» Я говорю, что нет. Затем уточняю номер машины. Водитель говорит, что 758. И в заказе тоже указано 758. А буквы? Буквы другие! И тут до меня доходит — мы сели не в свое такси! Правильная машина едет на соседную с нами улицу! Номер такой же! Вот такое удивительное совпадение.
- Вызываю такси домой. Еду молча. Читаю книгу. Вдруг у водителя звонит телефон, он c моего разрешения решает ответить на звонок. Едем дальше. В общем, до дома недалеко. Ехать должны примерно минут 10, но, по моим ощущениям, едем гораздо дольше. Смотрю в окно и понимаю, что завез он меня куда-то вообще не туда. Становится стремно. Пока я себя накручивала, водитель, как ни в чем ни бывало, весело болтает по телефону. Я стучу его по плечу и спрашиваю, где мы. Вдруг раздается неожиданный возглас. Он роняет телефон, резко сворачивает на обочину и тормозит. Поворачивается ко мне с шокированными глазами и начинает извиняться, что заболтался по телефону и забыл про меня. И смех и грех! В итоге, отвез меня домой и оплату не взял.
- Я таксист, езжу уже восемь лет. Всякого навидался, ничем особо не удивить. Но в прошлый четверг подсаживается мужик, хорошо одетый, говорит адрес. Едем, молчим, все нормально. На середине пути он вдруг говорит: «Вы не против, если я порепетирую?» Оказывается, у него через час важный разговор с женой. И он хочет все проговорить вслух, чтоб не запутаться. Я не против. И он начинает репетировать вслух, серьезно, как будто она рядом сидит. Объясняет, почему он виноват, где облажался, что хочет исправить. Пауза — спрашивает: «Как думаете, это звучит искренне?» Я говорю, что надо про командировку добавить, что вы сами понимаете, что перегнули. Он кивает, переформулирует. Мы так ехали двадцать минут. Я типа режиссер, он репетирует. Вышел, поблагодарил, что хорошо слушаю его. Дал чаевых в три раза больше счетчика. Надеюсь, помирился.
«Эта записка висит на руле у водителя такси»
Надпись на записке: «Дорогой папуля! Спасибо, что так тяжело работаешь ради нас. Я очень тебя люблю. С любовью, Рези!»
- В машине таксиста лежал блокнот, и я спросила, чей он. Водитель сказал, что пассажиры иногда оставляют там пожелания. Я тоже написала пару строк. А потом полистала — и поняла, что читаю чьи-то очень теплые, живые мысли. Среди них больше всего запомнилась одна: «Сегодня лучший день, чтобы просто улыбнуться». Как будто на минуту познакомилась с десятками людей.
- Каждый раз, подъезжая к дому, когда таксисты спрашивают номер подъезда, я говорю, чтоб остановили у поворота, так как идти мне меньше минуты. А сегодня вышел такой диалог. Таксист спрашивает номер подъезда. Я называю, но говорю, что он может остановить и раньше. Водитель возмущается: «Как это?! Уже поздно, а если с вами что-то случится?!» Я смеюсь. Он продолжает, мол, вы вот не смейтесь! Мало ли что, это опасно. В итоге довез к подъезду и сказал, что теперь его душа будет спокойна. Вроде мелочь, обычный диалог, но забота незнакомых людей всегда греет душу.
«Попытка затащить холодильник в багажник такси»
- Еду в такси с корпоратива. Устала. Таксист упорно желает поговорить. Речь заходит о собаках. Он вещает, какие классные у него были алабаи. Держал он несколько штук подряд. Уж и умные они, и сторожа прекрасные, и на больное место садятся, и все в таком духе. Я поддакиваю, особо не вступая в разговор. Ехать долго, монолог об алабаях не прекращается, и меня изрядно утомил. И вдруг голос умной колонки из телефона таксиста: «Может быть, сменим тему?» И тишина... Всю дорогу до места высадки. Редко бываешь так благодарен технологиям, как я в тот момент.
- В последнее время многие мои друзья рассказывают неприятные истории, которые случились у них с перевозкой животных. А я хочу рассказать милую историю, которая приключилась со мной два дня назад. Мы с парнем привыкли сидеть сзади, но таксист попросил сесть спереди, чтобы он мог любоваться собачкой, ибо «зачем я тогда вообще заказ брал».
- Сходила на свидание: парень умный, работает психологом. Посидели в кафешке. Приятно удивил меня, впечатлил эрудицией. И вдруг он резко заявляет: «Срочно надо ехать, вызову тебе такси». Я села, еду пять минут, и тут водитель тормозит и выдает мне: «Поездка отменена». Звонит в службу поддержки, ему отвечают, что пользователь сам отменил. Я сначала вообще не врубилась, пишу ему: «Саш, такси отменилось». Захожу в мессенджер — историю чата подчистил, а меня заблокировал! Звоню — не берет! Я в шоке. Водитель поворачивается, смотрит на меня и сочувственно говорит: «Девушка, а давайте я вас кофе угощу». Вот же человек попался! А этот эмпат на словах просто бросил меня.
