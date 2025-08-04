18 поездок на такси, которые сделали день, но полностью сломали мозг

Истории
2 часа назад

Многие из нас привыкли, что поездка на такси — это просто рутина: сел, доехал, вышел. Но иногда за рулем оказывается не просто водитель, а настоящий волшебник, комик или даже философ. Мы подготовили для вас 18 историй из такси, после которых вы будете смеяться в голос и точно поймете, что порой самая обычная поездка способна превратиться в настоящую комедию и запомниться надолго.

  • Таксую. Пассажир рассказывает про жизнь: «Что ни сделаю — все ей не так. Карниз повесил — криво. Гвоздь прибил — не туда». И добавляет: «Перекладывал ламинат, так она выхватила, и сама начала укладывать». Говорю: «Да уж, проблема». На что он выдает: «Да не это проблема. Проблема в том, что она реально хорошо кладет ламинат!» © MoskowTaxiDriver / Pikabu
  • 9 утра. Вышел потаксовать. Самый первый заказ — доставка. Подъехал. Сказали, что кофе готовится, нужно подождать. Думаю, вот мажоры совсем офигели, взяли кофе за 600 и доставка на 340. Итого почти 1000 за кофе. Мое дело маленькое: взял-отдал. Только получил заказ, сразу звонок: «Доброе утро дорогой, ты доставку взял?» Говорю: «Минут через 8 буду» А в ответ слышу: «Это тебе, брат. Спасибо, что работаешь, ты нужен людям». И много еще красивых благодарностей. Как же это прекрасно. © public.enemy.1 / Pikabu
  • Недавно ехал с таксистом. Он говорит: «У меня 150 голов лошадей. На секундочку, одна лошадь — в районе 3000 долларов». Ну, я, как вежливый человек, не стал выказывать недоверия — едем дальше. Тут заходит разговор про современные технологии, и он такой: «У меня на каждой лошади GPS-датчик». Вот тут я уже удивился, говорю: «Да ну нафиг». А он взял свой телефон, на котором у него приложение такси установлено, открыл GPS-трекер и говорит: «Вот, смотри». И там реально дофига точечек скачет где-то в степи, километрах в 100 от города. Семья, говорит, большая, деньги лишними не бывают. © ****anbek / Pikabu
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  • Посреди маршрута таксист остановился на перекрестке, поставил машину на ручник и вышел из салона. Я удивился, но решил, может, он услышал, какой-то странный звук в машине и решил проверить. А потом я удивился еще больше, когда он зашел в магазин, а спустя пару минут вернулся оттуда с пакетом пирожных. Водитель просто сел за руль и поехал дальше. Вроде бы ничего страшного, но мог бы и предупредить. © stansmolin / Pikabu
  • Сначала я таксовал, чтобы подзаработать немного, а потом как-то втянулся. Нравится кататься по городу, часто вызывают в такие места, в которых я даже не бывал. Исследую родной город. Мама говорит, что это не та работа, за которую стоит держаться, но я бы это даже работой не называл — скорее хобби. У меня есть небольшой бизнес, за счет которого я и живу. А такси — для души и для небольших сумм денег. © Палата № 6 / VK
  • Пассажир — девушка. Заказ во Внуково. Приезжаем в аэропорт. Тут она начинает ржать: "У меня бывали разные ситуации. Я могла опоздать на регистрацию, забыть свой паспорт. Но чтоб прибыть на день раньше — такого не случалось! У меня же завтра вылет! © MoskowTaxiDriver / Pikabu
  • Работаю в такси. Приезжаю на заказ выходят два подростка лет 16. Один садиться вперед, второй назад. Через какое-то время один из них говорит: «Шеф, здесь направо». Второй ему шепчет: «Ты назвал его шефом, почему?». На что тот выдает: «У них так принято». Я просто лег на руль. © Andrey4.3 / Pikabu
  • Оставила на работе свою сумочку, но поняла это только в такси. Водитель вошел в положение — записал мое имя и адрес, оставил свою визитку, чтобы я смогла позже расплатиться за поездку. © Lynne Clarke / Quora
  • Работаю в такси, достали пассажиры, которые садятся в машину с оплатой «наличные», а потом начинается: «А я могу вам перевести? Ой, интернет пропал! Ой, комиссия будет». В итоге стоишь 5 минут, пока они там разберутся, хотя мне уже пришел другой заказ и меня ждут люди, возможно, под дождем или в мороз. © Подслушано / VK
  • Спешила на работу, вызвала такси. А у водителя на панели контейнер с булочками. Спросила: «Вы продаете?» Отвечает: «Нет, это угощение, жена испекла» В конце поездки водитель сказал: «У вас будет хороший день, я это чувствую!» И что вы думаете? В этот день меня уволили за постоянные опоздания. Но, как ни странно, водитель оказался прав: это был действительно хороший день. Я ненавидела свою работу, но боялась уйти. Какие-то волшебные булочки. © Рабочие истории / VK
  • Подвез маму с ребенком, пареньку лет 7–8. На выходе мама рассчитывается, пацан тянет руку — не сразу понял, зачем. Потом жму ему руку. Тоже жмет — сильно, по-мужски:
    — Спасибо, счастливо, на связи.
    Пытаюсь быть максимально серьезным:
    — Удачи тебе, брат.
    Бровки насуплены, коротко кивнул, вылез из машины и вприпрыжку побежал за мамой. © zelbu / Pikabu
