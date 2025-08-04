18 поездок на такси, которые сделали день, но полностью сломали мозг

Многие из нас привыкли, что поездка на такси — это просто рутина: сел, доехал, вышел. Но иногда за рулем оказывается не просто водитель, а настоящий волшебник, комик или даже философ. Мы подготовили для вас 18 историй из такси, после которых вы будете смеяться в голос и точно поймете, что порой самая обычная поездка способна превратиться в настоящую комедию и запомниться надолго.