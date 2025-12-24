14 душевных поездок, каждая из которых — маленькое приключение

Иногда обычная десятиминутная поездка до работы может согреть сердце на неделю вперед. Бывает, что таксист — это не просто водитель, а человек, который вовремя скажет нужные слова или просто молча поддержит, когда тебе хочется реветь. В этой подборке — истории о таксистах с большим сердцем. Здесь и парень, который бесплатно подвез маму с ребенком под дождем, и мужчина, который гордится своей дочкой так сильно, что это передается всем пассажирам. Готовьтесь: эти истории напомнят вам, что хороших людей вокруг гораздо больше, чем кажется.