  • Ночь. Заказываю такси, сажусь. Приезжает машина — водитель с напарницей. С момента посадки и на протяжении всей дороги оба на меня озираются. Вроде выгляжу прилично, да и темно, этих людей точно не знаю. Наконец водитель спрашивает: «К кому вы едете?» У меня небольшой ступор — не знаю, что можно ответить на такой вопрос. Потом говорю: «Домой». Водитель с женой переглядываются и говорят: «Вы на наш адрес такси заказали». Я поняла, в чем дело, и засмеялась. Это был новый район с частными домами, и наш дом на карте еще не был обозначен, так что я заказывала такси на соседний адрес. Вот так — несколько месяцев уже там жили и даже не знали, как выглядят соседи. © HamsterHamsy / Pikabu
  • Прилетел в командировку. Набежали таксисты, с бешеными ценами. Пытаюсь вызвать онлайн, они ухмыляются. Вокруг ни одной машины. Говорят: «Поехали, домчим в лучшем виде». Я отказываюсь. Далеко не уходят, знают, что мне деваться некуда. А я делаю ход конем и тыкаю в «Бизнес» и бац! Есть такси. Вызываю, подъезжает БМВ седьмой серии, выходит джентльмен в костюме, белых перчатках, открывает мне дверь, я как важный барин уезжаю. Рекомендую, метод рабочий, хоть и не дешевый. Но это все равно дешевле, чем с этими гражданами кататься. © Puzran / Pikabu
  • Таксую. Прилетает заказ. Садятся трое китайцев. Везу в баню из гипермаркета. Тут, за пару остановок до конечной точки, один из них просит остановить и выходит. Ну, думаю, ладно — может, зайти куда надо. Я дальше поехал. Не успеваю завершить заказ — прилетает новый, с той точки, где я высадил того китайца. Принимаю, довожу этих двух до бани, возвращаюсь и подбираю того, кого высадил, — и едем обратно в магазин. Приехали в магазин, китаец вышел, я остался стоять и ждать следующий заказ. Прилетает заказ — и выходит... правильно, тот самый китаец, которого я привез сюда. Он садится, смотрит на меня с раскрытыми глазами и спрашивает: «Слушай, а ты что, один по городу, да?» © Elidenale / Pikabu
  • Живу я в Братиславе. Сегодня у меня законный выходной. Приготовил еду, поел — и тут звонит подруга и просит срочно заменить ее водителя: встретить важных людей, отвезти их в несколько мест, а потом — в гостиницу. Ну ок, поможем хорошему человеку. Встречаю в аэропорту, едем по точкам, заодно общаемся на отвлеченные темы — что тут делаете, как живется в Словакии и т. д. Рассказываю: живу уже два года, работаю экономистом на шоколадной фабрике (да-да, жизнь в шоколаде!). Кроме этого, сейчас открываю для знакомых таможенный склад в Братиславе (ну типа бизнес-проект). В общем, вполне занятый человек и все такое. И тут — вопрос от молодой девушки с заднего сидения: "А такси — это так, для души? (и очень ехидная улыбка). Ну так вот... Я вступил в этот клуб. Клуб обеспеченных таксистов. © romeo969 / Pikabu
  • Беру заказ из аэропорта, садится пара, едем. Выехали на трассу, и мне прям в левое ухо так дуть начало, смотрю — они окошко открыли и едут молча. А дует так нехило, ну, на улице тепло, плюс 15, но холодно в ухо... а сказать нельзя — ВИПы все-таки. Где-то минут через двадцать девушка сзади говорит: «А можно мы окошко закроем?» Говорю: «Конечно, закройте». А потом вспомнил: после мойки салон проветривал и, видать, потом не все окна закрыл. Они не говорят, я не говорю. © Jermontaz / Pikabu
  • Одно время таксовал. Обычно по радио негромко включал какую-нибудь попсу. Как-то решил и записал классику — концерты Вивальди, около 6 часов. Интересно было наблюдать за пассажирами. Обычно они что-то обсуждали или вели себя энергично, а когда я стал ездить под Вивальди, 99% вначале прислушивались — и через несколько секунд мы уже молча ехали под классику. Несколько раз спрашивали, кто композитор. Иногда угадывали. Но чаще — просто молча слушали. Не просили выключить или переключить. Одни пассажиры сделали мой день. Первый заказ, около 7 утра. Подбираю молодую пару. Они довольно энергично сели и сразу стали обсуждать свои дела. Спустя несколько минут парень начал прислушиваться к музыке — она, как обычно, играла тихо. Они оба замолчали и до конца поездки не проронили ни слова. Лишь когда мы подъехали к месту назначения, парень сказал: «Никогда я еще не ездил утром в такси под Вивальди». © LordoftheWorld / Pikabu
  • Собираюсь уезжать в другой город. Со мной — большой чемодан и двое провожающих. Надо бы такси заказать. Звоню. Слышу превью: мол, все разговоры записываются. Ну, ок. Говорю: «Пришлите машинку, на вокзал поедем. Только я с чемоданом, пришлите, пожалуйста, машину с большим багажником».
    — Заказ принят, ожидайте.
    Через пять минут приезжают. Спускаемся — стоит «Приора». Говорим: «Откройте багажник, чемодан положим». А в ответ: «А багажник занят». Прикидываем, что втроем с чемоданом в машину мы тупо не влезем. Отпускаем водителя. Звоню снова оператору и вежливо интересуюсь: какого, собственно, фига? Предупредил же! Они пару минут слушают записанный разговор, а затем выдают вердикт: «Ну да, просили с большим багажником... но ведь не просили с большим пустым багажником!» Занавес. © axuta*** / Pikabu

А в следующей подборке вы найдете еще больше нелепых и запоминающихся историй про такси, которые добавят в ваш день немного позитива:

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