«Просто пони в такси в Мексике»
- Однажды после хорошо проведенного вечера в баре заказал такси. У меня с собой был рюкзак, где лежало 300 тысяч. Пришел домой и вырубился до полуночи. Примерно через час кто-то начал стучать в дверь. Я, весь заспанный и раздраженный, пошел открывать. Открываю, стоит таксист и протягивает мне мой рюкзак. Оказалось, я забыл его в такси. Я взял рюкзак, поблагодарил водителя, дал чаевых. Затем снова заснул. Но примерно через минуту я в панике вскочил с дивана, открыл рюкзак, гляжу — все на месте. Я хотел поблагодарить таксиста еще раз, но его уже нигде не было.
- Ехал я как-то из соседнего города в свой родной на такси, которые набираются по типу маршруток — берут деньги за место. На подъезде к городу решил вызвать такси, чтобы на автостанции ждало. Приехал, пересел — звонит кто-то: «Такой-то такоевич такоев?» Я говорю «да». Спрашивают, пересел ли я на городское такси с межгорода. Я подтверждаю, но не понимаю, кто звонит. Оказывается, я выронил бумажник в том такси, и он, вспомнив, что я набирал другую службу такси, позвонил туда, попросил мой номер, объяснив ситуацию. Они перезвонили мне, удостоверились. Он мне вернул его, там было 500 рублей, права и кредитки. От денег он отказался, но я благополучно перевел их ему по номеру телефона.
«У таксиста на спинке водительского сидения много бесплатных угощений для пассажиров»
- Знаю одного таксиста в Омске. Правда, видел его последний раз 15 лет назад. Не знаю, работает ли еще, ему и тогда уже сильно за полтинник было. Так он пассажирам живьем пел под свои минусовки в пути, а в конце предлагал купить альбом на CD-RW. По его словам, до десятка в день уходило. Ходил он в шляпе соломенной большую часть года. Громкий такой, чудаковатый, но неунывающий мужик. Голос под Кобзона. Песни были, если честно, так себе, на мой вкус. Но свои, авторские.
- Ехали с дочкой на такси, и тут водитель начал напевать себе под нос какую-то песню. Она его внимательно слушала, а потом шепотом спросила: «Мам, что с ним?» Я, чтобы не вдаваться в подробности, отвечаю: «Да, просто дядя немного того, с ума сошел». Она вроде поняла, и едем дальше. И тут заиграла песня Агутина — «На сиреневой луне». Я и не заметила, как сама начала подпевать. Дочка тут же дергает меня за рукав, спрашивает, мол, мам, а ты теперь тоже сошла с ума, как этот дядя? Таксист ее услышал, улыбнулся и включил песню погромче со словами: «А теперь все вместе сходим с ума». Затем начал петь, но уже во все горло.
- Выкатил в субботу вечером, думал, пару часов отработаю и домой. Машина после «сухого тумана», в салоне свежак, тишина — короче, кайф. Падает заказ из Барлэнда. Ну, думаю, началось: сейчас будут визги, разборки. Подъезжаю, садятся три девчонки. Все на стиле, расслабленные. Спрашивают: «Можно блютуз подключить?» Думаю, сейчас начнется какой-нибудь лютый фонк или что-то подобное. Ладно, подключайте. И тут они включают какой-то старый соул. И как запели... Я реально челюсть на руль уронил. Никакой фальши, голоса — просто отпад. В моей «электричке» шумка норм, тишина полная, и тут этот живой вокал. Ощущение, что я не в такси, а на закрытом концерте где-то в Лос-Анджелесе. Я даже ехал помедленнее, чтобы они допели. Довез домой, они еще на чай накинули и «спасибо» сто раз сказали. Вышли, а я потом минут десять просто в тишине сидел, переваривал.
«Яркий салон такси в Индии»
- Мне везет на разных интересных таксистов. Всегда то бизнесмены, то альфа самцы, то бывшие космонавты! В этот раз заказала такси в приложении уже в предвкушении, кто же приедет. Сначала показалось, что таксист обычный мужичок. А потом мы разговорились, и он начал байки травить. И делал это так круто, что я чуть живот не надорвала от смеха. Такой талант у человека истории рассказывать, а он таксистом работает! Взяла телефон, пообещала, что скину локации открытых микрофонов. А дядька мило улыбнулся и сказал, что лучше будет клиентов в машине развлекать. Ну, блин, такой стендапер пропадает!
- После теплой встречи с сестрой еду в такси. Водитель всю дорогу поглядывал в зеркало заднего вида. Постоянно менял маршрут, сворачивая в темные переулки. Я напряглась, в панике скидываю геолокацию мужу. Вдруг таксист резко тормозит и говорит: «Девушка, простите за эти маневры, но за нами едет какая-то странная серая машина. Хотел оторваться от нее...» Я напряглась. Выглядываю в окно и вижу, как из притормозившего сзади авто выходит мой муж с огромным букетом цветов и растерянным видом. Оказалось, он хотел встретить меня эффектно прямо у подъезда, но таксист, учуяв «хвост», решил, что спасает меня от погони, и включил режим агента 007. Мы втроем еще минут пять смеялись прямо посреди переулка.
«Снимок из такси в Гонконге 11 лет назад. Я называю его „телефонный босс“»
- Я как-то ехала в такси, где таксист был преподаватель (точнее кандидат наук) по инженерии в транспортном институте. Это было в дни летней сессии. По дороге еще решал вопросы по дипломной работе своей студентки. Сказал, что зарплаты не хватает, вот и таксует.
Поездка в такси — это еще то приключение, которое запомнится надолго. Наверняка вы также попадали в подобные авантюры. Делитесь своими историями в комментариях.
